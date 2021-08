Wenn die Regierung mit Big-Tech ins Bett steigt

Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass es eine vierköpfige Hydra gibt, die in jede Facette unseres digitalen Lebens eingreift – und die unsere stillschweigende Erlaubnis erhalten hat, unsere Meinungsfreiheit zu geben oder zu nehmen, wie sie es für richtig hält. Das Google-YouTube-Twitter-Facebook-Axiom hat weltweit eine nie dagewesene Macht erlangt, indem es die Möglichkeit bietet, Inhalte sowohl zu verbreiten als auch anzusehen. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass Macht korrumpiert, aber waren diese einzelnen Cyber-Wächter von Anfang an ein schlechter Samen oder haben sie sich allmählich an den Vorzügen des monopolisierten Geldes berauscht?

Wenn die jüngste Säuberung konservativer „patriotischer“ Plattformen, die in vielen Fällen ohne Vorankündigung oder Rechtfertigung erfolgte, ein Maßstab für den Charakter der Hydra ist, dann könnten wir sie mit einem soziopathischen Diktator vergleichen.

SGT Report und 14 der anderen Opfer verschwendeten keine Zeit mit der Erhebung einer Bundesklage gegen Google und YouTube. Am 26. Oktober beantragten die Kläger eine einstweilige Verfügung gegen die Plattformen, um die Kanäle wiederherzustellen, die sie „am 15. Oktober illegal und kriminell“ abgeschaltet hatten. In einer Pressemitteilung der Anwälte Armenta & Sol heißt es, dass „Google und YouTube gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz verletzt haben, als sie die Kanäle der Klägerinnen ohne Vorankündigung vom Netz genommen und ihre Inhalte von YouTube entfernt haben“.

Die Mitteilung fährt fort: „Die Kläger sind die Macher von YouTube-Kanälen wie JustInformed Talk, SGT Report, X22 Report, SpaceShot 76, TruReporting, RedPill78, Edge of Wonder, Praying Medic, Amazing Polly, Woke Societies, Daniel Lee, Deception Byes, InTheMatrixxx, Destroying the Illusion und Sarah Westall. Zusammen haben ihre Nachrichten- und Sozialkommentarkanäle mehr als 800 Millionen Aufrufe und zusammen hatten sie mehr YouTube-Abonnenten als viele herkömmliche Nachrichtensender wie C-SPAN, die New York Times und NBC News. „Die erste Anhörung findet am Montag, dem 2. November 2020, um 9 Uhr PST statt. Jeder kann dem Zoom-Link beitreten, um der Anhörung zuzuhören, darf sie aber nicht aufzeichnen. Klicken Sie hier für die Anleitung und Einrichtung des Zooms.

Die Kläger berufen sich auf eine aktuelle Studie des Pew Research Centers, die besagt, dass viele Amerikaner ihre Nachrichten von unabhängigen YouTube-Kanälen beziehen, und zwar nach den gleichen Maßstäben wie herkömmliche oder traditionelle Nachrichtenquellen“.

Es wird erwartet, dass YouTube und Google den Fall unter Berufung auf Abschnitt 230 des Communications Decency Act verteidigen werden, der unter bestimmten Umständen Immunität für ihre Handlungen vorsieht. Die Kläger in diesem Fall weisen darauf hin, dass das Gericht des neunten Gerichtsbezirks vor kurzem eine Stellungnahme abgegeben hat, die von der „breiten Auslegung der Immunität, die soziale Medien seit Jahren zur Abwehr von Klagen ihrer Vertragspartner und Nutzer verwendet haben“, abweicht.

Wenn wir den Verschwörungstheorien Glauben schenken sollen, dann wurde Google vom militärisch-industriellen Komplex ins Leben gerufen – und nicht, wie die Medien uns glauben machen wollen, als Geistesblitz eines Wunderkinds unter den Studenten -, und wenn dem so ist, dann werden seine Wurzeln und Verbindungen zu diesem Gebäude bestehen bleiben und jedes politische Theater überdauern, bei dem es von ein paar wütenden Richtern und Senatoren in der Öffentlichkeit verprügelt wird.

Ein Bericht von Project Veritas deckte letzte Woche Versuche von Google auf, die Wahl durch seine Algorithmen und Werbeanreize zu beeinflussen. In einem heimlich gefilmten Video sagt Ritesh Lakhkar, technischer Programmmanager: „Es wird von den Eigentümern und den Treibern des Algorithmus verzerrt… Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Konzerne Gott spielen und die Redefreiheit auf beiden Seiten wegnehmen.“ Er fährt fort zu sagen: „Als Trump das erste Mal gewann, weinten die Leute in den Korridoren von Google“.

Lakhkar nimmt eine moralische Haltung zu anderen Praktiken des Tech-Giganten ein. „Ich kann das nicht weiter machen. Gehen Sie und lehren Sie Chinesen, wie man amerikanische Jobs macht, und kommen Sie zurück und werden Sie auf dem Weg dorthin überwacht.“

Als ein Journalist von Project Veritas Adriano Amaduzzi, der für den Anzeigenverkauf bei Google zuständig ist, fragt, ob „die Mehrheit des Trusts und der Sicherheit extrem links ist, könnten oder würden sie sich in unsere Wahlen 2020 einmischen?“, antwortet er: „Ja … indem sie rechte Parteien an der Werbung hindern … oder die Sichtbarkeit ihrer Anzeigen reduzieren.“ Auf die Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um eine politische Partei zu unterstützen, antwortet er: „Man könnte den demokratischen Parteien kostenlose Werbekredite anbieten, um zu werben. Man kann möglicherweise Nachrichten aus der Suchmaschine herauszensieren.“

Amaduzzi sagt, dass Entscheidungen über die Sperrung von YouTube-Videos von der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit getroffen werden und dass die Zensur von Hassreden eine „von Menschen überprüfte“ Funktion ist.

Ashwin Agrawal, Googles Leiter der Abteilung für globale Wettbewerbsanalyse, sagte einem Journalisten: „Die Wahrheit ist, dass diese Plattformen Sie auf eine Art und Weise beeinflussen, für die Sie nicht unterschrieben haben… Am schlimmsten finde ich, dass die Menschen nicht einmal wissen, dass dies mit ihnen geschieht.“

Der Psychologe und Journalist Robert Epstein sagte im August letzten Jahres auf dieser Website, dass Google drei Hauptbedrohungen für die Menschheit darstelle: ein obszönes Maß an Überwachung über mehr als 200 Plattformen; die Macht zu bestimmen, welche Inhalte über 2 Milliarden Menschen sehen können und welche nicht; seine systematische und unsichtbare Manipulation von Informationen in großem Umfang.

Epstein erklärte in diesem Artikel vom August 2019: „Fazit: Verzerrte Suchergebnisse können leicht zu Verschiebungen in der Meinung und Wahlpräferenz von unentschlossenen Wählern um 20 Prozent oder mehr führen – bis zu 80 Prozent in einigen demografischen Gruppen … In den Wochen vor der Wahl 2018 könnten Verzerrungen in Googles Suchergebnissen mehr als 78,2 Millionen Stimmen zu den Kandidaten einer politischen Partei verschoben haben (verteilt auf Hunderte von lokalen und regionalen Rennen).“

Ein Google-Whistleblower, Zachary Vorhies, hat 950 Seiten an Dokumenten veröffentlicht, die die Zensur von Themen wie freie Energie, Krebsbehandlungen, alternative Medizin und sogar bestimmte Personen aus dem konservativen politischen Umfeld betreffen.

In dem Maße, wie die technologische Hydra an Empfindungsvermögen und Einfluss gewonnen hat, hat sie sich der universellen Maxime angepasst, dass Macht korrumpiert. Die alte Medienagenda, die darauf abzielt, das menschliche Bewusstsein durch eine enge und engstirnige Linse oder die Konsensrealität einzuschränken, wurde von den Tech-Giganten – zu denen wohl auch Apple, Netflix und Amazon gehören – mit Nachdruck, wenn nicht gar mit Elan verfolgt.

Was kann man also dagegen tun?

Richter Clarence Thomas hat vor kurzem die Tür für den Obersten Gerichtshof geöffnet, um eine Anfechtung von Abschnitt 230 anzuhören und zu entscheiden, „ob der Text dieses immer wichtiger werdenden Gesetzes mit dem aktuellen Stand der Immunität von Internetplattformen übereinstimmt“.

„Gerichte haben lange Zeit nichttextliche Argumente bei der Auslegung von S230 hervorgehoben und fragwürdige Präzedenzfälle hinterlassen“, schrieb Richter Thomas Anfang des Monats.

„Eine Einschränkung der weitreichenden Immunität, die Gerichte in S230 hineininterpretiert haben, würde die Beklagten nicht unbedingt für Online-Fehlverhalten haftbar machen. Es würde den Klägern lediglich eine Chance geben, ihre Ansprüche überhaupt geltend zu machen. Die Kläger müssen nach wie vor die Begründetheit ihrer Klagen beweisen, und einige Klagen werden zweifellos scheitern. Darüber hinaus steht es den Bundesstaaten und der Bundesregierung frei, ihre Haftungsgesetze zu aktualisieren, um sie für eine internetgesteuerte Gesellschaft angemessener zu gestalten“, schrieb er.

Die Ernennung von Amy Coney Barrett zur stellvertretenden Richterin am Obersten Gerichtshof könnte diese lang erwartete Überarbeitung von Abschnitt 230 beschleunigen. Zyniker sind jedoch noch nicht davon überzeugt, dass selbst hohe Geldstrafen oder eine Aufhebung bzw. Reform von Abschnitt 230 irgendetwas ändern werden, auch wenn das Justizministerium Google jetzt aufgrund von Monopol- und Kartellgesetzen verklagt.

Senator Ted Cruz (R-Texas) hat letzte Woche in der Sendung „Mornings With Maria“ Big Tech dafür kritisiert, dass sie es auf Konservative abgesehen haben, um deren Redefreiheit zu behindern. „Big Tech ist wirklich schlimm geworden mit Zensur, Manipulation, offener politischer Voreingenommenheit“, sagte Cruz gegenüber Maria Bartiromo von Fox und fügte hinzu, dass „Google bei weitem das Schlimmste ist. Google ist nackt und schamlos.“

Am Mittwoch hörte der Justizausschuss des Senats, wie Twitter-CEO Jack Dorsey seine umstrittene Entscheidung verteidigte, Links zu zwei Artikeln der New York Post über den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zu sperren, die dessen Familie mit dem ukrainischen Energieunternehmen Burisma in Verbindung brachten. Dorseys Plattform hatte vor kurzem die russische Falschmeldung verbreitet, die sich gegen Präsident Trump gerichtet hatte. Die Heuchelei schien dem Twitter-Chef nicht aufzufallen, was darauf hindeutet, dass es ihm entweder egal war oder dass er bei dem von den Senatoren organisierten Spektakel mitmachte – falls es tatsächlich ein zynischer Trick für die Öffentlichkeit war.

Ein unhackbares und unanfechtbares Quanteninternet könnte schließlich die technologische Sicherheit schaffen, um der von Menschen verursachten technischen Voreingenommenheit und Diktaturdynamik entgegenzuwirken. Doch in der Zwischenzeit weitet Google seine Reichweite und Relevanz für die Regierung und das Bildungssystem durch verschiedene Verträge und Unterverträge aus, die eine weitere beunruhigende Aussicht aufwerfen – dass seine Dominanz im Bereich der künstlichen Intelligenz spätere Korrekturmaßnahmen überflüssig machen wird.

Ein Blick auf USASpending.gov listet Google als Empfänger verschiedener staatlicher Auszeichnungen und Zahlungen auf. Ein Bericht von Tech Inquiry, der gemeinnützigen Organisation für Rechenschaftspflicht im Technologiebereich, deckte im Juli dieses Jahres auf, dass das Verteidigungsministerium und die Strafverfolgungsbehörden des Bundes, darunter die Einwanderungs- und Zollbehörde, das FBI, die Drogenbekämpfungsbehörde und das Federal Bureau of Prisons, Tausende von Verträgen mit Google, Microsoft, Amazon, Dell, IBM, Hewlett Packard und Facebook abgeschlossen hatten, über die zuvor nicht berichtet worden war.

Der Bericht deckt einige der Beziehungen zwischen Technologiekonzernen und der US-Regierung auf und gibt Hinweise darauf, warum solche Verträge oft unter dem Radar bleiben. Die Recherchen von Tech Inquiry wurden von Jack Poulson geleitet, einem ehemaligen Google-Forscher, der den Konzern 2018 wegen Plänen zum Einsatz einer zensierten Version seiner Suchmaschine in China namens Project Dragonfly verließ. Poulson schlägt vor, dass die meisten Geschäfte mit verbraucherorientierten Technologiekonzernen Unterverträge beinhalten, eine Beziehung, bei der die Regierung Verträge mit einem Unternehmen abschließt, das wiederum Verträge mit einem anderen Unternehmen abschließt, um Verpflichtungen zu erfüllen, für die es nicht die Ressourcen hat.

„Oft sieht die Beschreibung der Verträge zwischen Technologieunternehmen und dem Militär sehr banal aus“, sagte Poulson nach der Veröffentlichung des Berichts. „Aber erst wenn man sich die Details des Vertrags ansieht, die man nur durch Anfragen nach dem Freedom of Information [Act] bekommen kann, sieht man, wie die Anpassung durch ein Technologieunternehmen tatsächlich abläuft.“

Google hat zahlreiche Kooperationen mit Universitäten, der NASA und anderen Regierungsstellen. Das Quantum Artificial Intelligence Laboratory (QuAIL) der NASA ist das Zentrum der Weltraumbehörde, in dem das Potenzial von Quantencomputern zur Bewältigung der Rechenaufgaben der Behörde in den kommenden Jahrzehnten untersucht wird.

Auf der Website der Behörde heißt es: „Das QuAIL-Team der NASA leitet das T&E-Team für das QEO-Programm (Quantum Enhanced Optimization) der IARPA, hat formelle Kooperationsvereinbarungen mit Quanten-Hardware-Gruppen bei Google und Rigetti sowie Forschungskooperationen mit vielen anderen Einrichtungen, die im Bereich des Quantencomputings führend sind, und eine dreiseitige Vereinbarung zwischen Google, der NASA und der USRA in Bezug auf die D-Wave-Maschine, die bei der NASA Ames steht.

Google hat in Zusammenarbeit mit der NASA Ames und dem Oak Ridge National Laboratory „die Fähigkeit demonstriert, in Sekunden zu berechnen, wofür selbst die größten und fortschrittlichsten Supercomputer Tausende von Jahren benötigen würden, ein Meilenstein, der als Quantenüberlegenheit bekannt ist“.

Es war kein Geheimnis, dass Google die Quantenüberlegenheit erreicht hat, und es wurde im Oktober 2019 auf der Titelseite des Wissenschaftsmagazins Nature veröffentlicht.

Auf der NASA-Website heißt es: „Das Erreichen der Quantenüberlegenheit bedeutet, dass es jetzt die Rechenleistung und die Kontrollmechanismen gibt, die es Wissenschaftlern ermöglichen, ihren Code mit Zuversicht auszuführen und zu sehen, was jenseits der Grenzen dessen geschieht, was auf Supercomputern machbar ist. Experimente mit Quantencomputern sind jetzt in einer Weise möglich, wie es noch nie zuvor der Fall war.

Das bedeutet eine enorme Machtfülle in den Händen von Regierungen und Privatunternehmen, wenn auch angeblich zum Wohle der Menschheit. Angesichts der jüngsten Enthüllungen und anfechtbaren Handlungen von Google stellt sich die Frage, welcher Grad an Voreingenommenheit in seinem Quantencomputer programmiert oder latent vorhanden ist – und wie durchdringend eine solche Voreingenommenheit in der neuen Quantengesellschaft sein würde.

Der National Quantum Initiative Act (NQI Act) wurde am 21. Dezember 2018 von Präsident Trump unterzeichnet, um „die Quantenforschung und -entwicklung für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu beschleunigen“. Die NQI bietet einen übergreifenden Rahmen zur Stärkung und Koordinierung von „QIS-F&E-Aktivitäten in den US-Ministerien und -Behörden, in der Privatwirtschaft und in der akademischen Gemeinschaft“.

Mit diesem Gesetz rückt die Quantenwissenschaft formell in den Vordergrund von Entwicklungen, die das tägliche Leben aller Amerikaner betreffen, auch wenn künstliche Intelligenz oft als „Kopf ohne Herz“ angesehen wird.

Lassen wir uns nicht von irgendwelchen Fehlern im System aufhalten.

Corey’s Digs wird diejenigen unterstützen, die eine Klage gegen diese großen Techniktyrannen eingereicht haben. Ihre Stimme ist unsere Stimme, und wir stehen zusammen.