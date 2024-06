Wenn die Covid-Impfstoffe 20 Millionen Menschenleben gerettet haben, warum starben dann so wenige Ungeimpfte im Winter 2021?

Von Nick Rendell

Obwohl die “Reaktion auf die Pandemie” bei den Parlamentswahlen kein Thema war (alle Parteien waren willfährig und folglich mitschuldig an der katastrophalsten Politik, die je von einer Regierung verfolgt wurde), ist das Thema Impfschäden nicht ganz verschwunden. Eine in der Fachzeitschrift BMJ Public Health veröffentlichte Arbeit, über die Sarah Knapton im Telegraph auf der Titelseite berichtete, verlieh dem Thema die dringend benötigte Glaubwürdigkeit. Daraufhin wiederholte der Abgeordnete David Davis die Forderung nach einer angemessenen Untersuchung der überhöhten Todesfälle und ein Beitrag von Carl Heneghan und Tom Jefferson, der auf ihrem Substack Trust the Evidence veröffentlicht und in der Daily Sceptic abgedruckt wurde.

Heneghan und Jefferson erklären:

Plötzlich ist es in Ordnung, das Narrativ über Impfungen in Frage zu stellen. Der Lancet-Bericht schätzt, dass Impfungen 19,8 Millionen zusätzliche Todesfälle verhindert haben. Mathematische Modellrechnungen sollten nicht zur Rechtfertigung der Politik herangezogen werden – der jüngste Bericht zeigt, dass die Zahlen nicht stimmen.

Natürlich stützt sich nicht nur der Lancet auf unsinnige mathematische Modelle, um die breite Einführung der mRNA-Technologie zu rechtfertigen. Enttäuschend ist, dass sowohl Rod Liddle als auch Fraser Nelson in kürzlich in der Times bzw. im Telegraph veröffentlichten Artikeln die absurde Behauptung wiederholten, der Impfstoff von AstraZeneca habe sechs Millionen Menschenleben gerettet. Behauptungen, dass 500.000 Menschenleben durch Lockdown gerettet wurden, dass 20 Millionen Menschenleben durch mRNA-Impfstoffe gerettet wurden oder dass sechs Millionen Menschenleben durch AstraZeneca gerettet wurden, beruhen alle auf Modellrechnungen. Wir haben jedoch reale Daten, die ein ganz anderes Bild zeichnen.

Während eines Teils des Winters 2021-22 erlebte das Vereinigte Königreich seine letzte Periode, in der Covid für mehr als 10 % aller Todesfälle verantwortlich war. Die Einführung der Impfstoffe war im vorangegangenen Herbst abgeschlossen worden, und zu diesem Zeitpunkt waren die meisten älteren und gefährdeten Menschen (auf die die überwiegende Mehrheit der Covid-Todesfälle entfiel) mindestens dreimal und in vielen Fällen sogar viermal geimpft worden.

Wenn die Covid-Impfstoffe wirklich 20 Millionen Todesfälle verhinderten und der Impfstoff von AstraZeneca wirklich sechs Millionen Leben rettete, dann würde man annehmen, dass während des Mini-Covid-Spikes” 2021-22 die Todesfälle bei den Nie-Geimpften” schneller angestiegen wären als die Todesfälle bei den Geimpften.

Die Tatsache, dass dies nicht der Fall war, bestätigt, dass die Impfstoffe nicht wirken. Abbildung 1 zeigt in einem einfachen Diagramm unter Verwendung offizieller Daten der britischen Regierung, dass die Zahl der Covid-Todesfälle im Januar 2022 in die Höhe schoss, während die Gesamtzahl der Todesfälle bei den “Nie-Geimpften” nicht anstieg, sondern leicht zurückging (grüne Linie). Tatsächlich war der Rückgang der Gesamttodesfälle bei den Nichtgeimpften etwas ausgeprägter als bei den Geimpften (rote Linie)!

Abbildung 1

Die Daten für dieses Schaubild stammen von zwei Regierungsstellen: dem ONS-Bericht über die monatlichen Todesfälle nach Impfstatus vom 1. April 2021 bis Ende Mai 2023 und dem Office for Health Improvements and Disparities (OHID), das die wöchentlichen Todesfälle von Oktober 2021 bis Juli 2022 in mehrfacher Hinsicht aufschlüsselt.

Es ist erwähnenswert, dass das OHID seinen ausgezeichneten monatlichen Bericht im Dezember 2023 aufgab, nachdem es die umstrittene Entscheidung getroffen hatte, die radikale Änderung des ONS bei der Berechnung der “erwarteten Todesfälle” zu übernehmen. Zuvor hatte das OHID gezeigt, dass die Zahl der Todesfälle durch Herzversagen, Diabetes und Leberzirrhose weit über den “erwarteten” Werten lag. Eine weitere Änderung, die bei den Behörden Misstrauen auslöste.

Bemerkenswerterweise bestätigt das Schaubild, dass in den Wintermonaten, von Dezember bis Februar:

Die “Covid-Todesfälle” (aufgetragen auf der linken Achse) stiegen um 74 % von 3.145 im Dezember 2021 auf 5.460 im Januar 2022, bevor sie im Februar wieder um 25 % auf 4.088 zurückgingen.

Bei den “Nie-Geimpften” gingen die Todesfälle insgesamt von 3 858 im Dezember 2021 um 7 % auf 3 606 im Januar 2022 zurück, bevor sie im Februar 2022 um weitere 30 % auf 2 533 sanken.

Bei den Geimpften sank die Gesamtzahl der Todesfälle von 46.951 im Dezember um 3% auf 45.587 im Januar, gefolgt von einem weiteren Rückgang um 14% auf 39.063 im Februar.

Wie kann das sein? Zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 ging die Zahl der Todesfälle bei den Geimpften um 17 % zurück, während die Zahl der Todesfälle bei den Nichtgeimpften um 34 % sank, also doppelt so schnell wie bei den Geimpften.

Dafür kann es nur zwei Erklärungen geben: Entweder hat sich der Anteil der Geimpften erhöht, oder die Impfungen haben nicht gewirkt.

Das Coronavirus-Dashboard der Regierung bestätigt, dass sich Ende 2021 oder Anfang 2022 kaum jemand, der nie geimpft wurde, dazu entschloss, sich impfen zu lassen. Anekdotisch gesehen habe ich viele Menschen getroffen, die es bereuen, geimpft worden zu sein, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der es bereut hat, nicht geimpft worden zu sein, und ich habe noch nie jemanden getroffen, der, nachdem er das ganze Jahr 2021 über gegen die Impfung war, Ende 2021 oder Anfang 2022 beschlossen hat, sich auf dieses spezielle Karussell einzulassen. Die Zahl der Nichtgeimpften hat sich in diesem Zeitraum jedenfalls nicht wesentlich verändert. Die einzige logische Schlussfolgerung ist also, dass die Impfung nicht funktioniert hat.

Abbildung 2

Betrachtet man die Todesfälle der nie Geimpften als Prozentsatz aller Todesfälle, wie in Abbildung 3 dargestellt, so fallen zwei Dinge auf. Erstens fallen die Linien für jede Alterskohorte gleichmäßig ab; es gibt keine Anstiege. Wenn ein tödliches Virus im Umlauf ist, vor dem man sich nur durch Mehrfachimpfungen schützen kann, sollte man erwarten, dass die Todesfälle unter den Nichtgeimpften eine gewisse Volatilität aufweisen, insbesondere in Zeiten, in denen die Covid-Todesfälle in die Höhe schnellen. Zweitens zeigt sich, dass der prozentuale Anteil der Todesfälle aller Ursachen unter den Nie-Geimpften etwa gleich hoch oder niedriger ist als der Gesamtanteil der Menschen in jeder Alterskohorte (in Abbildung 2 rot gekennzeichnet). Mit anderen Worten, die Nichtgeimpften sind bei den Todesfällen nicht überrepräsentiert, wie man erwarten würde, wenn die Impfstoffe viele Leben der Geimpften retten würden.

Abbildung 3

Diese “realen” Daten verdeutlichen ein weiteres Merkmal der “Pandemie”: die Übermeldung oder Überdiagnose von Covid-Todesfällen. Abbildung 4, die direkt von der OHID-Website übernommen wurde, zeigt, dass in der Woche bis zum 22. Januar 2021 (die fettere farbige Spalte) 17 568 registrierte Todesfälle zu verzeichnen waren, von denen 8 013 “Covid-Todesfälle” waren; das sind 46 % der Gesamtzahl. Die erwartete Zahl der Todesfälle für diese Woche lag bei 12.535, wie die gestrichelte Linie zeigt. Dies bedeutet, dass ohne Covid nur 9 555 Todesfälle zu verzeichnen gewesen wären (17 568 Todesfälle insgesamt minus 8 013 Covid-Todesfälle), was jedoch 2 980 (31 %) weniger Todesfälle als erwartet bedeutet.

Abbildung 4

Das ist natürlich Unsinn. Wenn die Todesfälle in dieser Woche ohne die Covid-Todesfälle dem erwarteten Niveau entsprochen hätten, würde dies bedeuten, dass 37 % der Covid-Todesfälle eine Übertreibung waren. Überschätzungen wie diese werden in die mathematischen Modelle eingespeist. Sie führen wiederum zu Fehlern bei den “Todesfallquoten”, und schon bald häufen sich Fehler auf Fehler, und die gesamte Berechnung verliert an Glaubwürdigkeit.

Es ist eine gute Nachricht, dass Leute wie David Davis, Carl Heneghan, Tom Jefferson und Andrew Bridgen eine Untersuchung über die mögliche Rolle von Impfstoffen bei den jüngsten Todesfällen fordern. Wir sollten jedoch nicht die öffentlich zugänglichen Daten übersehen, die (meines Erachtens einmalig auf der Welt) die Ergebnisse der “Nie-Geimpften”, unserer eigenen “Kontrollgruppe”, zeigen, aus denen eindeutig hervorgeht, dass ihre gesundheitlichen Ergebnisse keineswegs schlechter, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich besser waren als die der Geimpften.

Bevor Fraser Nelson, Rod Liddle und andere Kommentatoren in Versuchung geraten, den Unsinn über Millionen von durch Impfungen geretteten Leben zu verbreiten, sollten sie sich die Frage stellen: “Wo haben wir denn die unverhältnismäßig vielen ‘Nichtgeimpften’ begraben, die sicherlich seit 2021 gestorben sein müssen?” Ich habe nachgesehen und kann sie nicht finden.