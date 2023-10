Kohlenstoffpässe-Pässe sind die nächste dystopische Überwachungsbedrohung.

Teil einer vorgeschlagenen digitalen ID-Zukunft.

Die digitale ID-Agenda zeichnet sich bereits am Horizont ab. Aber das ist bisher nicht alles. Digitale Kohlenstoffpässe sind der nächste große Vorschlag. Reiselustige auf der ganzen Welt könnten bald mit einer drastischen Veränderung bei der Erkundung internationaler Grenzen konfrontiert werden, da die globale Erwärmung die Einführung von Kohlenstoffpässen auslöst, die ihre Reiselust einschränken könnten, so Intrepid Travel in einem kürzlich veröffentlichten Bericht.

Der Bericht nennt diese Beschränkungen „Personal Carbon Allowances“ (Persönliche CO₂-Zertifikate) und legt nahe, dass sie als Determinanten dienen werden, die den Einzelnen dazu zwingen, das globale CO₂-Budget einzuhalten.

Angesichts der zu erwartenden Beschränkungen der jährlichen Reisetätigkeit bis 2040 könnten Reisende gezwungen sein, auf die Privilegien der Horizonterweiterung zu verzichten, die ihnen der moderne Tourismus normalerweise bietet.

Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit dem Zukunftsforschungsinstitut The Future Laboratory erstellt wurde, beleuchtet die Auswirkungen des Klimawandels auf beliebte Sommerreiseziele wie Griechenland und Mallorca, die als zu heiß für Menschen gelten.

Die Einführung von CO₂-Pässen könnte ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes der Überwachung individueller Bewegungen und Verhaltensweisen aufwerfen.

Könnten diese Maßnahmen als Vorläufer einer umfassenden Überwachung dienen, bei der der CO₂-Fußabdruck des Einzelnen verfolgt wird?

Während Regierungen und Unternehmen versuchen, das Klimaproblem in den Griff zu bekommen, verschwimmt die Grenze zwischen notwendigen Maßnahmen und Eingriffen in die Privatsphäre. Maßnahmen, die sich als notwendiges Übel für das Gemeinwohl tarnen, können die Freiheit und Privatsphäre des Einzelnen verletzen und demokratischen Werten zuwiderlaufen.

Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass globale Maßnahmen nicht das Recht auf Privatsphäre außer Acht lassen und zu invasiven Praktiken werden.