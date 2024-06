John Mearsheimer: US-Interventionen sind ein Rezept für Katastrophen!

John Mearsheimer:

“Ich denke, es gibt keinen Zweifel daran, dass die Vereinigten Staaten während des unipolaren Moments – etwa von 1991, als die Sowjetunion zusammenbrach, bis etwa 2017, als wir uns in eine multipolare Welt verwandelten – unglaublich mächtig waren und eine liberale Politik verfolgten.

Das ist die Politik, die Piers [Morgan] beschrieben hat.

Piers hat die Mentalität, die die meisten Menschen im Westen haben, was die Vereinigten Staaten in der Welt tun sollten.

Er glaubt, dass wir die Verantwortung und das Recht haben, in der Welt herumzurennen und uns in die Innenpolitik jedes Landes auf dem Planeten einzumischen.

Er glaubt, dass wir die Politik von Ländern umgestalten sollten, die unserer Meinung nach nicht die Kriterien erfüllen, die wir für eine erfolgreiche liberale Demokratie aufgestellt haben.

Ich und fast alle Realisten sind seit Langem der Meinung, dass dies ein Rezept für eine Katastrophe ist.

Die Vereinigten Staaten sollten sich nicht in die Politik anderer Länder einmischen, es sei denn, es ist absolut notwendig.

Wenn sie es tun, wird sich das sogar rächen.

Schauen Sie, was den Sowjets in Afghanistan passiert ist, schauen Sie, was uns in Afghanistan passiert ist, schauen Sie, was uns in Vietnam passiert ist und dann später im Irak.

Wir sollten uns aus diesen Gebieten heraushalten.

Ein Realist wie ich sagt, dass es auf die anderen Großmächte im System ankommt und man sich um das Gleichgewicht der Kräfte zwischen den Großmächten oder unter den Großmächten kümmern muss.

Man will, dass sein Land im Verhältnis zu allen anderen Ländern so mächtig wie möglich ist, weil das der beste Weg ist, um zu überleben.

Wenn man sich also die Geschichte anschaut, dann hat man eine Situation, in der praktisch alle Realisten gegen den Vietnamkrieg waren, mit Ausnahme von Henry Kissinger, der eigentlich kein Realist ist oder war, und fast alle Realisten, mit Ausnahme von Henry Kissinger, waren auch gegen den Irakkrieg 2003.

Steve Walt und ich, zwei ausgewiesene Realisten, haben 2003 die Kampagne gegen den Irakkrieg angeführt.

Also noch einmal: Diese ganze Idee, dass wir das Recht und die Verantwortung haben, uns in die Politik anderer Länder auf der ganzen Welt einzumischen, ist einfach keine kluge Art, Geschäfte zu machen”.

