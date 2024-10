Doug Caseys 3 wichtigste Prognosen für das Amerika nach der Wahl

Internationaler Mensch: Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gab es Vorwürfe des Betrugs, des Wählerbetrugs und allerlei Unfug.

Was erwarten Sie diesbezüglich für die Wahl 2024? Glauben Sie, dass das Ergebnis umstritten sein wird?

Doug Casey: Wahlanfechtungen gibt es nicht nur in der heutigen Zeit. Bei den Wahlen 1960 füllte Chicagos Bürgermeister Daley die Wahlurnen, sodass Kennedy in einer äußerst knappen Wahl gegen Nixon gewinnen konnte.

Es passierte wieder, als der kleine Bush im Jahr 2000 gegen Al Gore kandidierte. Die Hanging-Chad-Frage wurde von Bushs Bruder Jeb entschieden, der Gouverneur von Florida war. Da sein Bruder entscheidend für Bushs Sieg war, ähnelte die Wahl dem, was in Lateinamerika passiert.

Und Sie werden sich daran erinnern, wie Hillary gejammert und sich beschwert hat, dass Trump ihr 2016 die Wahl gestohlen hat. Sie sollte „an der Reihe“ sein. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich Trump im Jahr 2016 den Sieg vorausgesagt habe, obwohl die Chancen sehr hoch waren. Ich habe sogar mit meinem Freund Marin Katusa eine Gentleman’s bet um 100 Unzen Silber abgeschlossen und gewonnen.

Trumps Klagen über Betrug im Jahr 2020 sind nicht neu. Aber trotz der weitverbreiteten Leugnung durch die Mainstream-Medien denke ich, dass Trump recht hat. Ich habe den Demokraten damals den Sieg vorausgesagt, und zwar ausschließlich auf der Grundlage von Betrug (link).

Was erwarte ich also dieses Jahr? Gehen wir von einer weniger als hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Wahlen mehr oder weniger wie üblich ablaufen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht zu einem Notfall kommt, der die Wahl verzögert oder absagt, aber planen Sie Ihr Leben nicht danach. Ich bin jedenfalls zuversichtlich genug, um mit einem befreundeten Hedgefonds-Manager um 100 Unzen Ag zu wetten.

Wie ich bereits sagte, stehen wir an der Schwelle eines Bürgerkriegs. Ganz gleich, welche Seite gewinnt, die andere Seite wird bitterlich und vielleicht gewaltsam unzufrieden sein. Die Wahl wird vom Verlierer auf verschiedene Weise angefochten . Es wird wahrscheinlich eine chaotische und hässliche Situation sein. Ich weiß, das klingt unerhört.

Aber die Blauen und die Roten verachten sich wirklich gegenseitig und scheinen, zu einem höflichen Diskurs unfähig zu sein. Das ist seit Menschengedenken vollkommen einzigartig. Und die gegenseitige Feindseligkeit wird schlimmer, nicht besser.

Internationaler Mensch: Was ist Ihre wichtigste kulturelle Vorhersage für Amerika nach der Wahl?

Doug Casey:Die beste Analogie für die Vereinigten Staaten von heute ist vielleicht China in den späten 1960er Jahren.

Die USA erleben eine Kulturrevolution, die alles Traditionelle beseitigt. Bei der chinesischen Kulturrevolution ging es darum, die Vier Alten loszuwerden – alte Bräuche, alte Kultur, alte Gewohnheiten und alte Ideen. Ich schrieb einen Artikel vor fünf Jahren, in dem es um diese Revolution ging und warum Trump 2020 verlieren würde. Ich empfehle Ihnen dringend, ihn zu lesen.

Die gegenwärtige „Woke Revolution“ ähnelt in vielen Aspekten der chinesischen Kulturrevolution. Nicht zuletzt ist es der intensive Radikalismus an den Universitäten und seine Förderung durch die Regierung und die Medien.

Meine Vermutung ist, dass, auch wenn einige Menschen gegen die Kulturrevolution der „Woke“ reagieren, dies zu wenig und zu spät sein könnte. Das Problem ist, dass sie keine solide alternative Philosophie haben, um die sie sich scharen könnten. Sie sind einfach gegen Dinge, die sie nicht mögen, aber es fehlt ihnen an kohärenten Überzeugungen, für die sie aktiv werben könnten. Schlimmer noch, sie akzeptieren viele der grundlegenden moralischen Prinzipien der Wokesters. Sie denken nur, dass sie zu unverschämt sind und zu weit und zu schnell gehen. Sie sehen sie nicht als böse und absolut zerstörerisch an. Schlimmer noch, einige von ihnen möchten ihre eigene Art von Autoritarismus durchsetzen.

Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass ich hoffe, Trump gewinnt nicht, weil er eine Lösung ist. Das ist er nicht. Er hat keine philosophischen, wirtschaftlichen oder politischen Grundüberzeugungen. Aber er ist zumindest ein Kulturkonservativer, der das, was von Amerika übrig geblieben ist, nicht umstürzen will.

Was hier vor sich geht, ist ein psychologischer Krieg, und das Fehlen einer klar definierten Philosophie und moralischer Grundsätze ist genau das, wie man einen psychologischen Krieg verliert.

Internationaler Mensch: Was ist Ihre wichtigste geopolitische Vorhersage für Amerika nach den Wahlen?

Doug Casey: Das US-Militär ist das Einzige, was die US-Regierung hat, das noch relativ zuverlässig funktioniert und den Respekt der Bevölkerung genießt. Allerdings funktioniert es immer weniger gut. Das Fußvolk wird mit allen möglichen verrückten Woke-Ideen indoktriniert, während weiße Männer mit traditionellen Werten aktiv entmutigt werden. Flaggenoffiziere sind jetzt größtenteils selbstdarstellerische politische Agenten.

Das US-Militär gleicht einem riesigen Hammer. Es verschlingt jährlich rund eine Billion Dollar der Staatsausgaben. Und wie jeder weiß, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus.

Die elf kostspieligen Trägerkampfgruppen, die die US-Regierung in fremden Gewässern herumschwimmen lässt, haben nichts mit „Verteidigung“ zu tun. Im besten Fall sind sie ein attraktives Ärgernis, das nach Ärger sucht und die Einheimischen provoziert. Wenn sie eingesetzt werden, um aktiv ein Problem zu lösen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einige von ihnen versenkt werden.

Meine Vorhersage ist, dass wir auf einen 3. Weltkrieg zusteuern, obwohl niemand den genauen Zeitpunkt oder Ort bestimmen kann. Gaza und die Ukraine sind offensichtliche Kandidaten für eine US-Beteiligung, die außer Kontrolle geraten könnte. Aber mit mehreren hundert US-Militärstützpunkten auf der ganzen Welt gibt es viel Platz für schwarze Schwäne von der Größe eines Pteranodons, die dort landen könnten.

Internationaler Mensch: Was ist Ihre wichtigste Finanzprognose für Amerika nach der Wahl?

Doug Casey: Die Zinssätze, der Preis des Geldes, sind der wichtigste Markt. Und perverser Weise sind sie der Markt, der von der Fed am meisten manipuliert wird.

Die Zinssätze sind immer noch viel niedriger, als sie sein „sollten“, wenn man bedenkt, wie viele Dollar von unserer Zentralbank, der Fed, und dem Geschäftsbankensystem geschaffen werden.

Höhere Zinsen sind unvermeidlich, nachdem sie rund 40 Jahre lang, von 1982 bis 2022, gesunken sind. Ihren letzten Höchststand erreichten sie in den frühen 1980er Jahren im Bereich von 15-20 %. Die Talsohle wurde 2022 erreicht. Fortan werden sie wahrscheinlich für viele Jahre steigen, unabhängig davon, was die Fed oder die US-Regierung will. Höhere Realzinsen sind notwendig, um von Konsum und Spekulation abzuschrecken und Ersparnisse zu fördern, um das Kapital des Landes wieder aufzubauen.

Höhere Zinssätze erschweren die Wirtschaft (auf kurze Sicht) und wirken sich negativ auf den Aktienmarkt aus. Ich weiß nicht, wann ein Bärenmarkt ernsthaft in Gang kommt, aber in Bezug auf Gold – echtes Geld – befinden wir uns bereits in einem Bärenmarkt.

Meine Empfehlung lautet: Vermeiden Sie generell Anleihen und Aktien. Und auch Immobilien sind sehr gefährlich, vor allem, wenn die Zinsen steigen. Die meisten Immobilien kann man ohne Hypothek nicht kaufen oder verkaufen, und das wird teuer bleiben und noch teurer werden. Die Steuern auf Immobilien werden steigen, was den nahezu bankrotten Zustand der meisten staatlichen und lokalen Regierungen widerspiegelt.

Internationaler Mensch: Nach allem, was wir heute besprochen haben, welche Schritte können die Menschen unternehmen, um umsichtig zu sein und zu profitieren?

Doug Casey: Werden Sie flüssig. Seien Sie ein Vorbereiter und legen Sie einen Vorrat für ein paar Monate beiseite, für den Fall, dass es schwierig wird.

Bauen Sie Ihre Ersparnisse nicht unbedingt in Dollar, sondern in Gold, Silber und Bitcoin auf. Versuchen Sie, Ihre Fähigkeiten als Spekulant zu verbessern, denn ich erwarte, dass die Märkte chaotisch werden. Später werden die Märkte anfangen, auf und ab zu fahren wie ein Fahrstuhl mit einem Verrückten an der Steuerung, was in der heutigen Welt eigentlich eine perfekte Analogie ist.

So optimistisch ich bei Gold und den meisten anderen Rohstoffen auch war, bin ich weiterhin der Meinung, dass Rohstoffaktien die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen werden. Junior-Produzenten und -Entwickler könnten als Gruppe 10 zu 1 zulegen, wie es in den vergangenen 50 Jahren etwa fünfmal der Fall war.

Ich denke, wir stehen vor dem sechsten Bullenmarkt bei diesen problematischen kleinen Aktien, auch wenn die meisten Märkte schlecht abschneiden werden.

Alles in allem steht uns das bevor, was die Chinesen als „interessante Zeiten“ bezeichnen würden.