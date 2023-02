»Wer einen Krieg führen will, muss lügen«

Der folgende Film von Vera Sharav, Teil 2 einer fünfteiligen Dokumentation, wurde am 31. Januar 2023 auf CHD.TV erstmalig ausgestrahlt. Er enthält Bilder von tatsächlichen Grausamkeiten an Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart. Wir bitten um Beachtung! Nachfolgend veröffentlichen wir hier die Übersetzung des Film-Transkriptes.

Vera Sharav

Überlebende des Holocaust

Unser ältester Sohn ist gestorben. Er starb an einer Reaktion auf ein Medikament, das ihm verschrieben wurde. Und dieser ganze Horror hat mich dazu gebracht, die Art von Lobbyarbeit zu betreiben, die ich seit Jahrzehnten mache. Und im Grunde werden viele dieser Psychopharmaka, wie auch die COVID-Injektionen, die experimentellen Injektionen, nicht richtig getestet.

Das Versprechen lautet immer: „Wir werden Geld sparen. Wir werden der Regierung mit diesem neuen Medikament, das jetzt 8.000 Dollar pro Jahr kostet, eine Menge Geld sparen.“ Clorazil, das war damals das erste Medikament, das so teuer war. Denn es sollte die Krankenhäuser entlasten und all diese Wunder bewirken. Ja, klar. Man hat uns nie gesagt, wie viele Opfer das Medikament gefordert hat.

Bei den Kinderimpfungen handelt es sich zumeist um Cocktails. Das Tolle für die Industrie an diesen Cocktails ist, dass man die Nebenwirkungen nicht auf dieses oder jenes Medikament schieben kann, denn sie sind ja alle darin enthalten. Woher weiß man, welches die Nebenwirkungen verursacht? Das ist eine wunderbare Möglichkeit, alles zu vertuschen.

Da war diese Härte der Regierung, die einem plötzlich vorschreibt, wie man sein Leben zu leben hat, und einen sogar daran hindert, sein Leben zu leben. Und wir wurden mit diesem einen Narrativ indoktriniert, das nicht stimmig war. Es passte einfach nicht. Und im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass da etwas vor sich ging, und dass wir sozusagen als Herde in eine Richtung getrieben werden. Es begann schon recht früh, zum Beispiel wurde in New York geschildert, dass so viele tausende Menschen starben und die Krankenhäuser überfüllt seien. Und doch gab es einige Leute, die mit ihren Kameras reingingen und Videos drehten, die leere Krankenhäuser in New York zeigten.

Es gab zwar einige Krankenhäuser, die überfüllt waren, aber das lag daran, dass alle nur in einige wenige Krankenhäusern geschickt wurden. Das ist natürlich eine große Lüge. Damit wurde mir klar, dass Panik erzeugt wurde. Panik wurde erzeugt, damit die Menschen das Vertrauen in sich selbst verloren, Dinge selbst zu erkennen und danach zu handeln. Sie glaubten dadurch, dass es das Beste sei, auf das zu hören, was die Regierung sagt, auf die Beamten des Gesundheitswesens, und auf „die Experten“. Und das ist natürlich genau das, was uns Tag und Nacht von allen Medien vorgebetet wurde.

Als die experimentellen Impfstoffe auf den Markt gebracht wurden und man sofort damit begann, die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, und die nicht nachweisen konnten, dass sie geimpft waren, vom Reisen auszuschließen. Und als sie die Schulen schlossen und so weiter und so fort… da wurde es sehr, sehr offensichtlich, und da merkte ich: Moment mal. Denn natürlich war ich zu dem Zeitpunkt schon aktiv und kannte alternative Informationsquellen. Und das alles hat sich nicht bewahrheitet. Was uns offiziell gesagt wurde, stimmte nicht mit dem überein, was die Menschen vor Ort sagten, die Augenzeugen. Und das wurde von Tag zu Tag deutlicher. Es wurde deutlich, dass man sich nicht auf das verlassen kann, was einem von offizieller Seite erzählt wird. Die Agenda ist eine ganz andere, als wir glauben.

Jene, die für die Pandemie verantwortlich sind, haben zwei Waffen benutzt, die auch die Nazis einsetzten, und zwar Angst und Propaganda. Propaganda nährt die Angst, heizt sie an und verstärkt sie. Und das ist es, was hier passiert ist. Damals wurde die Angst eingesetzt, als man Juden als Überträger ansteckender Krankheiten brandmarkte. Was ich erkannt habe und was mich erschreckte, war, dass die Medizin sich dem Nazi-Regime hatte und sich instrumentalisieren ließ. Es war die Medizin, die die Protokolle für den Völkermord entwarf. Der medizinische Mord begann bereits mit dem T4-Programm, bei dem behinderte deutsche Säuglinge und Kleinkinder unter drei Jahren die ersten Opfer waren, gefolgt von den psychisch Erkranken, den körperlich Behinderten und schließlich den Alten in Pflegeheimen.

Und siehe da, zu meinem Entsetzen erließen im März und April 2020 die Regierungen in ganz Westeuropa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, mit anderen Worten, den reichsten Ländern der Welt, Anweisungen an die Krankenhäuser, keine älteren Menschen mehr zu behandeln. Das war ein Völkermord. Andrew Cuomo, der damals Gouverneur von New York war, prophezeite, bevor er diese mörderische Anordnung erließ, durch die 15.000 ältere New Yorker abgeschlachtet wurden: „Dieses Virus wird wie ein Lauffeuer durch die Pflegeheime gehen.“ Und für seine „Bemühungen“ erhielt er einen Medienpreis.

Das hat etwas mit der utilitaristischen Philosophie zu tun. Die utilitaristische Philosophie, d. h. die Eugenik, betrachtet nur das Praktische, und sie misst dem menschlichen Leben einen Wert bei. Einige Menschenleben sind wertvoll, andere sind unwert. Und ältere Menschen werden als wirtschaftliche Last betrachtet, als unwürdig. Die Nazis nannten sie „unnütze Esser“. Im Westen hat man sich die eigene genoziden Politik gegen die ältere Bevölkerung nie eingestanden. Niemand wurde vor Gericht gestellt, und viele, viele Millionen wurden für den Völkermord ausgegeben.

Midazolam wurde sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den Vereinigten Staaten in großen Mengen gekauft und in sehr hohen, tödlichen Dosen verschrieben. Das geschah mit voller Absicht. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das war Völkermord. Das war Massenmord, um die wirtschaftliche Last loszuwerden. Andrew Cuomo wurde von der New Yorker Versicherungsbranche dazu überredet, den Krankenhäusern und Pflegeheimen Immunität zu gewähren. Und so hat man sich von der wirtschaftlichen Last befreit, von den Menschen, die ihr ganzes Leben lang in die Versicherung eingezahlt hatten. Und die Versicherungsgesellschaft konnte sich einfach aus dem Staub machen und musste nicht mehr zahlen.