Wenn man die Impfung von Pfizer erhält, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man COVID einfängt: Industrieanalyst weist auf FDA-Studie hin

Das Update bestätigt, dass die eigene Studie von Pfizer mit den Ergebnissen rund um den Globus übereinstimmt, die einen Zusammenhang zwischen ihren COVID-Impfstoffinjektionen und vermehrten Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen zeigen.

(LifeSiteNews) – Eine ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, die jetzt als Industrieanalystin arbeitet, hat Unterlagen vorgelegt, die belegen, dass der Pharmariese – dessen genbasierter COVID-19-Impfstoff Berichten zufolge inzwischen fast 225 Millionen Mal in die Arme von Amerikanern injiziert wurde – weiß, dass diese Impfungen die Empfänger anfälliger für eine Ansteckung mit COVID-19 machen.

Am Samstag trat Karen Kingston, die ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, Expertin für Pharmamarketing und Biotech-Analystin, in einer öffentlichen Sitzung an der Seite des Anwalts für medizinische Freiheitsrechte Thomas Renz auf. Der in Ohio ansässige Anwalt war in den letzten 19 Monaten an mehreren großen Verfahren gegen Bundesbehörden wegen Betrugs und Verletzung der Rechte auf medizinische Freiheit involviert.

Nachdem er Kingston vorgestellt hatte, präsentierte Renz die von ihr vorgelegten Dokumente. (Siehe ab 17.40 Uhr im Video.)

Bemerkenswert ist ein „Briefing-Dokument“, das in einer Sitzung des Beratungsausschusses der Food and Drug Administration (FDA) am 17. September 2021 verwendet wurde. Unter dem Titel „Application for licensing of a booster dose for COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA)“ enthält es einen Bericht über eine von Pfizer durchgeführte Studie, in der die Langlebigkeit der von ihrem Produkt verliehenen Immunität im Laufe der Zeit getestet wurde.

Die Hauptstudie, an der mehr als 36.000 Personen teilnahmen, ergab, dass die Gruppe, die den Impfstoff früher erhielt, eher mit dem Virus infiziert wurde als die Gruppe, die ihn später erhielt, was auf ein mögliches „Nachlassen der Immunität“ bei den Impfungen hinweist. Bei der Gruppe, die früher gespritzt wurde, lag die Wahrscheinlichkeit einer Infektion in diesem Zeitraum bei 7 %, bei den später Gespritzten dagegen nur noch bei 5,16 %, was bedeutet, dass die erstgenannte Gruppe eine um 36 % höhere Infektionswahrscheinlichkeit hatte als die letztere.

Da beide Gruppen über denselben Zeitraum gemessen wurden, wobei letztere eine beträchtliche Placebo-Periode vor der Injektion (im Durchschnitt 5,1 Monate) enthielt, war die Placebo-Gruppe zudem ungewöhnlich unberührt. Wie Kingston in einem Telefoninterview mit LifeSiteNews erklärte, „hätte es in der Placebogruppe mehr Infizierte geben müssen, weil sie länger ohne jeglichen Schutz waren.“ Ihrer Meinung nach würde dies darauf hindeuten, dass die injizierten Personen ein noch höheres Risiko haben, sich mit COVID-19 zu infizieren, als die 36 % Unterschied, die dieser Teil der Studie angibt.

Eine zusätzliche Analyse scheint darauf hinzuweisen, dass die Inzidenz von COVID-19 im Allgemeinen in jeder Gruppe von Studienteilnehmern mit zunehmender Zeit nach der zweiten Dosis anstieg“, heißt es in dem Dokument.

Mit anderen Worten, so Kingston, „wenn man zwei Dosen Pfizer bekommt, steigt die Wahrscheinlichkeit, sich [mit COVID-19] zu infizieren, mit der Zeit an.“

Die Entdeckung, die der Biotech-Analyst als „super alarmierend“ bezeichnete, führte dazu, dass der Bericht ausschließlich die Placebo-Gruppe untersuchte und deren Infektionsrate in den ersten vier Monaten, in denen sie keinen Schutz hatten, mit den vier Monaten nach den Injektionen mit dem Pfizer-Produkt verglich.

Während dieser ersten Placebo-Phase lag die Infektionsrate in dieser Gruppe dem Dokument zufolge bei 12,6 Fällen pro 1.000 Personenjahre, was einer Infektionsrate von 1,3 % entspricht. Nach den Injektionen gab es „43,4 Fälle pro 1.000 Personenjahre“ oder eine Infektionsrate von 4,34 %.

„Als sie nicht gespritzt wurden, lag die Infektionsrate also bei 1,3 %, und als sie gespritzt wurden, lag sie bei 4,34 %. Sie ist also um über 300 % gestiegen“, so Kingston. „Dieser 300%ige Anstieg ist eine Korrelation, keine Anomalie.

Sie fasste zusammen: „Sie hatten weniger [COVID-19]-Infektionen, wenn sie keinen Schutz [durch die Pfizer-Impfungen] hatten. Das ist also ein Problem.“

Zwar ist Korrelation kein Beweis für Kausalität, doch ein Blick auf die einschlägigen globalen Daten zeigt einen weltweiten Trend zu hohen Raten von Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen unter den Geimpften.

Im Juli wurde berichtet, dass 40 % der COVID-19-Krankenhausaufenthalte in Großbritannien auf die „vollständig Geimpften“ entfielen, und vor kurzem hat Public Health England, wie von US-Senator Ron Johnson (WI-R) betont, aufgedeckt, dass 63 % der Todesfälle durch die Delta-Variante in Großbritannien auf die Geimpften entfallen.

Darüber hinaus hat Israel in den letzten Monaten Schlagzeilen gemacht, weil die Zahl der COVID-Fälle und Krankenhausaufenthalte unter den Geimpften sprunghaft angestiegen ist. Anfang August stellte Dr. Kobi Haviv, Direktor des Herzog-Krankenhauses in Jerusalem, im israelischen Fernsehsender Channel 13 fest, dass „der größte Teil der israelischen Bevölkerung“ geimpft ist und dass „85-90 % der Krankenhausaufenthalte“ bei „vollständig Geimpften“ zu verzeichnen sind.

Dieses Phänomen des Anstiegs der Krankheitsfälle in Verbindung mit einer hohen Durchimpfungsrate ist zu einem universellen Trend geworden, wobei es auch einen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfkampagnen und steigenden Sterberaten gibt.

Renz, der die Ergebnisse der Pfizer-Studie in dem FDA-Briefing-Dokument selbst zusammenfasste, erklärte seinem großen, live und per Stream zugeschalteten Publikum: „Es heißt, dass man eher an COVID erkrankt, wenn man den Pfizer-Impfstoff bekommt. Wahrscheinlicher! So steht es hier.“

„Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist unglaublich“, sagte er.