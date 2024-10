Wenn nur manche Leben zählen, zählen keine Leben

Robert C. Koehler

Der Kolonialismus gehört wohl kaum der Vergangenheit an – er ist lebendig und pulsierend wie eh und je … vom Nahen Osten über Westeuropa und die Vereinigten Staaten bis nach Indien und Gott weiß wo sonst. Und er kann verdammt profitabel sein, zumindest für die richtigen Branchen.

Habt Angst. Habt große Angst!

Das gilt vor allem dann, wenn Sie zu einer wohlhabenden, schwer bewaffneten Nation gehören – denn Ihre Feinde sind überall, drängen sich an Ihren Grenzen oder, was noch schlimmer ist, wagen es, ihr angestammtes Land für sich zu beanspruchen und Ihnen den Besitz desselben zu streitig zu machen.

In einem Interview bei Democracy Now sprach Anthony Lowenstein, Autor von The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World, bezeichnete das Phänomen als „globales Palästina“. Das bedeutet, dass der israelische Völkermord an den Palästinensern und die derzeitige Bombardierung des Libanon – möglicherweise der Beginn eines verheerenden Krieges im Nahen Osten – nur das ungeheuerlichste Beispiel für den sich entwickelnden Kolonialismus auf dem Planeten in der heutigen Zeit ist.

Und wie Lowenstein hervorhebt, ist die globale Verbindung sowohl politisch als auch finanziell (ganz zu schweigen von der Rasse). Sie muss nicht immer in einen Krieg münden, aber Gewalt und der Verlust von Menschenleben sind auf verschiedene Weise immer präsent.

Nehmen wir die Grenze zwischen den USA und Mexiko, wo in den letzten zwei Jahrzehnten Hunderte von Überwachungstürmen installiert wurden, die den Grenzschutzbeamten unschätzbare Hilfe leisten. In einem Bericht des Guardian wird darauf hingewiesen: „Die ganze Zeit haben die Behörden behauptet, die neue Technologie würde die Migranten abschrecken und ihre Sicherheit erhöhen, doch in den letzten 25 Jahren sind fast 10.000 Migranten beim Überqueren der Grenze ums Leben gekommen, und die Zahl der Todesfälle nimmt zu.

Dies liegt daran, dass Migranten auf der Flucht vor der Hölle in ihrem Heimatland gezwungen sind, längere und gefährlichere Routen zur US-Grenze zu nehmen, was oft tödliche Folgen hat. Doch diejenigen, die wirklich in Gefahr sind, zumindest nach Ansicht der „Grenzschützer“ – wie z. B. der Firma Anduril, die Überwachungstürme baut – sind die Amerikaner. Der Mitbegründer von Anduril, Palmer Luckey, sagte beispielsweise, das Ziel des Unternehmens sei es, „die Verteidigungsfähigkeiten der Vereinigten Staaten durch KI radikal zu verändern“.

Mit anderen Worten: Es geht um Krieg. Anstatt eine globale Anstrengung zu unternehmen, um die Ursachen der weltweiten Auswanderung zu bekämpfen, entscheiden sich die wohlhabenden Länder – die die Früchte der kolonialen Eroberung geerbt haben – dafür, sich davor zu „schützen“. Wie Pedro Rios vom American Friends Service Committee es laut Guardian formulierte, „treibt das Framing der Migration durch Medien und Politiker in kriegsähnlichen Begriffen – wie ‚Anstieg‘ oder ‚Invasion‘ – zu mehr Investitionen in die Grenzsicherheit“.

Sie wissen schon: Habt Angst. Habt große Angst. Und natürlich, wenn diejenigen, die überwacht und/oder besetzt werden, es wagen, sich zu wehren, werden sie als Terroristen bezeichnet.

Auf der anderen Seite des Atlantiks stelle ich fest, dass die Europäische Union mit ihrer eigenen Version des „globalen Palästina“ zu kämpfen hat – mit Einwanderern, die aus ihren Heimatländern über das Mittelmeer fliehen, oft in entsetzlich unsicheren Booten, die schließlich kentern. Allein im letzten Jahr ertranken mehr als 3.000 Einwanderer bei dem Versuch, die EU zu erreichen. Und in den letzten zehn Jahren sind über 30.000 einfach verschwunden.

In einem anderen Bericht des Guardian wird über einen wichtigen Faktor berichtet, der zu diesen hohen Zahlen beiträgt. Darin heißt es: „In der EU gibt es keine koordinierte Such- und Rettungsaktion, aber nach internationalem Seerecht ist jeder Küstenstaat, der von einem in Seenot geratenen Boot erfährt, verpflichtet, einzugreifen. Dies geschieht jedoch oft nicht, und NROs, die versuchen, diese Lücke zu schließen, erhalten wenig Unterstützung – nur zusätzliche Hindernisse.“

Zu diesen Hindernissen gehören strenge Vorschriften für die Rettungsboote, die sie z. B. zwingen, in Häfen anzulegen, die weit von ihrem Einsatzort entfernt sind, wodurch sie gezwungen sind, Tausende von unnötigen Meilen zurückzulegen und enorme Geldbeträge zu verschwenden, nur um den Treibstoff dafür zu bezahlen. Mit anderen Worten: Es gibt keine koordinierten öffentlich-privaten Anstrengungen, um das Leben von Auswanderern zu retten, sondern eine öffentliche Haltung, die darauf hinausläuft, sie ertrinken zu lassen.

In einem Bericht von SOS Humanity heißt es, dass Rettungsschiffe im Jahr 2023 374 Tage mit unnötig langen Anlegefahrten verschwendet haben. In dem Bericht heißt es: „Das ist kein Zufall, sondern eine politische Taktik.“

In einem anderen Abschnitt von Planet Earth schreibt Hafsa Kanjwal in Middle East Eye über die beunruhigende Verbindung zwischen Indien und Israel im Hinblick auf die Beziehung des mehrheitlich hinduistischen Indiens zur überwiegend muslimischen Region Kaschmir. Rechtsgerichtete Experten, so Kanjwal, sind dafür bekannt, dass sie dazu aufrufen, „das israelische Modell in Kaschmir umzusetzen“ – was im Grunde bedeutet, die Muslime zu ersetzen.

Sie schreibt: „Sicherlich sind Kaschmir und Palästina nicht identisch, ebenso wenig wie zwei andere globale Regionen. Aber ihre Kämpfe haben einen gemeinsamen Ursprung: Die britische Kolonisierung.“

Die Verbindung besteht zwischen der Balfour-Erklärung von 1917, die dem jüdischen Volk eine nationale Heimstätte auf palästinensischem Boden versprach, und dem Vertrag von Amritsar von 1846, in dem die Briten das Gebiet von Kaschmir an einen hinduistischen Kriegsherrn verkauften, was zu einer schweren Unterdrückung der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung führte.

„Die ‚Geburt‘ Indiens und Israels bedeutete auch die Vertreibung und ethnische Säuberung der Palästinenser durch die Nakba und der Kaschmiris durch das Massaker von Jammu.“

Und mit dem Aufstieg des indischen Hindu-Nationalismus „ist der wohlwollende Diskurs der Inklusion längst vorbei; diese Ideologie fordert explizit den demografischen Wandel und den Bau von Hindu-Siedlungen in Kaschmir.“

Dies wird als „wir gegen sie“ bezeichnet. Es ist eine Welt, in der nur einige Leben wichtig sind, was letztendlich bedeutet, dass kein Leben wichtig ist. Das ist die Definition der Hölle, und ich fürchte, es ist die militarisierte Welt, die wir für uns selbst schaffen. Habt Angst. Habt große Angst.