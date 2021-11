Präsident John F. Kennedy: Sein Leben und seine öffentliche Ermordung

off-guardian.org: Der folgende Artikel über das Leben von Präsident John F. Kennedy und seine Ermordung an diesem Tag, dem 22. November 1963, ist der Leitartikel in der achten Ausgabe von „Garrison: The Journal of History and Deep Politics“, die soeben erschienen ist: „The Political Assassinations of the 1960s“.

Von JFK, RFK, MLK und Malcolm X bis hin zu Hammarskjold und Lumumba waren die 1960er Jahre eine tragische Periode, in der die CIA die Vereinigten Staaten übernahm und den Lauf der Geschichte tiefgreifend veränderte, und Garrison ist unverzichtbar, um diese Geschichte und ihre Bedeutung für heute zu verstehen.

Trotz einer Fülle an neuen Forschungsergebnissen und Informationen, die in den letzten achtundfünfzig Jahren aufgetaucht sind, gibt es immer noch viele Menschen, die glauben, dass die Frage, wer Präsident John Fitzgerald Kennedy ermordet hat und warum, unbeantwortbar sei.

Sie haben das getrunken, was Dr. Martin Schotz „das Wasser der Ungewissheit“ genannt hat, das „zu einem Zustand der Verwirrung führt, in dem man alles glauben, aber nichts wissen kann, also nichts von Bedeutung.“ [1]

Andere wiederum halten an der von der Warren-Kommission vorgebrachten Erklärung fest, dass Lee Harvey Oswald ein Einzelgänger war.

Beide Gruppen sind sich jedoch darin einig, dass die Wahrheit, egal ob sie unbekannt oder angeblich bekannt ist, keine aktuelle Bedeutung hat, sondern ein alter Hut ist, eine alte Geschichte, ein Stoff für verschwörungsbesessene Menschen, die nichts Besseres zu tun haben. Die allgemeine Meinung ist, dass das Attentat mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt, also sollten wir es hinter uns lassen.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, denn das Attentat auf JFK ist das grundlegende Ereignis der modernen amerikanischen Geschichte, die Büchse der Pandora, aus der viele tragische Jahrzehnte hervorgegangen sind.

Unter Druck gesetzt, Krieg zu führen

Von dem Tag an, an dem er am 20. Januar 1961 als Präsident vereidigt wurde, wurde John F. Kennedy vom Pentagon, der Central Intelligence Agency und von vielen seiner eigenen Berater unerbittlich unter Druck gesetzt, einen Krieg zu führen – einen geheimen, konventionellen und einen Atomkrieg.

Um zu verstehen, warum und von wem er am 22. November 1963 ermordet wurde, muss man diesen Druck und die Gründe verstehen, warum Präsident Kennedy sich ihm konsequent widersetzte – sowie die Folgen dieses Widerstands.

Dies ist ein Schlüssel zum Verständnis des heutigen Zustands unserer Welt und der Gründe, warum die Vereinigten Staaten seit JFKs Tod endlose Kriege im Ausland führen und einen Überwachungsstaat im Interesse der „nationalen Sicherheit“ im Inland geschaffen haben.

Ein Kriegsheld, der vom Krieg entsetzt war

Es ist sehr wichtig, daran zu erinnern, dass Leutnant John Kennedy ein echter Kriegsheld der Marine im Zweiten Weltkrieg war, der sein Leben riskierte und schwer verletzt wurde, als er seine Männer in den tückischen Gewässern des Südpazifiks rettete, nachdem ihr PT-Boot von einem japanischen Zerstörer versenkt worden war. Sein älterer Bruder Joe und sein Schwager Billy Hartington waren im Krieg gefallen, ebenso wie einige der Besatzungsmitglieder seines Bootes.

Daher war Kennedy äußerst sensibel für die Schrecken des Krieges, und als er 1946 erstmals für den Kongress in Massachusetts kandidierte, stellte er ausdrücklich klar, dass die Vermeidung eines weiteren Krieges für ihn oberste Priorität hatte. Dieses Engagement blieb ihm erhalten und wurde während seiner kurzen Präsidentschaft bis zu seinem Tod im Kampf für den Frieden noch intensiviert.

Trotz vieler gegenteiliger Äußerungen war diese Antikriegshaltung für einen Politiker ungewöhnlich, insbesondere in den 1950er und 1960er Jahren. Kennedy war ein bemerkenswerter Mann, denn obwohl er die Präsidentschaft als eine Art kalter Krieger vor allem gegenüber der Sowjetunion antrat, wurde diese Haltung durch seine Erfahrungen im Amt schnell gezügelt. Er erkannte sehr schnell, dass es in seinem Umfeld viele Menschen gab, die den Gedanken an einen Krieg, sogar an einen Atomkrieg, liebten, und er betrachtete sie als sehr gefährlich.

Eine vorausschauende Perspektive

Doch noch bevor er Präsident wurde, hielt der damalige Senator Kennedy 1957 im US-Senat eine Rede, die in Washington, D.C. und in der ganzen Welt Schockwellen auslöste. [2]

Er sprach sich für die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich und die Befreiung Afrikas im Allgemeinen sowie gegen den Kolonialimperialismus aus.

Als Vorsitzender des Unterausschusses für Afrika im Senat warb er 1959 im Rahmen der amerikanischen Außenpolitik um Sympathie für afrikanische Unabhängigkeitsbewegungen. Er vertrat die Ansicht, dass eine fortgesetzte Unterstützung der Kolonialpolitik nur zu noch mehr Blutvergießen führen würde, da die Stimmen der Unabhängigkeitsbewegung nicht verleugnet werden könnten und auch nicht werden sollten.

Diese Rede sorgte international für Aufruhr, und in den USA wurde Kennedy von Eisenhower, Nixon, John Foster Dulles und sogar von Mitgliedern der Demokratischen Partei wie Adlai Stevenson und Dean Acheson heftig kritisiert. In Afrika und der Dritten Welt wurde sie jedoch mit Beifall aufgenommen.

Dennoch erhob JFK während seiner gesamten Präsidentschaftskampagne 1960 immer wieder seine Stimme gegen den Kolonialismus in der ganzen Welt und für freie und unabhängige afrikanische Nationen. Solche Ansichten waren dem außenpolitischen Establishment, einschließlich der CIA und des aufkeimenden militärisch-industriellen Komplexes, vor dem Präsident Eisenhower verspätet in seiner Abschiedsrede warnte, die er neun Monate nach der Genehmigung der Invasion der Schweinebucht auf Kuba im März 1960 hielt, ein Dorn im Auge.

Patrice Lumumba

Einer der antikolonialen und nationalistischen Führer Afrikas war der charismatische kongolesische Premierminister Patrice Lumumba. Im Juni 1960 war er der erste demokratisch gewählte Führer des Kongo geworden, eines Landes, das mehr als ein halbes Jahrhundert lang vom belgischen König Leopold II. für sich und multinationale Bergbauunternehmen brutal vergewaltigt und ausgeplündert worden war. Kennedys Unterstützung für die afrikanische Unabhängigkeit war bekannt und besonders bei der CIA gefürchtet, die Lumumba und Kennedy wegen dessen Unterstützung als Bedrohung ihrer Interessen in der Region ansahen – ebenso wie Brüssel.

Daher ließ die CIA zusammen mit der belgischen Regierung Lumumba drei Tage vor der Amtseinführung von JFK brutal ermorden, nachdem sie ihn gefoltert und geprügelt hatte. Laut Robert Johnson, der bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates im August 1960 Notizen machte, war die Ermordung Lumumbas von Präsident Eisenhower genehmigt worden, als er Allen Dulles, dem Direktor der CIA, die Erlaubnis erteilte, Lumumba zu „eliminieren“. Johnson gab dies in einem Interview aus dem Jahr 1975 preis, das erst im Jahr 2000 entdeckt wurde. [3]

Als Dulles am 26. Januar 1961 den neuen Präsidenten über den Kongo informierte, verschwieg er ihm, dass Lumumba bereits neun Tage zuvor ermordet worden war. Damit sollte Kennedy auf Trab gehalten werden, um ihm eine Lektion zu erteilen. Am 13. Februar 1961 erhielt Kennedy einen Anruf von seinem UN-Botschafter Adlai Stevenson, der ihn über den Tod Lumumbas informierte. Es gibt ein Foto des Fotografen Jacques Lowe aus dem Weißen Haus, das den entsetzten Präsidenten zeigt, wie er im Oval Office sitzt und den Anruf entgegennimmt – ein erschütterndes Bild:

Es war ein untrügliches Zeichen für die Zukunft, eine Warnung für den Präsidenten.

Dag Hammarskjöld, Indonesien und Sukarno

Einer der wichtigsten Verbündeten Kennedys bei seinen Bemühungen, die Unabhängigkeit der Dritten Welt zu unterstützen, war der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld war maßgeblich an der Friedenssicherung im Kongo sowie an den Bemühungen um die Beilegung von Streitigkeiten in Indonesien beteiligt – beides wichtige Länder, die im Mittelpunkt von JFKs Anliegen standen.

Hammarskjöld wurde am 18. September 1961 während einer friedenserhaltenden Mission im Kongo getötet. Es gibt stichhaltige Beweise dafür, dass er ermordet wurde und dass die CIA und Allen Dulles daran beteiligt waren. Kennedy war am Boden zerstört, weil er einen so wichtigen Verbündeten verloren hatte [4].

Zu Kennedys Strategie gehörte es, Indonesien als Verbündeten im Kalten Krieg zu gewinnen, was ein entscheidender Aspekt seiner Südostasienpolitik war, um mit Laos und Vietnam fertig zu werden und friedliche Lösungen für andere schwelende Konflikte im Kalten Krieg zu finden. Hammarskjöld spielte bei diesen Bemühungen ebenfalls eine zentrale Rolle.

Die CIA, angeführt von Dulles, lehnte Kennedys Strategie in Indonesien entschieden ab. Tatsächlich waren Dulles und die CIA schon seit Jahrzehnten in verräterische Manöver im rohstoffreichen Indonesien verwickelt. Präsident Kennedy unterstützte den indonesischen Präsidenten Sukarno, während Dulles gegen ihn war, da er für die indonesische Unabhängigkeit eintrat.

Nur zwei Tage vor seiner Ermordung am 22. November 1963 hatte Kennedy eine Einladung des indonesischen Präsidenten Sukarno angenommen, das Land im folgenden Frühjahr zu besuchen.

Ziel des Besuchs war es, den Konflikt (Konfrontasi) zwischen Indonesien und Malaysia zu beenden und Kennedys Bemühungen fortzusetzen, das postkoloniale Indonesien mit nichtmilitärischer Wirtschafts- und Entwicklungshilfe zu unterstützen. Sein Ziel war es, den Konflikt in ganz Südostasien zu beenden und das Wachstum der Demokratie in den neu befreiten postkolonialen Ländern weltweit zu unterstützen.

Natürlich kam JFK 1964 nie nach Indonesien, und seine friedliche Strategie, Indonesien auf die Seite Amerikas zu ziehen und die Spannungen im Kalten Krieg abzubauen, wurde dank Allen Dulles und der CIA nie umgesetzt. Und der von Kennedy vorgeschlagene Abzug amerikanischer Militärberater aus Vietnam, der zum Teil von einem Erfolg in Indonesien abhing, wurde von Lyndon Johnson nach der Ermordung von JFK schnell wieder rückgängig gemacht, und innerhalb kurzer Zeit wurden Hunderttausende amerikanischer Kampftruppen nach Vietnam geschickt.

In Indonesien wurde Sukarno abgesetzt und durch General Suharto ersetzt, der die nächsten 30 Jahre mit eiserner Faust regieren sollte. In beiden Ländern kam es bald zu einem von Kennedys Gegnern in der CIA und im Pentagon inszenierten Massenmord [5].

Die Schweinebucht

Mitte April 1961, weniger als drei Monate nach seinem Amtsantritt, wurde Präsident Kennedy von der CIA und ihrem Direktor Allen Dulles eine Falle gestellt, da sie von Kennedys Widerwillen gegen eine Invasion Kubas wussten. Sie gingen davon aus, dass der neue Präsident in letzter Minute durch die Umstände gezwungen sein würde, die von ihnen geplante Invasion durch die US-Navy und Marinetruppen unterstützen zu lassen.

Die CIA und die Generäle wollten Fidel Castro stürzen und bildeten zu diesem Zweck eine Truppe von Exilkubanern für die Invasion Kubas aus. Dies hatte bereits unter Präsident Eisenhower und Vizepräsident Nixon begonnen. Kennedy weigerte sich, der Entsendung amerikanischer Truppen zuzustimmen, und die Invasion wurde niedergeschlagen.

Die CIA, das Militär und die Exilkubaner gaben Kennedy bittere Schuld.

Aber es war alles nur ein Schwindel. Verschlusssachen, die im Jahr 2000 aufgedeckt wurden, enthüllten, dass die CIA herausgefunden hatte, dass die Sowjets das Datum der Invasion mehr als eine Woche im Voraus kannten und den kubanischen Premierminister Fidel Castro informiert hatten, aber – und das ist eine verblüffende Tatsache, die den Leuten die Haare zu Berge stehen lassen sollte – die CIA hatte den Präsidenten nie informiert. Die CIA wusste schon vorher, dass die Invasion wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt war, aber sie führte sie trotzdem durch.

Und warum? Damit sie hinterher JFK die Schuld für das Scheitern geben konnten.

Kennedy sagte später zu seinen Freunden Dave Powell und Ken O’Donnell:

Sie waren sich sicher, dass ich ihnen nachgeben und den Befehl zum Einsatz des Flugzeugträgers Essex erteilen würde. Sie konnten nicht glauben, dass ein neuer Präsident wie ich nicht in Panik geraten und sein eigenes Gesicht wahren würde. Nun, da haben sie mich falsch eingeschätzt. [6]

Dieser Verrat bereitete den Boden für die kommenden Ereignisse. Kennedy, der das ganze Ausmaß des Komplotts ahnte, aber nicht kannte, entließ den CIA-Direktor Allen Dulles (der, wie in einem schlechten Witz, später in die Warren-Kommission berufen wurde, die die Ermordung von JFK untersuchte) und seinen Assistenten, General Charles Cabell (dessen Bruder, Earle Cabell, um dem schlechten Witz noch eins draufzusetzen, am Tag der Ermordung Kennedys Bürgermeister von Dallas war). Später stellte sich heraus, dass Earle Cabell ein CIA-Agent war [7].

JFK sagte, er wolle „die CIA in tausend Stücke zersplittern und in alle Winde zerstreuen“. Das waren keine Gefühle, die ihn bei einer geheimniskrämerischen Regierung innerhalb einer Regierung, deren Macht exponentiell wuchs, beliebt machten.[8]

Kennedy reagiert auf den Verrat in der Schweinebucht

Damit waren die Weichen für die folgenden Ereignisse gestellt, denn JFK, der nun noch misstrauischer gegenüber den ihn umgebenden Militärs und Geheimdiensten war, lehnte im Gegensatz zu fast allen seinen Beratern die Anwendung von Gewalt in der amerikanischen Außenpolitik konsequent ab.

Trotz der Forderung der Generalstabschefs, Kampftruppen nach Laos zu entsenden – bis Ende April sollten es 140.000 sein – bestand Kennedy 1961 unverblümt auf dem Gegenteil, als er Averell Harriman, seinem Vertreter auf der Genfer Konferenz, befahl: „Haben Sie verstanden? Ich will eine Verhandlungslösung in Laos. Ich will keine Truppen dort einsetzen.“ [9]

Der Präsident wusste, dass Laos und Vietnam miteinander verbunden waren, und da Laos an erster Stelle seiner Agenda stand, war er entschlossen, sich für ein neutrales Laos einzusetzen.

Ebenfalls 1961 weigerte er sich, dem Drängen seiner obersten Generäle nachzugeben, ihnen die Erlaubnis zum Einsatz von Atomwaffen in einem Streit mit der Sowjetunion über Berlin und Südostasien zu erteilen. Als er eine Sitzung mit seinen wichtigsten Militärberatern verließ, warf Kennedy die Hände in die Luft und sagte: „Diese Leute sind verrückt.“ [10]

Im März 1962 präsentierte die CIA in Person des legendären Agenten Edward Lansdale und mit Zustimmung aller Mitglieder des Generalstabs dem Präsidenten einen Vorwand für eine US-Invasion in Kuba. Der Plan mit dem Codenamen „Operation Northwoods“ sah vor, in den USA unschuldige Menschen zu erschießen, Boote mit kubanischen Flüchtlingen zu versenken und in Miami, Washington DC und anderen Orten eine Terrorkampagne zu starten, die der Castro-Regierung angelastet werden sollte, damit die Öffentlichkeit empört sei und eine Invasion Kubas fordere.[11]

Kennedy war entsetzt und wies den Druck zurück, der auf ihn ausgeübt wurde, damit er terroristischen Anschlägen auf Amerikaner zustimmte, die später gegen ihn verwendet werden konnten. Er wusste bereits, dass sein Leben in Gefahr war und dass die CIA und das Militär ihm eine Schlinge um den Hals legten. Aber er weigerte sich, nachzugeben.

Bereits am 26. Juni 1961 sagte JFK bei einem Treffen im Weißen Haus mit dem Sprecher des sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow, Michail Charlamow, und Chruschtschows Schwiegersohn Alexej Adschubei auf die Frage von Charlamow, warum er die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht schneller vorantreibe: „Sie verstehen dieses Land nicht. Wenn ich die Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion zu schnell vorantreibe, werde ich entweder in ein Irrenhaus gesteckt oder getötet.“[12]

Während der Kubakrise im Oktober 1962 weigerte sich JFK, Kuba zu bombardieren und dort einzumarschieren, wie es das Militär wünschte. Die Sowjets hatten offensive Atomraketen und mehr als 30.000 Unterstützungssoldaten auf Kuba stationiert, um eine weitere Invasion unter Führung der USA zu verhindern. Amerikanische Luftaufnahmen hatten die Raketen entdeckt.

Dies war für die US-Regierung verständlicherweise inakzeptabel. Obwohl er von den Generalstabschefs und seinen vertrauenswürdigen Beratern gedrängt wurde, einen nuklearen Präventivschlag gegen Kuba anzuordnen, wusste JFK, dass eine diplomatische Lösung der einzige Ausweg war, da er den Tod von Hunderten von Millionen Menschen, der wahrscheinlich auf eine Reihe von nuklearen Auseinandersetzungen mit der Sowjetunion folgen würde, nicht akzeptieren wollte.

Nur sein Bruder Robert und Verteidigungsminister Robert McNamara standen auf seiner Seite und lehnten den Einsatz von Atomwaffen ab.

Daniel Ellsberg, ein ehemaliger Analyst des Pentagons und der Rand Corporation, berichtete von einer Umsturzstimmung im Pentagon, als Kennedy sich für einen Vergleich statt für einen Angriff entschied.[13] Am Ende, nach dreizehn unglaublich angespannten Tagen, fanden Kennedy und der sowjetische Premier Nikita Chruschtschow wie durch ein Wunder einen Weg, die Krise zu lösen und den Einsatz dieser Waffen zu verhindern.

Hinterher sagte JFK zu seinem Freund John Kenneth Galbraith: „Ich hatte nie die geringste Absicht, dies zu tun“ [14].

Das schicksalhafte Jahr 1963

Im Juni 1963 hielt JFK eine historische Rede an der American University, in der er die völlige Abschaffung der Atomwaffen, das Ende des Kalten Krieges und der „Pax Americana, die der Welt durch amerikanische Kriegswaffen aufgezwungen wurde“, sowie eine „allgemeine und vollständige Abrüstung“ [15] forderte.

Einige Monate später unterzeichnete er mit Nikita Chruschtschow einen Vertrag über ein begrenztes Testverbot [16].

Im Oktober 1963 unterzeichnete er das „National Security Action Memorandum 263“, in dem er den Abzug von 1.000 US-Militärs aus Vietnam bis Ende des Jahres und den vollständigen Abzug bis Ende 1965 forderte. [17]

All dies tat er, während er über den Herausgeber der „Saturday Evening Post“ und Atomwaffengegner Norman Cousins, den sowjetischen Agenten Georgi Bolschakow [18] und Papst Johannes XXIII. [19] sowie über verschiedene Mittelsmänner, darunter der französische Journalist Jean Daniel, heimlich mit dem kubanischen Premierminister Fidel Castro verhandelte. Natürlich war Geheimnis nicht gleich Geheimnis, wenn die CIA involviert war.

Kennedy, der durch die Beinahe-Nuklearkatastrophe der Kuba-Krise zutiefst beunruhigt war, war entschlossen, die Backchannel-Kommunikation zu öffnen, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Beinahe-Unfall nie wiederholen würde. Er wusste, dass die Schuld auf beiden Seiten lag und dass ein Fehler oder eine Fehlkommunikation einen nuklearen Holocaust auslösen konnte. Er war daher entschlossen, zu versuchen, mit seinen Feinden in Kontakt zu treten.

Jean Daniel wollte nach Kuba reisen, um Fidel Castro zu interviewen, doch zuvor befragte er Kennedy am 24. Oktober 1963.

Kennedy, der wusste, dass Daniel Castro erzählen würde, was er gesagt hatte, fragte Daniel, ob Castro sich darüber im Klaren sei, dass „durch seine Schuld die Welt im Oktober 1962 am Rande eines Atomkriegs stand … oder ob es ihm überhaupt etwas ausmache.“ Aber er fügte auch hinzu, um die Botschaft abzumildern:

Ich habe die Proklamation von Fidel Castro in der Sierra Maestra gebilligt, als er zu Recht Gerechtigkeit forderte und sich insbesondere danach sehnte, Kuba von der Korruption zu befreien. Ich will sogar noch weiter gehen: In gewisser Weise ist es so, als ob Batista die Verkörperung einer Reihe von Sünden der Vereinigten Staaten war. Jetzt werden wir für diese Sünden bezahlen müssen. In der Frage des Batista-Regimes stimme ich mit den ersten kubanischen Revolutionären überein. Das ist völlig klar. [20]

Für die CIA und die führenden Generäle des Pentagons waren solche Äußerungen ein Gräuel, sagen wir mal, ein Verrat. Diese klaren Absagen an einen Krieg mit Kuba, die Betonung von Frieden und Verhandlungslösungen für Konflikte anstelle von Krieg, die Anordnung des Abzugs aller Militärangehörigen aus Vietnam, die Forderung nach einem Ende des Kalten Krieges und seine Bereitschaft, mit den Feinden des Kalten Krieges über private Hinterkanäle zu kommunizieren, kennzeichneten Kennedy als einen Feind des nationalen Sicherheitsstaates. Sie befanden sich auf Kollisionskurs.

Das Attentat vom 22. November 1963

Nach der Schweinebucht, der Kubakrise und vielen anderen militärischen Unwägbarkeiten durchlief Kennedy eine tiefgreifende Metanoia, eine geistige Wandlung, vom Kalten Krieger zum Friedensstifter.

Er erkannte, dass die Generäle, die ihn berieten, das menschliche Leben abwerteten und darauf aus waren, einen Atomkrieg zu führen. Und er war sich bewusst, dass sein zunehmender Widerstand gegen den Krieg ihn auf einen gefährlichen Kollisionskurs mit diesen Generälen und der CIA gebracht hatte. Bei zahlreichen Gelegenheiten sprach er von der Möglichkeit eines Militärputsches gegen ihn.

Am Abend vor seiner Reise nach Dallas sagte er zu seiner Frau: „Aber Jackie, wenn mich jemand mit einem Gewehr aus dem Fenster erschießen will, kann das niemand verhindern, also mach dir keine Sorgen.“ [21]

Und wir wissen, dass niemand versucht hat, dies zu stoppen, weil sie seine Hinrichtung von mehreren Orten aus geplant hatten, um ihren Erfolg sicherzustellen.

Wer hat ihn umgebracht?

Wenn Sie seit 1963 nur die Mainstream-Medien (MSM) gelesen, gesehen oder gehört hätten, wären Sie davon überzeugt, dass die offizielle Erklärung für die Ermordung von JFK – diejenige der Warren-Kommission – im Wesentlichen richtig war.

Sie lägen falsch, denn diese Konzernmedien haben in all den Jahren als Sprachrohr der Regierung gedient, insbesondere der CIA, die sie vor langer Zeit im Rahmen eines Geheimprogramms namens „Operation Mockingbird“ infiltriert und kontrolliert hat. [22]

Im Jahr 1977 veröffentlichte der berühmte Watergate-Journalist Carl Bernstein eine 25.000 Wörter umfassende Titelgeschichte für den „Rolling Stone“ mit dem Titel „Die CIA und die Medien“, in der er die Namen vieler Journalisten und Medien wie der New York Times, CBS, Time, Newsweek usw. veröffentlichte, die jahrzehntelang Hand in Hand mit der CIA arbeiteten. Ironischerweise oder als Teil eines „Limited Hangouts“ (Spionagesprache für das Eingestehen einiger Wahrheiten bei gleichzeitigem Verschweigen tieferer Wahrheiten) ist dieser Artikel auf der eigenen Website der CIA zu finden.

Die totale Kontrolle von Informationen erfordert die Komplizenschaft der Medien, und mit dem JFK-Attentat und in allen Angelegenheiten, die sie für wichtig halten, sind sich die CIA und die MSM einig. [23] Diese Kontrolle erstreckt sich auf Literatur, Kunst und Populärkultur sowie auf Nachrichten.

Frances Stonor Saunders dokumentiert dies umfassend in ihrem 1999 erschienenen Buch „The Cultural Cold War: The CIA And The World Of Arts And Letters“ [24], und Joel Whitney legte 2016 mit „Finks: How the CIA Tricked the World’s Best Writers“ nach, in dem er insbesondere die Komplizenschaft zwischen der CIA und der berühmten Literaturzeitschrift „The Paris Review“ aufzeigt.

Solche Enthüllungen sind natürlich retrospektiv, aber nur die Naivsten würden daraus schließen, dass solche Operationen der Vergangenheit angehören.

Die Warren-Kommission behauptete, der Präsident sei von einem ehemaligen Marinesoldaten namens Lee Harvey Oswald erschossen worden, der drei Kugeln aus dem sechsten Stock des Texas School Book Depository abfeuerte, als Kennedys Auto bereits zweihundertfünfzig Meter von ihm entfernt war und davonfuhr.

Diese Behauptung ist jedoch aus vielen Gründen offensichtlich falsch, unter anderem wegen der bizarren Behauptung, dass eine dieser Kugeln, die später als „magische Kugel“ bezeichnet wurde, durch Kennedys Körper ging und im Zickzack auf und ab, links und rechts lief und den texanischen Gouverneur John Connolly traf, der auf dem Vordersitz saß und insgesamt sieben Wunden verursachte – eine Kugel, die erst später in tadellosem Zustand auf einer Bahre im Parkland-Krankenhaus gefunden wurden [25].

Und jeder einsame Attentäter, der aus dem Fenster im 6. Stock schaute, hätte den perfekten Schuss abgegeben, als sich die Limousine bis auf vierzig Meter dem TSBD in der Houston Street näherte.

Die Absurdität der Behauptung der Regierung – ein ballistisches Märchen – war der Schlüssel zu ihrer Behauptung, Oswald habe Kennedy getötet. Sie wurde visuell erschüttert und lächerlich gemacht durch den berühmten Zapruder-Film, der deutlich zeigt, wie der Präsident von vorne rechts erschossen wird und wie er, als die rechte Vorderseite seines Kopfes explodiert, gewaltsam nach hinten und links geschleudert wird, während Jacqueline Kennedy auf den Kofferraum des Autos klettert, um ein Stück des Schädels und des Gehirns ihres Mannes zu bergen.

Dieser Videobeweis ist ein klarer und einfacher Beweis für eine Verschwörung. [26]

Wer war Lee Harvey Oswald?

Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, dies zu untersuchen.

Wenn Lee Harvey Oswald, von dem die Warren-Kommission behauptet, er habe JFK getötet, mit dem Geheimdienst, dem FBI und der CIA in Verbindung stand, dann können wir logischerweise zu dem Schluss kommen, dass er kein „einsamer“ Attentäter oder überhaupt kein Attentäter war. Es gibt eine Fülle von Beweisen, die zeigen, dass Oswald von Anfang an von der CIA wie eine Figur in einem Spiel um den Globus bewegt wurde. Und als das Spiel vorbei war, wurde die Figur zwei Tage später im Polizeipräsidium von Dallas von Jack Ruby eliminiert.

James W. Douglass stellt in seinem Buch „JFK and the Unspeakable: Why He Died and Why It Matters“, dem wichtigsten Buch zu diesem Thema, diese Frage:

Warum wurde Lee Harvey Oswald von der Regierung, die er verraten hat, so sehr geduldet und unterstützt?

Dies ist eine Schlüsselfrage.

Nachdem er als US-Marine im U-2-Spionageflugzeug der CIA auf dem Luftwaffenstützpunkt Atsugi in Japan gedient hatte, mit einer Krypto-Freigabe (höher als „Streng geheim“ – eine Tatsache, die von der Warren-Kommission unterdrückt wurde) und in der russischen Sprache ausgebildet worden war, verließ Oswald die Marines und lief in die Sowjetunion über [27].

Nachdem er die USA denunziert, seine amerikanische Staatsbürgerschaft abgelehnt, in einer sowjetischen Fabrik in Minsk gearbeitet und sich eine russische Frau genommen hatte – während dieser Zeit wurde das von Gary Powers geflogene U-2-Spionageflugzeug über der Sowjetunion abgeschossen -, kehrte er mit einem Darlehen der amerikanischen Botschaft in Moskau in die USA zurück, wo er am Hafen von Hoboken, New Jersey, von Spas T. Raikin, einem prominenten Antikommunisten mit weitreichenden geheimdienstlichen Verbindungen, der vom Außenministerium empfohlen wurde, abgeholt wurde [28].

Oswald passierte die Einwanderungsbehörde ohne Probleme, wurde nicht strafrechtlich verfolgt und zog nach Fort Worth, Texas, wo er auf Anraten des Leiters des CIA-Inlandskontaktdienstes in Dallas George de Mohrenschildt, einen antikommunistischen Russen und CIA-Mitarbeiter, kennenlernte und sich mit ihm anfreundete. De Mohrenschildt verschaffte ihm vier Tage später einen Job in einem Fotografie- und Grafikunternehmen, das für den Kartendienst der US-Armee streng geheime Karten für die U-2-Spionageflüge über Kuba anfertigte.

Oswald wurde dann von de Mohrenschildt in der Gegend von Dallas herumgeführt. 1977, an dem Tag, an dem er enthüllte, dass er für die CIA Kontakt zu Oswald aufgenommen hatte und mit dem Ermittler des „House Select Committee on Assassinations“, Gaeton Fonzi, zusammentreffen sollte, beging de Mohrenschildt angeblich Selbstmord.

Im April 1963 zog Oswald dann nach New Orleans, wo er eine Stelle in der „Reily Coffee Company“ annahm, die dem CIA-Mitarbeiter William Reily gehörte. Die „Reily Coffee Company“ befand sich in unmittelbarer Nähe der Büros des FBI, der CIA, des Secret Service und des Marinegeheimdienstes und nur einen Steinwurf vom Büro von Guy Banister entfernt, einem ehemaligen Spezialagenten des FBI-Büros in Chicago, der als Koordinator für verdeckte Aktionen für die Geheimdienste tätig war und die Anti-Castro-Paramilitärs mit Waffen, Geld und Ausbildung versorgte. Oswald arbeitete dann mit Banister und den CIA-Paramilitärs zusammen.

Von diesem Zeitpunkt an bis zum Attentat war Oswald an allen möglichen widersprüchlichen Aktivitäten beteiligt, wobei er sich an einem Tag als Pro-Castro und am nächsten Tag als Anti-Castro darstellte, wobei viele dieser theatralischen Auftritte von Banisters Büro aus gesteuert wurden.

Es war, als ob Oswald auf Anweisung seiner Puppenspieler mehrere und gegensätzliche Rollen spielte, um jeden zu verwirren, der die Absichten hinter seinen Handlungen entschlüsseln wollte, und um ihn als zukünftigen „Attentäter“ oder „Sündenbock“ zu präsentieren.

James Douglass argumentiert überzeugend, dass Oswald „anscheinend sowohl mit der CIA als auch mit dem FBI zusammengearbeitet hat“, und zwar als Provokateur für die CIA und als Informant für das FBI.

Jim und Elsie Wilcott, die von 1960-64 in der CIA-Station in Tokio arbeiteten, sagten 1978 in einem Interview mit dem „San Francisco Chronicle“:

In der CIA-Station in Tokio war allgemein bekannt, dass Oswald für die Agentur arbeitete [29].

Als Oswald im April 1963 nach New Orleans umzog, verschwand de Mohrenschildt von der Bildfläche, nachdem er die CIA um einen Auftrag im Wert von 285.000 Dollar für eine geologische Untersuchung für den haitianischen Diktator „Papa Doc“ Duvalier gebeten und diesen indirekt erhalten hatte. Er führte sie zwar nie durch, wurde aber trotzdem dafür bezahlt [30].

Dann betraten Ruth und Michael Paine wie aufs Stichwort die Szene. Ruth war von de Mohrenschildt mit Oswald bekannt gemacht worden.

Im September 1963 fuhr Ruth Paine vom Haus ihrer Schwester in Virginia nach New Orleans, um Marina Oswald abzuholen und sie nach Dallas zu bringen, wo auch Lee an den Wochenenden wohnte. Zurück in Dallas vermittelte Ruth Paine Lee Harvey Oswald einen Job im Texas Book Depository, wo er am 16. Oktober 1963 seine Arbeit aufnahm.

Ruth war zusammen mit Marina Oswald die wichtigste Zeugin der Warren-Kommission gegen Oswald. Allen Dulles wurde, trotz seiner früheren Entlassung durch JFK, in eine Schlüsselposition der Warren-Kommission berufen. Er befragte die Paines vor der Kommission, wobei er eifrig alle aufschlussreichen Fragen vermied, insbesondere solche, die seine persönlichen Verbindungen zu den Paines offenlegen könnten.

Denn die Mutter von Michel Paine, also die Schwiegermutter von Ruth, Ruth Paine Forbes Young, war eine enge Freundin seiner alten Geliebten Mary Bancroft, die während des Zweiten Weltkriegs als Spionin für Dulles arbeitete. Bancroft und er waren geladene Gäste auf Ruth Paine Forbes Youngs Privatinsel vor Cape Cod.

Ruth und Michael Paine hatten weitreichende Verbindungen zum Geheimdienst. Dreißig Jahre nach der Ermordung wurde ein Dokument freigegeben, aus dem hervorging, dass Ruth Paines Schwester Sylvia für die CIA arbeitete. Ihr Vater reiste im Auftrag der „Agency for International Development“ (einer berüchtigten CIA-Tarnorganisation) durch Lateinamerika und legte Berichte vor, die an die CIA gingen. Der Stiefvater ihres Mannes Michael, Arthur Young, war der Erfinder des Bell-Hubschraubers, eines wichtigen Militärlieferanten für den Vietnamkrieg, und Michaels Job dort gab ihm eine Sicherheitsfreigabe.

Von Ende September bis zum 22. November sollen mehrere „Oswalds“ gleichzeitig von Mexiko City bis Dallas gesehen worden sein. Zwei Oswalds wurden im Texas-Theater verhaftet, der echte durch die Vordertür und ein Betrüger durch die Hintertür.

Wie Douglass sagt:

Es gab mehr Oswalds, die Beweise gegen Lee Harvey Oswald lieferten, als der Warren-Report nutzen oder gar erklären konnte [31].

Sogar J. Edgar Hoover wusste, dass Oswald-Doppelgänger benutzt wurden, wie er LBJ mit Blick auf Oswalds angeblichen Besuch in der sowjetischen Botschaft in Mexiko-Stadt berichtete. Später nannte er diesen CIA-Trick, „die falsche Geschichte über Oswalds Reise nach Mexiko … ihre (CIA) Doppelzüngigkeit“, etwas, das er nicht vergessen konnte. [32]

Es war für jeden, der genau hinschaute, offensichtlich, dass ein sehr kompliziertes und tödliches Spiel auf hoher Ebene im Verborgenen gespielt wurde.

Wir wissen, dass Oswald für die Ermordung des Präsidenten verantwortlich gemacht wurde. Aber wenn man den Spuren des Verbrechens nachgeht, wird es offenkundig, dass Regierungskräfte am Werk waren. Douglass und andere haben Schicht um Schicht an Beweisen angehäuft, um zu zeigen, dass dies so sein musste.

Wer hatte die Befugnis, das Sicherheitspersonal des Präsidenten abzuziehen?

Die Beantwortung dieser grundlegenden Frage bedeutet, die Verschwörer zu entlarven und, wie Vincent Salandria es ausdrückt, „das falsche Geheimnis zu lüften, hinter dem sich staatliche Verbrechen verbergen“ [33].

Weder Oswald noch die Mafia oder die Anti-Castro-Kubaner hätten an diesem Tag den Großteil der Sicherheitskräfte abziehen können.

Sheriff Bill Decker beauftragte alle seine Hilfssheriffs,

sich in keiner Weise an der Sicherheit dieser [Präsidenten-]Wagenkolonne zu beteiligen [34].

Der Polizeichef von Dallas, Jesse Curry, tat dasselbe für den Polizeischutz des Präsidenten am Dealey Plaza. Sowohl Polizeichef Curry als auch Sheriff Decker gaben ihre Befehle, die Sicherheit des Präsidenten abzuziehen, auf Anweisung des Secret Service.

Der Secret Service zog die Motorradeskorten der Polizei von der Seite des Präsidentenwagens ab, wo sie bei früheren Präsidentenkorsos und auch am Vortag in Houston gestanden hatten, und entfernte die Agenten vom hinteren Teil des Wagens, wo sie normalerweise stationiert waren, um Schüsse abzuwehren.

Der Secret Service gab zu, dass auf dem Dealey Plaza keine Secret-Service-Agenten zum Schutz Kennedys vor Ort waren. Aus umfangreichen Zeugenaussagen wissen wir jedoch, dass sich während und nach dem Attentat Personen auf der Dealey Plaza aufhielten, die sich als Secret-Service-Agenten ausgaben und Polizisten und die Öffentlichkeit daran hinderten, sich durch den Bereich auf dem Grassy Knoll zu bewegen, aus dem einige der Schüsse zu kommen schienen.

Der Secret Service genehmigte die verhängnisvolle Dogleg-Kurve (bei einer Probefahrt am 18. November), in der sich das Auto, das von Secret-Service-Agent William Greer gefahren wurde, im Schneckentempo bewegte und vor dem letzten Kopfschuss fast zum Stillstand kam – ein klarer und eklatanter Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften.

Das „House Select Committee on Assassinations“ kam zu diesem Schluss, nicht irgendein Verschwörungstheoretiker.[35]

Wer hätte die Aussagen der vielen Ärzte und des medizinischen Personals unterdrücken können, die behaupteten, der Präsident sei von vorne in den Hals und in den Kopf geschossen worden – Aussagen, die der offiziellen Geschichte widersprachen?

Wer hätte Abraham Bolden, den ersten afroamerikanischen Secret-Service-Agenten, der von JFK persönlich ins Weiße Haus geholt wurde und der davor warnte, dass er ein Attentat auf den Präsidenten befürchtete, strafrechtlich verfolgen und inhaftieren lassen können? (Douglass befragte Bolden sieben Mal, und seine Aussagen zu dem gescheiterten Attentat auf JFK am 2. November in Chicago sind eine wenig bekannte, aber in ihrer Tragweite außergewöhnliche Geschichte).

Die Liste all der Menschen, die tot aufgefunden wurden, die manipulierten Beweise und Ereignisse, die unterdrückte, verzerrte und verdrehte Untersuchung in einer nachträglichen Vertuschung weisen eindeutig auf Kräfte innerhalb der Regierung hin, nicht auf Schurken ohne institutionelle Unterstützung.

Die Beweise für eine Verschwörung, die auf den tiefsten Ebenen des Geheimdienstapparates organisiert wurde, sind überwältigend. James Douglass legt sie so ausführlich und logisch dar, dass nur jemand, der an der Wahrheit nicht das geringste Interesse hat, von seinem Buch „JFK and the Unspeakable“ nicht tief bewegt und berührt wäre.

Aber es gibt noch mehr von ihm und anderen Forschern, die den gordischen Knoten dieses falschen Geheimnisses mit ein paar kurzen Hieben durchschlagen haben.

Oswald, der vorbestimmte Sündenbock

Drei Beispiele genügen, um zu zeigen, dass Lee Harvey Oswald im Rahmen einer Operation des US-Geheimdienstes die Schuld an der Ermordung von Präsident Kennedy zugeschoben wurde und dass er, als er in Polizeigewahrsam sagte, er sei „ein Sündenbock“, die Wahrheit sagte.

Diese Beispiele machen deutlich, dass Oswald von seinen Geheimdienstmitarbeitern getäuscht und ohne sein Wissen lange vor dem Mord ausgewählt wurde, um als einsamer, verrückter Killer die Schuld auf sich zu nehmen.

Erstens wurde Kennedy um 12:30 Uhr mittags erschossen. Dem Warren-Bericht zufolge wurde um 12.45 Uhr ein Polizeibericht über einen Verdächtigen ausgestellt, auf den die Beschreibung Oswalds perfekt passte. Dies stützte sich auf die Aussage von Howard Brennan, der sagte, er habe gegenüber dem Buchdepot gestanden und gesehen, wie ein stehender weißer Mann, etwa 1,70m groß und schlank, aus dem Fenster im sechsten Stock mit einem Gewehr auf das Auto des Präsidenten geschossen habe.

Dies war eine eklatante Falschaussage, da Fotos, die kurz nach der Schießerei aufgenommen wurden, zeigen, dass das Fenster unten nur teilweise geöffnet war, und es wäre unmöglich gewesen, einen stehenden Attentäter zu sehen, der sich „gegen die linke Fensterbank lehnte“ (die Fensterbank war einen Fuß vom Boden entfernt), wie Brennan gesagt haben soll. Er hätte also durch das Glas schießen müssen. Die Beschreibung des Verdächtigen wurde eindeutig im Voraus gefälscht, damit sie mit der von Oswald übereinstimmt.

Dann wurde zwischen 13.06 und 13.15 Uhr in dem ruhigen Wohnviertel Oak Cliff in Dallas der Polizist J.D. Tippit erschossen. Angeblich hatte Tippit aufgrund der von Brennan über den Polizeifunk übermittelten Beschreibung einen Mann angehalten, auf den die Beschreibung passte, und dieser Mann zog eine Waffe und erschoss den Beamten.

In der Zwischenzeit war Oswald in seine Pension zurückgekehrt, die er nach Angaben seiner Vermieterin um 13.03 Uhr verließ, nach draußen ging und an einer Bushaltestelle in Richtung Norden stand.

Der Mord an Tippet ereignete sich neun Zehntelmeilen weiter südlich, wo eine Zeugin, Mrs. Higgins, sagte, sie habe um 13.06 Uhr einen Schuss gehört, sei nach draußen gelaufen, habe Tippit auf der Straße liegen und einen Mann mit einer Handfeuerwaffe weglaufen sehen, bei dem es sich nicht um Oswald gehandelt habe.

Oswald soll das Texas Theater wenige Minuten vor dem Mord an Tippit betreten haben. Der Betreiber des Imbissstandes, Warren Burroughs, sagte, er habe ihm um 13.15 Uhr Popcorn verkauft, also zu der Zeit, zu der Tippit laut Warren-Bericht getötet wurde.

Um 13.50 Uhr wurde Lee Harvey Oswald im Texas Theater verhaftet und zur Vordertür hinausgeführt, wo eine Menschenmenge und zahlreiche Polizeiautos auf ihn warteten, während wenige Minuten später ein zweiter Oswald heimlich durch die Hintertür des Kinos hinausgeführt wurde (diese Geschichte über den zweiten Oswald und seine Verbringung aus Dallas durch die CIA in einem Militärflugzeug am Nachmittag des 22. November 1963, die von James W. Douglass sehr detailliert dokumentiert wurde, ist ein Augenöffner).

Die offizielle Darstellung von Oswald und dem Tippit-Mord ist unglaubwürdig, aber sie dient dazu, zu „beweisen“, dass Oswald ein Mörder war [36].

Trotz seiner Leugnung wird Oswald, der aufgrund einer vorgefertigten Beschreibung für den Mord an Kennedy verantwortlich gemacht wird, um 19:10 Uhr wegen des Mordes an Tippit angeklagt. Erst am nächsten Tag wurde er für den Mord an Kennedy angeklagt.

Die Botschaft an die Air Force One

Zweitens: Während Oswald in den Nachmittagsstunden nach seiner Verhaftung zum Mord an Tippit befragt wird, hat die Air Force One Dallas in Richtung Washington mit dem frisch vereidigten Präsidenten Lyndon Johnson und seiner Gruppe verlassen.

Zurück in Washington untersteht der Situation Room des Weißen Hauses der persönlichen und direkten Kontrolle von Kennedys Nationalem Sicherheitsberater McGeorge Bundy, einem Mann mit engen Verbindungen zur CIA, der sich in vielen Angelegenheiten gegen JFK gestellt hatte, darunter die Schweinebucht und Kennedys Befehl zum Rückzug aus Vietnam [37].

Wie Theodore White in „The Making of the President 1964“ berichtet, wurden Johnson und die anderen von dem von Bundy kontrollierten Situation Room darüber informiert, „dass es keine Verschwörung gab, erfuhren von der Identität Oswalds und seiner Verhaftung …“ [38]

Vincent Salandria, einer der frühesten und scharfsinnigsten Kritiker der Warren-Kommission, formulierte es in seinem Buch „False Mystery“ [39] so:

Diese [Mitteilung aus dem Situation Room an die Air Force One auf dem Rückflug nach Washington, D.C.] war die allererste Mitteilung, dass Oswald der alleinige Attentäter war. In Dallas wurde Oswald erst um 1:30 Uhr am nächsten Morgen des Attentats auf den Präsidenten beschuldigt.

Das Flugzeug landete am 22.11. um 5:59 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt erklärte der Staatsanwalt von Dallas, Henry Wade, dass „vorläufige Berichte darauf hindeuten, dass mehr als eine Person an der Erschießung beteiligt war … der elektrische Stuhl ist zu gut für die Mörder.“

Kann es irgendeinen Zweifel daran geben, dass es für eine Regierung, die von dem Attentat überrascht wurde – und die legitimerweise nach der Wahrheit darüber suchte -, weniger als sechs Stunden nach dem Attentat zu früh war, um zu wissen, dass es keine Verschwörung gab? Diese Ankündigung war die erste, die Oswald als alleinigen Attentäter auswies …

Ich stelle die These auf, dass McGeorge Bundy, als diese Ankündigung von seinem Lagezentrum aus gemacht wurde, Grund hatte zu wissen, dass die wahre Bedeutung einer solchen Nachricht, wenn sie an die Präsidentengruppe in der Air Force One [und an ein separates Flugzeug mit dem gesamten Kabinett, das umgedreht hatte und über den Pazifik zurückflog] übermittelt wurde, nicht die eigentliche Botschaft war.

Ich behaupte vielmehr, dass Bundy … der Gruppe des Präsidenten in Wirklichkeit den Gedanken vermittelte, dass Oswald zum alleinigen Attentäter erklärt wurde, bevor irgendwelche Beweise gegen ihn vorlagen. Als zentraler Koordinator der Nachrichtendienste teilte Bundy mit der Übermittlung einer solchen Botschaft über den Situation Room der Präsidentenpartei mit, dass eine unheilige Ehe zwischen den Nachrichtendiensten der US-Regierung und der Doktrin des einsamen Attentäters geschlossen worden war.

Wollte er der Partei des Präsidenten nicht unmissverständlich sagen: „Hört zu, hört zu! Oswald ist der Attentäter, der einzige Attentäter. Beweise gibt es noch nicht. Beweise werden beschafft werden, oder an ihrer Stelle werden Beweise geschaffen werden. Dies ist eine entscheidende Staatsangelegenheit, die nicht auf Beweise warten kann. Die neuen Machthaber haben gesprochen. Sie da, Herr neuer Präsident, und deshalb absetzbares Zeug, und Sie, die Untergebenen eines abgesetzten Präsidenten, hören Sie gut auf diese Botschaft.‘

Hatte Bundys Situation Room nicht eine Orwellsche Doppeldenk-Funktion? [40]

Oswalds vorgefertigte Lebensgeschichte

Schließlich fügt Air Force Colonel Fletcher Prouty ein drittes Beispiel für die CIA-Verschwörung für diejenigen hinzu, die mehr Beweise dafür brauchen, dass die Regierung von Anfang an über das Attentat gelogen hat.

Prouty war vor und während der Kennedy-Jahre Chef für Sondereinsätze im Pentagon. Er war das Bindeglied zwischen den Joint Chiefs und der CIA und arbeitete eng mit Direktor Allen Dulles und anderen zusammen, um die geheimen Operationen der CIA unter militärischer Tarnung zu unterstützen.

Vor der Ermordung Kennedys war er von dem bereits erwähnten CIA-Agenten Edward Lansdale (Operation Northwoods) außer Landes zum Südpol geschickt worden und kehrte am 22. November 1963 zurück.

Bei einem Zwischenstopp in Christchurch, Neuseeland, hörte er im Radio, dass der Präsident ermordet worden war, wusste aber keine Einzelheiten. Am 23. November um 7:30 Uhr neuseeländischer Zeit frühstückte er mit einem amerikanischen Kongressabgeordneten. Kurze Zeit später, am 22. November um ca. 16.30 Uhr Dallas-Zeit, kaufte er die Zeitung „Christchurch Star“ vom 23. November 1963 und las sie gemeinsam mit dem Kongressabgeordneten.

In den Zeitungsberichten vom Tatort hieß es, dass Kennedy durch Feuerstöße aus einer automatischen Waffe getötet worden sei und nicht durch einen einzigen Schuss aus einem Gewehr, aus dem in 6,8 Sekunden drei einzelne Schüsse abgegeben worden sein sollen, wie später über Oswald behauptet wurde.

Was ihn jedoch wirklich verblüffte, war, dass zu einem Zeitpunkt, als Oswald gerade erst verhaftet und noch nicht einmal wegen des Mordes an Officer Tippit angeklagt worden war, ausführliche Hintergrundinformationen über Oswald, seine Zeit in Russland, seine Verbindung zum „Fair Play for Cuba Committee“ in New Orleans usw. vorlagen.

Es ist fast wie ein Buch, das fünf Jahre später geschrieben wurde … Außerdem gibt es ein Bild von Oswald, gut gekleidet in einem Geschäftsanzug, während er, als er nach dem Tod des Präsidenten auf den Straßen von Dallas aufgegriffen wurde, ein T-Shirt oder so etwas trug … Wer hatte dieses Szenario geschrieben? Wer hat das Drehbuch geschrieben?

… So viele Nachrichten wurden bereits vor dem Mord geschrieben, um zu sagen, dass Oswald den Präsidenten tötete und dass er es mit drei Schüssen tat … Jemand hatte beschlossen, dass Oswald der Sündenbock sein würde … Woher hatten sie das, bevor die Polizei ihn des Verbrechens beschuldigt hatte? Nicht so sehr das „Wo“, sondern „Warum Oswald?“ [41]

Prouty, ein erfahrener Militär, der für die CIA im Pentagon arbeitete, beschuldigte die „Hohe Kabale“ des Militärgeheimdienstes, Präsident Kennedy in einem ausgeklügelten und raffinierten Komplott ermordet und Oswald dafür verantwortlich gemacht zu haben, den sie schon Jahre zuvor reingelegt hatten.

Die Beweise für ein Regierungskomplott zur Planung, Ermordung, Vertuschung und Auswahl eines Sündenbocks bei der Ermordung von Präsident John Kennedy sind überwältigend [42].

Fünf Jahre nach der Ermordung von JFK erfuhren wir zu unserem Leidwesen und zu seinem Ruhm, dass der jüngere Bruder des Präsidenten, Senator Robert F. Kennedy, ebenso mutig und unerschrocken, 1968 eine Kugel in den Hinterkopf bekam, als er auf dem Weg zur Präsidentschaft war und die Mörder seines Bruders verfolgte. Die gleichen Feiglinge schlugen erneut zu.

Ihre Nachfolger regieren immer noch das Land und müssen gestoppt werden.

Nachwort von James W. Douglass

John F. Kennedy stammte aus dem Umfeld von Reichtum, Macht und Privilegien. Als Sohn eines millionenschweren Botschafters wurde er geboren, aufgezogen und erzogen, um das System zu beherrschen. Als er zum Präsidenten gewählt wurde, entsprach Kennedys Erbe der Macht seiner Position als Oberhaupt des größten nationalen Sicherheitsstaates der Geschichte. Aber Kennedy wurde wie Lazarus vom Tod dieses Systems auferweckt. Allen Widrigkeiten zum Trotz wurde er zum Friedensstifter und damit zum Verräter am System …

Und warum? Was hat Kennedy von den Toten auferweckt? Warum entschied sich John Kennedy inmitten des Todes für das Leben und verurteilte sich selbst zum Tod, indem er weiterhin das Leben wählte? Über diese Frage habe ich beim Studium der verschiedenen Kennedy-Biographien gerätselt.

Darf ich eine ehrenwerte Quelle für seine Wiederauferstehung als Friedensstifter vorschlagen?

Wenn man seine Geschichte liest, ist man beeindruckt von seiner Hingabe an seine Kinder. Die tiefe Liebe, die er für Caroline und John empfand, und der überwältigende Schmerz, den er und Jacqueline beim Tod ihres Sohnes Patrick empfanden, sind unübersehbar. Robert Kennedy hat in seinem Buch „Thirteen Days“ beschrieben, wie sein Bruder die Kuba-Krise im Hinblick auf die Zukunft seiner und aller Kinder sah.

Ich glaube, dass John Kennedy zumindest teilweise durch das Leben seiner Kinder von den Toten des nationalen Sicherheitsstaates auferstanden ist. Die heroische Friedensarbeit seiner letzten Monate, deren wahrscheinlichen Preis er in Form seines eigenen Todes in Kauf nahm, war, so vermute ich, zum Teil ein Ergebnis des universellen Lebens, das er in und durch sie sah.

Ich glaube, er glaubte zutiefst an die Worte, die er in seiner Ansprache an der American University als Grundlage für seine Ablehnung des Kalten Krieges gab: