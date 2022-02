Russland demilitarisiert die Ukraine

Kann der Westen zur Vernunft kommen, oder hat der Westen überhaupt eine Vernunft, zu der er kommen kann?

Paul Craig Roberts

Vor drei Tagen schrieb ich „Heute hat sich die Welt verändert“. Der Kreml hat die russischen Gebiete, die Lenin in die Ukraine eingegliedert hatte, als unabhängige Staaten anerkannt und den ukrainischen Nazis ein Ultimatum gestellt, ihre Angriffe auf die Russen im Donbass einzustellen. Die russischen Streitkräfte erhielten den Befehl, auf dem Gebiet der unabhängigen Republiken für Frieden zu sorgen.

Leider haben die dummen Ukrainer das nicht gehört und die Dummköpfe in Washington auch nicht. Anstatt einen Konflikt zu vermeiden, haben die Dumpfbacken einen provoziert, und der ist heute Morgen eingetroffen. Was für eine Ansammlung von Dummköpfen die westliche Welt doch ist.

Die ukrainischen Angriffe auf den Donbass haben nicht aufgehört. Einigen Berichten zufolge haben sie sich sogar verschärft. Falls die ukrainischen Nazis dachten, dass Russland um weitere Verhandlungen bitten würde, wurden sie eines Besseren belehrt, wie die heutigen Morgennachrichten zeigen.

In einer Fernsehansprache kündigte Präsident Putin heute Morgen eine Militäroperation zur „Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine“ an > siehe Übersetzung von Thomas Röper auf ANTI-SPIEGEL – Video.

Da es unmöglich ist, von den westlichen Fake-News-Medien irgendetwas Faktisches zu erfahren, werde ich mein Bestes tun, um Ihnen zu sagen, was passiert ist.

Soweit ich das beurteilen kann, sind zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels keine russischen Truppen beteiligt. Russische Truppen scheinen nicht einmal auf das Gebiet der Republiken entsandt worden zu sein. Das russische Militär hat mit Präzisionswaffen ukrainische militärische Infrastruktureinrichtungen, Luftabwehranlagen, Militärflugplätze und Flugzeuge ausgeschaltet. Putin hat angekündigt, dass ukrainische Soldaten, die ihre Waffen niederlegen, nicht angegriffen werden. Tass berichtet, dass „die ukrainischen Truppen ihre Stellungen in großer Zahl verlassen und ihre Waffen niederlegen“. Offensichtlich haben die ukrainischen Soldaten mehr Verstand als ihre Anführer.

Der Westen schreit natürlich seine ohnmächtigen Anschuldigungen, aber die Flut westlicher Medienlügen wird keinen Einfluss auf das Ergebnis haben. Wenn die westliche Welt irgendwelche intelligenten Führer hätte, was würden sie dann feststellen? Sie würden zu dem Schluss kommen, dass die Zeiten, in denen man den Bären ködern konnte, vorbei sind. Wie ich bereits seit einiger Zeit berichtet habe, hat Russland genug von den Lügen, Täuschungen, Beleidigungen und Provokationen des Westens. Von nun an tun sie gut daran, ihre Ohren zu spitzen, wenn Russland ihnen etwas sagt. Putin hat gesagt, dass Russland der Ukraine nicht erlauben wird, Atomwaffen zu entwickeln, und er hat gesagt, dass Russland keine US/NATO-Stützpunkte an seinen Grenzen dulden wird. Die USA und die NATO sollten das besser glauben.

Putin sagte, Russland habe nicht die Absicht, die Ukraine zu besetzen. Russland will die Ukraine nicht, aber Russland wird die fortgesetzte Militarisierung des Landes durch die USA und die NATO oder die ukrainischen Angriffe auf die Russen im Donbass nicht zulassen. Der Westen sollte das zur Kenntnis nehmen.

Die USA und Deutschland haben erklärt, dass sie keine Truppen entsenden werden – ein hoffnungsvolles Zeichen, dass im Westen wieder Vernunft einkehren könnte.