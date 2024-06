Doug Casey: Wie die Klimahysterie Ihren Lebensstandard senkt

Von Tyler Durden

Verfasst von Doug Casey über InternationalMan.com,

International Man: Die Kohlenstoffhysterie geht weit über Öl- und Gasunternehmen hinaus.

Ein übersehener Bereich sind Haushaltsgeräte.

Die Politik führt immer strengere Vorschriften für Geschirrspüler, Waschmaschinen und andere Geräte ein. Es gibt sogar Berichte über den Wunsch, Gasherde aus dem Verkehr zu ziehen.

Was halten Sie von all dem?

Tatsache ist, dass die selbstgerechten Autoritären, die den Gebrauch von Elektrogeräten einschränken wollen, im Grunde nur die Menschen hassen – vor allem die der Mittelschicht. Am liebsten würden sie zu vorkapitalistischen Zeiten zurückkehren, als nur die Oberschicht, die feudalen Aristokraten, von Annehmlichkeiten profitieren konnten.

Der Verzicht auf den Besitz von Haushaltsgeräten ist eine praktische Anwendung des Mems, aber nur ein Tentakel der Krake der globalen Erwärmung. Geräte werden aus Ressourcen hergestellt, die abgebaut und mit Strom betrieben werden müssen; das macht sie böse. In den Augen dieser Leute ist es viel wichtiger, “den Planeten zu retten” – ein lächerliches Konzept – als den Lebensstandard weiter zu erhöhen.

Die Tatsache, dass eine prominente Persönlichkeit dies tatsächlich sagen und diese Idee propagieren konnte, ohne dafür an den Pranger gestellt zu werden, gibt Ihnen eine Vorstellung vom Geist des gegenwärtigen Jahrhunderts. Die fehlende Empörung des Durchschnittsmenschen ist sogar noch kranker als die Idee selbst .

International Man: Viele Menschen haben festgestellt, dass moderne Geräte nicht die gleiche Qualität haben wie die, die vor Jahrzehnten hergestellt wurden. Zum einen benötigen moderne Geräte in der Regel viel mehr Zeit für die gleiche Aufgabe, die ein älteres Modell schneller erledigen konnte.

So ist es heute üblich, dass ein Standard-Geschirrspülgang mehr als zwei Stunden dauert.

Moderne Geräte sind auch nicht mehr so leistungsfähig und gehen häufiger kaputt. Die Klimavorschriften sind zum großen Teil für diesen Rückschritt verantwortlich.

Was ist hier wirklich los?

Man kann dafür plädieren, alles nach 50 oder 100 Jahren abzureißen – ein Argument des Lebenszyklus . Vielleicht möchten Sie ein altes Auto aus sentimentalen Gründen behalten, aber neuere Autos funktionieren wirklich besser. Allerdings müssen Sie es wahrscheinlich über sieben Jahre hinweg finanzieren, da sie so teuer sind. Oder Sie leasen es und verwandeln damit einen kleinen Vermögenswert in eine ewige Schuld. Und wenn es kaputt geht, können Sie es vergessen, es selbst zu reparieren, schon allein wegen der Tausenden von Computerchips. Das Gleiche gilt für die meisten Geräte.

Ich kann verstehen, dass eine Wegwerfmentalität eine gute Sache sein kann, auch wenn sie verschwenderisch erscheint, einfach weil sich die Technologie verbessert. Raus mit dem Alten, rein mit dem “Neuen und Verbesserten”. Die meisten Veränderungen machen Elektrizität, Sanitäranlagen und Isolierung wirtschaftlicher. Wer will schon altes Zeug, wenn die Technik neue Dinge bietet, die besser funktionieren? Das Problem könnte jedoch sein, dass neue Geräte teuer sind und oft finanziert werden müssen. Kurzfristig könnte Ihr Lebensstandard steigen, langfristig jedoch sinken, da Sie sich verschulden müssen.

Ist das wirklich wirtschaftlich oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, aber wir können es sogar bei Häusern beobachten. Früher wurden Häuser so gebaut, dass sie 100 Jahre oder länger hielten. Sie waren eine große Kapitalinvestition. Aber jetzt scheinen sie das wohnliche Äquivalent zu IKEA-Möbeln zu sein. Sie sind Wegwerfware. Aber wen interessiert das schon, wenn man zur Miete wohnt oder eine hohe Hypothek hat?

Wir leben zum Beispiel in einer Wegwerfgesellschaft . Wenn man etwas reparieren muss, ist es in der Regel wirtschaftlicher, das ganze Ding wegzuwerfen, als einen geschickten Handwerker zu beauftragen, der es repariert, auch wenn es die kaum noch gibt und sie sehr teuer sind. Es ist oft billiger, Dinge, die kaputt gehen, zu ersetzen.

Aber vielleicht denkt der Durchschnittsbürger nicht über diese Dinge nach und kümmert sich nicht darum. Der Lebensstandard ist so lange gestiegen, dass wir glauben, das sei automatisch und gottgewollt . Ich bin mir da nicht so sicher. Alles neigt dazu, sich abzuschwächen, es sei denn, es gibt genügend äußere Kräfte, die dem entgegenwirken.

Ich kann mich daran erinnern, dass die US-Regierung vor einigen Jahrzehnten beschlossen hat, die Wassermenge für die Toilettenspülung zu regulieren . Die Geräte sind nun weniger hygienisch und müssen oft zweimal gespült werden. Der Gedanke, dass Politiker die Gestaltung von Sanitäranlagen vorschreiben sollten, ist absurd. Aber das tun sie bei allen Produkten – Autos, Flugzeugen, Häusern, was auch immer. Sie vernichten Kapital und verlangsamen den technischen Fortschritt, während sie gleichzeitig die Ingenieure ärgern und frustrieren.

Doug Casey : Ich habe nicht viele persönliche Erfahrungen mit der Funktionsweise von Haushaltsgeräten, aber ich habe gehört, dass moderne Geräte so konzipiert sind, dass sie auf Komfort und Zeit verzichten, um möglichst wenig Wasser oder Strom zu verbrauchen.

International Man: Die Regierungen präsentieren so genannte “grüne” Lösungen als einen Schritt in die Zukunft.

In vielerlei Hinsicht stellen sie jedoch einen großen Schritt zurück dar.

Was ist Ihre Meinung?

Doug Casey: Ein aktuelles Beispiel dafür ist die 15-Minuten-Stadt, die Regierungen in der ganzen Welt einzuführen versuchen. Diese würden Sie bestrafen, wenn Sie Ihre zugewiesene 15-Minuten-Zone mehr als X-mal pro Monat verlassen. Die Idee ist grün. Und wie die meisten grünen Ideen ist sie sehr rückschrittlich. Sie wollen die Menschen in den Zustand mittelalterlicher Leibeigener zurückversetzen, als sich kaum jemand mehr als 15 Minuten aus seiner Hütte wagte.

Die ungeheuerlichsten grünen Lösungen bestehen natürlich darin, Billionen von Dollar für den Bau von Wind- und Solaranlagen zur Stromerzeugung auszugeben. Gegen die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie ist nichts einzuwenden, aber sie sind nur für bestimmte Projekte sinnvoll, in der Regel an isolierten Standorten und unter besonderen Bedingungen.

Wind- und Sonnenenergie sind für den Betrieb einer industriellen Zivilisation völlig ungeeignet. Sie haben sich im Laufe der Jahre durch den technologischen Fortschritt stark verbessert, aber sie sind immer noch eher ein Produkt der Sozialtechnik als der Mechanik oder der Elektrotechnik.

Elektrofahrzeuge sind ein weiteres Beispiel. Als lebenslanger Autoliebhaber sehe ich die Vorteile von Elektrofahrzeugen. Sie haben einen sehr niedrigen Schwerpunkt, wodurch sie sich, wenn alles andere gleich bleibt, viel besser fahren lassen als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Sie haben viel weniger bewegliche Teile, was ihre Zuverlässigkeit und Effizienz erhöht. Sie sind leiser, emissionsfrei auf der Straße und blitzschnell. Das sind große Pluspunkte.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass sie ein Alptraum sind, wenn es zu kalt oder zu heiß ist; Temperaturextreme entladen die Batterien, und es ist immer noch ziemlich umständlich, sie aufzuladen. Vorausgesetzt, die enorme zusätzliche Last, die sie mit sich bringen, lässt nicht das gesamte “nachhaltige” Wind-/Solarnetz zusammenbrechen.

Natürlich wird sich die Batterietechnologie weiterentwickeln, so dass sie ihr Versprechen vielleicht doch noch erfüllen wird. Aber in der Zwischenzeit, wenn die Lithiumbatterie ausgetauscht werden muss, kann man das Auto genauso gut verschrotten. Außerdem ist die Reparatur bei einem Unfall mit Blechschaden in der Regel extrem teuer und unter bestimmten Bedingungen potenziell ziemlich gefährlich.

Wenn ich nicht gerade ein leistungsstarkes Spielzeug will oder in einer idealen Umgebung bin, in der ich es nur lokal nutze, machen Elektroautos derzeit wenig Sinn.

In der Tat sind fast alle “grünen” Lösungen unwirtschaftlich, kontraproduktiv und sogar zerstörerisch.