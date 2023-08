Wer kontrolliert die Faktenchecker?

Toby Young

Vergangene Woche sagte der pensionierte Physikprofessor Nick Cowern, es sei an der Zeit, hart gegen „Klimaleugner“ vorzugehen. Meiner Meinung nach sollte es eine Straftat sein, Klima-Desinformation zu verbreiten“, schrieb er auf Twitter. Er wurde belächelt, aber was heute noch lächerlich übertrieben klingt, könnte morgen schon zur Normalität werden. Mindestens vier EU-Mitgliedstaaten haben die Verbreitung von Desinformation unter Strafe gestellt – Ungarn, Litauen, Malta und Frankreich – und andere, darunter Irland, bereiten sich darauf vor. Im Vereinigten Königreich wird mit der Online Safety Bill ein neuer Straftatbestand der Desinformation eingeführt.

Als Betreiber einer Nachrichtenwebsite, die häufig beschuldigt wird, falsche Informationen über den Klimawandel zu verbreiten, habe ich mit diesem Kampf ein Hühnchen zu rupfen. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine Fact-Checking-Agentur zu dem Schluss kommt, dass ein von uns veröffentlichter Artikel – oft von Chris Morrison, unserem Umweltredakteur – falsch oder irreführend ist. Wenn die Unterstützung für die Meinungsfreiheit weiter abnimmt, könnte ich in etwa fünf Jahren der „Leugnung“ für schuldig befunden und zu harter Arbeit verurteilt werden.

Eines der Probleme bei der Kriminalisierung von „Klimadesinformation“ ist, dass es keine unfehlbare Instanz gibt, auf die sich die Gerichte verlassen könnten, um festzustellen, ob eine bestimmte Behauptung über etwas, das mit dem Klima zu tun hat, wahr oder falsch ist. Die Befürworter des Netto-Null-Tarifs und anderer Maßnahmen zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes bezeichnen ihre Gegner häufig als „Klimaleugner“, in der Annahme, es sei leicht, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Doch selbst die hartnäckigsten Skeptiker bestreiten nicht, dass die globalen Durchschnittstemperaturen in den vergangenen 150 Jahren gestiegen sind. Umstritten ist vielmehr, welche Rolle menschliche Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe bei der Erderwärmung spielen und wie stark sich eine Änderung unseres Verhaltens auswirken würde. Wir bestreiten auch, wie katastrophal der globale Temperaturanstieg ist, und lassen uns von den Übertreibungen der Umweltlobby („global boiling“) nicht beeindrucken. Mit anderen Worten: Uns das Gegenteil zu beweisen, ist nicht so einfach, wie auf Temperaturdaten zu verweisen.

Ich nehme an, dass die Staatsanwaltschaft angesehene Klimawissenschaftler als Sachverständige vorladen könnte, aber das könnte auch die Verteidigung tun – zum Beispiel Dr. John Clauser, den letztjährigen Nobelpreisträger für Physik, der gerade eine Erklärung unterzeichnet hat, in der er erklärt, dass es keinen Klimanotstand gibt. Zweifellos würden sich die Möchtegern-Knastis auf den Spruch „97 Prozent der Wissenschaftler sind sich einig“ berufen, aber diese Zahl ist nicht nur zweifelhaft, sondern auch ein non sequitur. Wie Einstein sagte, als 100 Physiker ein Buch veröffentlichten, das seine Relativitätstheorie widerlegte: „Warum 100? Wenn ich mich geirrt hätte, hätte einer genügt.

Vielleicht wäre Beweis A für die Anklage ein „Faktencheck“ durch eine seriöse Nachrichtenorganisation. Im vergangenen Jahr beanstandete die Nachrichtenagentur Reuters einen Artikel von Chris Morrison, in dem er feststellte, dass das arktische Meereis ein Comeback erlebe und deutlich über dem Tiefstand von 2012 liege. Dies wurde als „irreführend“ bezeichnet, obwohl die Zahlen aus einer offiziellen meteorologischen Quelle der EU stammten. Die Reuters-Experten erklärten, das Meereis erhole sich nicht, sondern zeige über einen längeren Zeitraum einen rückläufigen Trend. Einer von ihnen bestritt nicht, dass sich das Eis seit 2012 erholt habe, sagte aber, dies sei ein „Wackeln“ und könne nicht als Beweis dafür angeführt werden, dass „der Klimawandel nicht real ist“, was Chris nicht behauptet hatte. Trotzdem wurde er beschuldigt, sich die Rosinen herauszupicken“, obwohl die Verbesserung des Meereises bis heute anhält. Schick ihn runter, mein Freund.

Oder vielleicht auch nicht. Ich bezweifle, dass die Aussage eines „unabhängigen Faktenprüfers“ von den Geschworenen für bare Münze genommen würde. Ein Verteidiger könnte sie im Kreuzverhör fragen, warum sie die Aussagen von Klima-Alarmisten wie Greta Thunberg nie in Frage stellen. Letzte Woche zog sie sich vom Edinburgh International Book Festival zurück und behauptete, der Sponsor Baillie Gifford investiere „massiv in die fossile Brennstoffindustrie“. Aber war das nicht etwas irreführend? Ein Sprecher von Baillie Gifford sagt, dass nur zwei Prozent der Kundengelder in Unternehmen investiert werden, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben. Doch Behauptungen wie die von Greta, dass die westlichen Regierungen „nichts“ gegen den Klimawandel unternommen hätten, werden nie auf ihre Richtigkeit überprüft.

Abgesehen von der Schwierigkeit, Verurteilungen zu erreichen, stellt sich die Frage nach dem Sinn der Kriminalisierung von „Klimadesinformation“. Die Geschichte lehrt uns, dass man gegen „Fake News“ keine Gesetze erlassen kann. Das wird ihre Verbreitung nicht stoppen, sondern sie nur noch attraktiver machen. Wie der Richter des Obersten Gerichtshofs, Louis Brandeis, sagte, ist das beste Mittel gegen das, was als falsche Rede gilt, nicht erzwungenes Schweigen, sondern mehr und bessere Rede. Wenn Nick Cowern so sicher ist, dass er recht hat, sollte er sich nicht scheuen, die „Klimaleugner“ in der Öffentlichkeit zur Rede zu stellen.