Wenn du erkennst, dass du Teil des Deep State bist: Überlegungen zur Vertuschung der Trump-Epstein-Affäre

Von T.J. Coles

Dieser Artikel handelt von der Erkenntnis, dass man selbst das ist, was man hasst. Die Anhänger von US-Präsident Donald Trump und viele seiner politischen Untergebenen haben mit dem Versprechen Wahlkampf gemacht, Amerika vom „Deep State“ zu befreien: einem undurchsichtigen Netzwerk aus sich überschneidenden und konkurrierenden Geheimdienstinteressen, das unter der Oberfläche des politischen Systems der USA agiert. Die Vertuschung der Jeffrey-Epstein-Akten durch die Regierung hat jedoch eine Vertrauenskrise ausgelöst, da sie nun genau die Darstellung leugnet, die sie einst selbst verbreitet hat. Damit hat das Team Trump seine Anhänger mit einer unangenehmen Realität konfrontiert: dass ihr Anführer Teil des Deep State ist – oder ihn zu schützen versucht.

Ausgehend von einer Chronologie der Beziehung zwischen Epstein und Trump und der jahrzehntelangen Schutzgewährung für Epstein durch Bundesbeamte untersucht der Artikel, wie Pro- und Anti-Trump-Propagandisten auf die Maßnahmen der Regierung reagiert haben. Anhand psychologischer Konzepte wie Gaslighting und Shaming untersucht er auch die Bemühungen der Regierung, sich aus der Affäre zu ziehen.

Die Verbindung zwischen Trump und Epstein: Begrabene Leichen

Trump lernte Epstein um 1987 kennen, etwa zur gleichen Zeit, als der Geschäftsmann Les Wexner Epstein als Finanzmanager engagierte. Der Journalist Michael Wolff behauptet, eine Audioaufnahme zu haben, in der Epstein sagt, dass er und Trump enge Freunde seien. (In Zeiten von Deepfake-Software, die jeder kaufen kann, ist die Echtheit der Aufnahme jedoch fragwürdig. Die beiden feierten häufig gemeinsam und tauschten angeblich Frauen aus. Im Jahr 2000 arbeitete Sky, der Vater der verstorbenen Opferin von Menschenhandel Virginia Roberts, in der Instandhaltung von Trumps Mar-a-Lago Club, wo er Virginia einen Job im Spa verschaffte. Epsteins Komplizin und Missbraucherin Ghislaine Maxwell rekrutierte Virginia für Epsteins Netzwerk.

Wolff behauptet, Epstein habe ihn gebeten, eine Biografie zu schreiben, was angesichts der Bekanntheit von Wolff und Epsteins möglichem Wunsch, sein angeschlagenes Image aufzupolieren, glaubwürdig ist. Während einer Reihe von Treffen in New York soll Epstein Wolff Fotos von Trump mit einem Fleck auf der Hose gezeigt haben, umgeben von „vier oder fünf“ offensichtlich minderjährigen Mädchen. Wolff glaubt, dass die Strafverfolgungsbehörden diese Bilder haben, falls sie überhaupt existieren. (Auf die Frage, was er mit den stundenlangen aufgezeichneten Interviews gemacht habe, antwortete Wolff: „Ich weiß es nicht. Und das ist eine gute Frage.” Wolff fügte hinzu: „Ich kann nicht glauben, dass die Leute nicht wollen, dass [diese Geschichte] erzählt wird.” Warum hat Wolff dann bis 2025 gewartet, um uns davon zu erzählen?)

Der Beweis für Epsteins sexuellen Missbrauch von Kindern kam 2001. Die örtliche Polizei beobachtete seine Aktivitäten vier Jahre lang, bevor sie einschritt. Warum? Im Jahr 2002 ließ Trump durchblicken, dass Epstein ein Ephebophiler sei: „… er mag schöne Frauen genauso wie ich, und viele von ihnen sind eher jünger.“ Hatte der Interviewer Trump unvorbereitet erwischt? War das eine versteckte Drohung Trumps, Epstein zu entlarven?

Oder leugnete Trump indirekt jegliche Beteiligung an Straftaten mit Minderjährigen, indem er die Aufmerksamkeit auf Epsteins Neigungen lenkte? Der Journalist Nick Bryant hat behauptet, dass die Kreise in Epsteins Adressbuch aus dem Jahr 2004 darauf hindeuten, dass die Kontakte mit Epstein zusammenarbeiteten (oder „unter einer Decke steckten“). Dies ist eine glaubwürdige Theorie, da Maxwell und der bereits erwähnte Wexner in dem Buch hervorgehoben werden. Auch Trumps Kontaktdaten sind eingekreist.

Das Buch wurde Mitte der 2000er Jahre gestohlen, etwa zur gleichen Zeit, als Trump und Epstein sich wegen eines Immobilienkaufs zerstritten.

Einmischung der Bundesbehörden: Die Vertuschung beginnt

Im Jahr 2005 meldeten mehrere Minderjährige den örtlichen Strafverfolgungsbehörden, dass sie von Epstein missbraucht worden seien. Detective Joseph Recarey aus Palm Beach, Florida, glaubt, dass Epstein einen Tipp erhalten hatte, da bei einer Razzia der Polizei auf seinem Grundstück Computer fehlten. Wer hat ihn gewarnt? Eine der führenden „Staatsanwältinnen“, die Berichten zufolge an der Vertuschung beteiligt war, Marie Villafaña, vermutete, dass die fehlenden Geräte Material über Kindesmissbrauch enthielten. Es ist möglich, dass FBI-Agenten Epsteins Foto- und Videosammlung bereits beschlagnahmt, markiert und zurückgegeben hatten, da später FBI-Agenten, die der Task Force für Kinderausbeutung und Menschenhandel zugewiesen waren, feststellten, dass die Gegenstände bereits als Beweismittel markiert waren.

Der Staatsanwalt Barry Krischer (Demokrat) aus West Palm Beach stellte die Opfer des Menschenhandels als willige Prostituierte dar und schützte Epstein, indem er die Beweise auf die Aussagen von drei Mädchen beschränkte. Anschließend brachte er den Fall vor eine Grand Jury, wo nur ein einziges Opfer aussagte. „Epstein engagierte eine Armee von Rechtsprofis“, darunter Roy Black und Alan Dershowitz. Letzterer hatte Epstein auf seiner Privatinsel besucht, wo er „Massagen“ erhielt. Ersterer war zuvor beschuldigt worden, eine israelische Bank zur Geldwäsche von Drogengeldern benutzt zu haben (was er bestreitet). Dershowitz half bei der Aushandlung einer Vereinbarung, wonach keine Strafverfolgung eingeleitet wurde. (Der Zionismus ist eine gemeinsame Ideologie, die Dershowitz – einen berüchtigten Israel-First-Anhänger – und Krischer verbindet, der später von der zionistischen Organisation Anti-Defamation League mit dem Jurisprudence Award ausgezeichnet wurde.

Alexander Acosta war US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von Florida. Acosta hat erklärt, dass er von Dershowitz und anderen schikaniert worden sei. Er behauptet, er habe den Vergleich ausgehandelt, um den Fall auf staatlicher Ebene zu halten und nicht an die Bundesbehörden weiterzuleiten. Die örtliche Polizei war angeblich unzufrieden mit der Einmischung des Bundes in den Fall, während das örtliche FBI angeblich zufrieden war, dass Acosta sich gegen die „Armee“ hochkarätiger Anwälte behauptet hatte. Im Jahr 2017 ernannte Trump Acosta zum Arbeitsminister. Die Republikaner waren besorgt, dass Acostas Beteiligung an Epsteins Plädoyer-Deal ein Problem darstellen könnte. Acosta soll ihnen versichert haben: „Mir wurde gesagt, Epstein ‚gehöre zum Geheimdienst‘ und ich solle die Finger davon lassen.“ Im Jahr 2019 lobte Trump Acostas Umgang mit dem Fall, doch dies reichte nicht aus, um seinen Rücktritt zu verhindern.

Beweise verschwinden: Der Angeklagte stirbt

Nachdem Epstein über ein Jahrzehnt lang geschützt worden war, bleibt die Frage, warum die Bundesbehörden zuließen, dass der Sexualstraftäter und Geheimdienstmitarbeiter 2019 verhaftet wurde. Die New Yorker Staatsanwaltschaft argumentierte, dass die Nichtverfolgungsvereinbarung aus der Acosta-Ära in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht gelte. Epstein wurde jedoch schließlich vor einem Bundesgericht in Manhattan angeklagt. Im Rahmen einer verdeckten Operation nahmen Beamte des FBI und der New Yorker Polizei Epstein bei seiner Rückkehr aus Frankreich auf einem Flughafen in New Jersey fest. Der republikanische Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Geoffrey Berman, war maßgeblich an der Strafverfolgung von Epstein beteiligt. Berman hatte den Ruf, hochkarätige Fälle von mutmaßlichem Betrug und Korruption zu verfolgen. Wollte Berman einfach nur das Richtige tun, seine Karriere vorantreiben, Trump dafür bestrafen, dass er ihn nicht nominiert hatte, oder Befehle von oben befolgen, um Epstein strafrechtlich zu verfolgen?

Am 8. Juli 2019 gab das Justizministerium bekannt, dass Epstein wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt worden war. Seltsamerweise bezogen sich die Anklagen ausschließlich auf den Zeitraum 2002-05. Die Anklagepunkte betrafen keinen der sogenannten Kunden von Epstein. Die FBI-Spezialagentin Kelly Maguire sagte vor Gericht aus, dass ihr Team Epsteins Safe in New York geöffnet habe, in dem sie Ordner, CDs und Festplatten gefunden habe. Maguires Task Force für Kinderausbeutung und Menschenhandel hatte Fotos von den Beweismitteln gemacht. Die Task Force beantragte einen Durchsuchungsbefehl, um die Gegenstände zu beschlagnahmen, stellte jedoch erstaunlicherweise fest, dass die gesamte Ladung „verschwunden” war.”

Später wurde behauptet, dass ein namentlich nicht genannter „Assistent” von Epstein die Beweismittel entwendet habe. Wie war es möglich, dass jemand außerhalb der Strafverfolgungsbehörden den Tatort betreten konnte? Warum fahndet die Polizei nicht nach dem Dieb? Der damalige Präsident Trump hätte eine Untersuchung einleiten und FBI-Direktor Christopher Wray wegen Inkompetenz entlassen können, entschied sich jedoch dagegen. Damit ermöglichte Trump die Vertuschung.

Epstein wurde die Kaution verweigert und er wartete im Metropolitan Correctional Center in New York auf seinen Prozess. Am 10. August wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden. Zwei Überwachungskameras außerhalb der Zelle waren „defekt“ und wurden an das FBI-Labor geschickt, wo angeblich festgestellt wurde, dass mindestens eine der Aufnahmen verwertbar war. Die zuständigen Bundesbehörden lehnten eine Stellungnahme ab. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei den 2025 vom Justizministerium veröffentlichten Aufnahmen um dieselben handelt, die aus dem forensischen Labor geborgen wurden, obwohl dies nicht bestätigt wurde.

Leugnung: Liste, welche Liste?

Seit 2017 war ein erheblicher Prozentsatz der Trump-Wähler durch eine selbsternannte Anti-Kindesmissbrauchsbewegung namens QAnon auf die Verhaftung von Epstein vorbereitet worden. Die Online-Sekte überzeugte ihre Anhänger davon, dass das Establishment der Demokratischen Partei ein Netzwerk satanistischer Pädophiler sei. Die Wirksamkeit der psychologischen Operationi war so groß, dass sogar Trump-Anhänger, die nicht an QAnon glaubten, hofften, der Präsident würde dem sexuellen Missbrauch von Kindern durch die Elite ein Ende setzen. Die Verhaftung von Epstein war eine Bestätigung dieser Voreingenommenheit. Trump-Anhänger ignorierten die früheren Verbindungen des Präsidenten zu Epstein und glaubten, Trump würde Epstein „trollen“, indem er Reportern erzählte, er möge „jüngere“ Frauen. Einige interpretierten auch Trumps gute Wünsche für Ghislaine Maxwell als Trolling.

Die Existenz von Epsteins Flugprotokollen, Adressbüchern, Erpressungsmaterial und damit verbundenen Strafverfolgungsunterlagen lässt sich leicht nachweisen. Die „Kundenliste“ scheint auf eine Liste von Personen hinzudeuten, die seine illegalen Menschenhandelsdienste in Anspruch genommen haben. Es ist unklar, ob die angebliche Liste von Epstein selbst verfasst oder von den Strafverfolgungsbehörden zusammengestellt wurde. Im Jahr 2023 erklärte der zukünftige FBI-Direktor Kash Patel, dass es eine Epstein-Kundenliste gebe und dass die Biden-Regierung diese „wegen der Personen auf dieser Liste“ verstecke. Im September 2024 sagte der zukünftige stellvertretende FBI-Direktor Dan Bongino über die Liste: „Es stehen viele Namen darauf … Das wird die politische Welt erschüttern. Es gibt einen Grund, warum sie sie verstecken.” Im Februar 2025 sagte Trumps Generalstaatsanwältin Pam Bondi über die angebliche Kundenliste: „Sie liegt gerade auf meinem Schreibtisch, um geprüft zu werden … Das ist eine Anweisung von Präsident Trump.”

Es war daher ein Schock für Trump-Anhänger, als das FBI und das Justizministerium des Präsidenten im Juli 2025 ein Memo veröffentlichten, in dem es hieß, dass die Organisationen die ursprünglichen Gerichtsdokumente nicht freigeben würden, da in diesen Unterlagen keine dritten Täter genannt würden. Interessanterweise bestreitet das Memo nicht die Existenz einer Kundenliste, sondern die Existenz einer „belastenden ‚Kundenliste‘“. In dem Memo wird auch behauptet, dass die Bundesbehörden „keine glaubwürdigen Beweise“ für eine Erpressungsaktion gefunden hätten. Wie bereits erwähnt, sind 2019 viele Epstein-Dokumente verschwunden. Darüber hinaus stützte sich die Vertuschung durch das FBI und das Justizministerium auf versiegelte Gerichtsdokumente. Als letzter Schlag für die Trump-Anhänger erklärte die Regierung, dass Epstein sich doch selbst getötet habe.

Das Justizministerium veröffentlichte ein Video von der Außenseite von Epsteins Gefängniszelle in Manhattan und erklärte: „Jeder, der die Etage, in der sich Epsteins Zelle befand, vom Gemeinschaftsbereich der SHU [Sonderhaftabteilung] aus betreten oder zu betreten versucht hat, wäre von diesem Video aufgenommen worden.“ Die Medien bemerkten jedoch sofort, dass über 60 Sekunden des Filmmaterials fehlten. Eine weitere Analyse deutet darauf hin, dass bis zu drei Minuten entfernt worden waren. Darüber hinaus gibt es mehrere Versionen des Videos, darunter eine „vom FBI verbesserte“ Version. Analysten haben argumentiert, dass bestimmte Versionen des Videos mit einer kommerziellen linearen Bearbeitungssoftware verändert worden seien.

Folgen: Scheitern

Zunächst versuchte die Trump-Regierung, ihre Anhänger zu manipulieren, indem sie behauptete, Epstein habe sich selbst getötet und niemanden erpresst. Zweitens versuchte der Präsident selbst, seine Anhänger zum Schweigen zu bringen, indem er eine lange Nachricht auf Truth Social veröffentlichte, in der er fragte, warum seine „Jungs“ und „Mädels“ (wörtlich) sich weiterhin auf Epstein fixieren, obwohl die „perfekte Regierung“ so viele andere Dinge erreicht habe. Drittens verstärkte die Regierung ihre Gaslighting- und Question-Shaming-Taktik, indem sie Bondi und Patel weiterhin unterstützte und Erklärungen veröffentlichte, in denen sie ihre Anhänger aufforderte, sich zurückzuhalten.

Viertens griff Trump zu Beleidigungen und bezeichnete seine Anhänger als „Schwächlinge“. Die liberalen Massenmedien, die gegen Trump eingestellt sind (z. B. CNN, MSNBC), haben die Schmerzen der Opfer und Überlebenden sowie die weitreichenden Auswirkungen eines tiefenstaatsnahen Netzwerks, das Kinder handelt, um Erpressungsmaterial für politischen Einfluss zu sammeln, weitgehend ignoriert. Stattdessen haben sie sich auf die Spaltung innerhalb der Trump-Regierung konzentriert, die durch deren Umgang mit dem Fall verursacht wurde. Pro-demokratische Unternehmensmedien beispielsweise neigen dazu, Trump dafür verantwortlich zu machen, dass er „Verschwörungstheorien“ über Epstein angeheizt hat und sich dann beschwert, wenn keine Beweise auftauchen. Andere, eher linksgerichtete Medien (z. B. Democracy Now!) deuten weiterhin eine Vertuschung an, nutzen die Folgen jedoch als politische Waffe gegen Trump.

Pro-Trump-Propagandisten hatten es schwer, die Handhabung des Falls durch ihren Präsidenten schönzureden. Die Reaktion von Alex Jones (ob echt oder nicht) scheint eine schizophrene Wendung genommen zu haben: Der Kommentator weinte buchstäblich über Trumps Verrat und gab gleichzeitig dem angeblich demokratiefreundlichen Deep State die Schuld dafür, dass Trump in diese Lage gebracht worden sei. Der Kommentator Charlie Kirk wurde infantilisiert. Genau wie QAnon den Amerikanern sagte, sie sollten „dem Plan vertrauen“, erklärte Kirk, dass Trump-Anhänger bereit sein müssen, ihrem Anführer zu vertrauen, egal was passiert. Die meisten rechten YouTube-Influencer wie Tucker Carlson halten Trumps Umgang mit den Ereignissen für unhaltbar. Trump hat einen Rückgang seiner Zustimmungswerte unter den republikanischen Wählern zu verzeichnen.

Fazit: Harte Reflexion

Die Indizien und Zeugenaussagen deuten stark darauf hin, dass Jeffrey Epstein ein Geheimdienstmitarbeiter war, der auf Kosten von Kindern und jungen Frauen eine politische Erpressungsoperation betrieb. Netzwerke dieser Art sind Teil des sogenannten Deep State: eines permanenten, nicht gewählten, geheimen und inoffiziellen Arms des Staates, der in vielen Fällen in Bezug auf seine Macht und seinen Einfluss über der Regierung steht. Aus unklaren Gründen wurde Epstein erneut verhaftet und sollte diesmal vor Gericht gestellt werden. Bevor es jedoch zu diesem Prozess kommen konnte, wurde er ermordet, um ihn zum Schweigen zu bringen, und die Beweise wurden gestohlen und/oder manipuliert. Zu Epsteins Kundenliste gehören wahrscheinlich Donald Trump (was dieser bestreitet) und/oder Personen aus Trumps Umfeld. Aus diesem Grund hält die Regierung an der Vertuschung fest.

Ehemaligen Außenseitern wie Patel und Bongino ist langsam klar geworden, dass sie, obwohl sie versprochen haben, Amerika vom „Deep State“ zu befreien, selbst Teil des Deep State sind und dass es unmöglich ist, von einer hohen Machtposition in den Vereinigten Staaten aus Veränderungen herbeizuführen, weil unter ihnen eine Vielzahl versteckter Netzwerke synchron agieren, um ihre eigenen Interessen zu schützen. Diese nebulöse Masse ist der Deep State. Er lässt sich nicht leicht definieren oder hinterfragen. Millionen von Trump-Wählern haben ebenfalls erkannt, dass jeder Präsidentschaftskandidat, der nicht von Akteuren des Deep State kompromittiert oder überprüft wurde, es schwer haben wird, ins Amt zu kommen, geschweige denn Veränderungen zu bewirken. Ihr Gott hat versagt.

i Viele der prominenten Personen hinter/mit QAnon sind oder waren ehemalige Militärangehörige, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter oder ehemalige Auftragnehmer: Ashli Babbitt (Army Psyops), Bill Binney (NSA), Jake Chansley (US Navy), Michael Flynn (US Army), Michael Scheuer (CIA), Thomas Schoenberger (CIA-Auftragnehmer), Robert David Steele (CIA) und James Watkins (US Army).