OSHA ändert Vorschrift zur Vertuschung von Impfstoffverletzungen

mercola.com

Die US-Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (OSHA) hat ihre Vorschriften zur Aufzeichnung von Verletzungen in einer Weise geändert, die das wahre Ausmaß des Schadens, den das COVID-Impf-Mandat für die amerikanische Arbeitnehmerschaft bedeuten wird, verschleiert

Nach den OSHA-Vorschriften müssen Arbeitgeber arbeitsbedingte Krankheiten, Verletzungen und Todesfälle aufzeichnen und melden. Diese Aufzeichnungspflicht galt ursprünglich auch für die Nebenwirkungen von Arbeitnehmern, die die COVID-Impfung als Voraussetzung für eine Beschäftigung erhalten mussten. Diese Vorschrift wurde Ende Mai 2021 geändert.

Die OSHA wird die Aufzeichnungspflicht nicht durchsetzen, wenn die Verletzung oder der Todesfall mit der COVID-Impfung zusammenhängt, selbst wenn diese für die Beschäftigung erforderlich ist. Die Nichtdurchsetzung wird bis Mai 2022 beibehalten. Mit dieser Änderung vertuscht die OSHA Impfstoffverletzungen und hindert die Arbeitnehmer daran, eine Entschädigung zu beantragen.

In der Zwischenzeit haben Bundesbedienstete, die sich gegen COVID impfen lassen müssen, Anspruch auf Entschädigung für Verletzungen im Rahmen des Federal Employee’s Compensation Act (FECA)

Eine große Zahl von Verletzungsmeldungen kann die Versicherungskosten eines Unternehmens in die Höhe treiben. Wenn die OSHA jedoch von allen Arbeitgebern mit 100 oder mehr Beschäftigten die Umsetzung der Impfpflicht verlangt, sitzen alle Unternehmen im selben Boot, und keines wird besonders benachteiligt sein, sodass die OSHA ihre Leitlinien zur Aufzeichnungspflicht unbedingt wieder ändern muss

Wie Kim Iversen oben berichtet hat, versammeln sich weltweit Menschen zu massiven Protesten gegen die COVID-Impfpflicht. Mitte September 2021 kündigte Italien als erstes europäisches Land die Einführung eines obligatorischen COVID-19-Gesundheitspasses (sog. „Green Pass“) für alle Arbeitnehmer im öffentlichen und privaten Sektor an.

Das italienische Mandat trat am 15. Oktober 2021 in Kraft. Die Anwohner protestieren seit Monaten auf der Straße und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie nachlassen. Auch in den Niederlanden, der Schweiz, Luxemburg, Griechenland, Rumänien, Slowenien, Australien und Frankreich finden Demonstrationen statt.

Sogar in Israel kommt es jetzt zu Massenprotesten, da angekündigt wurde, dass Israelis ihre Gesundheitskarte verlieren werden, wenn sie nicht sechs Monate nach der zweiten Dosis eine dritte Auffrischungsimpfung erhalten. Auch in New York City gab es große Proteste gegen die Impfpflicht für Restaurants und andere öffentliche Einrichtungen.

Führende Politiker drücken ein Auge zu

Doch trotz der massiven Proteste geht der Vorstoß für Impfvorschriften und Impfpässe, die eine Zweiklassengesellschaft schaffen werden, unvermindert weiter. Mit wenigen Ausnahmen verschließen die Staats- und Regierungschefs die Augen und stellen sich taub gegenüber der Tatsache, dass ihre Bürger nichts mit ihrer neuen Weltordnung zu tun haben wollen.

Gleichzeitig tun die Regierungsbehörden, die für unsere Sicherheit sorgen sollen, das genaue Gegenteil. Dazu gehört auch die Occupational Safety and Health Administration (OSHA), die Präsident Biden mit der Durchsetzung seines verfassungswidrigen Erlasses beauftragt hat, wonach Privatunternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten die COVID-„Impfung“ zur Einstellungsvoraussetzung machen müssen, andernfalls drohen Geldstrafen von bis zu 700.000 Dollar pro Vorfall.

Die OSHA wird das Mandat für Arbeitgeber als vorläufige Notstandsnorm (ETS) erlassen, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurde noch kein offizielles Mandat erteilt.

Laut einem Bericht von PJ Media vom 18. Oktober 20212 hat die OSHA einen Entwurf an das Office of Management and Budget (OMB) zur Überprüfung geschickt. Da er als ETS herausgegeben wird, gibt es keine öffentliche Kommentierungsfrist.

Sobald die Prüfung durch das OMB abgeschlossen ist, wird die Impfvorschrift veröffentlicht. Erst dann wird das Mandat tatsächlich in Kraft treten. Allerdings hat die OSHA bereits eine bereits bestehende Vorschrift so geändert, dass das wahre Ausmaß des Schadens, den dieses Mandat für die amerikanischen Arbeitskräfte bedeutet, verschleiert wird.

OSHA-Regeländerung vertuscht Impfstoffverletzungen

Nach den OSHA-Vorschriften (29 CFR 19043) müssen Arbeitgeber arbeitsbedingte Erkrankungen, Verletzungen und Todesfälle aufzeichnen und melden, unabhängig davon, ob den Arbeitgeber ein Verschulden trifft oder nicht. Wie die Arbeitsrechtskanzlei Ogletree Deakins am 26. Mai 2021 berichtete, galt diese Aufzeichnungspflicht ursprünglich auch für Nebenwirkungen, die von Arbeitnehmern erlitten wurden, die die COVID-Impfung als Voraussetzung für die Beschäftigung erhalten mussten.

Der ursprüngliche Leitfaden besagte, dass Arbeitgeber verpflichtet waren, die unerwünschte Reaktion eines Mitarbeiters auf die COVID-Spritze aufzuzeichnen, wenn die Spritze a) arbeitsbezogen war) einen neuen Fall gemäß 29 C.F.R. 1904. darstellte und 3) eines oder mehrere der allgemeinen OSHA-Aufzeichnungskriterien gemäß 29 C.F.R. 1904. erfüllte. Die OSHA legte fest, dass eine unerwünschte Reaktion auf die Impfung als „arbeitsbezogen“ betrachtet wird, wenn die Impfung für die Beschäftigung erforderlich war.

Ende Mai 2021 widerrief die OSHA dann plötzlich diesen Leitfaden und erklärte, sie werde die Aufzeichnungspflicht nicht durchsetzen, wenn die Verletzung oder der Todesfall mit der COVID-Spritze zusammenhängt, selbst wenn diese für die Beschäftigung erforderlich ist. Die Nichtdurchsetzung bleibt bis Mai 2022 in Kraft, danach wird die Behörde ihre Position neu bewerten.

Warum sollte die Behörde die Verpflichtung zur Aufzeichnung und Meldung von Impfverletzungen aufheben, die aufgrund eines Impfstoffmandats entstanden sind? Laut OSHA arbeitet die Behörde „sorgfältig daran, COVID-19-Impfungen zu fördern“, „möchte nicht den Anschein erwecken, dass Arbeitnehmer von der COVID-19-Impfung abgehalten werden, und möchte auch die Impfanstrengungen der Arbeitgeber nicht entmutigen“. Wie von Ogletree Deakins berichtet:

Es besteht kein Zweifel daran, dass die OSHA-Leitlinien Arbeitgeber davon abhalten, ihre Mitarbeiter zur Impfung zu verpflichten. Mit einer obligatorischen Impfpolitik sorgte der Leitfaden dafür, dass die unerwünschten Reaktionen der Mitarbeiter (die wohl nur wenig mit tatsächlichen arbeitsbedingten Verletzungen zu tun haben) in den OSHA-Aufzeichnungsprotokollen eines Unternehmens landen konnten – was sich wiederum negativ auf die Versicherungstarife und in einigen Branchen auf die Fähigkeit auswirken konnte, sich um Aufträge zu bewerben.

Was Ogletree nicht anspricht, ist die Tatsache, dass die OSHA durch die Nichtdurchsetzung dieser Aufzeichnungspflicht für COVID-Impfstoff-Verletzungen absichtlich die Auswirkungen verschleiert, die diese Impfvorschriften auf die Gesundheit der Arbeitnehmer haben könnten. In der Zwischenzeit sind die Arbeitgeber nach wie vor verpflichtet, COVID-19-Infektionen und COVID-19-Todesfälle bei ihren Beschäftigten zu erfassen und zu melden.

Bundesbedienstete erhalten Sonderbehandlung

Bundesbedienstete müssen sich bis zum 22. November 2021 vollständig „impfen“ lassen, sonst droht ihnen die Arbeitslosigkeit. Während Zwang dieser Art unter allen Umständen verabscheuungswürdig ist, erhalten Bundesbedienstete zumindest eine Sonderbehandlung, wenn sie durch die vorgeschriebene Impfung verletzt werden. Wie von Stacey Lennox für PJ Media berichtet:

… Am 1. Oktober 2021 hat der Federal Employee’s Compensation Act (FECA) ein Bulletin über die Deckung von Impfstoffverletzungen herausgegeben. FECA deckte traditionell keine Präventivmaßnahmen und daraus resultierende Krankheiten oder Verletzungen ab. Ab dem 9. September 2021, als Präsident Biden das Bundesmandat ankündigte, sind Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung abgedeckt.

Wie im FECA-Bulletin Nr. 22-01 vom 1. Oktober 2021 angegeben:

… diese Durchführungsverordnung macht die COVID-19-Impfung nun zu einer Voraussetzung für die meisten Bundesbeschäftigungen. Als solche können von diesem Mandat betroffene Angestellte, die sich am oder nach dem Datum der Durchführungsverordnung den vorgeschriebenen COVID-19-Impfungen unterziehen, im Rahmen des FECA Versicherungsschutz für etwaige unerwünschte Reaktionen auf den Impfstoff selbst und für etwaige Verletzungen, die sie während der Impfung erleiden, erhalten.

„Dieses Bulletin ist eine interessante Wendung angesichts früherer OSHA-Anleitungen für private Arbeitgeber“, schreibt Lennox. Während die OSHA selektiv die Impfverletzungen von Privatangestellten verschweigt, haben Bundesangestellte Zugang zu einer finanziellen Entschädigung für ihre Impfverletzungen, die über den Countermeasures Injury Compensation Act (CICP) hinausgeht.

Wer wird für durch Impfungen verletzte Privatangestellte zahlen?

Im Großen und Ganzen ist klar, dass Privatangestellte bei der Entschädigung deutlich im Nachteil sein werden. Wenn ihr Arbeitgeber von ihnen verlangt, dass sie sich impfen lassen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten, und sie sich dabei verletzen, bleibt ihnen nur die Möglichkeit, eine Klage beim CICP einzureichen, was nahezu unmöglich ist. Indem die Unternehmen nicht verpflichtet werden, Impfstoffverletzungen zu dokumentieren, wird den Arbeitnehmern der Weg zu einer Entschädigung versperrt, wenn sie durch eine vorgeschriebene COVID-Impfung verletzt werden.

Die Aufzeichnungspflicht der OSHA ist zwar nicht ausschlaggebend für die Entschädigung von Arbeitnehmern, aber nachdem ich beide für mehrere Arbeitgeber verwaltet habe, habe ich noch nie eine entschädigungspflichtige Verletzung gesehen, die nicht von der OSHA aufgezeichnet wurde, schreibt Lennox.

Was den CICP anbelangt, so hat er in seiner 15-jährigen Geschichte weniger als einen von zehn Ansprüchen ausgezahlt. Außerdem bietet er nur eine recht begrenzte Hilfe, da Sie zunächst Ihre persönliche Versicherung ausschöpfen müssen, bevor er die Differenz auszahlt.

Selbst wenn man sie bekommt, sind die Entschädigungen des CICP für die meisten Menschen wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die durchschnittliche Entschädigung liegt bei 200.000 $, und die Entschädigung für Todesfälle ist auf 370.376 $ begrenzt. In der Zwischenzeit können Sie leicht eine Krankenhausrechnung von 1 Million $ erhalten, wenn Sie ein schweres thrombotisches Ereignis erleiden.

Die Beschäftigten des privaten Sektors verdienen den gleichen Schutz wie die Bundesbediensteten, wenn es um Pflichtimpfungen geht. Das Mandat wird für einige Menschen ein ernsthaftes Risiko zwischen ihnen und ihrer Fähigkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, darstellen … Wenn die Arbeitgeber die Haftung nicht wollen, sollten sie das Mandat bekämpfen. ~ Stacey Lennox, PJ Media

Das vielleicht Ungeheuerlichste von allem ist, dass Sie beweisen müssen, dass Ihre Verletzung die „direkte Folge der Verabreichung der Gegenmaßnahme war, basierend auf zwingenden, zuverlässigen, gültigen, medizinischen und wissenschaftlichen Beweisen, die über eine bloße zeitliche Verbindung hinausgehen“.

Mit anderen Worten: Sie müssen im Grunde beweisen, was der Impfstoffentwickler selbst noch nicht festgestellt hat, da Sie ja Teil seiner noch laufenden Studie sind. Außerdem müssen Sie für Ihren eigenen Rechtsbeistand und alle professionellen Zeugen aufkommen, die Sie zur Unterstützung Ihrer Klage benötigen.

Gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer haben jetzt ein weiteres Verhandlungsmittel

Die Tatsache, dass Bundesbedienstete, die sich durch die vorgeschriebenen COVID-Impfungen verletzen, von der FICA abgedeckt werden, bietet gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern ein neues Verhandlungsmittel. Wie Lennox feststellt:

Ohne das OSHA ETS hätten die Gewerkschaften darüber verhandelt, ob ein Impfstoffmandat überhaupt eine Beschäftigungsbedingung ist. Jetzt sollten die Gewerkschaften noch die Möglichkeit haben, über die Auswirkungen zu verhandeln, um sicherzustellen, dass ihre Mitglieder im Falle eines Impfschadens versichert sind.

Richtlinien zur Aufzeichnungspflicht müssen wieder geändert werden

Wie bereits erwähnt, wurde die OSHA-Vorschrift zur Aufzeichnung von Impfstoffverletzungen gestrichen, weil sie Arbeitgeber davon abhielt, die Impfung zu verordnen. Eine große Zahl von Verletzungsmeldungen kann die Versicherungskosten eines Unternehmens in die Höhe treiben. Wenn die OSHA nun jedoch von allen Arbeitgebern mit 100 oder mehr Beschäftigten verlangt, dass sie die Impfpflicht einführen, werden die meisten Unternehmen im selben Boot sitzen.

Da kein Arbeitgeber besonders benachteiligt sein wird, muss die OSHA ihre Richtlinien zur Aufzeichnungspflicht wirklich wieder ändern, meint Lennox und fügt hinzu:

Die Beschäftigten des privaten Sektors verdienen den gleichen Schutz wie die Bundesbediensteten angesichts der vorgeschriebenen Impfstoffe. Die Vorschriften stellen für einige Menschen ein ernsthaftes Risiko zwischen ihnen und ihrer Fähigkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dar. Wenn sie [die Arbeitgeber] nachgeben, sollten sie genauso haften, wie jeder Steuerzahler jetzt für einen Impfschaden bei einem Bundesbediensteten haftet. Wenn die Arbeitgeber die Haftung nicht wollen, sollten sie das Mandat bekämpfen.

Quellen: