Die kontrollierte Demolierung der EU

Draghi steht für die erzwungene Kontinuität, die die Achse Paris-Berlin für die EU anstrebt: Die Italiener wollten 2020 austreten, die Lösung war der ehemalige EZB-Chef als Premierminister. Wie lange wird das gut gehen, bei galoppierender Inflation und Polen als Anti-EU-Land?

Die EU wird von verschiedenen Seiten angegriffen, von verschiedenen Fronten. Aus dem Westen, mit dem Brexit. Aus dem Süden, mit den euro-schwachen Ländern, in denen man davon träumt, den Euro zu verlassen, eindeutig verkrüppelt – vielleicht sollte ich sagen „geplündert“ – durch die sogenannte „expansive Austerität“ (ein Oxymoron) der deutsch-französischen Matrix. Und jetzt auch aus dem Nordosten, in der Polen von der EU in die Schranken gewiesen und mit einer Geldstrafe belegt wurde, nur weil es weiterhin „Polen“ sein wollte. Vor allem die galoppierende Inflation, die exogenen Ursprungs ist und in wenigen Monaten auch in den lateinischen Ländern nicht mehr eingedämmt werden kann, die heute noch stillschweigend die Manipulation der Verbraucherpreisindizes durch die Regierungen erleben (ich stelle mir vor, dass der soziale Friede nicht lange anhalten wird; siehe den vom MISE/Italienischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung veröffentlichten Preisbericht für September 2021, mit allgemein vertikal steigenden Preisen – sehr oft sogar zweistellig -, aber mit einer Inflation von „nur“ 2,9 %, völlig absurd).

Die obigen Ausführungen weisen eindeutig auf einen laufenden Paradigmenwechsel hin.

Das heißt, die EU, die mit dem Euro (der viel schwächer ist als die hypothetische Deutsche Mark) auf Abwertung getrimmt wurde, oder mit dem versteckten Ziel, Reichtum von den Ländern der Euro-Peripherie in das Zentrum des Imperiums zu transferieren, muss schließlich – auf der Seite Kerneuropas – in erster Linie die Inflation zähmen, bevor sie dank einer künstlich abgewerteten Währung exportieren kann.

Es ist in der Tat klar, dass ein rohstoffarmes Land oder vielmehr ein „politischer Kontinent“ wie das alte Europa zuallererst die Produktionskosten eindämmen muss, wenn es hoffen will, zu überleben, ohne die soziale Basis zu zerstören, auf der seine Macht beruht, z.B. wenn die Inflation zuschlägt. Das heißt, dass sie – auf deutscher Seite – versucht ist, heute mit einer neuen Marke die weise Schweiz und ihren Franken zu imitieren, der seit Monaten stetig steigt, um dem internationalen Inflationsdruck entgegenzuwirken. Und damit die EU voraussichtlich in Schutt und Asche legen, Schutt, auf den sich Paris sicherlich wie ein Geier stürzen wird, vor allem auf die Italiener.

Umso mehr, wenn in diesem Zusammenhang die USA und die FED den Ereignissen zuvorkommen – wie es offensichtlich geschieht -, indem sie den Dollar inflationshemmend steigen lassen (aber auch, weil sie über reichlich Rohstoffe verfügen, vor allem Erdöl, eine Situation, die der Zeit des Attentats auf Nixon nicht unähnlich ist, siehe De Gaulles Provokation der Konvertierbarkeit des Dollars in Gold und den anschließenden Watergate-Skandal, Anm. d. Red.)

Neben den zentrifugalen Kräften innerhalb der EU, die von den nationalen Interessen Südeuropas, vor allem Italiens, angetrieben werden und durchaus legitim sind, entsteht nun auch ein makroökonomischer Kontext, der uns zu dem im Titel erwarteten Epilog führen wird, der auf die Inflation und die damit verbundene Geldpolitik zurückzuführen ist: die kontrollierte Zerstörung der auf dem Euro basierenden EU.

Es sei daran erinnert, dass z.B. Rom in den letzten Jahren einen massiven Abbau der eigenen Wohlfahrt (z.B. bei den Löhnen) erlebt hat; hinzu kommt – HEUTE – das Interesse aus dem Zentrum des Imperiums an einem Paradigmenwechsel, zum ersten Mal seit fast 25 Jahren.

Hinzu kommt die jüngste Antwort Polens auf das Brüsseler Diktat, das darauf abzielt, Superfonds (d.h. das eigene Wohlergehen) an die EU abzutreten; Polen wird eindeutig von den USA unterstützt, siehe die so genannte „Trump Base“, d.h. die US-Militäreinrichtung in Polen, die kürzlich von den Staaten auf polnischem Boden eingeweiht wurde.

Eine gelinde gesagt brutale Reaktion: In diesem Zusammenhang hat die polnische Regierung angekündigt, dass die größte Geldstrafe, die die EU gegen ein Land verhängt hat, das sich in ihrer kontinentalen Einflusssphäre bewegt, ohnehin nicht gezahlt werden wird.

Im Gegenteil, Warschau sieht eine schrittweise Erweiterung seiner Streitkräfte vor, immer mit amerikanischer Unterstützung, einer konstanten anglo-polnischen Zusammenarbeit seit den Zeiten von Brezinsky, Sikorsky und Eheschließungen im Herzen des US-Konzerns mit polnischer Seele (vor allem J&J).

Bei all dem dürfen wir die Reaktion Berlins nicht unterschätzen, das wie immer verärgert ist, wenn seine Pläne nicht den erwarteten Verlauf nehmen: obwohl es von den EU-Medien, die immer zu deutschfreundlich sind, nicht richtig hervorgehoben wurde, wie bei den Reichsthemen, materialisiert sich der deutsche Schritt, der zum Chaos führen wird, vor unseren Augen, siehe die unglaubliche Ankündigung des deutschen Verteidigungsministers, im Baltikum militärisch zu intervenieren, sogar mit der nuklearen Bedrohung als antirussisch, d.h. mit Waffen, die die Deutschen theoretisch nicht haben würden (…).

Dies zeugt von Verzweiflung (man darf nie vergessen, dass das deutsche System, das die Säuberungen nach dem Zweiten Weltkrieg auf verschiedene Weise überlebt hat, dasselbe ist, das vor 80 Jahren die Grundlagen für die atomare Rüstungsindustrie gelegt hat, Anm. d. Red.)

Es ist klar, dass der Machtfaktor USA im Hintergrund bleibt, bereit, wenn nötig aktiviert zu werden, um die Interessen der Stars and Stripes zu verteidigen. Bislang ist die Situation jedoch noch äußerst unbeständig.

Wir können jedoch ab jetzt einige Pflöcke einschlagen, um zu verstehen, wie wir zu einem solchen EU-zentrischen Debakel gekommen sind, in dem wir uns heute befinden. Und vielleicht können wir auch einige Hypothesen über zukünftige Entwicklungen aufstellen.

Zunächst einmal stellt Draghi den wirklichen Faktor der Kontinuität dar, den die EU braucht, um den zentrifugalen Druck, der auf den Austritt aus der EU abzielt, zu dämpfen: Zu viele Menschen vergessen, dass sich erst vor wenigen Monaten, im Jahr 2020, die Mehrheit der Italiener öffentlich für einen Austritt aus der Union ausgesprochen hat, wie die Website german-foreign-policy.com erst letztes Jahr nicht ohne eine Spur von schlecht verstecktem Schrecken berichtete.

Als Komplize des Sturzes von Trump kam Draghi stattdessen an, um die italienische Diaspora zu stoppen, nach der medialen Heiligsprechung Draghis auf dem Treffen in Rimini im letzten Jahr, das seine Landung im Palazzo Chigi vorbereitete, dank des Aktivismus des Leiters der Mailänder „Compagnia delle Opere“ (des Deutschen Bernhard Scholz), einer religiös-ethischen Einheit, die mit der Gemeinschaft und der Befreiung zusammenhängt und vielleicht sogar an den Aktivismus im deutschen Schutz von Kardinal Ildefonso Schuster vor 75 Jahren erinnert.

Offensichtlich ein Versuch, den Plan, die EU über die Dollarisierung der italienischen Schulden zu verpuffen, wie er von Giuseppe Conte in der Eurogruppe im letzten Jahr angedeutet wurde, hinter dem Rücken der USA zu verschieben („…wenn wir es nicht alleine machen“, sagte der italienische Ministerpräsident damals und erregte damit Angela Merkels Gefolge).

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Entstehungsgeschichte von Mario Draghi zu verstehen, einer Figur, die in eine angloamerikanische, aber grundsätzlich EU-freundliche Kerbe geschlagen hat. Wir haben es mit dem Bereich zu tun, den wir grob als „Cameronianische Welt“ bezeichnen können, d.h. mit jener EU-freundlichen britischen Elite, die auf der Halbinsel hinter der Entstehung der 5-Sterne-Bewegung und des Falles Regeni steht (ein nicht unwichtiges Detail: die Frau des ehemaligen britischen Premierministers – eine Gräfin Astor – hatte eine christliche Grundausbildung, Anm. d. Red.)

Das heißt, Draghi wird von einem politisch-elitären Bereich der Anglo-Matrix unterstützt, der in seinen Interessen schon immer Paris nahe stand, als deutsches Containment (um die Adresse dieser, sagen wir mal, pro-europäischen Strömung mit Sitz im Perfekten Albion weniger summarisch darzustellen, könnte man auf die „Scots Guards“ von Maria Stuart in der französischen Hauptstadt zurückgehen, die auch Jeanne d’Arc verteidigten, Anm. d. Red.)

Daraus ergibt sich die natürliche Nähe der Welt, die den derzeitigen italienischen Ministerpräsidenten umkreist, zu dem, was Frankreich heute repräsentiert, insbesondere angesichts der erwarteten Hinwendung Berlins zu einem deutscheren System (Goethe selbst bezeichnete das Drucken von Geld als mephistophelisch, teuflisch, da es Inflation schuf).

Leider verheißt dies nichts Gutes für die künftigen französisch-italienischen Beziehungen, die sicherlich zum Nachteil Roms sein werden; eine Beziehung, die die beiden Nachbarländer zwangsläufig von jetzt an entwickeln werden, d.h. während der Zeit, in der Deutschland darüber nachdenkt, was mit der derzeitigen EU geschehen soll, dank der Unterwerfung der römischen politischen Klasse unter Interessen, die eher französisch als italienisch sind.

Daher die Erwartung einer neuen französisch-italienischen strategischen Makro-Vereinbarung, die von Draghi bald unterzeichnet wird, ich wiederhole, zum französischen Vorteil.

Löhne in der EU, von 1990 bis 2020: „Italien ist das einzige europäische Land, in dem die Löhne im Vergleich zu 1990 gesunken sind“ – Openpolis auf Basis von OECD-Daten – Quelle

In diesem Kontext, in dem die Inflation außer Kontrolle geraten ist und das Wirtschaftswachstum, wenn man es mit dem korrekten BIP-Deflator verrechnet, in der Nähe einer Rezession liegt, sind die italienischen BTPs erst letzten Freitag unter eine sehr wichtige technische Marke von 150 Punkten gefallen.

Am Ende des Spiels wird es jedoch immer die Halbinsel sein, die als Wendepunkt für das Schicksal der EU mit ihrem erwarteten Zusammenbruch der öffentlichen Finanzen auf lange Sicht fungieren wird, d.h. mit den Märkten, die sehr skeptisch sind, was die Möglichkeit der Rückzahlung der riesigen Schulden in Euro angeht (…): zu Ihrer Information, das italienische BIP ohne Schwarzarbeit übersteigt heute 180% des BIP. Und mit einer Anzahl von Renten, die vom Staat gezahlt werden, die in etwa der der Arbeitnehmer entspricht: es ist keine Frage der Implosion Italiens durch den Verbleib im Euro, sondern nur des Zeitpunkts.

Schließlich schleicht sich hier die grüne Agenda, immer mit Italien als Zentrum der Schwerkraft, mit Geld von den gleichen italienischen Bürgern geliehen, aber im Namen der EU (der Recovery Fund ist in lagrghissima Teil ein Darlehen, in der Tat durch das Vermögen der italienischen Familien garantiert), das ist der Gesamtwert der PNRR von etwa 200 Milliarden Euro – in 3-4 Jahren bezahlt – von denen die Recovery Fund, nur etwa 30 Milliarden Euro verloren gehen!

Hinzu kommt der Wahnsinn der Massenimpfungen in Italien, mit dem Ziel einer Impfquote von 90 % und der faktischen Verpflichtung zur allgemeinen Impfung, unter Androhung der Arbeitsunfähigkeit. Auch in diesem Zusammenhang stellen wir einfach fest, dass es einen enormen und offensichtlichen Zusammenhang zwischen dem Impfwahn in ausgewählten Ländern und dem technischen Versagen der dortigen Rentensysteme gibt (in Italien, Frankreich, Israel, Österreich mit seinem Mindestrentenalter, das im Durchschnitt noch unter 60 Jahren liegt, usw.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine kontrollierte Zerstörung der EU zu erwarten ist, beginnend mit deutschen und pro-deutschen Bestrebungen, die darauf abzielen, sich vor internationalem Inflationsdruck zu schützen, indem sie zu einem Surrogat der neuen Mark zurückkehren, das stärker ist als der Euro. Gleichzeitig werden sich die Fliehkräfte innerhalb der EU, die z.B. auf italienischer Seite nicht zu leugnen sind, wenn man der Bevölkerung ein Mindestmaß an künftigem Wohlstand sichern will, auf die Länder der Euro-Peripherie konzentrieren, d.h. dort, wo die staatlichen Wohlfahrtseinrichtungen praktisch bankrott sind. Nur um in einer unvermeidlichen Eventualität einer, sagen wir, reduzierten Währungsunion zu enden, in der Paris – sobald Deutschland den Rubikon der Rückkehr zu einer stärkeren Währung überschritten hat – die Karte eines „Euro-CFA“ mit Italien als Flügelmann ausspielen wird; oder besser gesagt, eines Euro-Med (oder noch besser, eines französischen Euro), in dem die afrikanischen Länder des CFA-Franc durch Italien und vielleicht Griechenland ersetzt werden.

In diesem Zusammenhang sind die 100 US-Militärstützpunkte in Italien, von denen mindestens 4-5 nuklear sind, sowie das größte US-Waffendepot außerhalb der US-Grenzen das einzige Addendum, das nicht passt.

Ein erneuter amerikanischer Aktivismus, der darauf abzielt, die Bedrohungen seiner strategischen Interessen zu neutralisieren, ist daher nicht auszuschließen; wir glauben, dass diese Anstrengung der amerikanischen Intervention in Indochina oder besser gesagt im Suezkanal nicht unähnlich sein wird (diese Tatsachen führten zu einer Implosion des verbliebenen französischen und alteuropäischen Kolonialnetzes in der Welt).