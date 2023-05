Wenn Sie in einer großen US-Stadt leben, ist es wahrscheinlich Zeit umzuziehen

Sie wissen, dass die Dinge schlecht stehen, wenn Statistiken zeigen, dass es wahrscheinlicher ist, in einer der größten Städte Amerikas ermordet zu werden als als Zivilist im Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu sterben.

Die Kriminalitätswelle, die Chicago, Illinois, überrollt, ist ein perfektes Beispiel für den moralischen Verfall in den meisten Großstädten der USA. Alle drei Stunden und 41 Minuten wird in „The Windy City“ ein Mensch erschossen. Und das, obwohl sie einige der strengsten Waffengesetze des Landes hat

Von den Demokraten kontrollierte Städte und Bundesstaaten entkriminalisieren Diebstahl, Plünderungen und sogar Gewaltverbrechen und Mord unter dem Vorwand, den systemischen Rassismus und die Ungleichheit zu bekämpfen. Doch das Endergebnis ist immer dasselbe: mehr Kriminalität und zunehmende Gesetzlosigkeit

Ziegelstein- und Mörtelgeschäfte werden aufgrund der steigenden Kriminalität absichtlich aus den Großstädten verdrängt. Es ist ein Konsolidierungsprogramm. Das Endziel ist der Übergang zu einer rückverfolgbaren digitalen Zentralbankwährung und die fast ausschließliche Nutzung von Online-Einkäufen

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) arbeitet daran, winzige, in sich geschlossene vertikale Städte zu schaffen, in denen jeder Schritt überwacht wird und Ausflüge aufs Land verboten sind. Um dorthin zu gelangen, müssen sie die alte Infrastruktur zerstören und nach neuen Vorgaben wieder aufbauen

Wenn Sie in einer Großstadt leben – egal in welchem Ballungsgebiet – sollten Sie in eine kleinere Stadt ziehen, vorzugsweise in einen weniger „aufgeweckten“ Staat, in dem Gesetzlosigkeit nicht offen als eine Form von „Gleichberechtigung“ akzeptiert wird, denn von hier aus wird es nur noch schlimmer werden

Auch wenn dieser Artikel auf den ersten Blick auf Chicago fokussiert zu sein scheint, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Chicago nur als Beispiel für den moralischen Verfall und die Korruption in praktisch jeder größeren Stadt in den Vereinigten Staaten dient. Er dient als deutliche Warnung, umzuziehen, wenn Sie sich in einem dieser Gebiete befinden.

Wie ReallyGraceful im obigen Video anmerkt, sollte Chicago, Illinois, „ein Hafen der Vereinigten Staaten“ sein. Die drittgrößte Stadt der USA ist voll von Weltklasse-Architektur und technologischen Fortschritten. Sie ist ein Zentrum für die Fertigungs- und Transportindustrie und hat sich zu einem Mekka des Technologiesektors entwickelt.

Doch statt als der Augapfel Amerikas zu gelten, ist Chicago als „ein Zentrum für Mord, Verbrechen und Korruption“ bekannt geworden. Alle drei Stunden und 41 Minuten wird in „The Windy City“ ein Mensch erschossen. Und das, obwohl die Gesetze zur Waffenkontrolle zu den strengsten des Landes gehören.

Alle 15 Stunden und 54 Minuten wird in Chicago ein Mensch ermordet. Den im Video zitierten Statistiken zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, in Chicago ermordet zu werden, größer als die, als Zivilist im Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu sterben. Die Gewalt in Chicago richtet sich hauptsächlich gegen Schwarze, und die meisten Opfer sind schwarze Männer unter 25 Jahren. Wie konnte das passieren? Wie konnte Chicago zu einem Zentrum des Verbrechens und nicht des Aufstiegs werden?

Chicagos verfehlte Politik

Lori Lightfoot, eine schwarze schwule Demokratin, wurde 2019 Bürgermeisterin von Chicago. Im Sommer 2020 schloss sie sich der landesweiten Bewegung für ein Defizit bei der Polizei an. Im August versprach sie, das Polizeibudget der Stadt um 80 Millionen Dollar zu kürzen, aber einen Monat später änderte sie ihre Meinung und kürzte das Budget schließlich „nur“ um 59 Millionen Dollar.

Die Forderung aus der Bevölkerung, die Polizei ganz abzuschaffen und durch Sozialarbeiter und Mediziner zu ersetzen, wies sie mit den Worten zurück, sie sei „nicht für eine Kürzung des Polizeibudgets“ und könne „verantwortungsvoll keine Maßnahmen ergreifen, die die Sicherheit der Gemeinden beeinträchtigen“.

Lightfoot verstand eindeutig den Wert der Polizeipräsenz, da sie dafür sorgte, dass ihr eigenes Haus von 71 Polizeibeamten bewacht wurde.

Allerdings setzte Lightfoot auch einige der drakonischsten Absperrmaßnahmen des Landes um und drängte die Chicagoer dazu, die experimentelle COVID-Impfung zu erhalten. Sie führte auch ein Pilotprogramm für ein universelles Grundeinkommen ein, was eine weitere Möglichkeit ist, die Menschen von staatlicher Hilfe abhängig zu machen.

Währenddessen nahm die Kriminalität zu. Im Dezember 2021 bat Lightfoot die Bundesregierung um zusätzliche Ressourcen für die Strafverfolgung, um die außer Kontrolle geratene Kriminalität in den Griff zu bekommen.

Im April 2023 verlor Lightfoot als erste Bürgermeisterin Chicagos die Wiederwahl, angeblich weil es ihr nicht gelungen war, die Kriminalität einzudämmen. Bemerkenswerterweise ist der neue Bürgermeister alles andere als hart in der Verbrechensbekämpfung und ist sogar noch freizügiger als sie es war.

Im Gegensatz zu Lightfoot, die sich zumindest gegen die irrationale, wenn nicht gar selbstmörderische „Defund the police“-Bewegung gewehrt hat, war der neue Bürgermeister, der Demokrat Brandon Johnson, ein ehemaliger Gewerkschaftsorganisator und Cook County Commissioner, ein entschiedener Befürworter der Defundierung der Polizei und verteidigt bis heute Plünderungen als „einen Ausbruch unglaublicher Frustration und Angst“, der durch „ein gescheitertes rassistisches System“ verursacht wurde.

In der Zwischenzeit schließt Walmart, ein Hauptspender der Demokratischen Partei, vier seiner acht Filialen in Chicago aufgrund von zügellosen Diebstählen und Plünderungen. Walmart kann es sich einfach nicht leisten, dort zu bleiben. Die Demonstranten versammelten sich vor Walmart und kritisierten die Entscheidung, aber letztendlich regiert die Wirtschaft – selbst in von den Demokraten kontrollierten Gebieten.

Entkriminalisierung der Kriminalität führt zu Gesetzlosigkeit

Bemerkenswerterweise führt der Trend der Demokraten, Diebstahl, Plünderung und sogar Gewaltverbrechen und Mord zu entkriminalisieren – weil „Rassismus und Ungleichheit“ – zu mehr Kriminalität. Wer hätte gedacht, dass ein Mangel an Gesetzestreue zu Gesetzlosigkeit führen würde?

Wie der Staatsanwalt von Cook County, Jason Poje, der Anfang Mai 2023 von seinem Amt zurücktrat, das er seit 20 Jahren innehatte, feststellte: „Dieser Staat und dieser Bezirk haben sich selbst auf eine Katastrophe zugesteuert.“ Er fährt fort:

„… das Schlimmste ist, dass die Behörde, für die ich arbeite, buchstäblich jede politische Änderung unterstützt hat, die das vorhersehbare und vorhergesagte Ergebnis hatte, dass mehr Verbrechen und mehr Menschen zu Schaden kommen. Die Reform der Kautionsregelung, die sicherstellen soll, dass niemand im Gefängnis bleibt, während sein Fall anhängig ist, ohne dass ein Sicherheitsnetz vorhanden ist, um mehr Kriminelle auf der Straße zu behandeln, kürzere Bewährungszeiten, niedrigere Strafen für Wiederholungstäter, die böswillige und unnötige Verfolgung von Strafverfolgungsbeamten, die übermäßige Nutzung von Diversionsprogrammen, die absichtliche Nichtverfolgung von Straftaten, die rechtmäßig in den Büchern stehen, nachdem sie von unserer Legislative verabschiedet und von einem Gouverneur unterzeichnet wurden, all diese so genannten Reformen haben eine direkte negative Auswirkung gehabt, mit Folgen, die eine Generation lang andauern werden … Die derzeitigen Verantwortlichen dieses Staates, einschließlich der [Staatsanwaltschaft], leiden an einem grundlegenden Missverständnis … wir leben in einer Gesellschaft mit kontradiktorischen Gerichts- und Strafrechtsverfahren. Strafverteidiger, Rechtsberatungsstellen, Pflichtverteidiger, Anwaltsgruppen für Angeklagte … sie kämpfen wie wild, um die Rechte der Angeklagten zu schützen. Und das sollten sie auch. Ihre Arbeit ist genauso nobel wie unsere. Aber wir sind verpflichtet, im Namen des Volkes mit aller Kraft zu kämpfen. Es sollte sich von selbst verstehen, dass dies auf ethische und unparteiische Weise geschehen muss. Wenn beide Seiten ihre Positionen energisch verteidigen, wird ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Rechte und der Aufrechterhaltung einer gewissen Ordnung und Sicherheit erreicht. Sobald wir anfangen, der Verteidigung zu viel Arbeit abzunehmen, sobald wir uns zurückhalten, sobald wir beschließen, dass es sich lohnt, das Leben der Bürger zu riskieren, um ein kleines soziales Experiment durchzuführen, ist dieses Gleichgewicht verloren. Die unvermeidlichen Folgen sind das, was wir in Echtzeit erleben: ein Anstieg der Kriminalität aller Art, Unternehmen und Familien, die sich zurückziehen, und Leichen, die sich stapeln …“ „Warum führen die politisch Verantwortlichen Maßnahmen durch, die offensichtlich eher zu mehr als zu weniger Kriminalität führen? Sie werden absichtlich umgesetzt, weil das Endergebnis ein gewünschtes ist.“

Chicago ist mit dieser Torheit nicht allein. Seattle, Los Angeles und viele andere von den Demokraten geführte Städte haben ähnliche Maßnahmen ergriffen, und das Endergebnis ist überall dasselbe. Warum führen die politischen Entscheidungsträger Maßnahmen durch, die offensichtlich zu mehr statt zu weniger Kriminalität führen?

ReallyGraceful hat eine Theorie. Sie glaubt, dass diese irrsinnigen Maßnahmen absichtlich eingeführt werden, weil der Zweck die Mittel heiligt, da dies ein gewünschtes Ergebnis ist.

Sie vermutet, dass sowohl große Ladengeschäfte als auch kleine Läden absichtlich aus den Großstädten verdrängt werden, damit „nur diejenigen überleben können, die das Geld und die Infrastruktur haben, um Online-Shopping zu unterstützen“. Mit anderen Worten: Es ist ein Konsolidierungsprogramm. Das Endziel ist der Übergang zu einer rückverfolgbaren digitalen Zentralbankwährung und zum Online-Shopping.

Darüber hinaus haben wir die gut durchdachten Pläne des Weltwirtschaftsforums (WEF) für die Städte der Zukunft. Sie wollen winzige, in sich geschlossene, vertikale Städte, in denen jede Bewegung überwacht wird und Ausflüge aufs Land verboten sind. Um das zu erreichen, müssen sie die alte Infrastruktur zerstören und nach neuen Vorgaben neu aufbauen.

Nach Angaben des WEF werden die Städte bis 2050 weltweit 5 Milliarden neue Einwohner hinzugewinnen. Insgesamt werden 80 % der Weltbevölkerung in die Städte gedrängt werden. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das Leben in der Stadt seit langem mit Stress, Depressionen und erhöhter Aggression in Verbindung gebracht wird.

Sogenannte „isobenefit urbanism“-Pläne sehen vor, Städte zu bauen, in denen alles Wesentliche innerhalb einer Meile zu Fuß zu erreichen ist.

Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass das grüne Ziel, bis 2050 ausschließlich mit Elektroautos zu fahren, ein Hirngespinst ist, das nicht erreicht werden kann. Es gibt nicht genug Mineralien auf diesem Planeten, um die vorhandenen gasbetriebenen Autos durch Elektroautos zu ersetzen. Der Plan sieht einfach vor, dass der Durchschnittsbürger kein Auto hat.

Koordinierte Aktion zur Entfesselung der Gesetzlosigkeit in ganz Amerika

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Förderung der Gesetzlosigkeit nicht auf Chicago beschränkt ist. Chicago ist nur ein Beispiel für den moralischen Verfall, der sich in praktisch jeder größeren Stadt der USA vollzieht.

In vielen Großstädten werden Gewaltverbrecher aus den Gefängnissen entlassen, und die Staatsanwälte verteilen entweder Klapse auf die Hand oder weigern sich, Gewalttäter überhaupt zu verfolgen. Das ist gewollt. Man braucht keinen besonderen Doktortitel, um zu erkennen, dass mehr Menschen plündern und morden, wenn es keine Strafe für Plünderungen und Morde gibt.

Laut FBI-Daten sind Mord und Totschlag in US-Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern zwischen 2010 und 2020 im Durchschnitt um 26 % gestiegen; Vergewaltigungen nahmen um 38 % zu, schwere Körperverletzung um 29 % und Autodiebstahl um 48 %.

Dies sind Durchschnittswerte. Einige Städte sind weitaus schlimmer als andere. Tiefergehende Informationen finden Sie in der „Murder Map“ von CBS News, die Karte „Homicide Mortality by State“ der U.S. Centers for Disease Control and Prevention und/oder die Karte „Cities with the Most Murders 2023“ (Städte mit den meisten Morden 2023) von World Population Review. Es ist erwähnenswert, dass 18 der 20 Städte mit den höchsten Mordraten demokratische Bürgermeister haben.

Retten Sie sich selbst – verlassen Sie die Städte

Mein Rat? Wenn Sie in einer Großstadt leben – egal in welchem Ballungsgebiet – sollten Sie in Erwägung ziehen, in eine kleinere Stadt zu ziehen, vorzugsweise in einen weniger „aufgeweckten“ Bundesstaat, in dem Gesetzlosigkeit nicht offen als eine Form der „Gleichberechtigung“ begrüßt und akzeptiert wird.

Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie könnte davon abhängen, denn von hier an wird es nur noch schlimmer werden. Wir können dies leicht vorhersagen, denn die Verschlechterung, die wir derzeit erleben, ist eindeutig beabsichtigt.

10 Städte und Staaten, aus denen Hauseigentümer fliehen

Seit Beginn der Pandemie haben wir einen beispiellosen Exodus aus den Blue Cities in den USA erlebt. Die 10 größten Städte, aus denen Hausbesitzer geflohen sind, sind:

San Francisco Los Angeles New York City Washington, D.C. Boston Chicago Detroit Denver Seattle Philadelphia

Auch aus bestimmten Staaten fliehen die Menschen mehr als aus anderen. Nach Angaben des U.S. Census Bureau sind die 10 Staaten mit dem höchsten Bevölkerungsverlust im Jahr 2021 aufgrund von Umsiedlungen:

New Jersey Illinois New York Connecticut Kalifornien Michigan Massachusetts Louisiana Ohio Nebraska

Die sichersten Städte in Amerika

Bei der Entscheidung, wohin man umziehen möchte, kann ein Blick auf die Kriminalitätsstatistik hilfreich sein. Für das Jahr 2022 wurden die folgenden 10 Städte und Gemeinden als die sichersten eingestuft. Weitere Listen von Gebieten mit niedriger Kriminalität finden Sie hier und hier.

Lewisboro Stadt, New York Wayland, Massachusetts Rye, New York Broadview Heights, Ohio Franklin, Massachusetts Norfolk, Massachusetts Sparta Township, New Jersey Hasbrouck Heights, New Jersey Berkeley Heights Township, New Jersey Holden, Massachusetts

Was die Staaten betrifft, in die die Menschen strömen, so sind die 10 Staaten, die den größten Zustrom zu verzeichnen haben:

Florida Texas Nord Carolina South Carolina Tennessee Georgia Arizona Idaho Alabama Oklahoma

Um wieder aufzubauen, müssen wir die wahren Probleme angehen

Dieser Artikel hat mich sehr berührt, denn ich bin in Chicago geboren und aufgewachsen und so gut wie einheimisch, da ich den Kindergarten, die Grundschule, die High School, das College, das Medizinstudium und die Facharztausbildung alle innerhalb der Stadtgrenzen von Chicago absolviert habe. Zum Glück habe ich die Stadt vor über 12 Jahren verlassen und bin ins sonnige Florida geflohen.

Ich stimme ReallyGraceful zu, der feststellt, dass das, was wir hier sehen, die Hegelsche Reaktion in Echtzeit ist: Problem, Reaktion, Lösung. Sie schaffen absichtlich ein Problem, von dem sie wissen, dass es zu einer bestimmten Reaktion führen wird, damit sie dann eine vorgeplante „Lösung“ einführen können – eine Lösung, die die Macht an der Spitze der Regierung zentralisiert und zementiert.

Und obwohl es eine politische Kluft gibt, gibt es auf beiden Seiten faule Äpfel und Great-Reset-Befürworter. So fordern einige führende Republikaner jetzt, dass das US-Militär eingreift und die Ordnung wiederherstellt, aber das ist nur ein Teil der gleichen Agenda. Das Ergebnis ist mehr staatliche Kontrolle und Macht. Ein militärisches Eingreifen ist das Letzte, was wir uns wünschen sollten.

Was wir als Gesellschaft wirklich tun müssen, ist, einen kalten, harten Blick auf die Probleme zu werfen, die die Regierung ignoriert oder unter den Teppich zu kehren versucht, denn genau dort liegen die Lösungen. Die wahren Probleme, die angegangen werden müssen, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Fehlender Familienzusammenhalt, der die Sicherheit und das Vertrauen, die die Familie früher bot, beseitigt hat.

Fehlen traditioneller Werte, die dem Einzelnen und dem Kollektiv gleichermaßen zugute kommen.

Fehlen von Stolz und Zielsetzung am Arbeitsplatz, da die Arbeitnehmer als entbehrlich angesehen werden.

Fehlen von Gemeinschaft und sinnvollen Verbindungen zu anderen.

Fehlen von persönlicher Verantwortung und Selbstbewusstsein.

Versäumnis, die Macht der Regierung in Schach zu halten.

Die Einzigen, die diese Probleme lösen können, sind wir, das Volk. Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir in unseren lokalen Gemeinschaften leben und interagieren, und aufhören, Lösungen von der Regierung zu erwarten. Die Regierung schafft Probleme, um Scheinlösungen einzuführen, die die Macht zentralisieren. Wir müssen die wirklichen Probleme erkennen und angehen, und nur wir können das tun.

