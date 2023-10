Wenn Sie der Anti-China-Propaganda Glauben schenken, sind Sie einfach nur ein dummer Arsch

Caitlin Johnstone

Wir haben gesehen, wie sie das so oft mit so vielen Ländern gemacht haben. Wenn Sie immer noch darauf hereinfallen, sind Sie einfach nur ein dummer Arsch, der es verdient hat, verletzt zu werden. Ich habe keine Geduld mehr für diesen Blödsinn.

Die USA schaffen Armut und Chaos in anderen Ländern und schlagen dann Alarm wegen einer „Migrantenkrise“, wenn die Menschen vor den von ihnen geschaffenen Bedingungen fliehen. Es ist so, als würde man den Keller überfluten und dann anfangen zu weinen, wenn die dort lebenden Menschen versuchen, nach oben zu kommen.

❖

Ich kann nicht genug unfreundliche Worte über Menschen sagen, die offensichtlich in den Anti-China-Propaganda-Schub abkaufen. Wir haben gesehen, wie sie das so oft mit so vielen Ländern gemacht haben. Wenn Sie immer noch darauf hereinfallen, sind Sie einfach nur ein dummer Arsch, der es verdient hat, verletzt zu werden. Ich habe keine Geduld mehr für diesen Blödsinn.

❖

Wenn Sie die Verfolgung von Julian Assange unterstützen, bedeutet das, dass Sie glauben, dass alle Medien überall als US-Propagandaorgane funktionieren sollten. Sie glauben, dass alle Journalisten überall die Verantwortung haben, dem US-Imperium zu helfen, seine Verbrechen zu verbergen, und bestraft werden sollten, wenn sie das nicht tun.

❖

Auf Twitter gibt es gerade eine große Kontroverse darüber, dass die rechte Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green Fotos mit der Anti-Kriegs-Aktivistengruppe Code Pink gemacht hat, die in Washington gegen den US-Stellvertreterkrieg in der Ukraine protestierten. Die linken Anhänger von Code Pink waren verärgert, Code Pink gab eine entschuldigende Erklärung ab, und jetzt streiten alle darüber, ob MAGA-Republikaner wie Greene und Matt Gaetz wirklich als „Anti-Krieg“ betrachtet werden können, da ihre Fraktion gegenüber Ländern wie China, dem Iran und Mexiko extrem aggressiv ist.

Ich sehe keinen Konflikt zwischen den beiden Seiten der Debatte. Es gibt eigentlich keinen Widerspruch zwischen den Positionen (A) MAGA-Republikaner sind schreckliche Arschlöcher und sind nicht wirklich Anti-Krieg und (B) MAGA-Republikaner sind in Bezug auf die Ukraine viel besser als selbst die progressivsten Demokraten in Washington. Es ist sehr einfach und korrekt, beides als wahr zu verstehen.

❖

Es gibt ein ganzes Netzwerk von Schutzvorkehrungen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die zum Prominentenstatus erhoben werden, ihren Einfluss nicht nutzen, um das Imperium zu stören. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen jemand an diesen Schutzvorkehrungen vorbeigeschlichen ist (Roger Waters, Susan Sarandon usw.), reagieren die imperialen Narrativmanager katastrophal und starten aggressive Schmutzkampagnen, um ihren Einfluss zu untergraben, weil sie diesen Einfluss nicht mehr als verdient erachten.

❖

In letzter Zeit gab es in den unabhängigen Medien überdurchschnittlich viele Streitigkeiten, was zeigt, warum ich versuche, mich zurückzuhalten und jegliche formelle Zusammenarbeit mit anderen anti-imperialistischen Inhaltserstellern heutzutage zu vermeiden.

Ich könnte ehrlich gesagt nicht weniger daran interessiert sein, welche Grollfiguren der Indie-Medien gegeneinander hegen oder wie sie sich gegenseitig fühlen. Mein einziges Interesse an ihnen ist, wie effektiv sie darin sind, die imperiale Maschine aufzudecken und zu bekämpfen. In welcher Weise auch immer sie es tun, werde ich ihre Arbeit verstärken und zitieren, in welcher Weise auch immer sie es nicht tun, werde ich sie ignorieren.

Diese Sache ist zu wichtig, um sich über etwas anderes als das hinaus zu kümmern.

❖

Während des Präsidentschaftsrennens 2016 wurden die Progressiven von Bernie Sanders und seiner Rede über revolutionäre Veränderung und wirtschaftliche Gerechtigkeit für alle mobil

isiert. Es stellt sich heraus, dass er wirklich darüber gesprochen hat, für scheiß Demokraten zu stimmen und Anti-Kriegs-Protestierende wie jeden anderen Arsch in DC festzunehmen.

❖

Im Februar 2022 haben alle im Gleichklang geschrien, dass es sich um eine völlig unprovozierte Invasion handelte, die um jeden Preis zerschlagen werden muss. Jetzt gibt selbst der Chef der NATO zu, dass sie durch die NATO-Erweiterung provoziert wurde, und der US-Kongress hat Schwierigkeiten, Finanzmittel für den Stellvertreterkrieg zu bekommen.

Es passiert immer so. Es gibt schreiende emotionale Hysterie, die dazu führt, dass unkluge Entscheidungen getroffen werden, dann klärt sich der Rauch und die Menschen erkennen, dass es ein großer Fehler war, dann gibt es ein langes, zähes, stilles Zurückziehen davon. Wir haben es mit Afghanistan und dem Irak nach dem 11. September gesehen, wir haben es mit Libyen gesehen, und wir sehen es wieder mit der Ukraine. Vielleicht können wir eines Tages aufhören, den Kriegstreibern zu erlauben, in solchen Fällen auf der emotionalen Raserei des Augenblicks Kapital zu schlagen, und anfangen, kühleren Köpfen den Vorrang zu lassen.

❖

„Peace in Ukraine!“ zu sagen, ohne die westlichen Aggressionen anzuerkennen, die den Krieg provoziert haben, ist so, als würde man sagen „Rette den Ertrinkenden!“, ohne die eigene Hand anzuerkennen, die seinen Kopf unter Wasser hält. Man kann nie zum Frieden gelangen, während man die Faktoren leugnet, die ihn behindern.

Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Krieg provoziert wurde. Es ist nicht nur ein irrelevantes geopolitisches Schuldspiel, um Propagandapunkte zu sammeln, es ist das Aufdecken eines absolut wesentlichen Informationsstücks, damit die Welt aus diesem Krieg herausfinden kann. Russland wird nicht aufhören zu kämpfen, solange der Westen seine Sicherheitsbedenken in den Weisen bedroht, die die Invasion provoziert haben.

Man kann nicht einfach fordern, dass die Aggressionen aufhören, während man die Existenz eines der Aggressoren leugnet. So funktionieren Friedensverhandlungen nicht. Der allererste Schritt ist die Anerkennung der Realität. Erst dann können beide Aggressoren, Russland und das westliche Imperium, beginnen, auf eine gegenseitige Deeskalation hinzuarbeiten.