Was ist die Agenda 21?

Die Agenda 21 ist laut Wikipedia ein nicht bindender Aktionsplan der Vereinten Nationen mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung. Er entstand 1992 beim Erdgipfel in Rio de Janeiro, Brasilien. Dieses Programm richtet sich an die Vereinten Nationen, multilaterale Organisationen und Regierungen auf der ganzen Welt, wobei die Umsetzung auf lokaler, nationaler und globaler Ebene vorgesehen ist. Ein Hauptanliegen ist, dass jede Kommune eine eigene Lokale Agenda 21 entwickelt. Ursprünglich zielte die Initiative darauf ab, bis zum Jahr 2000 eine weltweite nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Dabei bezieht sich die „21“ in Agenda 21 auf das 21. Jahrhundert.

Agenda 21 – Entvölkerung von 95% der Welt bis 2030

Wenn man an die Vereinten Nationen (UN) denkt, denkt man an eine wohlwollende Organisation, die das Leben der Menschen überall dort schützt, wo es Konflikte gibt, und die die internationale Zusammenarbeit und den Frieden fördert.

Doch weit entfernt von diesem friedlichen Bild ist ihr wenig veröffentlichter Plan, bis 2030 95% der Welt zu entvölkern. Oder, wie sie es nennen, Agenda 21.

Der Plan der Vereinten Nationen, bis 2030 95% der Welt zu entvölkern

Die Agenda 21 wurde von der Abteilung für Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen, Abteilung für Nachhaltige Entwicklung, entwickelt und zielt auf eine Umstrukturierung der Weltbevölkerung ab, um die Umweltbelastung zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern.

Eines der wichtigsten Mittel, um dies zu erreichen, ist jedoch die geförderte und direkte Entvölkerung.

Wie die UN es ausdrückt:

„ein umfassender Aktionsplan, der auf globaler, nationaler und lokaler Ebene von den Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, den Regierungen und wichtigen Gruppen in allen Bereichen, in denen der Mensch Einfluss auf die Umwelt hat, umgesetzt werden soll“.

Obwohl die Formulierungen in dem von der UN veröffentlichten 70-seitigen Originalbericht (National Implementation of Agenda 21 – A Summary) zur Agenda 21 vage und offen für Interpretationen und plausible Anfechtungen sind, sind die Absichten in einigen Abschnitten klar:

Entvölkerung, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und um zu verhindern, dass Überbevölkerung zu Instabilität führt.

Während dies in mancher Hinsicht positiv klingt, können politische Veränderungen auf Regierungsebene allein kein Umfeld schaffen, in dem in kurzer Zeit ausreichend große Veränderungen herbeigeführt werden können.

Um eine Entvölkerung dieses Ausmaßes in relativ kurzer Zeit zu erreichen, müssten drastische Maßnahmen ergriffen werden. Entweder ein Weltkrieg, eine globale Epidemie oder eine Art weitverbreitete Hungersnot, verursacht durch massive Ernteausfälle, wären die einzigen wahrscheinlichen Möglichkeiten, dies zu erreichen.

Der Gedanke wirft auch die Frage auf,

Welche 5% der Weltbevölkerung würden gerettet?

Wären es diejenigen, die stark und widerstandsfähig genug sind, um die Bedingungen auf der Erde zu überleben, die die restlichen 95 % auslöschen würden?

Oder würden die Überlebenden vielleicht selektiv aus den Eliten und Wohlhabenden ausgewählt?

Ob ein solcher Plan jemals erfolgreich sein könnte, ist eine andere Frage.

Pläne dieser Größenordnung und dieses Ausmaßes würden die Absprache und Zustimmung mindestens aller Regierungen der ersten Welt erfordern, ganz zu schweigen von dem Aufwand, der betrieben werden müsste, um so etwas zu vertuschen.

