Pawel Durow von Telegram äußert sich zum ersten Mal nach seiner Festnahme

Pawel Durow Danke an alle für eure Unterstützung und Liebe!

Vergangenen Monat wurde ich nach meiner Ankunft in Paris vier Tage lang von der Polizei verhört. Mir wurde gesagt, dass ich für die illegale Nutzung von Telegram durch andere Personen verantwortlich sein könnte, da die französischen Behörden keine Antwort von Telegram erhalten haben.

Das war aus mehreren Gründen überraschend:

Telegram hat einen offiziellen Vertreter in der EU, der Anfragen der EU entgegennimmt und beantwortet. Seine E-Mail-Adresse ist für jeden in der EU öffentlich zugänglich, der nach „Telegram EU address for law enforcement“ googelt.

Die französischen Behörden hatten viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren und um Hilfe zu bitten. Als französischer Staatsbürger war ich ein häufiger Gast im französischen Konsulat in Dubai. Als sie mich vor einiger Zeit darum baten, habe ich ihnen persönlich geholfen, eine Telegram-Hotline einzurichten, um der Terrorgefahr in Frankreich zu begegnen.

Wenn ein Land mit einem Internetdienst unzufrieden ist, ist es üblich, rechtliche Schritte gegen den Dienst selbst einzuleiten. Die Anwendung von Gesetzen aus der Vor-Smartphone-Ära, um einen CEO für Verbrechen anzuklagen, die von Dritten auf der von ihm verwalteten Plattform begangen wurden, ist ein falscher Ansatz. Es ist schon schwierig genug, Technologien zu entwickeln. Kein Innovator wird jemals neue Werkzeuge entwickeln, wenn er weiß, dass er persönlich für den möglichen Missbrauch dieser Werkzeuge verantwortlich gemacht werden kann.

Es ist nicht einfach, die richtige Balance zwischen Datenschutz und Sicherheit zu finden. Die Datenschutzgesetze müssen mit den Anforderungen der Strafverfolgung und die lokalen Gesetze mit den EU-Gesetzen in Einklang gebracht werden. Sie müssen die technologischen Grenzen berücksichtigen. Als Plattform wollen Sie Ihre Prozesse weltweit einheitlich gestalten und gleichzeitig sicherstellen, dass sie in Ländern mit schwacher Rechtsstaatlichkeit nicht missbraucht werden. Wir haben uns verpflichtet, mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die richtige Balance zu finden. Ja, wir stehen zu unseren Prinzipien: Unsere Erfahrung ist geprägt von unserem Auftrag, unsere Nutzer in autoritären Regimen zu schützen. Aber wir waren immer offen für den Dialog.

Manchmal können wir uns mit der Aufsichtsbehörde eines Landes nicht über die richtige Balance zwischen Datenschutz und Sicherheit einigen. In solchen Fällen sind wir bereit, das Land zu verlassen. Wir haben das schon oft getan. Als Russland von uns die Herausgabe von „Verschlüsselungscodes“ verlangte, um die Überwachung zu ermöglichen, haben wir uns geweigert – und Telegram wurde in Russland verboten. Als der Iran von uns verlangte, Kanäle friedlicher Demonstranten zu blockieren, haben wir uns geweigert – und Telegram wurde im Iran verboten. Wir sind bereit, Märkte zu verlassen, die nicht mit unseren Prinzipien vereinbar sind, denn wir tun dies nicht des Geldes wegen. Was uns antreibt, ist die Absicht, Gutes zu tun und die Grundrechte der Menschen zu verteidigen, insbesondere dort, wo diese Rechte verletzt werden.

All das bedeutet nicht, dass Telegram perfekt ist. Selbst die Tatsache, dass Behörden verwirrt sein könnten, wohin sie ihre Anfragen schicken sollen, ist etwas, das wir verbessern müssen. Aber die Behauptungen einiger Medien, Telegram sei eine Art anarchisches Paradies, sind absolut falsch. Wir löschen jeden Tag Millionen schädlicher Beiträge und Kanäle. Wir veröffentlichen täglich Transparenzberichte (wie diesen oder diesen. Wir haben direkte Hotlines mit NGOs, um dringende Moderationsanfragen schneller bearbeiten zu können.

Aber wir hören Stimmen, die sagen, dass das nicht genug ist. Der sprunghafte Anstieg der Nutzerzahlen von Telegram auf 950 Millionen hat zu Wachstumsschmerzen geführt, die es Kriminellen erleichtert haben, unsere Plattform zu missbrauchen. Deshalb ist es mein persönliches Ziel, die Dinge in dieser Hinsicht deutlich zu verbessern. Wir haben diesen Prozess intern bereits eingeleitet und ich werde Sie in Kürze über unsere Fortschritte informieren.

Ich hoffe, dass die Ereignisse im August dazu beitragen werden, Telegram – und die gesamte Branche der sozialen Netzwerke – sicherer und stärker zu machen. Nochmals vielen Dank für eure Liebe und eure Memes.