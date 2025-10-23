Wenn ein ausgewachsener Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China ausbricht – welches Land ist besser positioniert, um zu überleben?

Und wie lange dauert es, bis der Wirtschaftskrieg in einen militärischen Krieg übergeht?

Trump droht mit 500 % Zöllen auf chinesische Waren, die in die USA kommen, während sein Finanzminister von einer „Entkopplung“ von China spricht – einem Land, von dem Millionen Amerikaner für billige Waren und Medikamente abhängen.

Leo Hohmann

In zehn Jahren würde es mich nicht überraschen, wenn das Jahr 2025 als das Jahr angesehen wird, in dem das amerikanische Kartenhaus, das auf unhaltbarer Verschuldung und aus dem Nichts gedrucktem „lustigem Geld“ ohne jegliche Rücksicht auf solide Wirtschaft aufgebaut wurde, vollständig zusammenbrach.

Während die eigentlichen Ursachen dieses bevorstehenden Zusammenbruchs Jahrzehnte zurückreichen und auf rücksichtslose Politiken arrogant-blinder Führer zurückzuführen sind, werden Historiker wahrscheinlich sagen, dass alles mit einem Handelskrieg begann, der 2025 zwischen den USA und China ausbrach.

Reuters berichtet heute, dass hochrangige Beamte des Weißen Hauses Chinas massiven Ausbau der Exportkontrollen für seltene Erden als „Bedrohung für globale Lieferketten“ bezeichneten, aber erklärten, Peking könne immer noch umkehren und Schritte Washingtons vermeiden, sich von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu entkoppeln.

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte Reportern, Chinas neue Exportbeschränkungen seien ein „globaler Machtgriff in der Lieferkette“ und die USA und ihre Verbündeten würden die Beschränkungen nicht akzeptieren.

Greer und Finanzminister Scott Bessent betonten, Washington wolle den Konflikt nicht eskalieren, der die Finanzmärkte verunsichert und die US-chinesischen Beziehungen auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gebracht habe.

Greer betonte, dass China das überarbeitete Regulierungssystem für seltene Erden noch nicht umgesetzt habe und sich immer noch zurückziehen könne – genauso wie die USA die angedrohte Vergeltungsmaßnahme, eine 100 %ige Erhöhung der Zölle auf chinesische Importe, noch nicht umgesetzt hätten.

Gestern drohte Trump China mit einem zusätzlichen Zoll von 500 %, falls es den Kauf von russischem Öl nicht stoppe.

Wenn wir am Ende 500 % Zölle auf chinesische Waren haben, bedeutet das, dass fast nichts aus China für arbeitende amerikanische Konsumenten mehr erschwinglich wäre.

Dazu gehören lebenswichtige Medikamente wie Antibiotika und Schmerzmittel, ganz zu schweigen von Elektronik, Autoteilen und Reifen, Haushaltswaren, Kleidung usw.

Wenn wir uns „entkoppeln“, bedeutet das, dass all die Dinge, die Amerikaner bei Walmart, Target und Amazon kaufen, nicht nur unbezahlbar, sondern schlicht nicht verfügbar sein werden.

Es würde Jahre dauern, bis die kümmerliche industrielle Basis Amerikas so weit ausgebaut wäre, dass sie all die Produkte herstellen könnte, die Amerikaner derzeit aus China beziehen.

FAZIT:

Trump spielt in jedem Wirtschaftskrieg mit China mit einem verlorenen Blatt.

Wir sind abhängiger von ihnen, als sie es von uns sind.

Ganz zu schweigen davon, dass ich glaube, dass das amerikanische Volk zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte ein weicheres Volk ist als das chinesische.

Wenn man uns unsere Annehmlichkeiten nimmt – geschweige denn unsere Grundbedürfnisse –, wird unsere Gesellschaft auseinanderfallen.

Wir werden Unruhen und bürgerliche Aufstände wie nie zuvor sehen, wenn die Menschen nicht mehr in der Lage sind, für ihre Familien zu sorgen.

Entbehrung ist zwar für kein Land angenehm, wird aber für die Chinesen weniger schockierend sein.

Laut dem Reuters-Bericht sagte Bessent, die USA wollten sich nicht von China entkoppeln, müssten aber Maßnahmen ergreifen, falls sich Peking als unzuverlässiger Lieferant erweise.

Er bemerkte, dass chinesische Beamte US-Autounternehmen kürzlich mitgeteilt hätten, eine Verlangsamung der Lieferungen von Magneten aus seltenen Erden habe „wahrscheinlich etwas mit einem Feiertag zu tun“.

Bessent erklärte:

„Nicht nur befeuert China den Krieg Russlands (gegen die Ukraine), sondern Chinas Handlungen haben erneut das Risiko demonstriert, von ihnen abhängig zu sein – bei seltenen Erden und, was das betrifft, bei allem. Wenn China ein unzuverlässiger Partner für die Welt sein will, dann wird die Welt sich entkoppeln müssen.“

Bessents Wortwahl war interessant:

„Wenn China ein unzuverlässiger Partner für die Welt sein will …“

Er setzt die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten mit „der Welt“ gleich.

Das ist altes Denken, das nicht mehr auf der Realität beruht.

Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr die einzige Stimme, die in der Welt zählt.

China, Russland und die BRICS-Nationen lösen sich ab und bilden ihren eigenen Wirtschaftsblock.

Der US-Dollar ist nicht mehr das einzige Spiel auf dem Platz.

Diese Länder handeln oft in ihren eigenen Währungen.

Infolgedessen verliert der Dollar weiter an Wert.

Deshalb sind die Preise für Gold und Silber auf Rekordhöhen gestiegen.

Diese Realität – eines verblassenden Dollars, der nicht mehr stark genug ist, um als Werkzeug benutzt zu werden, um die Welt in wirtschaftliche Unterwerfung zu prügeln – versetzt Washington entweder in solche Angst, dass es sich scheut, überhaupt über diese Möglichkeit zu sprechen, oder sie leben in Verleugnung.

So oder so ist das nicht konstruktiv, und schließlich wird der wirtschaftliche Krieg, den wir derzeit erleben, in kinetischen Krieg übergehen.

Verblassende Imperien verschwinden nicht einfach.

Sie ziehen in den Krieg.



