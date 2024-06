Die USA bereiten sich auf den Dritten Weltkrieg vor und erhöhen gleichzeitig die Zahl der Wehrpflichtigen

Caitlin Johnstone

Deshalb sollten wir vielleicht darüber sprechen, wie die NATO-Mächte schnell auf einen heißen Krieg mit Russland zusteuern, während die USA gleichzeitig ihre Einberufungspolitik ausweiten, um mehr Amerikaner zu zwingen, in einem großen Krieg zu kämpfen.

In einem Artikel mit dem Titel “NATO: 500.000 Truppen in höchster Alarmbereitschaft für einen Krieg mit Russland” unterstreicht Kyle Anzalone von Antiwar die Äußerungen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag, dass das Bündnis tatsächlich über weit mehr Truppen verfüge, die es einsetzen könne, als die 300.000, die es sich zuvor als Ziel gesetzt habe.

“Die Bündnispartner stellen dem NATO-Kommando Streitkräfte in einer Größenordnung zur Verfügung, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat”, sagte Stoltenberg am Freitag. “Heute haben wir 500.000 Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft in allen Bereichen, das ist deutlich mehr als das auf dem Madrider Gipfel für 2022 festgelegte Ziel.”

Anzalone schreibt Folgendes:

“Das Bündnis hat sein Ziel erreicht, denn seine Mitglieder haben in den vergangenen Wochen ihre Unterstützung für Kiew deutlich verstärkt. Auch die USA und mehrere andere Staaten haben der Ukraine kürzlich grünes Licht gegeben, mit ihren Waffen Ziele in Russland anzugreifen.

“Die Niederlande und Dänemark planen, Kiew in den kommenden Monaten F-16-Flugzeuge zu liefern, und haben erklärt, dass diese modernen Flugzeuge für Bombenangriffe auf Russland eingesetzt werden könnten. Stoltenberg fügte hinzu, er begrüße die Änderung der Politik und sagte, dass dies nicht als Eskalation seitens Russlands betrachtet werden sollte”.

Dies geschieht kurz nachdem bekannt wurde, dass die NATO mehrere “Landkorridore” entwickelt, um Truppen an die Frontlinie eines zukünftigen heißen Krieges mit Russland in Osteuropa zu bringen.

Außerdem erfährt man von Stoltenberg, dass die NATO erwägt, die Zahl ihrer Nuklearwaffen in Bereitschaft zu erhöhen, d.h. sie im Falle eines Nuklearkrieges einzusetzen. Der Pressesprecher des Weißen Hauses, John Kirby, erklärte der Presse bizarrerweise, dass dieser aggressive Schritt nicht als Provokation gegenüber Russland zu verstehen sei, da die NATO ein “Verteidigungsbündnis” sei.

“Wie kann das nicht als Provokation oder Eskalation der Spannungen in Europa aufgefasst werden?” wurde Kirby zu Stoltenbergs jüngsten Äußerungen gefragt.

“Wer würde das als Provokation oder Eskalation empfinden”, antwortete Kirby.

“Russland”, antwortete der Journalist.

Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, und die NATO-Staaten gehören zu den anspruchsvollsten der Welt, wenn es um militärische Fähigkeiten geht. Und es wäre unverantwortlich und unklug, wenn wir nicht ständig mit unseren NATO-Verbündeten darüber sprechen würden, wie wir sicherstellen können, dass wir unsere gegenseitigen Verpflichtungen in Bezug auf eine Reihe militärischer Fähigkeiten erfüllen können.

Eines der dümmsten Dinge, die uns das Imperium heute glauben machen will, ist, dass die Umzingelung seiner offiziellen Feinde mit existenzbedrohender Kriegsmaschinerie immer als Verteidigungsmaßnahme zu betrachten sei. Das letzte Mal, als eine glaubwürdige militärische Bedrohung nahe der US-Grenze auftauchte, reagierte Washington so aggressiv, dass die Welt fast unterging. Aber von Nationen wie Russland und China wird erwartet, dass sie es zulassen, dass die USA und ihre Verbündeten militärische Bedrohungen in unmittelbarer Nähe ihrer Grenzen anhäufen, ohne dies auch nur als Provokation zu betrachten.

Diese und andere beunruhigende nukleare Eskalationen mit Russland finden zu einer Zeit statt, in der die US-Gesetzgeber daran arbeiten, die Wehrpflicht auch auf Frauen auszudehnen und die Registrierung von Männern zu automatisieren.

Edward Hasbrouck schreibt für Antiwar:

Der Senatsausschuss für die Streitkräfte (Senate Armed Services Committee, SASC) hat eine Version des NDAA gebilligt, die eine Ausweitung der Selective Service Registration auf junge Frauen und junge Männer vorsieht. Diese Version des NDAA wird nun dem gesamten Senat zur Prüfung und Zustimmung vorgelegt.

Ebenfalls am 14. Juni verabschiedete das Repräsentantenhaus eine andere Version des NDAA, die eine automatische Registrierung für den Selective Service vorsieht, allerdings nur für Männer.

Wie CJ Ciaramella von Reason in einem Artikel über die Automatisierung der Wehrpflichtregistrierung erklärt, ist der offizielle Grund für diesen Vorstoß, das System effizienter zu machen, aber “der andere”, unausgesprochene Effekt ist, jungen Männern die Möglichkeit zu nehmen, zivilen Ungehorsam zu leisten. Wenn die US-Kriegsmaschinerie einen neuen schrecklichen Konflikt anzettelt, an den die Zoomer nicht glauben, möchte man es ihnen idealerweise so schwer wie möglich machen, sich dem Kanonenfutter zu widersetzen.

Die Wehrpflicht gehört zu den Dingen, die immer widerwärtiger werden, je länger man darüber nachdenkt, vorwiegend in einem Land, dessen Regierung so kriegslüstern und psychopathisch ist wie die der USA. Diese Freaks können sich nach Belieben mit Nationen anlegen, gegen die sie nichts ausrichten können – und das alles, ohne dass die Öffentlichkeit jemals über ihre Aktionen abstimmen kann – und dann, wenn es brenzlig wird, können sie sich an einen Haufen Teenager und Twens wenden und sagen: “Das ist nicht unser Problem, das ist euer Problem. Geht und kämpft, tötet und sterbt für euer Land.” Man kann durch seine eigene Rücksichtslosigkeit einen Krieg auslösen und sich dann entspannt zurücklehnen und Martinis schlürfen, während seine Kinder getötet werden.

Das ist böse, das ist hässlich, und das muss aufhören.