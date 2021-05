Nachdem nun auch Angela Merkel orakelt hat: „Die Pandemie ist erst besiegt, wenn sämtliche Menschen auf der Welt geimpft sind…“ kann nur noch der ausreichende Druck vonseiten des Volkes diese Möchtegern-Weltherrscher zum Einknicken bringen. Da aber all deren Macht, mit der sie die Menschheit peinigen und schier in den Wahnsinn treiben, auf unsichtbaren Behauptungen fußt, rüttelt Ivo Sasek wieder einmal mit 17 Sichtbar-Machungen tüchtig an ihrer Corona*. (*Corona = Krone)