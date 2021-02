Wer in Indonesien die Impfung verweigert wird bestraft

Reuters: Die indonesische Regierung droht Bürgern, die sich weigern, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, mit Strafen. Der Inselstaat, der zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt gehört, führt eine der aggressivsten Impfkampagnen der Welt durch.

Wie Reuters berichtet, droht die indonesische Hauptstadt Jakarta den Einwohnern mit Geldstrafen von bis zu 5 Millionen Rupiah – etwa 360 Dollar – für jeden, der sich weigert, sich impfen zu lassen. Zusätzlich zu den Bußgeldern droht die Regierung mit dem Entzug von Sozialhilfe.

Der stellvertretende Gouverneur von Jakarta, Ahmad Riza Patria, sagte, dass die städtischen Behörden lediglich die Regeln befolgten und solche Sanktionen ein letztes Mittel in Jakarta seien, das für etwa ein Viertel der mehr als 1,2 Millionen Coronavirus-Infektionen des Inselstaates verantwortlich ist.

„Wenn Sie sich weigern, gibt es zwei Dinge, Sozialhilfe wird nicht gewährt, (und eine) Geldstrafe,“ sagte Riza zu Reportern.

Für diejenigen, die es nicht verfolgt haben: Indonesien kämpft gegen einen der größten und hartnäckigsten COVID-Ausbrüche in Asien. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von 15 Monaten 181,5 Millionen seiner 270 Millionen Einwohner zu impfen, und zwar im Rahmen eines Impfprogramms, das letzten Monat startete.

Die Zahl der neuen Fälle ist in Indonesien in der vergangenen Woche sogar noch gestiegen, während sie in den meisten anderen Ländern der Welt weiter zurückgegangen ist.

Indonesien kündigte Anfang des Monats eine präsidiale Anordnung an, die besagt, dass jedem, der sich weigert, sich impfen zu lassen, Sozialhilfe oder staatliche Leistungen verweigert werden können oder eine Geldstrafe zu zahlen ist. Die Strafe würde von den regionalen Gesundheitsbehörden oder von den lokalen Regierungen festgelegt werden.

In einer Umfrage im Dezember fand das Meinungsforschungsinstitut Saiful Mujani Research and Consulting heraus, dass nur 37% von 1200 Befragten in ganz Indonesien bereit waren, sich impfen zu lassen, 40% waren unentschlossen und 17% würden sich weigern. Wir können uns aber vorstellen, dass diese neuen Anforderungen das ändern könnten.