Wenn Sie den Impfstoff von Johnson & Johnson einnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, Blutgerinnsel zu entwickeln, 3,5 Mal höher als bei Ungeimpften

Einer Studie zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, Blutgerinnsel zu entwickeln, bei Personen, die eine Dosis des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson erhalten haben, 3,5 Mal höher als bei der ungeimpften Allgemeinbevölkerung. Die Forscher fanden heraus, dass 8,5 J&J-Empfänger pro 100.000 Personen Blutgerinnsel entwickelten, verglichen mit nur 2,5 in der Allgemeinbevölkerung. Die Forscher fanden heraus, dass Frauen im Alter zwischen 30 und 64 Jahren am meisten gefährdet waren, ein Blutgerinnsel zu entwickeln.

Zuvor hatten deutsche Wissenschaftler den genauen zweistufigen Prozess gefunden, wie der COVID-19-Impfstoff bei den Empfängern Blutgerinnsel verursacht. Sie beschreiben eine Reihe von Ereignissen, die im Körper ablaufen müssen, bevor die Impfstoffe diese großen Gerinnsel bilden.

Deutsche Wissenschaftler haben herausgefunden, wie die Bruchstücke des COVID-19-Impfstoffs von Johnson & Johnson und AstraZeneca, der in Indien unter dem Namen Covishield vertrieben wird, mutieren und bei den Empfängern Blutgerinnsel verursachen.

Den Wissenschaftlern zufolge gelangt der Impfstoff in den Zellkern statt in die umgebende Flüssigkeit, wo Teile des Impfstoffs abbrechen und mutierte Versionen von sich selbst bilden. Die mutierten Versionen gelangen dann in den Körper und lösen die Blutgerinnsel aus.

Nun haben Forscher der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, Daten aus der Allgemeinbevölkerung vor der Pandemie mit Daten verglichen, die aus gemeldeten Impfnebenwirkungen bei Amerikanern stammen.

Sie fanden heraus, dass bei einer Person, die den Impfstoff erhalten hatte, die Wahrscheinlichkeit, ein Blutgerinnsel im Gehirn zu entwickeln, 3,5-mal höher war als bei einer durchschnittlichen Person vor der Pandemie.

Blutgerinnsel und insbesondere die zerebrale Venenthrombose (CVST) sind eine bekannte Nebenwirkung des J&J-Impfstoffs, und die Entdeckung dieses Risikos war der Grund dafür, dass die Verwendung des Impfstoffs im April pausiert wurde.

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC und die FDA haben die von ihnen empfohlene Unterbrechung der Verwendung des Coronavirus-Impfstoffs von Johnson & Johnson unter der Bedingung aufgehoben, dass der Impfstoff nun mit einem Warnhinweis versehen wird, der auf das Risiko von Blutgerinnseln hinweist.

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat außerdem davor gewarnt, dass der Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson in einer Einzeldosis das Guillain-Barre-Syndrom auslösen kann, eine seltene Erkrankung, bei der das Immunsystem das Nervensystem angreift und zu Lähmungen führen kann.

Die Forscher, die ihre Ergebnisse am Montag in der Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlichten, sammelten von 2001 bis 2015 Daten aus Olmstead, County, Minnesota – einem Bezirk mit rund 158.000 Einwohnern 90 Meilen südöstlich von Minneapolis.

Anschließend nutzten sie das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention, um Diagnosen von Blutgerinnseln bei Personen zu finden, die den J&J-Impfstoff zwischen dem Zulassungsdatum Ende Februar 2021 und dem 7. Mai erhalten hatten.

In diesem 14-Jahres-Zeitraum erkrankten 39 Einwohner von Olmstead an CVST – einer seltenen, potenziell tödlichen Blutgerinnungserkrankung, die sich im Gehirn eines Menschen bilden kann.

Von dieser Gruppe wiesen 29 innerhalb der 92 Tage vor dem Auftreten des Blutgerinnsels einen Risikofaktor auf, z. B. eine Infektion, eine aktive Krebserkrankung oder die Einnahme oraler Verhütungsmittel bei Frauen.

Bereinigt um die Bevölkerungszahl gab es 2,46 Fälle von CVST pro 100.000 Personenjahre der Einwohner von Olmstead County, die während dieses Zeitraums ein Blutgerinnsel entwickelten.

Es wurden 46 Meldungen von CVST an VAERS nach der Verabreichung des J&J-Impfstoffs gefunden, von denen jedoch acht aus dem Pool entfernt wurden, weil es sich entweder um Doppelmeldungen handelte oder keine professionelle Diagnose gestellt wurde.

Insgesamt wurden 38 Fälle festgestellt, die mit dem J&J-Impfstoff in Verbindung gebracht wurden, wobei über 70 Prozent der Fälle Frauen betrafen.

Bereinigt um die Bevölkerungszahl gab es 8,65 Fälle pro 100.000 Personenjahre bei Personen, die den Impfstoff erhalten hatten – eine 3,5-mal höhere Rate als in der Allgemeinbevölkerung.

Die Forscher fanden außerdem heraus, dass das Risiko, an der Krankheit zu erkranken, bei Geimpften innerhalb der ersten 15 Tage nach der Impfung am höchsten ist.

Bei Frauen ist das Risiko im Alter zwischen 30 und 64 Jahren am höchsten.

Diese Studie gibt zwar Aufschluss über die Höhe des erhöhten Risikos nach der Impfung mit dem J&J-Impfstoff, doch ist das Risiko an sich schon seit einiger Zeit bekannt.

Am 13. April setzte die Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung des Impfstoffs Covid aus, nachdem bei sechs Frauen nach der Impfung Blutgerinnsel aufgetreten waren.

Alle hatten Vorerkrankungen, die ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Blutgerinnseln mit sich brachten.

Zehn Tage später, am 23. April, wurde die Verwendung des Impfstoffs wieder aufgenommen, allerdings wurde auf dem Etikett eine Warnung an Frauen unter 50 Jahren wegen der Blutgerinnung angebracht.

Der Impfstoff von J&J ist der am wenigsten verbreitete der drei in Amerika erhältlichen Covid-Impfstoffe, obwohl seine Einmalimpfung sein Potenzial für den internationalen Einsatz in Gebieten erhöht hat, in denen weniger Ressourcen für eine zweimalige Impfung zur Verfügung stehen.

Die Blutgerinnung, CVST, ist potenziell gefährlich.

Blutgerinnsel bilden sich in den Venen in den äußeren Schichten des Gehirns und können den Blutabfluss vom Gehirn zum Herzen blockieren.

Im schlimmsten Fall kann es zu einem Schlaganfall kommen, der zum Tod führen kann.