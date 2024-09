Der Kreml hat soeben gedroht, praktisch die gesamte Ukraine zu erobern und direkt zu besetzen und damit den Hauptkriegsschauplatz weit über den Donbass im Osten hinaus auszudehnen. Diese Warnung richtet sich an Washington und die NATO, während Präsident Biden darüber nachdenkt, US-Waffen für Langstreckenangriffe tief auf russischem Territorium zuzulassen.

Die erneute Warnung kam vom stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, dem es nicht fremd ist, ungestüme und äußerst bedrohliche Erklärungen abzugeben. In einer Pressekonferenz mit TASS-Korrespondenten erklärte er, dass eine künftige permanente Pufferzone entlang der Südgrenze Russlands zur Ukraine von entscheidender Bedeutung sei, um grenzüberschreitenden Beschuss und Angriffe abzuwehren.

Sollte der Westen Kiew jedoch Raketen mit größerer Reichweite liefern und deren Einsatz auf russischem Boden erlauben, würde das russische Militär die vorgeschlagene Pufferzone bis nach Polen ausdehnen, sagte er. Reuters berichtete diese Woche, dass die Biden-Administration der Genehmigung von Langstreckenraketen, für die die Zelensky-Administration plädiert, immer näher komme.

“Natürlich müssen wir für die Zukunft eine Pufferzone schaffen, um sicherzustellen, dass nichts eindringt. Wie groß diese sein wird, ist ungewiss, aber sie sollte ausreichen”, begann er seine Ausführungen am Mittwoch.

Mit Blick auf die Ukrainer fügte Medwedew hinzu: “Wenn sie sich Angriffsmittel mit großer Reichweite wie Marschflugkörper und ballistische Raketen zulegen wollen, dann sollte diese Pufferzone bis nach Polen reichen”.

TASS erläutert in diesem Zusammenhang:

Am 13. Juni erklärte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Frontkorrespondenten, dass Russland die Einrichtung einer Pufferzone auf dem Territorium der Ukraine in Betracht ziehen könnte, wenn die Bombardierung seiner Regionen anhalte. Bei der Plenarsitzung des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg (SPIEF) am 16. Juni griff Putin das Thema erneut auf. Er sagte, dass Russland die Einrichtung einer “Pufferzone” auf ukrainischem Territorium erwägen werde, sollten die Angriffe von russischer Seite weitergehen.

Im Wesentlichen beschrieb Medwedew damit die Möglichkeit, die Ukraine als Pufferzone gegen die gesamte NATO einzurichten, insbesondere gegen das Land an der Ostflanke, Polen, das in letzter Zeit seine Verteidigungsausgaben erhöht hat.

In den ersten Monaten der Invasion, die im Februar 2022 begann, drangen russische Truppen in einer Machtdemonstration bis nach Kiew vor, was sich jedoch vielen Berichten zufolge als massive logistische Herausforderung erwies – und Russland zog sich in erster Linie zurück, um die Gebiete im Donbass zu sichern, wo die Frontlinien jetzt verlaufen.

Ob es Russland tatsächlich gelingen würde, die gesamte Ukraine zu besetzen, steht auf einem anderen Blatt, aber Medwedews Absicht ist eindeutig, eine Botschaft der massiven Eskalation zu senden, sollte das Weiße Haus Langstreckenwaffen genehmigen.

Unabhängig davon warnte der russische Außenminister Sergei Lawrow am selben Tag: “Die USA haben die Schwelle, die sie sich selbst gesetzt haben, bereits überschritten. Sie werden angestachelt, und [der ukrainische Präsident] Zelenski sieht das natürlich und nutzt es aus. Diejenigen, die sich über unsere roten Linien lustig machen, sollten sich nicht mit unseren roten Linien anlegen. Sie wissen genau, was sie bedeuten”, zitiert ihn Sputnik.