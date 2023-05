Wenn die Industrie den Profit über das menschliche Leben stellt

Jedes Mal, wenn eine Partei die Gesellschaft „übernehmen“ will, wird sie versuchen, die lebenswichtigen Güter zu monopolisieren, was es schwierig, wenn nicht gar unmöglich macht, sich gegen das System aufzulehnen, das sie bereitstellt.

Von: Ein Arzt aus dem Mittleren Westen

Haftungsausschluss: Einiges von dem, was ich hier schreibe, wird wahrscheinlich bei einigen von Ihnen heftige Meinungsverschiedenheiten hervorrufen. Ich habe kein Problem damit, wenn Sie mit diesem Beitrag nicht einverstanden sind, zumal dies nicht mein Fachgebiet ist und ich beim Schreiben wahrscheinlich einige unbeabsichtigte Fehler gemacht habe.

Ich bin mit alternativer Literatur aufgewachsen, in der jede erdenkliche „Verschwörungstheorie“ vorkommt. Ich habe auch direkt Leute gekannt, die bei geheimen Einsätzen in Übersee dabei waren und das Pech hatten, dabei zu sein, als ein Dorf kaltblütig von Söldnern hingerichtet wurde, weil ein US-Investor ihr Land haben wollte. Abgesehen davon, dass mich der Zustand der Welt zutiefst beunruhigte, führte all dies dazu, dass ich mich am Ende des Tages fragte: „Was war eigentlich wahr?“

Seit meiner Kindheit habe ich Geschichten gehört, in denen hocheffektive Technologien, die die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen erfüllen (z. B. Transport, Nahrungsmittelproduktion, Wassergewinnung, Bildung), zum Schutz von Geschäftsinteressen begraben wurden.

Dies brachte mich zu der Hypothese, dass immer dann, wenn eine Partei die Gesellschaft „übernehmen“ will, sie versuchen wird, jede lebenswichtige Ressource zu monopolisieren, da dies nicht nur äußerst lukrativ ist, sondern es der Bevölkerung, die von dieser Ressource abhängig ist, auch unmöglich macht, sich gegen das System aufzulehnen, das sie bereitstellt.

Ein klassisches Beispiel für dieses Prinzip ist, dass jedes Mal, wenn ein kommunistisches Regime die Macht übernimmt, einer seiner ersten Schritte darin besteht, die unabhängigen Landwirte zu beseitigen, damit Lebensmittel nur noch vom Staat bezogen werden können. Manchmal erfordert dieser Prozess ein massives Gemetzel, wie Stalins Holodomor in der Ukraine (und in geringerem Ausmaß Maos Großer Sprung nach vorn) zeigt.

Die beiden Bereiche der unterdrückten lebenswichtigen Technologien, die mich schon immer am meisten angezogen haben, sind Energie und Medizin. Einer der Hauptgründe, die mich schließlich dazu brachten, Arzt zu werden, war, dass ich glaubte, auf diese Weise aus erster Hand sehen zu können, ob all die „Verschwörungstheorien“, die ich über unterdrückte medizinische Innovationen* gelesen hatte, wahr waren (da ich sie an Patienten ausprobieren und sehen konnte, ob sie funktionierten), während dies bei der Energie viel schwieriger zu bewerkstelligen wäre.

Bevor ich diese Themen diskutiere, möchte ich einen kurzen Abstecher in eine andere räuberische Industrie machen, die einen wertvollen Kontext für das liefert, was wir im Energie- und Medizinsektor sehen.

*An diesem Punkt bin ich der Meinung, dass einige dieser vergessenen medizinischen Technologien unglaublich sind, viele andere sind Schrott, und viele weitere waren in früheren Epochen wirksam, in denen die Vitalität des Körpers noch nicht durch unsere moderne Umwelt dezimiert worden war, sind jetzt aber nur noch marginal wirksam.

Der militärisch-industrielle Komplex

Als ich mir alles ansah, was im Energiesektor geschehen war, wurde mir sofort klar, dass dasselbe Drehbuch wiederverwendet wurde. Immer wieder sah ich, wie dieselben Methoden, mit denen wirksame Therapien verboten und schlechte Medikamente der Öffentlichkeit aufgezwungen wurden, dazu benutzt wurden, schlechte Energiequellen auf dem Markt zu halten und die guten zu vertuschen.

Wenn man einen Schritt zurücktritt, sind diese Probleme nicht nur auf die Medizin beschränkt. Jede Industrie, die eine beträchtliche Menge Geld verdient, wird bis zum Äußersten gehen, um den Profit über den Menschen zu stellen, und es sollte nicht überraschen, dass der militärisch-industrielle Komplex in dieser Hinsicht keine Zurückhaltung übt.

Aufgrund meiner Kindheit habe ich ein starkes Gefühl für den Krieg, und ich habe viel getan, um ihn zu bekämpfen. Das Tragische am Krieg ist, dass die Menschen, wenn sie ihn nicht selbst erlebt haben, nicht begreifen können, wie schrecklich Krieg ist und was aus den Menschen in Kriegsgebieten wird.

Leider hat das US-Militär nach dem Vietnamkrieg (der das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung zerstörte) erkannt, dass es den meisten Zivilisten egal ist, was passiert, solange sie das ganze Gemetzel zensieren und dem Krieg mit Hilfe des nationalen Propagandaapparats eine positive Wendung geben können. Denken Sie einen Moment lang an dieses zeitlose Zitat von George Orwell:

„Die ganze Kriegspropaganda, all das Geschrei, die Lügen und der Hass, kommt immer von Leuten, die nicht kämpfen.“

Eine der größten Herausforderungen des modernen Zeitalters besteht darin, dass sich alle Menschen in einem Zustand des Unwohlseins befinden, weil sie von vielen Dingen abgekoppelt sind, die uns früher mit dem Leben und allem um uns herum verbunden haben. Aufgrund dieses Unwohlseins ist es oft äußerst schwierig, Menschen zu motivieren, sich mit einem schwierigen Thema zu befassen, das sie nicht direkt betrifft, unabhängig von seiner Bedeutung oder den indirekten Kosten, die sie tragen.

Dies beschreibt im Wesentlichen den Kampf, den ich hatte, als ich versuchte, das Bewusstsein der Menschen für den gegenwärtigen kostspieligen Krieg zu schärfen, in den wir keinen guten Grund haben, verwickelt zu sein.

Im College wurde mir klar, dass der Beruf des Arztes die perfekte Lösung für dieses Problem darstellt. Denn die räuberischen Kräfte, die in der Medizin menschliches Leid für ihren Profit ausnutzen, sind dieselben, die das Gleiche in zahlreichen anderen Bereichen tun. Das Einzigartige an der Medizin ist jedoch, dass die Menschen direkt sehen können, wie dieses räuberische Verhalten ihnen schadet, und daher motiviert sind, etwas dagegen zu tun, und so einen Weg finden, unser geistiges Unbehagen zu durchbrechen.

Meine Theorie wiederum war, dass ich im schlimmsten Fall das Leben einiger weniger Menschen (meiner Patienten) entscheidend verändern kann. Im besten Fall jedoch (vorausgesetzt, das medizinische System hat diese Menschen wirklich missbraucht) würden sie, sobald sie dem medizinisch-industriellen Komplex den Kampf angesagt haben und ihre Funktionsfähigkeit wiedererlangt haben, dazu motiviert werden, sich anzusehen, wie ihre Erfahrungen auch in anderen Bereichen auftreten, und auch dort etwas zu tun.

Bidens Kriege

Ich habe schon viele Anfragen erhalten, einen Beitrag über den Krieg in der Ukraine zu veröffentlichen, und ich habe hin und her über die Veröffentlichung eines 20-seitigen Artikels, den ich entworfen habe, nachgedacht. Doch jetzt scheint mir der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, um die wichtigsten Punkte mitzuteilen.

Als Trump Präsident war, tat er etwas, was seit Carter niemand mehr getan hatte. Er hat keine neuen Kriege begonnen und darüber hinaus Amerika aus zahlreichen bestehenden Konflikten herausgeholt. Als Biden zum Präsidenten ernannt wurde, war ich sehr besorgt, dass er versuchen würde, die Einnahmen auszugleichen, die der Rüstungsindustrie durch Trumps Politik entgangen waren, und so wartete ich mit angehaltenem Atem darauf, wen Biden für das Amt des Verteidigungsministers nominieren würde.

Als Biden am 8. Dezember Lloyd Austin nominierte, habe ich mich über seinen Hintergrund informiert und ein tiefes Maß an Traurigkeit empfunden, das sich nur schwer beschreiben lässt. Kurz gefasst:

Austin hat sich als einer der schlechtesten Verteidigungsminister der Geschichte erwiesen, aber die Presse hat ihn in keiner Weise kritisiert. Wurde er ausschließlich aufgrund seiner Vielfalt und nicht aufgrund seiner Fähigkeiten ausgewählt?

Austin verließ 2016 das Militär, um Vorstandsmitglied bei einem unserer größten Rüstungsunternehmen, Raytheon (und einigen anderen), zu werden. Raubtierunternehmen „bestechen“ Beamte, um die Interessen der Industrie zu unterstützen, indem sie ihnen lukrative Vorstandsposten versprechen (z. B. sitzt der FDA-Beauftragte, der geholfen hat, den Impfstoff von Pfizer auf den Markt zu bringen, jetzt im Vorstand von Pfizer). Das bedeutet, dass Austin mit ziemlicher Sicherheit sein Kommando missbrauchte (er war ein Vier-Sterne-General), um Raytheon Rüstungsaufträge zu erteilen.

Das bedeutete, dass Raytheon, sobald Austin Verteidigungsminister wurde, eine Menge Aufträge erhalten würde, was bedeutete, dass Gründe gefunden werden mussten, um eine Menge Menschen zu töten.

Kurz nachdem ich dies erkannt hatte, bat mich ein Kollege um Rat, in was ich investieren sollte. Ich sagte, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich in Raytheon investieren, aber es gibt so viel schlechtes Karma für Investitionen in den Tod (man denke an das Beispiel des Dorfes, das hingerichtet wurde, nachdem Investitionskapital zur Finanzierung der Söldner aufgebracht worden war), dass ich mich weigerte, es zu tun. Mein Freund glaubte mir nicht, und so schloss ich an Ort und Stelle eine Wette ab, dass die Aktie gut laufen würde. Betrachten wir einmal, wie sich die Aktie von Raytheon seit der Wahl entwickelt hat.

Im Jahr 2014 wurde die bestehende Regierung in der Ukraine durch eine Reihe gewaltsamer Proteste gestürzt und durch eine stark antirussische Regierung ersetzt. Viele Menschen vermuteten damals, dass die USA für diese Ereignisse verantwortlich waren, was Trump kürzlich bestätigte.

Ich war der Meinung, dass es angesichts der entscheidenden strategischen Bedeutung der Ukraine für Russland (sie war schon immer ein Pufferstaat, da die Ukraine den traditionellen Landweg für eine Invasion Russlands darstellt) eine schreckliche außenpolitische Maßnahme war, sich in diese Beziehung einzumischen, da Russland, die Atommacht, schließlich Vergeltung üben würde.

Als die neue Regierung an die Macht kam, begann sie, aggressiv gegen die ethnischen Russen vorzugehen, und schon bald griff das Militär die Grenzregionen mit erheblichem russischen Bevölkerungsanteil an. Zu dieser Zeit war ich in Europa und traf russische Flüchtlinge, die wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit angegriffen und dann von ihren Eltern aus der Ukraine weggeschickt worden waren, weil sie nicht wollten, dass ihre Kinder bei Ausbruch des Krieges „zur Kalaschnikow greifen“.

Kurz darauf brach der bewaffnete Konflikt aus, und obwohl Russland wiederholt die Vereinten Nationen um eine Beendigung des Konflikts bat, blieb er relativ unbeachtet.

Als Biden Präsident wurde, eskalierte der Konflikt jedoch rapide, und schon bald wurde Russland durch irgendetwas zu einer Invasion des Landes provoziert. Es wurden viele Theorien aufgestellt, um zu erklären, was diese Provokation war.

Da Regierungen immer lügen, wenn es um Krieg geht, kann man nicht wissen, was die Provokation war, sondern nur, dass die Provokation ausreichte, damit Russland beschloss, in einen Krieg einzutreten, von dem es wusste, dass er extrem teuer werden würde. Über den Ukraine-Konflikt ließe sich vieles sagen, aber ich werde nur einige wenige Punkte hervorheben:

Der Krieg hat in der Ukraine einen horrenden Tribut gefordert, von dem sich das Land wahrscheinlich erst nach Jahren erholen wird. Die Ukrainer haben viele Menschenleben verloren, ein großer Teil ihrer Infrastruktur wurde zerstört, der Stress, den der Krieg verursacht hat, wird in den kommenden Jahren zu einer starken Zunahme tödlicher Herzinfarkte führen, viele haben ihre Häuser dauerhaft verloren, da sie nun von russischen Bürgern besetzt sind, und die Wirtschaft wird für lange Zeit am Boden liegen.

Die USA (und Großbritannien) hatten zahlreiche Gelegenheiten, den Krieg zu verhindern und Friedensvereinbarungen zur Beendigung des Krieges zuzulassen, aber sie haben offenbar jede einzelne davon verhindert.

Die USA haben eine Menge Geld mit dem Verkauf von Waffen an die Ukraine verdient.

Als würde man der gesamten Bevölkerung einen tödlichen (oder unwirksamen) Impfstoff aufzwingen, überwiegt das Risiko eines Atomkonflikts mit Russland jeden denkbaren Nutzen eines Krieges mit ihnen. Es zeigt, dass das System so korrupt ist, dass der gesunde Menschenverstand, der solche katastrophalen Entscheidungen verhindert, einfach nicht mehr vorhanden ist.

Eines der merkwürdigen Dinge, die man an der gegenwärtigen Unternehmensstruktur entdeckt, ist, dass die Leute, je mehr sie an Macht gewinnen, sich mehr und mehr von den menschlichen Kosten ihrer Entscheidungen entfernen (man denke nur daran, wie viele verschiedene Leute bei Pfizer grünes Licht für etwas gaben, von dem völlig klar war, dass es vielen Menschen schaden würde). Das Merkwürdigste an diesem Phänomen ist, dass viele dieser Leute keine bösen Menschen sind und sich in ihrem Privatleben wirklich um andere kümmern.

Lord of War ist ein hervorragender Film, in dem Nicholas Cage gleichzeitig die Rolle eines massenmordenden Waffenhändlers und eines freundlichen Familienvaters spielt. Seine Figur basiert auf Victor Bout, einem russischen Waffenhändler, der umgangssprachlich als „Händler des Todes“ bekannt ist. Um die menschlichen Kosten eines von Bouts vielen „Geschäften“ zu veranschaulichen:

„Er war der Hauptlieferant von Waffen und Munition … für diesen schrecklichen Konflikt in Westafrika [Sierra Leone], bei dem über 1,2 Millionen Menschen ermordet, vergewaltigt, gefoltert und verstümmelt wurden.“

Es hat viel Arbeit gekostet, aber die Vereinigten Staaten haben Bout schließlich verhaftet, weil er einen Waffendeal an kolumbianische Rebellen mit Waffen vermittelt hat, die sie gegen die US-Streitkräfte einsetzen wollten, und 2010 wurde er dafür zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Als Biden Präsident war, wurde Brittney Griner (eine Basketballspielerin, die für die Förderung der Vielfalt in ihrem Sport bekannt ist) in Russland verhaftet und verurteilt, weil sie illegal Haschischöl (eine Form von konzentriertem Marihuana) ins Land gebracht hatte. Nach einiger Überlegung entschied Biden, dass sie es wert war, gegen Viktor Bout ausgetauscht zu werden.

Ich möchte nun meine Lieblingsszene aus Lord of War mit Ihnen teilen (falls Sie den Film noch nicht gesehen haben und dies noch vorhaben, wird er dadurch etwas verdorben). Diese ikonische Szene vermittelt viele der Kernthemen dieses Artikels, und ich hoffe, dass Sie die Zeit finden, sie zu sehen.

Vor nicht allzu langer Zeit lernte mein Freund in seiner Peer-Group jemanden kennen, den er für ein wenig anstrengend hielt, der aber ansonsten ein ganz normaler Mensch war, mit dem er ein Bier trinken ging. In der Mitte des Gesprächs fragte mein Freund ihn, was er beruflich mache, und er antwortete lässig:

„Kennen Sie diesen Film* über die Waffenhändler? Ich bin wie der große Kerl darin. Die US-Regierung braucht Leute, die Waffen für sie verschieben, damit ihre Fingerabdrücke nicht darauf zu sehen sind, und wir haben Waren im Wert von über 100 Millionen Dollar in die Ukraine geschmuggelt. *Er bezog sich auf einen anderen Film als Lord of War.“

Was meinen Freund so entsetzte (wie auch mich, als ich die Geschichte hörte), war, dass der Mann keinerlei Schuldgefühle wegen seiner Taten hatte (man denke nur daran, für wie viele Tote seine Verkäufe direkt verantwortlich waren), sich aber gleichzeitig aufrichtig um die Menschen in seiner Umgebung sorgte.

Als ich diese Geschichte einem Kollegen erzählte, sagte er, dass sie die „Banalität des Bösen“ repräsentiere, ein Begriff, der nach dem Holocaust geprägt wurde, um Nazis zu beschreiben, die schreckliche Verbrechen begingen, aber weder Bosheit, Fanatismus noch Soziopathie zeigten. Stattdessen dachten sie nicht einmal über ihre Taten nach und waren einfach nur von dem Wunsch beseelt, Befehle zu befolgen und sich anzupassen.

Seit dem ersten Gespräch hat mein Freund diesen Waffenhändler regelmäßig getroffen, und bei der letzten Begegnung teilte er ihm ohne einen Funken Schuldgefühl mit, dass das Geschäft in der Ukraine immer noch boomt.

Spannungen in Taiwan

Da ich Freunde in Taiwan habe, war ich besorgt über die jüngste chinesische Militäraufrüstung dort und die Entscheidung von Warren Buffet, sich aus der taiwanesischen Halbleiterindustrie zurückzuziehen. Als ich einen chinesischen Freund, der gute Verbindungen zu den chinesischen Finanzmärkten hat, fragte, ob die Möglichkeit bestehe, dass Taiwan angegriffen werde, sagte er:

„Es gibt absolut keine Möglichkeit, dass das jetzt passiert. Biden ist ein ******* und benutzt dies nur, um Taiwan dazu zu bringen, einen Haufen unserer Rüstungsgüter zu kaufen.“

Wie es der Zufall wollte, kam es zu einem der größten Lecks von geheimen US-Militärdokumenten in der Geschichte, als Chinas Übungen rund um Taiwan begannen (und noch immer gibt es keine Erklärung dafür, wie sie demjenigen zugänglich gemacht wurden, der keine Zugangsberechtigung zu ihnen haben sollte). Die Medien haben sich merkwürdigerweise dafür entschieden, die undichten Stellen zu veröffentlichen und wiederholt (auf unterschiedliche Weise) eine Sache zu zitieren, die über Taiwan ans Licht gekommen war:

„Die von der Washington Post eingesehenen Geheimdokumente enthüllen, dass Taiwans Militärführer bezweifeln, dass ihre Luftabwehr „Raketenstarts genau erkennen“ kann und dass nur etwa die Hälfte der Flugzeuge der Insel in der Lage ist, den Feind effektiv zu bekämpfen.“

Nur für den Fall, dass Sie sich wundern: Das ist eine Menge Umsatz.

Umweltverschmutzung

Eine der traurigen Tatsachen über den Menschen, die immer wieder beobachtet wurde, ist, dass jeder eine gemeinsam genutzte Ressource für seinen eigenen Vorteil ausbeutet, bis sie für alle unbrauchbar wird. Da sie die weitaus höheren Kosten, die jeder für diese Ausbeutung zu tragen hat, nicht in Betracht ziehen (nicht anders als die im vorigen Abschnitt erwähnten Individuen), geht dieses Verhalten bis zu dem Punkt, an dem die lokale Umwelt dysfunktional und manchmal sogar unbewohnbar wird.

Diese Dynamik ist als Tragödie der Allmende bekannt und führt unweigerlich zu so viel Schaden, dass die Öffentlichkeit dazu angeregt wird, etwas dagegen zu unternehmen. Eines der besten Beispiele ist die Epidemie des Mikroplastiks, die wir derzeit erleben:

„Mindestens 14 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in den Ozeanen, und Plastik macht 80 % des gesamten Meeresmülls aus, der von den Oberflächengewässern bis zu den Tiefseesedimenten gefunden wird. Meerestiere nehmen Plastikmüll auf oder verheddern sich darin, was zu schweren Verletzungen und zum Tod führt. Die Plastikverschmutzung bedroht die Meeresökosysteme, die Lebensmittelsicherheit und -qualität, die menschliche Gesundheit und den Küstentourismus.“

Da es keine Strafen für das Einbringen von Plastik in den Ozean gibt, landet es oft genau dort. Außerdem nimmt der Mensch derzeit etwa 5 Gramm oder 50.000 Stück Mikroplastik pro Jahr zu sich, was nicht gut für die Gesundheit ist. Das ist nicht gesundheitsfördernd. Doch während die vorgenannten Dinge miserabel sind, besteht das wichtigere Problem darin, dass die Plastikverschmutzung eine reale Chance hat, die Ökosysteme der Ozeane zu zerstören, von denen alles Leben auf diesem Planeten (einschließlich des Menschen) abhängt.

Die häufigsten Ressourcen, die durch einen Verursacher zerstört werden, sind entweder die Luft oder das Wasser. In der Regel sind sich die Menschen der Folgen nicht bewusst, bis sie direkt mit der Zerstörung ihrer Gemeinden konfrontiert werden (zu diesem Zeitpunkt übersteigen die wirtschaftlichen Kosten für alle bei weitem die Gewinne, die durch das Sparen an grundlegenden Umweltschutzmaßnahmen erzielt werden).

Dies wurde am besten durch die jüngste Zugentgleisung und „kontrollierte“ Explosion in East Palestine, Ohio, deutlich, die die Gegend unsympathisch gemacht und eine Menge Wildtiere getötet hat, aber von einem Großteil der Bevölkerung, einschließlich selbsternannter Umweltaktivisten, weitgehend ignoriert wird.

Diese Situation ist in gewisser Weise vergleichbar mit dem, was ich im Laufe meines Lebens bei medizinischen Verletzungen beobachtet habe. Die Menschen denken nicht darüber nach (und tun es oft aktiv ab), bis sie selbst oder ein unmittelbares Familienmitglied davon betroffen sind.

Sobald sie jedoch persönlich betroffen sind, werden sie stutzig und fragen sich, wie alle, auch diejenigen, die sich für die Bedeutung medizinischer Rechte einsetzen (z. B. Schutz der Patienten vor Mikroaggressionen, Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle), so blind für die Gefahren dieses lebenswichtigen Medikaments sein können.

Vor diesem Hintergrund sehe ich in dem extremen Schaden, den die COVID-19-Impfstoffe überall angerichtet haben, einen bedeutenden Vorteil – sie haben dieses Mal ein solches Debakel angerichtet, dass es unmöglich ist, ihre Verletzungen unter den Teppich zu kehren.

Wenn man sich jeden Fall ansieht, in dem ein Unternehmen die Luft oder das Wasser um sich herum zerstört hat (es gibt so viele tragische Fälle in Amerika, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll), sieht man immer wieder, dass der Verursacher ein sehr vertrautes Schema anwendet:

Sie wird alles tun, was sie kann, um die Untersuchung des Themas zu blockieren, indem sie leugnet, dass es ein Problem gibt.

Sie wird Initiativen ergreifen, um zu behaupten, sie sei ein Verwalter der Umwelt.

Sie wird Wissenschaftler und gemeinnützige Gruppen bezahlen, um zu behaupten, dass es entweder keine Schäden gibt oder dass der Verursacher nicht für die Zerstörung verantwortlich ist, die jeder sehen kann.

Sie wird alles tun, um Zweifel an den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesem Thema zu säen (z. B. indem sie ihre Wissenschaftler als Autoren betrügerischer Veröffentlichungen einsetzt).

Oft werden sie jeden direkt angreifen und verfolgen, der ihre Umweltverschmutzung kritisiert.

Da das System so korrupt ist, ist es oft sehr schwierig, dagegen zu gewinnen. Ich hatte zum Beispiel einen guten Freund, der als Anwalt in einer der führenden Kanzleien für Umweltklagen tätig war und eine ganze Reihe monumentaler Siege gegen Luft- und Wasserverschmutzer erringen konnte. Dennoch war er irgendwann so entmutigt von diesem Prozess, dass er beschloss, in ein ganz anderes Gebiet zu wechseln, wo er das Gefühl hatte, den Menschen viel mehr helfen zu können.

Aus diesem Grund habe ich großen Respekt vor der früheren Arbeit von RFK Jr., der die Verursacher von Luft- und Wasserverschmutzung zur Verantwortung gezogen hat, da er bedeutende Siege zum Schutz unserer Luft und unseres Wassers erringen konnte. Dies ist äußerst schwierig, da unsere Regulierungsbehörden derzeit so korrupt sind – es erfordert viel Mut und Intelligenz, um dies zu erreichen.

*Greenwashing

*Versuch (von Firmen, Institutionen), sich durch Geldspenden für ökologische Projekte, PR-Maßnahmen o. Ä. als besonders umweltbewusst und umweltfreundlich darzustellen.

Das Traurige an der Unternehmenskriminalität ist, dass eine gute PR-Kampagne die Öffentlichkeit in der Regel dazu bringen kann, das Fehlverhalten zu verzeihen und die Geschäfte wie gewohnt weiterlaufen zu lassen, egal wie sehr man sich daneben benimmt. Aus diesem Grund entscheiden sich die meisten Umweltverschmutzer dafür, die Umwelt zu verschmutzen, weil die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (und die Rechtskosten), um die Folgen ihres Fehlverhaltens zu beheben, in der Regel viel geringer sind als die Kosten, die entstehen würden, wenn sie ihre Produktionskosten erhöhen und die Umweltverschmutzung von vornherein vermeiden würden.

Früher bemerkten die Aktivisten, dass die Verursacher von Umweltverschmutzungen irgendwelche symbolischen Umweltinitiativen ins Leben riefen und eine große Sache daraus machten, um zu zeigen, dass sie bemerkenswerte Verwalter der Umwelt sind. Die Öffentlichkeit fiel irgendwie immer darauf herein und ignorierte die anhaltende Umweltverschmutzung völlig. Dies wurde schließlich als Greenwashing bekannt, ein Wortspiel mit der Beschönigung der Verbrechen eines Unternehmens.

In den letzten zehn Jahren habe ich eine Variante dieser Strategie beobachtet, bei der ein Unternehmen, das viele schlechte Dinge tut (z. B. Nike, das seine Produkte in grausamen Ausbeutungsbetrieben in Übersee herstellen lässt), neben der Förderung des aktuellen Diversitätsthemas auch ein symbolisches Anliegen der sozialen Gerechtigkeit unterstützt.

Aus diesem Grund betrachten viele junge Liberale das Unternehmen als Vertreter der sozialen Gerechtigkeit und sind stolz darauf, mit ihrer Marke in Verbindung gebracht zu werden. Gleichzeitig ignorieren sie all die Menschenrechtsverletzungen, an denen das Unternehmen beteiligt ist. Denken Sie zum Beispiel über Nike hinaus an die Herstellung von Apple-Produkten und das Ausmaß, in dem Apple es China ermöglicht hat, Menschenrechtsverletzungen gegen seine Bürger zu begehen.

Ich habe noch nie einen Begriff dafür gehört, daher bezeichne ich es als „Social Justice Washing“, und es ist so traurig für mich zu beobachten, wie gut es die heutige Generation erfasst hat, die eigentlich die Aktivisten gewesen wären, die sich gegen den räuberischen globalen Kapitalismus gewehrt hätten. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die gewalttätigen Proteste von 1999 gegen die Welthandelsorganisation in Seattle. Etwas Ähnliches haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt.

Leider verblasst das, was mit sozialer Gerechtigkeit getan wurde, im Vergleich zu dem Greenwashing, das in den letzten Jahrzehnten betrieben wurde.

Globale Erwärmung

Nebenbei arbeitete ich mit Umweltaktivisten und Wissenschaftlern zusammen und unterstützte sie im Kampf gegen Luft- und Wasserverschmutzung. Während ich das tat, nahm die Sache mit der globalen Erwärmung Fahrt auf.

Hätte ich das nicht aus erster Hand miterlebt, hätte ich es nie geglaubt. Ich sah, wie all die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet hatte und die sich zuvor aufrichtig um legitime Quellen der Umweltverschmutzung (z. B. saurer Regen) gekümmert hatten, sich auf Kohlendioxid (ein harmloses Gas) zu fixieren begannen, während die Besorgnis über fast jeden anderen Schadstoff aus dem Fenster geworfen wurde.

Noch trauriger ist, dass ich kurz darauf miterleben musste, wie sie auf die Marketingkampagne für den ersten Prius hereinfielen (fahr einen Hybrid, um die globale Erwärmung zu bekämpfen). Sie begannen eifrig, ihren gesamten Aktivismus auf den Verkauf des Toyota-Produkts zu konzentrieren. Als ich sah, dass dies in Gang kam, habe ich kurz nachgesehen und Folgendes herausgefunden:

„Das Nickel für die [Prius]-Batterie wird beispielsweise in Sudbury, Ontario, abgebaut und im nahe gelegenen Nickel Centre, nördlich der riesigen Georgian Bay, verhüttet. Die Wolken von Treibhausgasen, die bei all dem Schmelzen, Raffinieren, Herstellen und Transportieren entstehen, waren nicht das Einzige, was Umweltaktivisten Sorgen bereitete. Der 1.250 Fuß hohe Schornstein der Sudbury-Mine und -Hütte, der riesige Mengen Schwefeldioxid ausstieß, hat einen großen Teil der Umgebung wie eine surrealistische Szene aus den Tiefen der Hölle aussehen lassen. Am Rande des Geländes stehen skelettierte Bäume und Sträucher wie geisterhafte Wächter über eine ausgedehnte Einöde. Astronauten, die für die NASA trainieren, haben in der Vorstadt Sudbury das Fahren mit Mondbuggys geübt, weil sie als Duplikat der Mondlandschaft gilt. David Martin, der Energiekoordinator von Greenpeace in Kanada, sagte der Londoner Daily Mail: „Der saure Regen um Sudbury war so schlimm, dass er alle Pflanzen zerstört hat und die Erde vom Hang heruntergerutscht ist.“

Ich versuchte, meinen Mitstreitern zu erklären, dass die Förderung dieser Autos vielleicht nicht die beste Idee sei und wir uns stattdessen auf die Förderung von Biodiesel konzentrieren sollten, da dieser kohlenstoffneutral sei (im Gegensatz zu den Prius), für jedermann erschwinglich (man brauchte nur einen kompatiblen gebrauchten Diesel) und keine unglaublich umweltzerstörenden Batterien erfordere.

Obwohl ich versuchte, diplomatisch zu sein, wurde ich, wie Sie sich vielleicht denken können, aus der Gruppe geworfen. Zwei der üblichen Strategien, die bösartige Industrien anwenden, um ihre Produkte auf dem Markt zu halten, sind:

Sie geben ein vages und unerreichbares Ziel vor, das sie in der „Zukunft“ beheben werden, damit die Menschen die aktuellen Probleme mit ihrem Produkt verzeihen.

Ziel vor, das sie in der „Zukunft“ beheben werden, damit die Menschen die aktuellen Probleme mit ihrem Produkt verzeihen. Bringen Sie die Menschen dazu, sich auf etwas zu konzentrieren, das nichts mit dem Fehlverhalten der Branche zu tun hat, damit das Fehlverhalten ignoriert wird.

ls ich sah, wie sich das Prius-Drama abspielte, dachte ich: „Oh nein … oh nein … werden sie das nutzen, um die Umweltbewegung zu einem Haufen von Leuten zu machen, die sich über die globale Erwärmung beschweren und der Industrie bei allem anderen einen Freifahrtschein geben?“ Dann begann ich, mich mit der Sache der globalen Erwärmung zu befassen, und mir wurden drei wichtige Punkte klar:

Niemand war daran interessiert, die Dinge zu tun, von denen ich annahm, dass sie den Kohlendioxidgehalt am unmittelbarsten verringern würden und leicht umzusetzen wären (z. B. die Einführung von Wirtschaftszöllen, um die Abholzung des Amazonas durch Brandrodung zu verhindern). Es gibt keine stichhaltigen Beweise für den Zusammenhang zwischen dem Kohlendioxidgehalt und den Temperaturen in der Atmosphäre. Unzählige fehlerhafte Modelle wurden vorgelegt und in den Medien verbreitet, wie eine Klimaapokalypse ablaufen würde. Sie alle haben sich nicht bewahrheitet – wussten Sie zum Beispiel, dass in den 1970er Jahren alle über die bevorstehende Katastrophe der globalen Abkühlung ausflippten? Das Interessante an diesen Modellen ist, dass sie keine objektive Grundlage für ihre Vorhersagen hatten, und keine etablierte Quelle hat sie jemals kritisiert, nachdem sie ihr vorhergesagtes Ergebnis kläglich verfehlt hatten.

In ähnlicher Weise waren die katastrophalen Vorhersagen des britischen Epidemiologen Neil Ferguson im Zusammenhang mit COVID-19 weitgehend für die Verhängung der weltweiten Sperrmaßnahmen verantwortlich.

Obwohl er jahrzehntelang den Schweregrad früherer Infektionskrankheiten immer wieder extrem überschätzt hatte und sein COVID-19-Modell keinen Sinn ergab, wurde es nie in Frage gestellt oder aktualisiert, sobald Daten vorlagen, die seine grundlegenden Annahmen in Frage stellten. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie ungenau es war:

Ich glaube nicht, dass Ferguson überhaupt an sein Modell (das des Imperial College) geglaubt hat, denn während der strengen Abriegelungen, für die er in England verantwortlich war, wurde er dabei erwischt, wie er sie brach, um seine Geliebte zu sehen.

Dies ist in gewisser Weise vergleichbar mit Leuten wie Obama, die über die Gefahren des Klimawandels und des steigenden Meeresspiegels gepredigt haben und sich trotzdem dafür entschieden haben, Grundstücke am Meer in Hawaii zu kaufen (er hat sich sogar eine umstrittene Ausnahme von den Umweltschutzgesetzen zum Schutz der Strände Hawaiis verschafft). In ähnlicher Weise wird oft darauf hingewiesen, dass die globale Elite häufig Privatjets benutzt, um Klimakonferenzen zu besuchen.

Da die Modelle zur globalen Erwärmung fehlerhaft waren, sind sie natürlich nicht aufgegangen. So sind beispielsweise die katastrophalen Schmelzvorhersagen in Al Gores Film Eine unbequeme Wahrheit aus dem Jahr 2006 nie eingetreten (obwohl sie Gore geholfen haben, dessen Vermögen inzwischen auf 330 Millionen Dollar geschätzt wird). Dies wiederum hat dazu geführt, dass viele Meme wie dieses entstanden sind:

Ich finde dieses Mem faszinierend, weil es eine Szene in Faucis kürzlich erschienener PBS-Dokumentation fast perfekt wiedergibt. Er und der Bürgermeister von Washington D.C. gehen von Tür zu Tür und versuchen, ihre Autorität zu nutzen, um ein schwarzes Viertel davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen, wobei sie davon ausgehen, dass diese arme Gemeinde nur durch ihre großherzige Anwesenheit (und absichtliche Lügen über den Impfstoff) beglückt werden muss, damit sie sich endlich impfen lässt.

Das Ganze war so komisch anzusehen, dass es zu einem landesweiten Witz wurde, vor allem weil ein Anwohner die Fähigkeit des Impfstoffs, eine Infektion oder Übertragung des Virus zu verhindern, anzweifelte und Fauci direkt für seine Unredlichkeit ansprach.

Manchmal muss man den Traum am Leben erhalten.

Schlussfolgerung

Nachdem wir uns nun die üblichen Muster in räuberischen Industrien angesehen haben, die Profite über das menschliche Leben stellen, müssen wir untersuchen, wie sich dasselbe Spielbuch beim Klimawandel entfaltet hat. Im zweiten Teil dieser Serie werden wir untersuchen, wie die Korruption und die Gier nach Kontrolle, die im Krieg gegen COVID-19 eine zentrale Rolle spielen, auch im Krieg gegen den Klimawandel eingesetzt wurden.

Es gibt zahlreiche Lösungen für die „Klimakrise“, aber wie viele der Behandlungen für COVID-19 wurden sie absichtlich unterdrückt, damit so viel Profit wie möglich gemacht werden kann.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola Über den Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein zertifizierter Arzt im Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einblicke in ein breites Spektrum von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

