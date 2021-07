Erzbischof Carlo Maria Viganò spricht „ernste Warnung“ an Papst Franziskus aus, nachdem dieser Pater James Martin unterstützt hat

lifesitenews.com: Derjenige, der in Rom sitzt, ist von unmoralischen Personen umgeben, die der LGBTQ+-Bewegung zuzwinkern und heuchlerisch ein Willkommen und eine Inklusivität vortäuschen, die ihre Feldwahl und ihre sündigen Tendenzen verraten. Es gibt keinen Mut mehr; es gibt keine Treue zu Christus mehr…‘

DIE WELT, DAS FLEISCH UND DER TEUFEL

Scitote quoniam Dominus ipse est Deus:

Ipse fecit nos, et non ipsi nos.

Wisse, dass der Herr Gott ist:

Er hat uns gemacht, und nicht wir ihn selbst.

Ps 99,3

Die Feinde unserer Seele sind immer dieselben, und die Fallen, die sie uns stellen, sind immer dieselben. Die Welt mit ihren Verlockungen; das Fleisch, das durch die Erbsünde verdorben ist und zum Bösen neigt; und der Teufel, der ewige Feind unseres Heils, der das Fleisch benutzt, um uns zu belagern. Zwei äußere Feinde und ein innerer, immer bereit, uns in einem Moment der Ablenkung, der Schwäche zu Fall zu bringen. Diese geistlichen Feinde begleiten jeden von uns von der Kindheit bis ins hohe Alter, und die ganze Menschheit über die Generationen und Zeitalter hinweg.

Die Verbündeten, auf die wir zählen können, um die Welt, das Fleisch und den Teufel zu besiegen, sind die Gnade Gottes, der häufige Empfang der Sakramente, die Ausübung der Tugenden, das Gebet, die Buße, die Betrachtung der Letzten Dinge, die Betrachtung des Leidens des Herrn und das Leben in seiner Gegenwart.

In diesem rebellischen und vom Christen losgesagte Zeitalter, in dem die Gesellschaft uns nicht nur nicht bei der Verfolgung unseres letzten Ziels hilft, sondern sogar alles tut, um uns davon wegzutreiben, bringt uns die zivile Autorität dazu, der Welt zu folgen, den Begierden des Fleisches zu frönen und dem Feind des Menschengeschlechts zu dienen. Sie ist eine perverse und pervertierende Autorität, die in ihrer Pflicht versagt hat, den sozialen Körper zu regieren und zu leiten, um den Einzelnen zur ewigen Erlösung zu führen. Im Gegenteil, sie leugnet das ewige Heil, lehnt den göttlichen Urheber ab und verehrt den Widersacher.

Es ist daher kein Wunder, wenn diese abtrünnige Moderne, in der ungesetzliches Handeln die Norm ist und das Laster als nachahmenswertes Beispiel angeboten wird, jede Spur von Gott und dem Guten in der Gesellschaft und im Einzelnen auslöschen will und einen höllischen Pakt mit der Welt, dem Fleisch und dem Teufel schließt. Das sehen wir in der schamlosen Förderung der Sodomie, der Perversion des Lasters in all seinen abscheulichsten Formen und in der Verhöhnung, Delegitimierung und Verurteilung von Reinheit, Rechtschaffenheit und Tugend.

Aber wenn heute unser täglicher Kampf gegen unsere Feinde auch eine titanische Anstrengung im Kampf gegen den Staat beinhalten muss, den wir als unseren Freund betrachten sollten, der aber stattdessen darauf hinarbeitet, uns von klein auf zu korrumpieren, ist es schmerzlich und tragisch zu sehen, dass sich andere Verräter und Söldner dieser Belagerung anschließen: Böse Hirten, die die heilige Autorität, die sie von unserem Herrn erhalten haben, missbrauchen, um uns in Richtung Verdammnis zu drängen, um uns davon zu überzeugen, dass das, was bis gestern als sündig und unwürdig für diejenigen galt, die durch das Blut Christi erlöst worden sind, nun erlaubt und gut ist.

Der weltliche Geist, die Versklavung an die Konkupiszenz und – was noch schlimmer ist – die Weigerung, gegen das Böse zu kämpfen, haben einen großen Teil der Hierarchie der katholischen Kirche bis in ihre höchsten Ebenen infiziert und sie zum Feind Gottes, seines Gesetzes und unserer Seelen gemacht. Wie es mit der zivilen Autorität geschehen ist, so hat auch die religiöse Autorität ihre eigentliche Rolle aufgegeben und den Zweck verleugnet, für den sie von der göttlichen Vorsehung gewollt wurde.

Die Neuheit dieser Perversion der Autorität, die den epochalen Zusammenstoß der Endzeit ankündigt, liegt gerade in der Korruption der Hirten und in der Tatsache, dass die einzelnen Mitglieder der Gläubigen, als eine Herde ohne Führer, sich gezwungen sehen, heldenhaft einem Angriff auf die Zitadelle an mehreren Fronten zu widerstehen, bei dem sie von ihren Führern im Stich gelassen wurden, die die Tore öffnen und den feindlichen Horden erlauben, einzutreten, um uns zu vernichten.

Die Diskussion über das vorgeschlagene Zan-Gesetz, die Auferlegung der LGBTQ+-Ideologie und die Indoktrination der Gender-Theorie in Italien folgt einem gezielten, auf globaler Ebene organisierten Plan, der in vielen Nationen bereits zur Vollendung gebracht worden ist. Nationen, in denen selbst nach zwei Jahrhunderten der Revolutionen der Abdruck des Katholizismus im sozialen Gefüge überlebt hatte, sind nun vollständig zu Heiden bekehrt worden. Regenbogenfahnen wehen nicht nur an der Fassade öffentlicher Einrichtungen, sondern sogar an den Fassaden von Kathedralen, auf den Balkonen von Bischofsresidenzen und sogar im Inneren von Kirchen.

In jüngster Zeit – noch vor dreißig Jahren – wurde von manchen gesagt, dass der Staat mit Formen des Schutzes und Garantien ihrer Freiheit eingreifen müsse, um eine vom Laster verführte Minderheit zu unterstützen und sie vor Diskriminierung zu schützen. Im Nachhinein betrachtet war dies eine unvernünftige und unlogische Behauptung, denn die Freiheit der menschlichen Person besteht in der Bindung des Willens an das Gute, auf das seine Natur geordnet ist, und in der Verfolgung seiner materiellen und übernatürlichen Bestimmung. Aber in der großen Täuschung, mit der der Teufel immer versucht hat, den Menschen zu verführen, hat dieser scheinbare Vorwand viele verführt. Es schien, dass man Mut brauchte, um das Recht auf Laster und Sünde gegen die grausame Härte einer „respektablen Mehrheit“ zu behaupten, die noch an die Gebote der Religion gebunden war. Der Stolz, in einer Welt von Gleichen verschieden zu sein, wurde behauptet, das Recht auf einen Raum für das Laster in einer „tugendhaften Welt“ zu haben.

In jenen Jahren erhob die Kirche immer noch, vielleicht mit weniger Überzeugung, aber immer noch treu zu ihrem göttlichen Auftrag, die Stimme des unveränderlichen Lehramtes, um die Legitimierung von an sich ungeordneten Verhaltensweisen zu verurteilen. Auf das ewige Heil der Seelen bedacht, sah sie, welche Katastrophen die Gesellschaft mit der Billigung von Lebensstilen, die dem Naturgesetz, den Geboten und dem Evangelium völlig zuwiderlaufen, erleiden würde. Die Hirten verstanden es, mutige Verteidiger des Guten zu sein, und die Päpste scheuten sich nicht, zum Objekt unanständiger Angriffe derer zu werden, die in ihnen das Katechon sahen, das die endgültige Korruption der Welt und die Errichtung der Herrschaft des Antichristen verhinderte.

Heute scheint dieser heldenhafte Kampf – der, wie wir gelernt haben, bereits durch eine weitgehende interne Korruption von Bischöfen und Priestern geschwächt ist – keinen Sinn mehr zu machen, genauso wie die Lehre der Heiligen Schrift, der Kirchenväter und der römischen Päpste keinen Sinn mehr zu machen scheint. Derjenige, der in Rom sitzt, ist von unmoralischen Personen umgeben, die der LGBTQ+-Bewegung zuzwinkern und heuchlerisch ein Willkommen und eine Inklusivität vortäuschen, die ihre Feldwahl und ihre sündigen Neigungen verraten. Es gibt keinen Mut mehr; es gibt keine Treue zu Christus; und es hat den Punkt erreicht, an dem man andeutet, dass, wenn Bergoglio in der Lage war, die Doktrin über die Todesstrafe zu ändern – eine unerhörte und absolut unmögliche Sache – er sicherlich auch in der Lage sein wird, Sodomie im Namen einer Nächstenliebe, die nichts Katholisches an sich hat und die der göttlichen Offenbarung zuwider ist, zu legalisieren.

Die gotteslästerlichen Prozessionen, die durch die Straßen der Hauptstädte der Welt ziehen und die so weit gehen, das Opfer unseres Herrn in der Heiligen Stadt, die durch das Blut der Apostel Petrus und Paulus geweiht wurde, zu lästern und bösartig zu verhöhnen, werden von den Söldnern der konziliaren Sekte begrüßt, die vor den sakrilegischen Segnungen homosexueller Paare schweigt, aber diejenigen, die der Lehre des Erlösers treu bleiben wollen, als „starr“ verurteilt. Und während die guten Bischöfe und Priester täglich mit der Zerstörung konfrontiert sind, die von oben kommt, sehen wir die bezaubernden und verführerischen Worte veröffentlicht, die Bergoglio an James Martin, S.J., geschrieben hat, um eine perverse und pervertierende Ideologie zu unterstützen, die die Majestät Gottes beleidigt und die Mission der Kirche und die heilige Autorität des Stellvertreters Christi erniedrigt.

Als Nachfolger der Apostel und Lehrer des Glaubens richte ich im Geist wahrer Gemeinschaft mit dem Stuhl des allerseligsten Petrus und mit der heiligen Kirche Gottes eine strenge Warnung an sie und erinnere daran, dass ihre Autorität von Jesus Christus stammt und dass sie nur dann Kraft und Wert hat, wenn sie auf das Ziel ausgerichtet bleibt, für das er sie eingesetzt hat. Diese Hirten sollen die Skandale bedenken, die sie den Gläubigen und den Einfachen zufügen, und die Wunden, die sie dem gequälten kirchlichen Leib zufügen – Skandale und Wunden, für die sie sich am Tag ihres Partikulargerichts und auch am Tag des Weltgerichts vor der göttlichen Gerechtigkeit verantworten müssen.

Ich ermahne die vielen Gläubigen, die durch den Abfall der Hirten skandalisiert und verwirrt sind, ihre Gebete mit einem übernatürlichen Geist des Gebetes und der Buße zu vervielfachen, indem sie den Herrn anflehen, er möge sich herablassen, die Söldner zu bekehren und sie zu sich selbst und zur Treue zu seiner göttlichen Lehre zurückführen. Beten wir zur reinsten Mutter, der Jungfrau der Jungfrauen, dass sie in den von Sünde und Unreinheit verdorbenen Dienern Gefühle der Reue weckt, damit sie das Grauen ihrer Sünden und die schrecklichen Schmerzen, die sie erwarten, bedenken: Mögen sie zu den heiligsten Wunden Christi Zuflucht nehmen und durch das Waschbecken des Blutes des Lammes gereinigt werden.

An unsere Brüder, die von der Welt, dem Fleisch und dem Teufel verführt werden, richte ich einen herzlichen Appell, damit sie verstehen, dass es keinen Stolz gibt, Gott zu beleidigen, wissentlich zu den Qualen seiner Passion beizutragen, die eigene Natur zu verdrehen und das Heil, das er von seinem Vater durch seinen Tod am Holz des Kreuzes erlangt hat, böswillig abzulehnen. Macht eure Schwächen zu einem Anlass der Heiligkeit, zu einem Grund zur Umkehr, zu einer Gelegenheit, die Größe Gottes in eurem Leben aufleuchten zu lassen. Lasst euch nicht täuschen von einem Feind, der heute euren Lastern zu frönen scheint mit der einzigen Absicht, eure Seelen zu stehlen und euch für die Ewigkeit zu verdammen. Seid stolz, wirklich stolz: nicht auf die Versklavung durch Sünde und Perversion, sondern darauf, dass ihr den Verführungen des Fleisches aus Liebe zu Jesus Christus zu widerstehen wisst. Denken Sie an Ihre unsterbliche Seele, für die der Herr nicht gezögert hat, zu leiden und zu sterben. Bete! Bete zu Maria, der Allerheiligsten, damit sie bei ihrem göttlichen Sohn Fürsprache einlegt und dir die Gnade gibt, zu widerstehen, zu kämpfen und zu siegen. Bringt dem Herrn eure Leiden, eure Opfer und euer Fasten dar, um jene Freiheit vom Bösen zu erlangen, die euch der Verführer durch Täuschung nehmen will. Das wird euer wahrer Stolz sein, und auch der unsere.

+ Carlo Maria Viganò, Erzbischof

29. Juni 2021

SS. Apostolorum Petri et Pauli