Die WHO, die UN und die Realität der menschlichen Gier

Von David Bell

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nicht vor, die Welt zu erobern. Wir müssen uns daran erinnern, was sie ist: eine Organisation ganz gewöhnlicher Menschen, die nicht gerade Experten auf ihrem Gebiet sind, die aber Jobs und Vergünstigungen erhalten haben, um die sie die meisten von uns beneiden würden. Die Organisation ist an sich nicht ruchlos, sie gehorcht nur denjenigen, die sie finanzieren und die bestimmen, wie diese Mittel zu verwenden sind. Dies ist notwendig, wenn die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten sollen.

Die WHO wirbt jedoch für einen neuen Vertrag, der von ihrem Führungsgremium, der Weltgesundheitsversammlung (WHA), diskutiert wird und darauf abzielt, die Kontrolle über gesundheitliche Notfälle zu zentralisieren. Die WHA ist auch dabei, die völkerrechtlich verbindlichen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) zu ändern, um der WHO die Befugnis zu erteilen, Abriegelungen zu verlangen, Impfungen für Sie und Ihre Familie vorzuschreiben und Sie am Reisen zu hindern.

Gesundheitsnotfälle“ sind in diesem Zusammenhang alle potenziellen Risiken, die nach Ansicht des Generaldirektors ein erhebliches Gesundheitsproblem darstellen könnten. Dabei kann es sich um eine Virusvariante handeln, um einen Ausbruch von Informationen, mit denen er/sie nicht einverstanden ist, oder sogar um Wetterveränderungen. Der derzeitige Generaldirektor hat bereits darauf bestanden, dass es sich bei all diesen Problemen um große und wachsende Bedrohungen handelt. Er hat sogar einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, nachdem 5 Menschen auf der Welt an Affenpocken gestorben waren.

Der Rest der Vereinten Nationen (UN) verhält sich in seiner derzeitigen Verzweiflung über das drohende Klima-Armageddon ähnlich wie die WHO. Während die Temperaturen schwindelerregende Höhen erreichen, die im mittelalterlichen Grönland für den Anbau von Fleisch und Gerste nützlich waren, glauben die meisten ihrer Mitarbeiter nicht wirklich, dass wir uns an der Schwelle zum Aussterben befinden. Sie sind ganz normale Menschen, die dafür bezahlt werden, diese Dinge zu sagen, und die sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz und ihre Beförderung machen, wenn sie es nicht tun.

Menschen, die durch ihren Reichtum sehr mächtig geworden sind, sehen einen großen Vorteil darin, dass die WHO und die UNO auf diese Weise handeln. Diese Leute haben auch viel in die Medien und die Politik investiert, um sich breite Unterstützung zu sichern. Mitarbeiter der WHO und der UNO, die dies von innen heraus bekämpfen, werden ihre Karriereaussichten kaum verbessern. Außerdem steckt in den Geschichten ein Körnchen Wahrheit (Viren töten Menschen und das CO2 steigt, während sich das Klima verändert), um den Schaden, den sie anrichten, zu rechtfertigen.

Die Vorteile der organisatorischen Vereinnahmung

In Wirklichkeit arbeiten die großen Organisationen für diejenigen, die sie finanzieren. Die meisten ihrer Mitarbeiter tun einfach, was man ihnen sagt, und akzeptieren ihre Gehaltsschecks. Einige wenige Mutige neigen dazu, die Organisation zu verlassen oder sich abdrängen zu lassen, viele, denen es an Zivilcourage mangelt, verstecken sich hinter der Organisation und hoffen, dass andere zuerst aufstehen werden, und einige sind etwas ahnungslos und können nicht wirklich herausfinden, was vor sich geht. Einige wenige Unglückliche fühlen sich aufgrund schwieriger persönlicher Umstände tatsächlich zur Unterwerfung gezwungen.

Als es bei der Finanzierung der WHO und der Vereinten Nationen im weiteren Sinne darum ging, der Weltbevölkerung zu helfen, ihr Los zu verbessern, haben sich die Mitarbeiter im Allgemeinen für diese Ziele eingesetzt und an ihrer Umsetzung gearbeitet. Jetzt, da sie von sehr wohlhabenden Menschen und multinationalen Konzernen, die Investoren zufrieden stellen müssen, gelenkt werden, setzen sie sich mit demselben Enthusiasmus für die Interessen dieser neuen Herren ein und arbeiten für sie. Deshalb sind solche Organisationen so nützlich für diejenigen, die ihre persönliche Macht ausbauen wollen.

Bei der Erörterung der Frage, wie einige wenige diese mächtigen internationalen Organisationen beeinflussen oder leiten können, kann man leicht auf den Gedanken kommen, dass das alles unglaubwürdig oder verschwörungstheoretisch ist, wenn man nicht innehält und wirklich seinen Verstand einsetzt. Wie können so wenige die ganze Welt beherrschen? Wenn jemand so viel Geld hat wie ganze Länder, aber kein Land hat, um das er sich kümmern muss, dann hat er wirklich einen ziemlich großen Spielraum. Wenn man einen Teil dieses Geldes strategisch für bestimmte Institutionen einsetzt, die dann als Instrumente zur Beeinflussung des Rests dienen, ist das machbar. Ihre Mitarbeiter werden für diese scheinbare Großzügigkeit dankbar sein.

Institutionelle Vereinnahmung dieser Art ist möglich, wenn wir die Regeln für Besteuerung und Interessenkonflikte lockern und es bestimmten Einzelpersonen und Unternehmen ermöglichen, einen enormen finanziellen Einfluss zu erlangen und diesen offen einzusetzen. Wenn wir ihnen dann erlauben, öffentlich-private Partnerschaften zu bilden, können ihre Ziele mit unserem Geld weiter subventioniert werden. Wenn wir unseren Politikern gestatten, die Politik als lebenslange Karriere zu betrachten, werden sie bald erkennen, dass es effektiver ist, mit den Leuten zu kuscheln, die ihre Karriere finanzieren können, als es der Bevölkerung recht zu machen.

Sie können dies hinter verschlossenen Türen an Orten wie Davos tun, während die Konzernmedien uns ablenken, indem sie einen Teenager auf der Hauptbühne anhimmeln, der gegen die Maschinerie wütet. Das Ergebnis ist unvermeidlich, denn die Politiker brauchen Geld und positive Medienberichterstattung, und die Kartelle der Reichen brauchen gütigere Gesetze.

Die internationale öffentliche Gesundheit ist heute ein verblüffendes Beispiel für eine solche Vereinnahmung durch Unternehmen. Dieselben Unternehmen finanzieren die Ausbildungsstätten, die Forschungsgruppen, in denen die Studenten arbeiten werden, die Modellierung, die ihre Prioritäten festlegen wird, die Agenturen, in denen sie ihr Wissen umsetzen werden, die Fachzeitschriften, die sie lesen werden, und die Massenmedien, die ihnen versichern werden, dass alles zu ihrem Besten ist. Die Medien werden auch diejenigen öffentlich anprangern, die aus der Reihe tanzen. Das Klimaproblem ist nicht viel anders, wenn man ein wenig nachforscht. Diejenigen, die sich an die Regeln halten, werden sicher Karriere machen, und diejenigen, die es nicht tun, nicht. Diese Industrien werden sich dann auf Strategien und Studienergebnisse verlegen, die den Sponsoren zugute kommen.

Versuchen Sie einmal, sich eine reiche Person vorzustellen, die wirklich das Interesse daran verloren hat, noch reicher zu werden. Es gibt ein paar Heilige in der Geschichte, aber die Gier ist eine mächtige Kraft, die selten durch die Anhäufung von Dingen, die die Gier anstrebt, gestillt wird. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, weder die Gier noch diejenigen, die versuchen, so zu tun, als ob die Früchte der Gier etwas Gutes wären.

Die Möglichkeiten des Feudalismus

Wer erfolgreich mehr Macht und Reichtum anhäufen will, muss anderen per definitionem Souveränität und Reichtum wegnehmen. Die meisten Menschen mögen es nicht, wenn man ihnen dies wegnimmt. In einer echten Demokratie wird die Macht vom Volk verliehen, nicht genommen, und nur mit der Zustimmung derjenigen, die sie verliehen haben, gehalten. Nur wenige Menschen wollen ihren Reichtum an jemanden abgeben, der bereits reicher ist als sie – sie ziehen vielleicht in Erwägung, ihn in Form von Steuern abzutreten, um einen gegenseitigen Nutzen zu erzielen, aber nicht, ihn einem anderen zu geben, um ihn nach Belieben zu nutzen. Um erfolgreich Macht und Reichtum anzuhäufen, ist es daher oft notwendig, sich diesen mit Gewalt oder durch Betrug anzueignen. Täuschung (Lügen) ist in der Regel die risikoärmste Alternative.

Lügen und Betrug funktionieren nicht bei jedem, aber bei vielen. Da der Feind des Betrugs die Wahrheit ist und der Feind der Tyrannei die Gleichheit (d. h. individuelle Souveränität oder körperliche Autonomie), müssen Menschen, die auf Wahrheit und individuelle Rechte bestehen, von denen, die Macht anhäufen wollen, unterdrückt werden. Das wirksamste Mittel ist, sie zum Schweigen zu bringen und die Mehrheit, die auf die Täuschung hereingefallen ist, zu beruhigen, dass diese Nonkonformisten der Feind sind (siehe „Pandemie der Ungeimpften“).

Verunglimpfungen und Sündenböcke, die Begriffe wie „Anti-X“, „Y-Verweigerer“ oder „sogenanntes Z“ verwenden, lassen die nicht konforme Minderheit negativ und minderwertig erscheinen. Die Mehrheit kann sie dann getrost ignorieren und sich dabei sogar überlegen fühlen.

Wenn die Massenmedien mit ins Boot geholt werden können, wird es für Nonkonformisten fast unmöglich, ihren Namen reinzuwaschen und ihre Botschaft zu vermitteln. Die größten Geldgeber der Medien sind heute die Pharmaunternehmen. Sie sind auch die größten Geldgeber der Politiker. Die größten Eigentümer der Medien sind BlackRock und Vanguard (die zufällig auch die größten Aktionäre mehrerer Pharmaunternehmen sind). Stellen Sie sich also vor, wie profitabel es wäre, wenn diese Investmenthäuser direkt oder über Lakaienorganisationen wie das Weltwirtschaftsforum, die WHO oder die UNO daran dächten, diese Vermögenswerte so zu nutzen, dass sie maximalen Profit abwerfen (was sie in einem amoralischen Geschäftsumfeld ja auch tun sollen).

Wenn in einem solchen Szenario ein relativ neues Virus auftaucht, bräuchte man nur diese medialen und politischen Mittel einzusetzen, um Angst zu säen und die Menschen in die Enge zu treiben, um ihnen dann einen pharmazeutischen Ausweg aus ihrer Enge anzubieten. Ein solcher Plan würde für die Investoren praktisch Geld drucken. Dieser pharmazeutische Ausweg könnte sogar wie eine rettende Gnade aussehen, anstatt wie ein aus Gier geborener und durchgeführter Plan.

Der Realität ins Auge sehen

Ein kurzer Blick auf die Realität zeigt, dass wir anscheinend tatsächlich ein solches Szenario durchleben. Wir haben die Gesellschaft in ein totales Chaos gestürzt, indem wir die grundlegenden Regeln, die die Gier in Schach hielten, fallen ließen und dann der Gier freien Lauf ließen und dies „Fortschritt“ nannten. Angst und Verarmung sind die Symptome.

Die WHO, die UN und die Massenmedien sind Werkzeuge. Bald werden andere Werkzeuge digitale Zentralbankwährungen einführen und großzügig ein universelles Grundeinkommen (ein Taschengeld, wie es einem Kind gegeben wird) bereitstellen, um die Verarmung zu lindern. Diese programmierbare Währung wird für das ausgegeben, was die Finanziers beschließen, und nach Lust und Laune eingezogen, etwa bei jedem Anzeichen von Untreue. Es ist genau das, was Sklaverei ist, nur dass eine Peitsche oder sogar das derzeitige Konzept des Mediensponsorings nicht mehr erforderlich sein wird, um die Menschen bei der Stange zu halten.

Um das zu ändern, muss man denjenigen, die sie missbrauchen, die Werkzeuge wegnehmen, egal ob es sich dabei um die WHO, die UNO oder andere handelt. Wenn Ihr wirklich nützlicher Hammer von einem Einbrecher benutzt wird, um Ihnen die Beine zu brechen, dann werden Sie den Hammer los. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Nägel einzuschlagen.

Um es deutlicher zu sagen: Als demokratische Länder sollten wir keine Organisationen finanzieren, die nach dem Willen anderer handeln, um uns zu verarmen und unsere Demokratie auszuhöhlen. Das wäre Selbstzerstörung. Wir müssen entscheiden, ob individuelle Souveränität eine lohnende Sache ist. Ist es wirklich wahr, dass alle Menschen gleich geboren sind und gleich leben sollten? Oder sollten wir eine hierarchische, kastenartige oder feudale Gesellschaft anstreben? Die Geschichte lehrt uns, dass diejenigen, die an der Spitze stehen, wahrscheinlich den feudalen Ansatz bevorzugen werden. Diejenigen, die nicht an der Spitze stehen, und diejenigen, die an Überzeugungen festhalten, die über die Gier hinausgehen, sollten daher besser anfangen, dieses Problem ernst zu nehmen. Die Beendigung der Unterstützung für Institutionen, die dazu benutzt werden, uns zu bestehlen, ist ein offensichtlicher Ansatzpunkt.

Indem wir die Reife für die Realität der menschlichen Natur zurückgewinnen, können wir damit beginnen, das Gefängnis abzubauen, das um uns herum gebaut wird. Behandeln Sie die gesponserten Medien so, als ob sie gesponsert wären. Versuchen Sie, so oft und so konsequent wie möglich die Wahrheit zu sagen. Wenn eine Falle aufgedeckt wird, tappen andere weniger leicht in sie hinein. Wenn genug entscheiden, dass das, was uns gehört, auch uns gehören muss, werden diejenigen, die es an sich reißen wollen, nicht in der Lage sein, dies zu tun. Dann können wir uns mit der Gesundheit, dem Klima und allem anderen auf eine Weise befassen, die der Menschheit zugute kommt und nicht nur einem Haufen reicher, selbstsüchtiger Missetäter.