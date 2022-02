Ausgewertet Daten von deutscher Krankenkasse zeigen mehr als 400.000 Covid-Impfschäden

Eine deutsche Krankenkasse, die BKK ProVita, erklärte: Eine Analyse der Daten von mehr als 10 Millionen Menschen deute darauf hin, dass die Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs „erheblich“ unterrepräsentiert seien. Das Unternehmen erklärte, seine Analyse habe ein „signifikantes Alarmsignal“ ergeben und sagte, „ein Risiko für Menschenleben kann nicht ausgeschlossen werden“.

Auf der Grundlage der gesammelten Daten sagte die BKK, dass die Zahl der Impfstoffnebenwirkungen um ein Vielfaches höher ist als die offiziell vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI), dem deutschen Bundesgesundheitsamt, das die Sicherheit von Impfstoffen und Biomedikamenten überwacht, bekannt gegebene Zahl.

Das PEI gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass im Jahr 2021 nach der COVID-Impfung 244.576 Verdachtsfälle von Impfstoffnebenwirkungen gemeldet wurden, doch die BKK erklärte, ihre Analyse habe mehr als 400.000 Fälle ergeben.

BKK-Vorstand Andreas Schöfbeck sagte der WELT: „Die ermittelten Zahlen sind signifikant und müssen dringend auf Plausibilität geprüft werden.“

In einem Schreiben erklärte Schöfbeck, die BKK habe die Abrechnungsdaten der Ärzte von 10,9 Millionen Versicherten ausgewertet und festgestellt, dass 217.000 Menschen aufgrund von Impfstoffnebenwirkungen ärztlich behandelt wurden.

„Unserer Meinung nach gibt es eine erhebliche Untererfassung von Impfnebenwirkungen“, sagte Schöfbeck. „Nach unseren Berechnungen halten wir bisher 400.000 Arztbesuche unserer Versicherten aufgrund von Impfkomplikationen für realistisch.“

Werden die Zahlen auf die gesamte deutsche Bevölkerung von 83 Millionen Menschen auf ein Jahr hochgerechnet, dürften laut Schöfbeck 2,5 bis 3 Millionen Menschen in Deutschland wegen COVID-Impfkomplikationen ärztlich behandelt worden sein.

„Die unserem Unternehmen vorliegenden Daten geben Anlass zu der Vermutung, dass es eine ganz erhebliche Untererfassung von Verdachtsfällen von Impfnebenwirkungen nach Erhalt des [COVID-19]-Impfstoffs gibt“, schrieb Schöfbeck.

Schöfbeck schickte das Schreiben an den PEI-Präsidenten Dr. Klaus Cichutek, den Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Ständige Impfkommission und den BKK-Dachverband.

In einem weiteren Schreiben deutete das Unternehmen an, dass Impfstoffnebenwirkungen bundesweit mindestens zehnmal häufiger auftreten als vom PEI angegeben, berichtete der Nordkurier am Mittwoch.

Die Briefe enthielten keine Angaben zu den Symptomen, dem Schweregrad der Nebenwirkungen oder den Impfstoffen, die die Nebenwirkungen verursacht haben.

Die deutsche Arzneimittelbehörde hat COVID-Impfstoffe von Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax und Moderna zugelassen.

Gesundheitsbehörden in den USA und in Deutschland haben betont, dass die Vorteile der COVID-Impfstoffe die potenziellen Risiken überwiegen und dass Nebenwirkungen selten sind.

In den USA berichtete ein leitender Angestellter einer Lebensversicherungsgesellschaft in Indiana im vergangenen Monat über einen „erstaunlichen“ Anstieg der Sterblichkeitsrate bei 18- bis 64-jährigen Erwachsenen um 40 % im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, wie The Defender berichtete.

Während desselben Telefonats beschrieb der Vorstandsvorsitzende von OneAmerica, J. Scott Davison, auch einen starken Anstieg der Anträge auf kurz- und langfristige Arbeitsunfähigkeit.

Der Versicherungsmanager bezeichnete die außerordentlich hohe Sterblichkeitsrate als „die höchste, die wir in der Geschichte dieses Geschäfts gesehen haben“ und fügte hinzu, dass dieser Trend „für alle Akteure in diesem Geschäft gleich ist“.

Um die Bedeutung seiner Aussagen noch weiter zu unterstreichen, sagte Davison: „Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm [40 %] ist, würde eine … eine von 200 Katastrophen eine Steigerung von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten. Also sind 40 % einfach unerhört.“

Im Gegensatz zu dem, was die Öffentlichkeit angesichts der unablässigen Medienberichterstattung über COVID-19 vermuten könnte, gab Davison an, dass in den meisten Todesfällen andere Todesursachen als COVID angegeben wurden.

Steve Kirsch, geschäftsführender Direktor der Vaccine Safety Research Foundation, kommentierte die Nachricht mit den Worten: „Es müsste schon etwas WIRKLICH GROSSES sein, um eine so große Wirkung zu erzielen.“

Außerdem, so Kirsch, müsste es sich bei dem Übeltäter um etwas handeln, das erst 2021 eingeführt wird – „etwas Neues … dem eine große Anzahl von Menschen ausgesetzt ist“ – wie die COVID-Impfung.

Der Impfstoffwissenschaftler Dr. Robert Malone und die Statistikerin Jessica Rose, Ph.D., stimmten darin überein, dass die experimentellen COVID-Injektionen als Hauptverdächtige angesehen werden sollten.