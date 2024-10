Wer ist für die US-Außenpolitik zuständig?

Von Philip Giraldi

Ist es Israel und seine mächtige Lobby oder das Weiße Haus oder gar niemand?

Es wird wohl niemanden überraschen zu erfahren, dass es unter den Kritikern der gegenwärtigen Kriege, die den Nahen Osten verwüsten, verschiedene Ansichten darüber gibt, wer den wachsenden blutigen Konflikt, in den bald mindestens sechs Länder in der Region verwickelt sein könnten, tatsächlich fördert. Vereinfacht ausgedrückt, gibt es eine Denkschule, die glaubt, dass Israel, unterstützt von seinen verschiedenen mächtigen Diaspora-Lobbys, sich der Weltmeinung widersetzt, um sein Abschlachten der einheimischen Palästinenser und der benachbarten Libanesen fortzusetzen. Mit anderen Worten, es geht darum, dass Israel böswillig und schlecht handelt. Eine andere Sichtweise sieht stattdessen eine von den Neokonservativen dominierte Außenpolitik der Vereinigten Staaten, die die israelische Widerspenstigkeit und ihre rechtsgerichtete Führung ausnutzt, um die nationalen Ziele der USA in der Region zu verwirklichen, indem sie Israel gewissermaßen als Stellvertreter benutzt und sein schlechtes Verhalten sogar noch fördert. Eine dritte plausible Betrachtung der Entwicklungen tendiert dazu, die beiden Ansätze miteinander zu verschmelzen, indem sie davon ausgeht, dass die USA und Israel in einer konspirativen Kooperationsbeziehung stehen und sich völlig einig sind, wenn es darum geht, die Macht der Nachbarn des jüdischen Staates zu beschneiden. Das würde Israel zur überragenden Militärmacht machen, die den Persischen Golf und darüber hinaus beherrscht, um einen großen Teil der weltweiten Energieressourcen zu kontrollieren, während es gleichzeitig den amerikanischen Waffenherstellern und anderen politischen und Wall-Street-Wählerschaften zugute kommt.

Das Problem ist, dass es genügend sorgfältig ausgewählte Beweise gibt, um jeden Standpunkt zu stützen, einschließlich der alternativen Behauptung, dass die amerikanische Außenpolitik kaputt ist, sich verrannt hat und überhaupt keine nationalen Interessen der USA widerspiegelt, wie das jüngste 8,7-Milliarden-Dollar-Hilfspaket, das an ein kriegslüsternes Israel geschickt wurde, als Amerikaner in North Carolina nach einem verheerenden Hurrikan starben, für den die FEMA nur spärliche Hilfe leistete, weil sie behauptete, ihr sei das Geld ausgegangen. Der stetige Fluss von Geld und Waffen aus den USA nach Israel lässt vermuten, dass die Vereinigten Staaten aus irgendeinem Grund die Ausweitung des Krieges von Premierminister Benjamin Netanjahu gegen die Hamas unterstützen, obwohl das Weiße Haus den Krieg innerhalb eines Tages hätte beenden können, wenn es diese Unterstützung eingestellt hätte. Man könnte auch annehmen, dass Israel sein Gemetzel trotz der vielleicht unaufrichtigen Einwände der USA fortsetzt, weil es davon ausgeht, dass seine mächtige Lobby in den USA Joe Biden angesichts der bevorstehenden Wahlen auf Linie halten wird, um Donald Trump nicht zu stark zu unterstützen. Und natürlich könnte es sich bei den Absprachen zwischen den beiden Ländern um ein Kabuki handeln, bei dem Washington und Tel Aviv auf zynische Weise beabsichtigen, den Nahen Osten zu Israels Gunsten umzugestalten, koste es, was es wolle. Wählen Sie selbst, welches Szenario am besten passt.

Man muss herausfinden, was die Realität einer Vielzahl von Fronten wirklich rechtfertigt, einschließlich der politischen Deckung in der UNO, wo die Vereinigten Staaten interagieren, um den „größten Verbündeten und besten Freund“ Israel zu unterstützen, während sie gleichzeitig ständig die offensichtlich falsche Behauptung verbreiten, dass sie versuchen zu verhindern, dass sich der Konflikt zu einem großen Flächenbrand ausweitet, der die gesamte Region und darüber hinaus verschlingen und die Energiekosten dramatisch in die Höhe treiben könnte, nur für den Anfang. Eine solche gesteuerte Koeskalation könnte auch die Risiken und Kosten geometrisch erhöhen, wenn mehr Akteure beteiligt werden, bis hin zu der Möglichkeit, dass Israel sich dafür entscheidet, seine Atomwaffen zur „Verteidigung“ einzusetzen oder den Iran anzugreifen, wodurch sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten in einen nuklearen Schlagabtausch zur Verteidigung ihrer jeweiligen „Freunde“ verwickelt werden könnten.

Was ist also die Wahrheit und was sind die Lügen, und wer in Washington und/oder Tel Aviv hat im Nahen Osten das Sagen? Und was beabsichtigen sie wirklich und wie soll das Ganze enden? Es gibt vier offensichtliche Akteure der US-Regierung, die vor Ort sind und sich mit den Schlüsselfiguren der an den Kämpfen beteiligten Nationen sowie mit denjenigen treffen, die angeblich an den so genannten Verhandlungen beteiligt sind, um dem Töten mit einem für alle Parteien akzeptablen Waffenstillstand ein Ende zu setzen. Man muss zugeben, dass ihre Aufgabe bestenfalls schwierig ist, da alle an den Friedensgesprächen beteiligten Parteien erkennen, dass die Vereinigten Staaten kein unvoreingenommener Vermittler sind, da sie Israel sowohl politisch als auch mit Waffen und Geld unterstützen, während sie die Nachbarn und Gegner des jüdischen Staates gleichermaßen als „Terroristen“ und „Autokraten“ bezeichnen. Die vier würden sich aus zwei offensichtlichen Beamten zusammensetzen, dem Direktor der Central Intelligence Agency (CIA) William Burns und dem Außenminister Antony Blinken, während ein dritter und vierter nicht so bekannt sind und aus dem Sonderunterhändler des Präsidenten Amos Hochstein und dem Koordinator des Weißen Hauses für den Nahen Osten Brett McGurk bestehen. Sowohl Burns als auch Blinken haben zahlreiche Reisen in den Nahen Osten und in die Ukraine unternommen, um die Ansichten des Präsidenten zu übermitteln und sich nach Treffen mit lokalen Beamten ein eigenes Bild von der Lage vor Ort zu machen. Die Rolle ist für Burns eher ungewöhnlich, da ein CIA-Direktor normalerweise hinter den Kulissen agiert und sich nicht in die Politikgestaltung einmischt, aber Burns ist insofern kein typischer Direktor, als er keinen nachrichtendienstlichen Hintergrund hat. Er war ein hoch angesehener Beamter des Außenministeriums, der schließlich zum US-Botschafter in Russland ernannt wurde. Er arbeitete sich sehr sorgfältig durch die Nuancen der amerikanisch-russischen Beziehungen und wurde hoch gelobt, weil er die Dinge aus der Sicht des Kremls erläuterte, so dass die US-Planer in der Lage waren, die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Nationen sehr gut zu verstehen. Er beschrieb beispielsweise, wie empfindlich Russland auf die Frage der Aufnahme der Ukraine in die NATO reagierte, eine Warnung, die anschließend von Präsident Biden ignoriert wurde.

Blinken ist natürlich besser bekannt, da er während der Regierung von Barack Obama als stellvertretender Außenminister tätig war und als besonders enger Mitarbeiter von Joe Biden gilt. Als Außenminister war er ein sehr aktiver Reisender im Nahen Osten und in der Ukraine. Blinken ist Jude und gilt als Beschützer Israels, was natürlich auch der häufig geäußerte Standpunkt des Präsidenten ist. Nach der israelischen Ermordung des Hisbollah-Führers Nasrallah sagte er, dass die „Welt ohne Nasrallah sicherer ist…“, während die meisten Menschen in der Welt vernünftigerweise lieber Benjamin Netanjahu beseitigt sähen. Blinken scheint auch einen Präventivschlag gegen den Iran zu befürworten, um dessen Atomenergieprogramm zu beseitigen, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass es mit der Entwicklung von Waffen zusammenhängt. Kürzlich ist er unter Druck geraten, weil er zwei Berichte des Außenministeriums, aus denen eindeutig hervorging, dass Israel die Bewohner des Gazastreifens absichtlich hungern lässt und tötet, indem es die von den USA gelieferten Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen an der Grenze blockiert, als Lüge bezeichnet hat. Ein großer Lastwagenkonvoi, der genügend Lebensmittel enthielt, um einen Großteil der vom Hungertod bedrohten Bevölkerung zu ernähren, wurde absichtlich an der Grenze aufgehalten, bis die Lebensmittel verdorben waren und vernichtet werden mussten. Blinken hat sowohl den Kongress als auch das amerikanische Volk über die israelische Politik belogen und behauptet, dass Israel die Lebensmittellieferungen nicht blockiert. Dies war eine folgenschwere Lüge, da Menschen starben und immer noch sterben, und Blinken hat keinen Preis für etwas gezahlt, was sicherlich als schweres Kriegsverbrechen angesehen werden muss.

Der dritte politische Planer ist eine ungewöhnliche Persönlichkeit, Amos Hochstein, der in Israel geboren wurde und in der israelischen Armee diente. Er wurde zu Bidens persönlichem Botschafter im Nahen Osten ernannt, mit dem besonderen Auftrag, die Ausweitung der Kämpfe im Gazastreifen auf den Libanon gegen die Hisbollah zu verhindern. In diesem Bemühen ist er offensichtlich gescheitert, denn sowohl Israel als auch der Libanon sehen sich jetzt im Krieg. Es wird vermutet, dass Hochstein der „aktive Arm“ in der Kampagne des Weißen Hauses ist, um Israel vor jeglichem Schaden zu bewahren, der von seinen viel geschmähten Nachbarn ausgeht. Warum jemand einen Israeli, der aus der israelischen Armee hervorgegangen ist, als eine Art Verhandlungsführer für die Nationen auswählt, die die Israelis seit fünfundsiebzig Jahren schikanieren, muss ein ewiges Rätsel bleiben. Vielleicht ist es ein weiterer Trick von Biden, um so zu tun, als sei er in diesem Konflikt neutral, während er alles tut, um Netanjahu die Freiheit zu geben, alle seine Nachbarn zu zerstören oder zu unterwerfen.

Das bringt uns zum vierten wahrscheinlichen Spitzenplaner, dem Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates für Afrika und den Nahen Osten, Brett McGurk. McGurk ist seit einigen Jahren eine überparteiliche Größe in der nationalen Sicherheits- und Diplomatengemeinschaft mit dem Ruf, ein „Hardliner“ zu sein, insbesondere im Umgang mit den Arabern, was nicht heißen soll, dass er irgendetwas anderes gelernt hat als die Tatsache, dass es sich auszahlt, Israel zu lieben, wenn man in Washington überleben will. Es ist interessant festzustellen, dass die Biden-Administration behauptet, sie arbeite hart daran, einen Waffenstillstand sowohl im Libanon als auch im Gazastreifen zu erreichen, aber sie fährt fort, Israel politisch zu decken und es mit Waffen und Geld zu versorgen, um seine völkermörderischen Aktivitäten fortzusetzen sowie seinen Plan zu unterstützen, den Südlibanon zu besetzen, um eine „Pufferzone“ zu schaffen. Israelische Medien berichten bereits, dass Immobilienmakler attraktive Grundstücke für jüdische Käufer im heutigen Libanon anbieten, so wie Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit exklusiven Grundstücken am Meer in Gaza hausieren gegangen ist. Mit anderen Worten: Glauben Sie nichts, was aus der Biden-Regierung kommt, als Beweis für irgendetwas, denn es scheint, dass ihre „politischen Entscheidungsträger“ und Pressesprecher die israelische Tendenz übernommen haben, über alles zu lügen.

Politico hat kürzlich einen Artikel über Hochstein und McGurk veröffentlicht, der nicht gerade ein gutes Gefühl vermittelt, was die Biden-Administration im Schilde führt. Der Artikel trägt den Titel: „US-Beamte unterstützten Israels militärischen Vorstoß gegen die Hisbollah – Die Beamten mahnten zur Vorsicht und betonten die Notwendigkeit der Diplomatie. Aber der Zeitpunkt für einen solchen militärischen Vorstoß sei richtig, schlussfolgerten sie“. Es scheint, dass die Leute, die von der Regierung Biden als Friedensstifter angepriesen werden, alles andere als das sind. Politico erhielt Insiderinformationen von einer Reihe anonymer Quellen sowohl in Washington als auch in Israel und erfuhr, dass Bidens Team tatsächlich mit der breit angelegten Strategie des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu einverstanden ist, Israels militärischen Schwerpunkt gegen die Hisbollah nach Norden zu verlagern. Diese Neigung, die im Gegensatz zu dem steht, was das Weiße Haus predigt, führte zu einer Reaktion einiger Beamter des Pentagons, der Geheimdienste und des Außenministeriums, die meinten, dass ein solcher Schritt die Vereinigten Staaten in den Krieg hineinziehen würde, was in Wirklichkeit die Absicht Netanjahus ist, aber die Änderung der Politik wurde trotzdem genehmigt. Ein hochrangiger US-Beamter wies den Fehler einer Politik, die zum Frieden aufruft und gleichzeitig zum Krieg ermutigt, mit den Worten zurück: „Beides kann wahr sein – die USA können Diplomatie wollen und Israels größere Ziele gegen die Hisbollah unterstützen. Es gibt eindeutig eine Linie, auf der sich die Regierung bewegt, es ist nur nicht klar, wie diese Linie aussieht.

Trotz der Bedenken einiger Regierungsmitglieder, dass ein rücksichtsloses Israel zu weit gehen und einen großen regionalen Krieg entfachen könnte, der sich leicht über den Nahen Osten hinaus ausbreiten könnte, berichtet Politico, wie Hochstein und McGurk „hinter den Kulissen“ gearbeitet haben, um Israel zu ermutigen, und sie beschreiben nun Israels Libanon-Operationen, die wahrscheinlich eine große Landinvasion beinhalten, als einen „geschichtsbestimmenden Moment“ – einen, der „den Nahen Osten für die nächsten Jahre zum Besseren verändern wird.“ Das scheint zu bestätigen, dass die Vereinigten Staaten und Israel tatsächlich zusammenarbeiten und die USA voll und ganz mitschuldig sind und de facto die völkermörderische Absicht Netanjahus unterstützen, ein neues Großisrael weitgehend frei von Arabern zu schaffen. Für die USA hat der Sieg über die Hisbollah den zusätzlichen Vorteil, dass er letztlich den Iran schwächt, den ewigen Erzfeind des neokonservativen Washingtons, der auf die Hisbollah als Stellvertreter und Ressource für die Machtprojektion angewiesen ist. Natürlich könnte es auch andersherum laufen und der gemeinsame amerikanisch-israelische Plan könnte scheitern. Die Hisbollah hat 2006 die eindringenden israelischen Streitkräfte im Südlibanon zurückgeschlagen und ist heute besser ausgebildet und ausgerüstet als damals. Und was passiert, wenn die israelische Armee in Schwierigkeiten gerät und die USA gezwungen sind, ihr Versprechen, den jüdischen Staat zu „verteidigen“, einzulösen und damit einen kleinen Krieg auszulösen, der sich ausweitet und den Iran und Russland einschließt? Der Ball liegt dann bei Ihnen, Herr Biden, oder möglicherweise bei Herrn Trump oder Frau Harris. Überlegen Sie sich gut, wie Sie vorgehen wollen, aber wenn Sie wirklich einen Waffenstillstand wollen, würde ich nicht Blinken, Hochstein und McGurk mit den Verhandlungen beauftragen.