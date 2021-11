Drei Giraffen sind im letzten Monat im Zoo von Dallas gestorben. Ist der COVID-19-Impfstoff dafür verantwortlich?

DALLAS, TEXAS – Eine 14-jährige Giraffe namens Jesse ist am vergangenen Freitag im Zoo von Dallas gestorben. Damit ist dies die dritte Giraffe, die im letzten Monat im Zoo gestorben ist. Anfang Oktober starben zwei Giraffen im Zoo von Dallas im Abstand von nur einer Woche. Verdächtigerweise geschieht dies nur wenige Monate, nachdem der Zoo bestätigt hatte, dass er „einige Tiere“ gegen COVID-19 impfen würde. Der vierzehnjährige Jesse starb am 29. Oktober, zwei Tage nachdem er plötzlich krank geworden war, während der 19-jährige Auggie um den 25. Oktober herum an Leberversagen starb. Am 3. Oktober euthanasierte der Zoo außerdem das drei Monate alte Giraffenkalb Marekani, nachdem es sich verletzt hatte.

Obwohl in dem Artikel nur Primaten, Großkatzen, Wölfe und Füchse erwähnt werden, gibt es Präzedenzfälle, in denen Giraffen in anderen Zoos auf der ganzen Welt geimpft werden. So wurde eine neugeborene Giraffe im Vereinigten Königreich zu Ehren von Margaret Keenan, einer Oma aus Nordirland, die als erste Person im Dezember 2020 mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech geimpft wurde, Margaret genannt.

Der 14-jährige Jesse im Zoo von Dallas

Nach Angaben von CBS DFW wiesen beide erwachsenen Giraffen abnorme Leberenzyme auf, was darauf schließen lässt, dass sie möglicherweise einer Art „Gift“ ausgesetzt waren, entweder durch eine Nahrungsquelle, durch den Ausstellungsraum oder durch einen Fremdkörper. Die Beamten des Zoos haben erklärt, dass sie einen Zusammenhang zwischen den Todesfällen vermuten, der jedoch noch nicht bewiesen ist. Zurzeit werden umfangreiche Gewebetests durchgeführt, darunter auch Tests auf Enzephalomyokarditis.

Harrison Edell, Chief Mission Officer und Executive Vice President of Animal Care and Conservation des Dallas Zoo, sagte gegenüber FOX 4, dass die Beamten des Zoos in erster Linie Nahrungsquellen, einschließlich Pflanzen im Lebensraum der Tiere, als Verursacher in Betracht ziehen.

Eine Reihe von Todesfällen innerhalb eines kurzen Zeitraums, die offenbar auf ein unbekanntes Toxin zurückzuführen sind, ist ein seltenes Phänomen. Edell erklärt, dass er andere Zoos um Unterstützung bei der Untersuchung der Angelegenheit gebeten hat, aber der Tod von zwei Giraffen aus unbekannter Ursache ist besonders ungewöhnlich; andere Zoos waren nicht in der Lage, viel Hilfe zu leisten oder Einblicke in den Vorfall zu geben, und er behauptet, dass „jede Möglichkeit“ untersucht wird.

Der 19-jährige Auggie im Zoo von Dallas

Einem Bericht von 5 NBC Dallas Fort Worth zufolge erklärte der Zoo von Dallas, dass er sich darauf vorbereite, „Menschenaffen und Fleischfresser“ zu impfen, die laut Forschungsergebnissen anfällig für COVID-10 seien, obwohl es bei keinem der Tiere zu einem tatsächlichen Fall gekommen sei.

Während es keine konkreten Berichte über die Impfung der Giraffen im Zoo von Dallas gibt, berichtete Newsweek, dass der Zoo von Cincinnati am 20. Oktober mit der Verabreichung von Impfstoffen an „Großkatzen, Menschenaffen (Gorillas, Bonobos, Orang-Utans), Rote Pandas, Ziegen, Giraffen, Flussotter, Stinktiere, Bärenkatzen sowie Haushunde und -katzen“ begonnen hat. Die Marke des Impfstoffs und die verwendete Dosierung wurden nicht genannt.

Der plötzliche, mysteriöse Tod der beiden Giraffen in Dallas könnte angesichts der Vielzahl von Tieren, die mit dem für Menschen bestimmten Impfstoff COVID-19 geimpft wurden, ein unheilvolles Zeichen für die Zukunft sein.

Ein Bericht von FOX 4 Dallas: