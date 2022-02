Wer hat das Gold?

1971 gaben die USA abrupt den Goldstandard auf, und bei der öffentlichen Bekanntgabe blickte US-Präsident Richard Nixon in die Fernsehkamera und sagte: „Wir sind jetzt alle Keynesianer.“

Ich war damals ein junger Mann und hatte bereits Gold gekauft, wenn auch in sehr geringem Umfang, aber ich erinnere mich, dass ich in das Gesicht dieses wahnhaften Mannes sah und dachte: „Das ist nicht gut.“

Aber die ganze Welt stimmte Herrn Nixon offenbar zu, und innerhalb weniger Jahre verließen auch die anderen Länder den Goldstandard, was bedeutete, dass von diesem Zeitpunkt an keine Währung mehr durch etwas anderes als ein Versprechen gedeckt war.

Partyzeit

Es dauerte nicht lange, bis die Länder begannen, mit ihren Währungen zu spielen. Früher waren die deutsche Mark, der französische Franc, die italienische Lire und der britische Schilling ungefähr gleichwertig, und vier oder fünf von ihnen waren etwa einen Dollar wert.

Das hatte sich bereits vor 1971 zu ändern begonnen, aber nach der Abkopplung vom Gold begannen die Regierungen der Welt, die Vorteile der Manipulation ihrer eigenen Währungen gegenüber den Währungen anderer Nationen wirklich zu erkennen.

Von diesem Zeitpunkt an wurde ein Geldschein eines beliebigen Landes, der bereits nicht mehr als ein „Ich schulde dir“ war, zunehmend zu einem „Ich schulde dir einen unbestimmten und schwankenden Betrag“ degradiert.

Diese Fixierung auf Geldmanipulationen begann ähnlich wie das Experimentieren der Jugendlichen in den 1960er Jahren mit Drogen, und um die Jahrtausendwende hatte sie sich zu einer Art Heroinsucht ausgeweitet. Unglücklicherweise waren diejenigen, die zu Süchtigen geworden waren, die nationalen Führer in der Finanzwelt und der Politik.

Nun, wir befinden uns im zweiten Jahrzehnt des Jahrtausends. Die Partei hat sich verschlechtert und wird bald ein schlimmes Ende nehmen.

Diejenigen unter uns, die seit vielen Jahren vorausgesagt haben, dass Herr Keynes und Herr Nixon sich geirrt haben und die Welt sich wieder dem Gold zuwenden wird, gewinnen zu diesem späten Zeitpunkt ein wenig an Zugkraft.

Es gibt immer mehr Menschen, die erkennen, dass alle Fiat-Währungen irgendwann zu Ende gehen und Gold weiterhin glänzen wird.

Aber es bleiben zwei Fragen offen, die selbst die besten Prognostiker ins Grübeln bringen.

Welche Rolle wird Gold in der Zukunft spielen?

Wenn die Währungen zusammenbrechen, wird es dann einen sofortigen und vollständigen Wechsel zu Gold geben? Unwahrscheinlich.

Werden weitere Fiat-Währungen als Lösung für das Papiergeld vorgeschlagen werden? Mit ziemlicher Sicherheit.

Werden zukünftige Währungen durch Gold gedeckt sein? Wahrscheinlich, zumal viele Regierungen und Bankinstitute im Stillen versuchen, Gold zu kaufen, während sie versuchen, das Ausmaß ihrer Vorräte nicht zu verraten.

Werden goldgedeckte Währungen das Geld für den Rest unseres Lebens stabilisieren? Ziemlich unwahrscheinlich.

Selbst die Länder, die sich zu Prüfungen bereit erklären, um nachzuweisen, dass sie das Gold besitzen, das sie vorgeben zu besitzen, werden irgendwann in der Zukunft nach Möglichkeiten suchen, einen „Nixon“ zu machen und den Goldstandard wieder zu verlassen. (Die kurzfristigen Vorteile von Währungsmanipulationen sind zu verlockend.)

Wer hat das Gold?

Währungen kommen und gehen in der Welt mit bemerkenswerter Häufigkeit (in den letzten hundert Jahren gab es weltweit über zwanzig Hyperinflationen).

In diesem stillen Gerangel, von dem wir sprachen, ist niemand wirklich ehrlich darüber, wie viel Gold er besitzt. Darüber hinaus gibt es selbst unter den führenden Experten auf diesem Gebiet (und hier beziehe ich mich nicht auf die Experten im Fernsehen, sondern auf die Wirtschaftswissenschaftler, die ich persönlich am meisten schätze) zahlreiche Spekulationen darüber, wer was besitzt.

Eine Lehrmeinung besagt, dass die USA zwar seit langem behaupten, sie besäßen rund 8.000 Tonnen Gold in Fort Knox, dass es aber seit 1953 keine Prüfung von Fort Knox mehr gegeben hat. (Das ist nicht ermutigend.) Sind es 8.000 Tonnen? 4,000? Keine? Es ist unwahrscheinlich, dass wir jemals eine ehrliche Antwort auf diese Frage erhalten werden.

Darüber hinaus haben die USA seit dem Kalten Krieg etwa 6.000 Tonnen Gold für europäische Länder gehalten.

Jetzt, da die USA zum größten Schuldnerland der Welt geworden sind, wird Europa ein wenig unruhig, und einige fordern das Gold zurück. Als Reaktion darauf hat die Federal Reserve Deutschland einen kleinen Teil ihres Goldes geschickt, vermeidet es aber, den Rest auszuliefern und verweigert ihnen sogar die Möglichkeit, den Rest zu inspizieren. (Auch das ist nicht ermutigend.)

Andererseits gibt es ebenso scharfsinnige Wirtschaftswissenschaftler – Insider der US-Regierung -, die behaupten, dass sie ziemlich sicher sind, dass sich das Gold sowohl in Fort Knox als auch im unterirdischen Tresor der New Yorker Federal Reserve Bank befindet. Im letzteren Fall geben sie an, dass ein Großteil oder das gesamte Gold zwar an die Goldbarrenbanken vermietet wurde, aber nie das Gebäude verlassen hat.

Was bedeutet dies für die rechtmäßigen Eigentümer? Es gibt mehrere legitime Ansprüche auf ein und dieselben Goldbarren.

Könnte die Fed die rechtmäßigen Eigentümer – die europäischen Nationen – verbrennen und die Goldbarrenbanken anzünden? Könnte sie das Gold einfach konfiszieren (vorausgesetzt, es ist noch vorhanden), um eine neue goldgedeckte Währung für die USA zu schaffen, und allen anderen Anspruchsberechtigten die kollektive Nase zeigen?

Und hält die People’s Bank of China etwa 2.500 Tonnen Gold, wie behauptet wurde? Oder hält sie 5.000 Tonnen oder sogar mehr? Sicherlich ist es für sie von Vorteil, die niedrigste Menge zu behaupten, die derzeit glaubhaft ist. Einige Insider der US-Regierung haben darauf bestanden, dass die niedrige Zahl die wahre Zahl ist.

Der Streit über diese Frage mag müßig erscheinen, ist es aber nicht. Die Frage „Wer hat das Gold?“ kann sehr wohl darüber entscheiden, welche Länder die Währungszusammenbrüche unbeschadet überstehen werden.

Wer das meiste Gold besitzt, wird über den größten realen Reichtum verfügen und damit in den kommenden Jahrzehnten den prominentesten Platz am Verhandlungstisch einnehmen. Ob dieser Tisch nun der IWF, die neue AAIB (Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank) oder irgendeine künftige zentrale Wirtschaftsinstanz sein wird, die Zukunft wird an den Spieler mit dem meisten Metall gehen, da er in der Lage sein wird, die meiste Währung zu schaffen, in welcher Form auch immer.

Anmerkung der Redaktion: Wir sind der Meinung, dass jeder etwas physisches Gold besitzen sollte. Gold ist die ultimative Form der Vermögensversicherung. Es hat den Wohlstand in jeder nur denkbaren Krise bewahrt. Es wird auch in der nächsten Krise das Vermögen bewahren.

Die kommende wirtschaftliche und politische Krise wird viel schlimmer sein, viel länger dauern und ganz anders verlaufen als das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben.