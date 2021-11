Bereiten Sie sich auf die Rationierung von Lebensmitteln vor

Es war ein sehr merkwürdiger Moment, als die Sprecherin des Präsidenten in dieser Woche die Inflation als ein Problem ersten Ranges verteidigte. Sie erklärte, dass höhere Preise lediglich ein Zeichen dafür sind, dass die Wirtschaftstätigkeit wieder anzieht. Die Menschen kaufen Dinge, und das ist gut so. Natürlich treibt das die Preise in die Höhe, sagte sie. Man muss nur damit fertig werden.

Im Moment ist das Weiße Haus zu allem bereit. Wahrheit, Fakten, Moral – diese Dinge spielen im heutigen Amerika eine immer geringere Rolle. Ihr Elend ist eine Illusion. Du verlierst deinen Job, weil du die Spritze nicht willst? Hey, das ist der Preis, den Sie für die Nichteinhaltung der Vorschriften zahlen. Erwarten Sie kein Mitleid von den Verantwortlichen.

Die große Rationierung

Es muss diese leichtfertige Ablehnung gewesen sein, die mich dazu brachte, über die Stränge zu schlagen. Ich schrieb, dass eine Hyperinflation nicht nur zu impliziten Preiskontrollen, sondern auch zu Rationierungen führen könnte. Schließlich könnte die Regierung Lebensmittelkarten auf Bankkonten ausgeben, die uns nur eine bestimmte Menge an Lebensmitteln für die Woche erlauben. Ein Huhn. Ein Pfund Hackfleisch. Fünf Rollen Toilettenpapier.

Ich habe das mit der Sorge geschrieben, dass ich hier mit meinen Spekulationen zu weit gehen könnte. Schließlich sind wir hier in Amerika, und wir machen die Dinge nicht auf diese Weise. Und doch haben wir im alten Amerika die Kirchen nicht zu Ostern geschlossen oder Weihnachten aus Angst vor einem Virus ausgelassen. Und so weiter. Aber wir wissen jetzt, dass wir diese Dinge in der Tat tun, und zwar ganz einfach.

Die Furcht macht alles möglich.

Und so hat die Washington Post pünktlich zum richtigen Zeitpunkt – die Dinge bewegen sich heutzutage sehr schnell – einen Artikel von einer ihrer regelmäßigen Mitarbeiter (Micheline Maynard) mit einer Botschaft veröffentlicht:

GEWÖHNT EUCH DARAN!

Sie sagt, dass wir zu hohe Erwartungen an die Wirtschaft haben. Seit 1911, sagt sie, sind wir davon besessen, etwas zu bekommen und zwar schnell. Das ist dumm, sagt sie. Entbehrung ist nicht nur die neue Normalität, sie ist der Weg, auf dem die Dinge sein sollten.

Im ganzen Land sind die Erwartungen der Amerikaner an einen schnellen Service und einen einfachen Zugang zu Konsumgütern zermalmt worden wie ein Styroporbehälter in einer Müllpresse, schreibt sie.

„Es ist Zeit für neue, realistischere Erwartungen.“

Sie schreibt zum Beispiel über die Süßigkeiten-Knappheit. Der Milchknappheit. Der Mangel an allem. Dann schließt sie ab: „Anstatt ständig am Rande des Wahnsinns zu leben und das Risiko einzugehen, es an überforderten Servern, kämpfenden Ladenbesitzern oder verspäteten Lieferanten auszulassen, täten wir uns selbst einen Gefallen, wenn wir unsere Erwartungen bewusst herunterschrauben würden“.

Wie schlimm kann es werden? Das Beste hebt sie sich für den Schluss auf:

Die amerikanischen Verbraucher mögen verwöhnt sein, aber Generationen von ihnen haben auch mit Engpässen zu kämpfen gehabt – Benzin in den 1970er Jahren, Lebensmittelrationierung in den 1940er Jahren, Wohnungsbau in den 1920er Jahren, als Städte wie Detroit boomten. Jetzt sind wir an der Reihe, Anpassungen vorzunehmen

Das sollten Sie noch einmal lesen. Sie verteidigt die Gasleitungen. Noch erstaunlicher ist, dass sie über das glorreiche Leid der Kriegszeit spricht, als Lebensmittel mit Rationierungsscheinen rationiert wurden! So etwas kann man sich nicht ausdenken.

Und was noch schlimmer ist: Die Tatsache, dass die Washington Post sie veröffentlicht hat, verrät etwas darüber, wie sie sich unsere Zukunft vorstellt. Und mit Zukunft meine ich nicht die ferne Zukunft. Ich meine das nächste Jahr.

Keiner ist sicher

In den letzten 20 Monaten werden Sie die zunehmende Tribalisierung von allem und jedem feststellen. Die Menschen ziehen sich auf das zurück, was sicher und bekannt ist, ihre eigene Art. Ihre Nachbarschaft. Ihre engsten Freunde. Ihre Familien. Selbst diese sind angespannt, aber das ist alles, was wir haben. Die alte Welt der Integration und Heterogenität ist zerbrochen, die kommerzielle Kultur ist in weiten Teilen des Landes tot, und Angst und Depression sind die vorherrschenden Gefühle.

Ich schreibe das und meine Freunde in Texas, Florida und South Dakota sagen: „Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das Leben hier ist normal. Die Konzerte sind voll. Die Restaurants sind gut besucht. Keiner trägt eine Maske. Wir sind so was von fertig damit!“

Ich freue mich für sie. Ganz ehrlich. Aber es gibt ein Problem. Viele Probleme. Wir alle teilen dieselbe Währungseinheit. Die Lieferketten sind im ganzen Land und in der ganzen Welt miteinander verbunden. Jeder Staat ist auf Waren aus jedem anderen Staat angewiesen. Wir sind längst nicht mehr autark. Wir können uns in Sicherheit wiegen, aber das sind wir nicht.

Die Hyperinflation wird ausnahmslos jeden betreffen. Wenn North Carolina keine Milch und kein Hühnchen mehr bekommt, können das Florida und New Mexico auch nicht. Die Entbehrungen werden alle treffen. Ein gutes Beispiel ist die Autoknappheit. Texas wurde nicht verschont, nur weil der Staat einen halbwegs anständigen Gouverneur hat, der endlich zur Vernunft gekommen ist, zu spät zwar, aber immerhin. Trotzdem sind die Autoplätze leer.

Es ist mit vielen Dingen dasselbe. Wir alle benutzen denselben Dollar. Seine Zerstörung wird South Dakota genauso treffen wie Kalifornien. Es wird keinen sicheren Raum mehr geben.

Viele Menschen sind im letzten Jahr umgezogen, um der Willkür zu entkommen. Sie dachten, sie seien sicher. Das sind sie aber nicht. Ja, im Moment ist das Leben in Miami besser als in Chicago, aber wenn die Krise zuschlägt, wird sie auch rote Staaten mit vernünftigen Gouverneuren nicht verschonen, nur weil die Menschen dort schon lange nicht mehr Teil des Wahnsinns sind. Sie werden trotzdem den Preis dafür zahlen.

Die große Entbehrung

Wenn in der Vergangenheit etwas schief gelaufen ist, haben unsere Politiker wenigstens zugegeben, dass es nicht so gut gelaufen ist. Sie versuchten, das Problem zu lösen. Es ist nicht klar, dass unsere derzeitige Führung in Washington überhaupt glaubt, dass es ein Problem ist. Die Reaktion auf die bestehende Inflation ist bezeichnend. Sie denken, es ist alles in Ordnung.

Gasleitungen? Gut: Einfach auf Strom umsteigen. Kein Heizöl oder es ist unerschwinglich? Das ist umso besser für die Lösung des Klimawandels.

Keine Tüten in den Geschäften? Bringen Sie einfach Ihre eigenen mit. Kein Fleisch? Esst Gemüse-Burger. Und so weiter.

Diese Leute sind Teil einer Sekte. Sie sind nicht gegen die Armut. Sie denken, es ist an der Zeit, dass wir sie erfahren. Armut ist gut für uns. Entbehrung ist Überfluss. Inflation ist Wohlstand. Leere Regale sind eine Rückbesinnung auf das, was sein sollte.

Das sind Menschen, für die der Sozialismus kein Misserfolg war, sondern ein Triumph, bei dem die Menschen lernten, durch Leiden eine neue Form der Gemeinschaft zu bilden. In der Tat sind sie für das Leiden. Es ist eine neue Form linker Ideologie, die seit Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen hat. Jetzt haben sie das Sagen. Sie haben ein perverses Vergnügen an der ganzen Szene.

Es spielt keine Rolle, wie schlimm es wird. Unsere Führer werden niemals ein Scheitern zugeben. Sie werden sich die Katastrophe, die sie anrichten, ansehen und sie als Erfolg bezeichnen. Das ist es, was an der sich entfaltenden Krise wirklich erschreckend ist: Sie glauben nicht, dass es eine Krise ist. Sie glauben, dass es sich um einen Neustart handelt, wie die Dinge funktionieren sollten.