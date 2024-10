Wer die aktuelle Geopolitik Asiens verstehen will, sollte sich diesen Film nicht entgehen lassen.

Es ist George Yeo, der 21 Jahre lang Kabinettsminister in Singapur war, davon 7 Jahre als Außenminister. Unserer bescheidenen Meinung nach gibt es nur wenige Menschen, die die Geopolitik Asiens so gut verstehen wie er.

If you want to understand Asian geopolitics today, this is an absolute must-watch.



This is George Yeo, who was a Singaporean cabinet minister during 21 years, including Minister for Foreign Affairs during 7 years.

Hier eine kurze Zusammenfassung seines Vortrags:

Die USA wissen wenig über China

Er sagt: „Das politische System der USA ist dezentralisiert und durchläuft aufgrund der Notwendigkeit, Wählerstimmen zu gewinnen, emotionale Phasen. Jetzt tritt es in eine Phase ein, in der China aufgrund von Massenemotionen dämonisiert wird. Hinter den Kulissen finden gewisse Manipulationen statt, die jedoch nicht auf Wissen beruhen.

Seiner Meinung nach „verstehen die USA nicht die Natur Chinas“, die Tatsache, dass China „ständig Mauern um sich herum baut, weil es mit seiner eigenen Homogenität zufrieden ist“. Es sei falsch, wenn die USA glaubten, „China wolle sie als Platzhirsch der Welt verdrängen“ und deshalb „versuchen, China einzudämmen oder gar zu Fall zu bringen“. Dies sei nicht nur ein falsches Verständnis der Ziele Chinas, sondern die USA „könnten sich dabei auch verausgaben, und ich glaube nicht, dass sie Erfolg haben werden“. Mit ihren Zöllen und Sanktionen liefen die USA Gefahr, den gleichen Fehler zu machen wie Chinas Qing-Dynastie und „sehr schwach zu werden“.

Er glaubt, dass die Vorherrschaft des US-Dollars brechen wird und die Maßnahmen der USA diesen Tag „vorantreiben“ werden.

Er sagt: „Das Schlüsselereignis wird sein, wenn die Vorherrschaft des US-Dollars zusammenbricht. Wir alle wissen, dass er eines Tages zusammenbrechen wird, denn das ist nicht normal. Wenn das in 30 Jahren passiert, lasst uns trinken und fröhlich sein. Aber wenn es in fünf Jahren passiert, dann müssen wir rechnen, nicht wahr? Wissen wir, wann der Keks zerbricht? Wir wissen es nicht. Aber die Art und Weise, wie sich die USA bewegen, bringt diesen Tag näher.“

Man „verschiebt diesen Tag nach vorn“, weil man versuche, „Länder durch Sanktionen zu kontrollieren“ und deshalb immer mehr Länder Gegenmaßnahmen ergreifen und sich so dem Zugriff der USA entziehen.

China sei nicht in Schwierigkeiten und „Überkapazität“ sei „Informationskrieg

Es gebe einen „Informationskrieg gegen China“ und er „glaube nicht“, dass China in Schwierigkeiten sei. „Sehen Sie sich die Fabriken an, sehen Sie sich die Elektroautos an, sehen Sie, wie verängstigt die Europäer sind und China Überkapazitäten vorwerfen. Ich meine, wie kann man China Überkapazitäten vorwerfen, wenn man selbst solche Freiheiten hat, lange Sommer hat, nur wenige Stunden arbeitet und sagt: Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ihr arbeitet zu hart! Das hat Konsequenzen. Wenn Familien sich Freiheiten nehmen mit ihren Kindern, mit sich selbst, dann hat das Konsequenzen“.

Er glaubt, dass die „Gesundheit“ der asiatischen Gesellschaften ein Vorteil gegenüber dem Westen ist.

„Schauen Sie sich Asien an, China, Südostasien, Indien. Dort gibt es Menschen, die hart arbeiten, die von ihren Kindern besessen sind, die ihnen eine höhere Bildung ermöglichen wollen, damit die Kinder eine bessere Ausbildung, eine bessere Gesundheit und ein besseres Leben haben. […] Sie werden es schaffen, und wir haben das Glück, in dem Teil der Welt zu leben, in dem die seltsamen Werte bisher nicht in die Gesellschaften eingedrungen sind. [Warum ist Amerika heute ein so großer Markt für Drogen? Und ich habe den Eurovision Song Contest gesehen… […] Teile davon sind fast satanisch. Aber in den meisten Teilen Europas ist es jetzt in Mode. Was ist los?

Premierminister Lee sprach davon, dass wir all diese aufregenden Dinge so weit wie möglich von uns fernhalten sollten. Unsere Gesellschaften müssen gesund bleiben. Unsere Familien intakt halten. Ich meine, KI ist notwendig, aber KI kann keine moralischen Fragen für uns beantworten. Am Ende muss jeder Einzelne, jedes Kind selbst entscheiden. Tauchen Sie ein in die Technologie. Nutzen Sie sie. Aber haben Sie ein Gefühl dafür, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Wenn wir das als Maßstab nehmen, um die menschliche Gesellschaft zu beurteilen, würde ich sagen, dass wir sehr glücklich sind, in einem Teil der Welt zu leben, in dem die Gesellschaft im Großen und Ganzen gesund ist und es ihr gut geht“.

Es ist wichtig, dass die ASEAN zusammenbleibt und nicht zersplittert wird, wie es die USA mit den Philippinen versuchen.

„Wenn wir [die ASEAN] nicht zusammenhalten, werden wir zersplittert, und anstatt Nachbarn zu sein, werden wir zu Klienten der Großmächte. Anstatt uns auszunutzen, werden wir von ihnen ausgenutzt. Es gibt immer eine Bedrohung.

Nehmen wir nun die Philippinen. Die Philippinen haben legitime Streitigkeiten mit China. Beide Seiten haben ihre Argumente. Die Amerikaner sehen das als Chance. Und greifen ein und bringen die Japaner ins Spiel. Und jetzt ist die philippinische Politik in diesem […] gefangen.

[China und die Philippinen] hatten ein Abkommen, ein Gentlemen’s Agreement mit Duterte, aber Marcos hat es aufgekündigt. Also müssen sie einen neuen Weg finden, um ein Gleichgewicht herzustellen. Und sie müssen die Amerikaner ausnutzen und nicht von ihnen ausgenutzt werden. Aber es ist sehr schwierig, wenn man versucht, eine Großmacht auszunutzen, denn am Ende wird man von ihr ausgenutzt.

Die meisten ASEAN-Staaten wollen China nicht als Feind

Vietnam hat unter anderem eine bedeutungsvolle Entscheidung getroffen, sich an China zu halten“, sagt er: „Es wurde nicht gut darüber berichtet, aber Vietnam hat zugestimmt, dass Hanoi mit Kunming und Nanning durch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke verbunden wird. Das ist eine große Sache, denn jede Verbindung kostet Dutzende Milliarden Dollar. Und es wird die Topologie der Logistik, der Lieferketten und der Mobilität der Menschen für die nächsten Jahrzehnte verändern.

Ähnliches gilt für Indonesien. Dort heißt es: „Prabowos erster Besuch in China“ und bei seinem Treffen mit Xi Jinping: „Xiao Di sprach mit Da Ge. Der kleine Bruder spricht mit dem großen Bruder. Aber als wir nach Japan gingen, war es ein Bruder, der mit einem Bruder sprach.

Er fügte hinzu: „Schauen Sie sich die anderen Länder an, Laos, Kambodscha, Thailand, Malaysia, Brunei. Niemand will China als Feind. Und die Amerikaner haben das bisher nicht begriffen. Weil China für uns immer größer wird, wollen wir alle die Amerikaner im Boot haben. Aber wenn die Amerikaner sagen: Nein, wir müssen uns zwischen China und uns entscheiden: Nein, das können wir nicht. Wie sollen wir uns entscheiden? Ich meine, in China verdienen wir unser Geld.

