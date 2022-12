Wenn wir es nur wüssten

Julie Ponesse

Wie viele von euch haben sich in den letzten zwei Jahren als Ausreißer, als Außenseiter gefühlt? Wie viele von euch haben sich als Fremde in einem neuen Betriebssystem gefühlt, in dem Konformität die soziale Währung ist, deren Belohnung darin besteht, dass man seinen Job behalten, seinen Ruf wahren und die Zensur rebellischer Gedanken vermeiden kann?

Für die Anhänger dieses Systems ist das Stigma und die Mühe, das System in Frage zu stellen, zu kostspielig, zu unbequem. Aber für dich ist der Preis der Konformität zu hoch und das Bedürfnis, zu hinterfragen und möglicherweise Widerstand zu leisten, zu groß, um es zu ignorieren.

Es ist dieses soziale System, das mich herausgepickt hat, das meine Unangepasstheit nicht toleriert und das schließlich sein Bestes getan hat, um mich auf dem sprichwörtlichen öffentlichen Platz aufzuhängen.

Bis letzten September lebte ich das ruhige Leben eines Akademikers, weit weg von der Welt der Politik, Podcasts und Proteste. Ich veröffentlichte in Fachzeitschriften, die nur von wenigen Kollegen gelesen wurden. Ich unterrichtete Ethik, aber das war immer theoretisch und beruhte oft auf dem Unterhaltungswert von fantastischen Gedankenexperimenten wie:

„Was würdest du tun, wenn eine Draisine auf fünf Menschen zurollt, die auf unerklärliche Weise an ihr festgebunden sind?“

Als Ethiklehrer kam ich mir immer ein bisschen wie ein Heuchler vor, wenn ich versuchte, mir vorzustellen, was man in einer Krise tun würde, oder wenn ich die moralischen Schurken der Geschichte kritisierte. Ich redete mir ein, dass meine Arbeit wichtig war, aber nur im Großen und Ganzen. Es gab keine akuten moralischen Krisen, keine bioethischen Notfälle, wie ein guter Freund zu scherzen pflegte.

Jedenfalls nicht bis zum letzten September, als die ganze Theorie in etwas gipfelte, das sich wie die höchste ethische Prüfung anfühlte. Ich stand vor der Entscheidung, mich dem COVID-19-Impfstoffmandat meiner Universität zu unterwerfen oder mich zu weigern und meinen Job zu verlieren. Ich entschied mich wohl oder übel für Letzteres und wurde „fristlos“ gekündigt.

Meine Kollegen, unsere Gesundheitsbehörden, Justin Trudeau, der Toronto Star, die National Post, die CBC und sogar der Ethikprofessor der NYU, der sagte: „Ich würde sie in meiner Klasse nicht bestehen.

Als ich auf dem Höhepunkt der Krise auf Veranstaltungen sprach, als wir uns unvorstellbarerweise nicht einmal rechtlich versammeln konnten, um das zu tun, was wir heute tun, habe ich viel über Wissenschaft und Beweise gesprochen und darüber, warum die Mandate ungerechtfertigt und schädlich sind. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, das jetzt zu tun. Und ich glaube nicht, dass ihr deshalb heute hier seid.

Wir alle haben an dieser Front unsere Fronten gezogen und wir sehen nicht viel Bewegung über diese Linien hinweg. Die Position der Befürworter ist lebendig und gut. Bekehrungen sind unüblich und Massenenthüllungen unwahrscheinlich.

Bei Veranstaltungen werden wieder Impfpässe eingeführt und die Maskierung kehrt zurück. In Quebec wird eine Moderna-Anlage gebaut, die 2024 in Betrieb gehen soll.

Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Situation, in der wir uns befinden, in erster Linie durch eine Fehlkalkulation der Daten entstanden ist, sondern durch eine Krise der Werte und Ideen, die dazu geführt haben.

Als ich eingeladen wurde, heute einen Vortrag zu halten, habe ich darüber nachgedacht, wo ihr heute seid, und mich über eure Geschichten gewundert. Was sind eure Erfahrungen mit Entfremdung und Kündigung? Was hättet ihr in den letzten zwei Jahren anders gemacht, wenn ihr zurückgehen könntet? Was hält dich auf der weniger befahrenen Straße? Bist du bereit zu verzeihen?

Ich möchte euch heute einige Gedanken zu den Themen Reue und Ausdauer vorstellen, Gedanken darüber, wie wir die tiefe Kultur des Schweigens geschaffen haben, die uns jetzt behindert, und was wir jetzt tun können, um sie zu überwinden.

Erstens: Bedauern. Bedauern ist einfach der Gedanke, dass es besser gewesen wäre, anders zu handeln. Wenn du deiner Freundin abgelaufene Milch gibst, die sie krank macht, denkst du vielleicht: „Es wäre besser gewesen, zuerst das Verfallsdatum zu prüfen.“

Wenn du dich an die COVID-Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit hältst, die am Ende Schaden anrichten, denkst du vielleicht: „Ich hätte die Abriegelungen in Frage stellen sollen, bevor das McMaster Children’s Hospital im letzten Herbst einen Anstieg der Selbstmordversuche um 300 % meldete, als die Impfstoffe eingeführt wurden, bevor die Vorschriften kamen.“

Aber die große Mehrheit von uns, die es besser hätte wissen müssen, hat es nicht getan. Warum nicht?

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Reaktion der Regierung auf COVID die größte Katastrophe der öffentlichen Gesundheit in der modernen Geschichte ist.

Aber das Interessante ist nicht, dass die Behörden unsere Zustimmung verlangten, dass unsere kriecherischen Medien zu faul waren, die richtigen Beweise einzufordern, sondern dass wir uns so bereitwillig fügten, dass wir bereit waren, die Freiheit gegen die Gewissheit der Sicherheit einzutauschen, dass wir die Anforderungen der Höflichkeit bis zu dem Punkt umkehrten, an dem wir Sarkasmus und Grausamkeit applaudieren.

Die Frage, die mich nachts wach hält, lautet also: Wie sind wir an diesen Punkt gelangt? Warum konnten wir es nicht kommen sehen?

Ich denke, ein Teil der Antwort, der schwer zu hören und zu verarbeiten ist, ist, dass wir es wussten. Zumindest lagen die Informationen, die es uns ermöglicht hätten, es zu wissen, im Verborgenen vor (man könnte sagen).

Im Jahr 2009 erhielt Pfizer (das Unternehmen, das von sich behauptet, „die Gesundheit der Kanadierinnen und Kanadier tiefgreifend zu beeinflussen“) eine rekordverdächtige Geldstrafe in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar für die illegale Vermarktung seines Schmerzmittels Bextra und die Zahlung von Schmiergeldern an willfährige Ärztinnen und Ärzte.

Damals sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Tom Perrelli, der Fall sei ein Sieg für die Öffentlichkeit über „diejenigen, die versuchen, durch Betrug Profit zu machen“. Nun, der Sieg von gestern ist die Verschwörungstheorie von heute. Und leider ist der Fehltritt von Pfizer keine moralische Anomalie in der Pharmaindustrie.

Du kennst vielleicht einige der bemerkenswerten Momente in der Geschichte der Branche, in denen es um geheime Absprachen und die Vereinnahmung durch die Regulierungsbehörden ging: die Contergan-Katastrophe in den 50er und 60er Jahren, Anthony Faucis Missmanagement der AIDS-Epidemie, die Opioid-Epidemie und die SSRI-Krise in den 90er Jahren – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt.

Die Tatsache, dass Pharmaunternehmen keine moralischen Heiligtümer sind, sollte uns nicht überraschen.

Wir können also nicht sagen: „Wenn wir das nur wüssten“, denn die Beweise waren da; das kollektive „wir“ wusste es.

Warum also hat dieses Wissen nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte? Warum hat unser blindes Festhalten an der „Wissenschaft“ dazu geführt, dass wir so unwissenschaftlich waren wie wohl zu keiner anderen Zeit in der Geschichte?

Kennst du das Gleichnis vom Kamel?

In einer kalten Nacht in der Wüste schläft ein Mann in seinem Zelt und hat sein Kamel draußen angebunden. Als die Nacht immer kälter wird, fragt das Kamel seinen Herrn, ob es seinen Kopf ins Zelt stecken darf, um sich zu wärmen.

„Natürlich“, sagt der Mann, und das Kamel streckt seinen Kopf in das Zelt.

Kurze Zeit später fragt das Kamel, ob es auch seinen Hals und seine Vorderbeine mit hineinnehmen darf. Wieder stimmt der Meister zu.

Schließlich sagt das Kamel, das halb drinnen, halb draußen ist: „Ich lasse die kalte Luft herein. Darf ich nicht mit reinkommen?“ Mitleidig heißt der Meister es im warmen Zelt willkommen.

Aber sobald das Kamel drinnen ist, sagt er: „Ich glaube, hier ist nicht genug Platz für uns beide. Es ist besser, wenn du draußen stehst, denn du bist der Kleinere; dann ist auch genug Platz für mich.

Und damit wird der Mann aus seinem Zelt gedrängt.

Wie konnte das passieren?

Nun, es scheint, dass man die Leute zu fast allem überreden kann, wenn man das Unvernünftige in eine Reihe kleinerer, scheinbar vernünftiger „Bitten“ aufteilt.

Die bescheidene Bitte des Kamels – nur seinen Kopf in das Zelt zu stecken – ist so bescheiden, so erbärmlich, dass es unvernünftig, ja unmenschlich erscheint, sie abzulehnen.

Ist es nicht genau das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben? Es war ein Meisterkurs darin, wie man das Verhalten eines Menschen Schritt für Schritt beeinflussen kann, indem man ein kleines Stückchen eindringt, innehält und dann von diesem neuen Punkt aus wieder eindringt, während man uns das Gefühl gibt, dass wir denen, die uns zwingen, irgendwie verpflichtet sind.

Wir sind hier gelandet, weil wir winzigen Eingriffen zugestimmt haben, denen wir niemals hätten zustimmen dürfen, nicht wegen der Größe, sondern wegen der Art der Forderung. Das liegt nicht daran, dass wir den Schaden, den wir anrichten, nicht sehen oder dass wir ihn als vernünftiges Opfer für das Gemeinwohl betrachten (obwohl einige das sicherlich tun).

Wir sind so weit gekommen, weil wir moralisch blind sind, weil wir vorübergehend nicht in der Lage sind, den Schaden zu sehen, den wir anrichten. Wie können kleine Dinge wie Kollateralschäden, „Autonomie“ und „Zustimmung“ gegen die tiefe, verblendete Hingabe an die Idee ankommen, dass wir „unseren Teil“ tun und die Menschheit retten?

Kommen wir noch einmal kurz auf das Kamel zurück.

Man könnte sagen, dass das Kamel das Verhalten seines Herrn für seine eigenen Zwecke „anstupst“, so wie wir in den letzten zwei Jahren angestupst wurden.

Das meine ich wörtlich. Die COVID-Reaktion der meisten großen Regierungen der Welt basiert auf dem Nudge-Paradigma, einer Form der Verhaltenspsychologie, die unser Verhalten durch aktive Entscheidungsfindung auf kaum wahrnehmbare Weise beeinflusst. Das Paradigma basiert auf dem Buch Nudge von Richard Thaler und Cass Sunstein aus dem Jahr 2008 und beruht auf zwei sehr einfachen Ideen:

Jemand anderes, ein vermeintlicher Experte, wird bessere Entscheidungen für dich treffen, als du es selbst tun könntest Es ist richtig, dass diese Person diese Entscheidungen für dich trifft

Die reale Umsetzung dieses Modells in Großbritannien ist MINDSPACE, ein Behavioural Insights Team (oder „Nudge Unit“), das hauptsächlich aus Akademikern der London School of Economics besteht.

Zu den wenig überraschenden Erkenntnissen von MINDSPACE gehört die Tatsache, dass wir uns stark vom Verhalten unserer Mitmenschen und von Appellen an unser Ego beeinflussen lassen (d.h. wir verhalten uns in der Regel so, dass wir uns besser fühlen, was meiner Meinung nach durch die Tugendsignal-Praktiken der Maskierung und der Impfaufkleber in den sozialen Medien bewiesen wird).

Unser Pendant zu MINDSPACE ist Impact Canada, das im Privy Council Office angesiedelt ist und nicht nur das Verhalten und die Stimmung in der Öffentlichkeit beobachtet, sondern auch Wege plant, diese im Sinne der öffentlichen Gesundheitspolitik zu beeinflussen. Das ist kein Geheimnis. Theresa Tam hat letztes Jahr in einem Artikel im Toronto Star damit geprahlt.

Diese „Nudge Units“ setzen sich aus Neurowissenschaftlern, Verhaltenswissenschaftlern, Genetikern, Wirtschaftswissenschaftlern, Politikanalysten, Marketingfachleuten und Grafikdesignern zusammen.

Zu den Mitgliedern von Impact Canada gehören Dr. Lauryn Conway, deren Arbeit sich auf die Anwendung von Verhaltenswissenschaften und Experimenten auf die nationale und internationale Politik konzentriert, Jessica Leifer, eine Spezialistin für Selbstkontrolle und Willenskraft, und Chris Soueidan, ein Grafikdesigner, der für die Entwicklung der digitalen Marke von Impact Canada verantwortlich ist.

Slogans und Hashtags (wie „Do your part“, #COVIDvaccine und #postcovidcondition), Bilder (von Krankenschwestern, die Masken tragen, die aussehen wie aus dem Film Outbreak) und sogar die beruhigende jadegrüne Farbe auf den Informationsblättern „Get the facts about COVID-19 vaccines“ sind alles Produkte der Forschungs- und Marketinggurus von Impact Canada.

Sogar der ständige Fluss subtilerer Bilder – auf Werbetafeln und elektronischen Verkehrsschildern – normalisiert das entsprechende Verhalten durch die subtile Suggestion und Rechtfertigung von Angst.

Mit Impfquoten von mehr als 90 % sind die Bemühungen unserer Nudge-Einheit äußerst erfolgreich.

Aber warum sind wir überhaupt so empfänglich für Nudges? Sollten wir nicht die rationalen, kritisch denkenden Nachfahren der Aufklärung sein? Sollen wir nicht wissenschaftlich sein?

Eine der großen Lehren der letzten zwei Jahre ist, wie sehr wir alle von Angst beeinflusst werden. Die Nudge-Einheiten der Welt manipulieren unsere Ängste meisterhaft und nach einem genau berechneten Rhythmus. Aber das ist eine heikle Angelegenheit.

Wenn wir uns hilflos fühlen, werden uns Angstappelle in die Defensive treiben. Wenn man uns aber das Gefühl gibt, dass wir etwas tun können, um die Bedrohung zu minimieren, ist unser Verhalten sehr beeinflussbar. Wir müssen zum Beispiel glauben, dass die kleine Maske, die wir theatralisch am Eingang des Lebensmittelladens aufsetzen, einen tödlichen Virus bekämpfen wird, dass die Spritze, die wir nehmen, die Menschheit retten wird (oder uns zumindest den Ruf verschafft, dies zu tun).

Aber woher kommt die Idee, dass wir auf diese Weise manipuliert werden sollten?

Nichts davon ist schnell passiert und es hat nicht im Jahr 2020 begonnen. Unsere moralische Blindheit, unsere moralische Panik, ist der Höhepunkt einer langfristigen Kulturrevolution und einer Entgrenzung unserer wichtigsten Institutionen. Wie Antonio Gramsci, der Gründer der italienischen kommunistischen Partei, verkündete, müssen wir „die Kultur erobern“, um den Triumph des Sozialismus im Westen zu erreichen. Und was er sich dafür vorstellte, beschrieb Rudi Dutschke 1967 als einen „langen Marsch durch die Institutionen“.

Die Anhänger von Gramsci schufen, wie Allan Bloom in The Closing of the American Mind schrieb, die mächtige kulturelle Linke. Mit den Universitäten als ihren Laboratorien lehrten die radikalen Linken des Westens jahrzehntelang Studenten die Tugenden des Relativismus und des Gruppendenkens.

Nach ihrem Abschluss arbeiteten sie sich in ihren jeweiligen Berufen nach oben und formten die Institutionen, denen wir zu vertrauen gelernt haben: die Wissenschaft, die Medizin, die Medien, die Regierung und sogar die Justiz. Sie wurden mit der Leitideologie der „Politik der Absicht“ geformt, die davon ausgeht, dass du tugendhaft bist, wenn deine Absichten edel und dein Mitgefühl grenzenlos sind, selbst wenn deine Handlungen letztendlich zu einer Katastrophe kolossalen Ausmaßes führen.

In der Politik der Absichten gibt es keine Rechenschaftspflicht. Keine Entschuldigung. Keine Autonomie. Keine Individualität.

Das ist es, was hinter sozialem Aktivismus, Progressismus, Wokeism, Neoliberalismus, Reinheitspolitik und der Stempelkultur steckt, die in der Eile, „akzeptable“ Ideen zu schützen, die Vernunft über den Haufen wirft.

Und genau deshalb wurde die Sprache zur Munition des COVID-Krieges: weil sie das zweckmäßigste und effektivste Mittel ist, um die Kultur zu erobern. Man denke nur an die Begriffe „Selbstisolierung“, „Covidiot“ und natürlich „Anti-Vaxxer“ – das sprachliche Skalpell, mit dem die Gesellschaft an ihren Fugen zerschnitten wird. Selbst die Tatsache, dass „COVID“ großgeschrieben wird (vor allem in den USA, Kanada und Australien), hat Auswirkungen auf das Gewicht, das wir ihm geben.

Diese heimtückischen Verschiebungen in unserer Sprache tragen dazu bei, ein soziales Betriebssystem zu verankern, das seine Fähigkeit bewiesen hat, die Gesellschaft uneingeschränkt umzugestalten. Crystal Luchkiw suspendiert wurde, weil sie einer Risikopatientin eine Ausnahmegenehmigung für die COVID-Impfung erteilt hatte, Tamara Lich und Artur Pawlowski zu politischen Gefangenen gemacht wurden, unser Premierminister gestern vor dem Ausschuss für den Ausnahmezustand der öffentlichen Ordnung in Ottawa (unter Eid) aussagte, Amnestie für die (scheinbar) unschuldig Unwissenden gefordert wurde und wir heute alle zusammenkommen mussten.

Wenn das die Ursache für unsere moralische Blindheit ist, wie heilen wir sie? Wie „wecken“ wir die Menschen auf, dass das, was wir tun, schädlich ist?

Der belgische Psychologe Mattias Desmet sagt, einen Anhänger dieses Systems wachzurütteln, ist wie der Versuch, jemanden aus einem hypnotischen Zustand aufzuwecken. Wenn du das versuchst, indem du z. B. Argumente über die Auswirkungen von Pandemiemaßnahmen auf hungernde Kinder in Indien vorbringst, wird es vergeblich sein, weil du dich auf Ideen verlässt, denen sie kein psychologisches Gewicht beimessen. Wie eine hypnotisierte Person, die nichts spürt, wenn ein Chirurg einen Schnitt macht, sind Beweise, die der Darstellung widersprechen, außerhalb ihres Blickfelds.

Ich persönlich habe noch von keinem Fall gehört, in dem jemand allein durch Vernunft oder Beweise von der Absurdität der COVID-Erzählung überzeugt wurde. Ich habe monatelang mit der kanadischen Covid Care Alliance zusammengearbeitet, um evidenzbasierte Informationen über COVID bereitzustellen, aber ich habe keine wirkliche Wirkung erzielt, bis ich ein Video gemacht habe, in dem ich geweint habe.

Warum hast du geweint, als du das Video gesehen hast? Warum kommen uns die Tränen, wenn wir uns an der Tankstelle treffen oder mit den Hunden spazieren gehen?

Ich glaube, die Antwort ist, dass es bei all dem nicht um Beweise und Vernunft geht. „Effektiv oder ineffektiv“ war nie das Thema. Es geht um Gefühle, auf beiden Seiten. Gefühle, die unseren Reinheitswahn rechtfertigen, Gefühle (ich vermute, dass viele von euch heute hier sind), dass „etwas faul ist im Staate Dänemark“, wie Hamlets Marcellus witzelte, und dass wir nicht zählen.

Sind Fakten wichtig? Natürlich tun sie das. Aber Fakten allein werden niemals die Fragen beantworten, die uns wirklich interessieren. Lass mich das noch einmal sagen. FAKTEN ALLEIN WERDEN NIEMALS DIE FRAGEN BEANTWORTEN, DIE UNS WIRKLICH WICHTIG SIND.

Der wahre COVID-Krieg ist kein Kampf darum, was wahr ist, was als Information zählt oder was es bedeutet, #followthescience zu sein. Es ist ein Kampf darum, was unser Leben bedeutet und ob wir wichtig sind. Es ist ein Kampf um die Geschichten, die wir erzählen.

Erzählen wir weiterhin die verführerische Geschichte der Verstaatlichung (was passiert, wenn wir den Staat bitten, die Autorität über alle Bereiche unseres Lebens zu übernehmen)? Lagern wir unser Denken und unsere Entscheidungen an den Staat aus, der sagt:

Macht euch keine Sorgen um die Versorgung eurer Familie, wir bieten Sozialhilfe;

Macht euch keine Sorgen, wenn ihr krank seid, denn wir bieten euch eine kostenlose Gesundheitsfürsorge;

Macht euch keine Sorgen um die Pflege eurer alternden Eltern, dafür gibt es die Langzeitpflege;

Und jetzt auch noch Versicherungen, Überziehungskredite und Kreditlinien und sogar der perfekte Erlass von Studentenkrediten?

Erzählen wir die Geschichte, dass unser individuelles Leben nicht wichtig ist, dass wir für das Wohl der Allgemeinheit entbehrlich sind, dass die Technologie uns läutern wird und dass alle unsere Probleme gelöst werden, wenn wir nur die richtigen Führer wählen?

Oder erzählen wir eine bessere Geschichte? Eine Geschichte, die besagt, dass unsere Anführer nur ein Spiegelbild von uns selbst sind, dass es immer besser ist, uns selbst weiser, stärker und tugendhafter zu machen, als uns darauf zu verlassen, dass der Staat uns gesund, sicher und gut macht, eine Geschichte, die besagt, dass wir uns immer wieder nach dem sehnen, wonach wir uns alle zutiefst sehnen: nach Sinn, Bedeutung und der Verbindung mit der Menschlichkeit in anderen. Das ist meiner Meinung nach eine viel überzeugendere Geschichte und die, die wir erzählen müssen, wenn wir weiter kämpfen wollen.

Wie geht es nun weiter?

Über die moralischen Qualitäten der Ausreißer von heute ist schon viel geschrieben worden. In einem wortgewaltigen Brief an die Ungeimpften schreibt Del Bigtree: „Wenn Covid ein Schlachtfeld wäre, wäre es noch warm von den Leichen der Ungeimpften.“

Das ist wahr, aber neben ihnen würde jeder liegen, der sich weigert, sein Denken auszulagern, der sich nicht in der Bequemlichkeit willentlicher Ignoranz suhlt und der weiter durch die Dunkelheit stapft, ohne eine Laterne, die den Weg erhellt.

Moralisches Durchhaltevermögen ist heutzutage ein Problem. Die Empathie ist gering, und das nicht nur auf der Seite der Befürworter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Gefühl, das ich in diesen Tagen nicht ganz ignorieren oder unter einen Hut bringen kann und auf das ich weder als Ethiker noch als Mensch stolz bin, ist ein spürbares Gefühl der Betäubung. Gefühllos gegenüber der Wiederholung der Gräueltaten der Geschichte, gefühllos gegenüber der Faulheit der Willfährigen, die dazu beigetragen haben, die Welt zu schaffen, in der wir heute leben, gefühllos gegenüber den unauthentischen Bitten um Amnestie.

Diejenigen, die ihre Stimme erhoben haben, werden müde und wir wissen nicht einmal, in welcher Runde des Kampfes wir uns befinden. Im Laufe der Zeit können selbst die Engagiertesten nachlassen, und was einst als edles, unumstößliches Ziel erschien, kann im Dunst der wechselnden Krisen seine Kraft verlieren. Und es wird lange dauern, bis der Chor der Menschheit unser Loblied singt, wenn er es überhaupt jemals tut.

Aber ich glaube, dass diejenigen, die durchhalten können, uns eines Tages aus dieser moralischen Katastrophe herausführen werden, diejenigen, die uns daran erinnern können, dass immer mehr Regeln, Einschränkungen und Signale unserer scheinbaren Tugend nur ein Schleier über unserer moralischen Leere sind.

Du fragst dich vielleicht: Was ist, wenn ich ignoriert werde? Was ist, wenn ich nicht mutig bin? Was ist, wenn ich versage?

Die Wahrheit ist, dass wir alle versagen… jeden Tag. Das ist unvermeidlich. Aber ich glaube, das größte menschliche Versagen besteht darin, dass wir so tun, als wären wir Götter, Heilige oder perfekte Helden, als könnten wir rein und unbesiegbar sein.

Natürlich wollen wir alle der Held in unserer eigenen Geschichte sein und die Schurken um uns herum besiegen. Aber es stellt sich heraus, dass die wahren Schurken in uns leben und jeden Tag stärker werden.

Der wahre COVID-Krieg wird nicht auf den Gängen unserer Parlamente, in unseren Zeitungen oder sogar in den Vorstandsetagen von Big Pharma ausgetragen.

Er wird zwischen entfremdeten Schwestern ausgefochten, zwischen Freunden, die nicht zum Weihnachtsessen eingeladen wurden, zwischen entfernten Ehepartnern, die versuchen, in der Person, die ihnen gegenüber sitzt, etwas vage Vertrautes zu sehen. Er wird ausgefochten werden, wenn wir darum kämpfen, unsere Kinder zu schützen und unseren Eltern in ihren letzten Tagen Würde zu geben. Er wird in unseren Seelen ausgetragen werden.

Ist eine COVID-Amnestie möglich? Natürlich ist sie möglich… wenn wir an unserer vorsätzlichen Blindheit festhalten, wenn wir unsere Fehler beschönigen. Es ist möglich, wenn ich vergesse, dass mich mein Premierminister im letzten Jahr als Rassist bezeichnet hat, dass die Polizei vor meiner Tür stand, dass ich zu Hause geblieben bin, während Freunde scheinheilig ohne mich ins Restaurant gegangen sind, dass ich Rechte verloren habe, die nur die wirklich Unreflektierten genießen, und dass ich versuche, meiner 2-jährigen Tochter beizubringen, wie man spielt, sich etwas vorstellt und hofft, während die Welt um sie herum zerbricht.

Aber „Vergeben und Vergessen“ wird unsere Zerrissenheit nur verfestigen. Wir müssen unseren Fehlern ins Gesicht blicken. Wir müssen unser Bedauern aussprechen. Und wir müssen es auch so meinen.

Wir werden noch eine Weile in diesem Krieg sein und es wird wahrscheinlich mehr Opfer geben, als wir uns im Moment vorstellen können. Wie der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Dichter Mark Strand schrieb: „…. Wenn wir nur wüssten, wie lange die Trümmer dauern, würden wir uns nie beschweren.“

In der Zwischenzeit erzählen wir unsere Geschichten. Wir erzählen unsere Geschichten, weil wir das seit Tausenden von Jahren tun, um unseren Ängsten einen Sinn zu geben, um mit Menschen aus anderen Stämmen zu kommunizieren, um unseren Vorfahren ein gewisses Maß an Unsterblichkeit zu verleihen und um unsere Kinder zu unterrichten. Wir erzählen unsere Geschichten, weil wir glauben, dass ein Schrei in der Dunkelheit irgendwann erhört werden wird. Diese Geschichten sind es, die eine Krise in einen Kontext stellen. Und manchmal kann eine Krise auch produktiv sein.

1944 schrieb Jean Paul Sartre einen Artikel für die Zeitschrift Atlantic über diejenigen, die gegen die Besetzung Frankreichs kämpften. Sartre beginnt den Artikel mit einer scheinbaren Verkürzung:

„Nie waren wir freier“, schrieb er, „als unter der deutschen Besatzung. Wir hatten alle unsere Rechte verloren, vor allem unser Recht zu sprechen. Sie beschimpften uns bis ins Gesicht….Die deportierten uns massenhaft…. Und gerade deshalb waren wir frei.“

Frei? Wirklich?!

Für Sartre sind es nicht die Umstände, die uns kontrollieren, sondern die Art und Weise, wie wir sie interpretieren. Sartre sagte, dass sie sich einig waren, weil sie alle die gleichen Ängste, die gleiche Einsamkeit und die gleiche Ungewissheit über die Zukunft erlebten.

Und es war der Mut derjenigen, die inmitten all dessen dem Leiden widerstanden, der sie aus der Situation herausführte.

Es wird an denen liegen, die sich aus irgendeinem Grund für Resilienz statt für Hilflosigkeit entscheiden, deren Bedürfnis zu hinterfragen so natürlich ist wie das Atmen, deren Stimme in der Stille erklingt und die die Menschlichkeit in anderen durch den dichten Nebel von Scham und Hass hindurch sehen können.

Es werden diese Ausreißer sein – Menschen wie du, die mutig genug waren, heute hier zu sein -, die uns dazu bringen werden, auf diesen Moment in der Geschichte zurückzublicken und zu sagen: „Nie waren wir freier“.1