Wer immer noch glaubt, dass WEF sei ein „talking shop“ ist, ist auf dem Auge blind und auf dem Ohr taub!

Die kürzlich von der Regierung veröffentlichten Wob-Dokumente zur Corona-Politik enthalten eine Fülle von Informationen. In einigen dieser Dokumente geht es um das Weltwirtschaftsforum und die Rolle, die die Organisation von Klaus Schwab im Corona-Konzept spielt.

So erhielt das Gesundheitsministerium am 8. Juni 2020 eine Mitteilung des WEF über die sogenannte Inclusive Vaccine Alliance. Deshalb wollten sie einen Vorschlag des WEF mit höheren Kreisen rund um den Minister diskutieren, schreibt der Datenanalyst Daniël van der Tuin auf Substack.

Aus einer E-Mail, die einen Tag später, am 9. Juni, versandt wurde, geht hervor, dass das WEF eine Allianz für die Herstellung von Impfstoffen gründen wollte, deren Hauptziel die Steigerung der Produktionskapazitäten ist.

Das Ministerium setzte daraufhin ein Treffen mit dem WEF zu seiner „Impfstoffinitiative“ an. Der Vorschlag des WEF wird dem Minister am 10. Juni vorgelegt. Aus dem Schriftverkehr geht hervor, dass das Gesundheitsministerium an dem Bündnis interessiert ist.

Aus einer E-Mail vom 11. Juni 2020 geht eine Absichtserklärung (MOU) mit der Inclusive Vaccine Alliance hervor. Ein Ministerialbeamter fragt, ob dieses Abkommen dem WEF-Vorschlag gegenübergestellt werden sollte.

Der Beamte schreibt: „[schwarz durchgestrichen] und ich haben beide nicht das MOU der Inclusive Vaccine Alliance. Ist es angemessen, dass wir es haben und das Dokument des WEF mit der Absichtserklärung vergleichen? Oder reicht es aus, wenn wir im Rahmen des Informationsaustauschs eine etwas tiefer gehende Analyse des WEF-Vorschlags und ihrer anderen Aktivitäten zu Corona aufschreiben?“

Der Abgeordnete Pepijn van Houwelingen (FVD) antwortet: „Wow! Wer immer noch glaubt, dass das WEF ein ‚talking shop‘ ist, ist blind und taub!“

Ende letzten Jahres twitterte der Vorsitzende der Christlichen Union, Gert-Jan Segers: „Das WEF ist eine Schweizer Schwatzbude. Das bringt Menschen mit Einfluss zusammen und bringt sie dazu, Pakte zu schließen.