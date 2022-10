Wer profitiert davon? Das große Bild

(Anm.: Der Autor ist kein Russe, kann kein russisch und war nie in Russland)

Im Anschluss an meine letzte Zusammenfassung über „Motiv, Mittel und Gelegenheit“ in Bezug auf die Frage, wer die Nordstream-Pipelines in die Luft gesprengt hat (die USA), sollten wir heute einen Schritt zurücktreten und einen Blick auf das größere globale Bild werfen. Fragen wir uns im Hinblick auf das gesamte ukrainische Debakel: „Cui bono?“.

Zunächst einmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass diese verrückte und beschissene-Situation in der Ukraine zu 100% von den USA ausgeheckt, fabriziert und eingefädelt wurde, und zwar seit dem Maidan-Putsch von 2014 durch die sabbernde Nuland, den schwachköpfigen McCain und die CIA, aber auch schon davor.

Es gibt nur wenige Situationen im Leben, in denen eine Partei zu 100% schuldig, böse und moralisch bankrott ist, während die andere Partei zu 100% in Selbstverteidigung und Selbsterhaltung handelt. Die Geschichte wird jedoch zeigen, dass in dieser Situation in der Ukraine die USA zu 100% der böse Aggressor waren und Russland zu 100% in Selbstverteidigung und zur Verteidigung der russischsprachigen Zivilbevölkerung in der Ukraine gehandelt hat. Dies ist wirklich ein Krieg des Guten gegen das Böse, und falls Ihr es immer noch nicht begriffen habt, lasst es mich wiederholen: Der tiefe Staat der USA ist BÖSE. Diese Realität ist für jede halbkomatöse Person unbestreitbar offensichtlich, die auch nur im Entferntesten an historischen, dokumentierten FAKTEN interessiert ist. Wer noch Zweifel hat, sollte sich diese umfassend recherchierte dreiteilige Podcast-Zusammenfassung eines Journalisten und eines Militärhistorikers (beide anglophon) anhören. Sie haben ihre Informationen tatsächlich aus westlichen Mainstream-Medienquellen bezogen, bevor diese Berichte und Artikel nach dem 24. Februar 2022 auf mysteriöse Weise aus den Google-Suchalgorithmen verschwanden (oder auf Platz 500 der Suchliste verschoben wurden):

Es ist bedauerlich, dass die dummen Schafe des Westens, wahrscheinlich 99% der „goldenen Milliarde“, das genaue Gegenteil der Wahrheit glauben, was die unglaubliche Wirksamkeit der unerbittlichen Lügenpropaganda beweist, die von den AngloEuroZionistischen Mainstream-Medienkanälen seit dem 24. Februar 2022 verbreitet wird. Links hier, hier und hier.

Bis zu den beiden jüngsten terroristischen Bombenanschlägen (Nordstream-Pipelines und Kertsch-Brücke) hatte Russland sehr zurückhaltend auf die Provokationen der USA und ihrer Stellvertreter reagiert. Die USA haben schon vor vielen Jahren mit Provokationen begonnen und mehrfache Gelegenheiten für eine friedliche Beilegung des Konflikts verächtlich zurückgewiesen. Russland wird dies bald beenden. Und wie? Mit der demütigenden Niederlage der Ukraine, aber auch mit der wirtschaftlichen Zerstörung Europas (abgesehen von denjenigen, die Energie in Rubel kaufen – z. B. Ungarn und die Türkei) und schließlich mit der Destabilisierung der USA: vielleicht mit einem Bürgerkrieg und einer Revolution in den USA, die aus dem unvermeidlichen wirtschaftlichen Zusammenbruch der USA resultieren. Die beiden letztgenannten Eventualitäten waren nie Russlands beabsichtigtes Ziel, sondern werden unbeabsichtigte Folgen der böswilligen Handlungen der USA und der EU selbst sein, Bumerang oder Karma, wenn man so will.

Was also hat die USA dazu bewogen, Russland zum Einmarsch in die Ukraine zu provozieren? Welche Parteien hofften, davon zu profitieren (Hinweis: definitiv nicht die US-Öffentlichkeit), und welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele verfolgte der US-Deep State? Der Kontext ist alles, und wir müssen das Gesamtbild betrachten, das in dem ausgezeichneten Buch von Andrei Martyanov zu finden ist, das in dieser Rezension schön zusammengefasst wurde:

https://americanaffairsjournal.org/2022/08/how-russia-views-america/

Kurz gesagt: Der industrielle, wirtschaftliche und soziale Verfall der USA, der in den letzten Jahrzehnten völlig selbstverschuldet ist, hat zum Niedergang der USA als funktionierende Gesellschaft und damit zum drohenden Verlust ihrer unipolaren globalen Hegemonie geführt. Das ist eine Situation, die die größenwahnsinnigen „unverzichtbare Nation, strahlender Leuchtturm auf dem Hügel“-Ideologen einfach nicht akzeptieren können.

Es ist von entscheidender Bedeutung, genau zu verstehen, wie dieses ausgehöhlte Farce eines ehemaligen Imperiums jetzt, kurz vor seinem völligen, selbstverschuldeten Zusammenbruch, weiter vor sich hin dümpelt:

Am wichtigsten ist es zu verstehen, wie die betrügerische „Wirtschaft“ der USA funktioniert. Der beste Kommentator hierzu kommt von dem brillanten Real World Economist* Professor Michael Hudson, dessen Werke zu zahlreich sind, als dass ich sie hier aufzählen könnte https://michael-hudson.com/ Kurz gesagt: Die US-Wirtschaft funktioniert weitgehend als globaler blutsaugender Parasit, der dem Rest der Welt Reichtum entzieht und schwächere Länder unter seinem Stiefel hält (AKA wirtschaftlicher Neokolonialismus). Der wichtigste Mechanismus dafür ist das überbordende Privileg des US-Dollars als internationale Reservewährung, ein Privileg, das kein anderes Land hat.

Dieser Betrug funktioniert im Zusammenspiel mit anderen Mechanismen, die seit Bretton-Woods 1944 (wo die Vorläufer der Weltbank, der WTO und des IWF gegründet wurden, mit der gleichzeitigen Festlegung des USD als Internationale Reservewährung (IRC), der Aufgabe des Goldstandards 1971 durch Nixon und vor allem der Schaffung des Petrodollars durch die USA erdacht, entworfen, optimiert und verfeinert wurden, um der „regelbasierten Ordnung“ der USA zu entsprechen. Dies war ein „Angebot, das man nicht ablehnen kann“, das die USA den Ölproduzenten des Nahen Ostens machten. Es handelte sich um eine Schutzgelderpressung, der die Golfstaaten nach und nach zustimmten und die 1974 abgeschlossen war. Öl, ein wichtiges Handelsgut, konnte von den Golfstaaten nur in USD verkauft werden, alle anderen Währungen wurden abgelehnt. Woher konnte ein Land USD bekommen? Natürlich aus den USA, im Tausch gegen reale Produkte. Der Petrodollar ermöglichte es den USA, durch einfaches elektronisches „Drucken“ von US-Dollars unbegrenzt hochwertige Importprodukte kostenlos zu erhalten, ganz abgesehen vom kostenlosen Öl. Es war die Fahrkarte erster Klasse zu einem unvorstellbaren Reichtum, der die wildesten Fantasien der geizigsten, raffgierigsten und gierigsten Raubritter weit übertraf. Wenn die USA importierte Waren umsonst bekommen konnten, warum sollten sie sich dann die Mühe machen, die einheimische Industrie zu finanzieren? Warum sollten sie ihre industrielle Produktion nicht ins Ausland verlagern? Und genau das haben die USA getan.

Das Petrodollar-Recycling beinhaltete die Investition überschüssiger Ölgewinne aus den Staaten des Nahen Ostens in US-Schuldverschreibungen/Schatzanleihen, wodurch der Fiat-US-Dollar weiter gestützt wurde, obwohl der USD an sich keinen Wert hatte. Der Wert des Dollars beruhte ausschließlich auf dem Vertrauen derjenigen, die in diese „Vermögenswerte“ der USA investierten. Es war ein Vertrauenstrick, der auf einer Schutzgelderpressung beruhte. Auf diese Weise konnten die USA Billionen von Dollar an Schulden anhäufen, die durch die Ersparnisse anderer Länder gestützt wurden, um mehr als 800 US-Militärstützpunkte in der ganzen Welt zu finanzieren. Diese Schulden werden niemals zurückgezahlt werden können, wenn dieses ganze Schneeballsystem zusammenbricht.

All dies wird bald ein Ende haben. Die Neokons glauben, dass der einzige Weg, wie dieses globale US-Parasitentum weiter funktionieren kann, die Unterwerfung der „Weltinsel“, also Eurasien, ist. Ein „Regimewechsel“ bei Putin und Xi und schließlich die Balkanisierung ganz Eurasiens, wobei jede Bananenrepublik von einem US-Marionetten-Diktator „geführt“ werden soll. Diese feuchte Traum-„Strategie“ stammt vollständig aus dem bewährten CIA-Drehbuch. Derartige Maßnahmen wurden von den USA über viele Jahrzehnte hinweg praktisch jedem Staat Lateinamerikas (die „Monroe-Doktrin“) und den Ländern des Globalen Südens wiederholt aufgezwungen. Die US-Neokons glauben, dass die Unterwerfung Eurasiens die einzige Möglichkeit ist, die tote Leiche von Bretton-Woods und des Petrodollars wiederzubeleben und den Rest der Welt zu zwingen, ihre wertvollen Rohstoffe und Produkte der realen Welt weiterhin kostenlos an die USA zu liefern.

Es ist viel über die Mackindersche Erklärung geschrieben worden, dass „wer die Weltinsel kontrolliert, die Welt kontrolliert“. Eine Meinung, die von Zbigniew Brzezinski in seinem Buch „The Grand Chessboard“ aufgegriffen und von den US-Neokons, die den Tiefen Staat leiten, sicherlich befolgt wird. Das ist der Grund, warum die Sockenpuppe Biden, oder genauer gesagt seine Handlanger, seit Bidens „Wahl“ gefährliche Konfrontationen in der Ukraine und im Ostchinesischen Meer provoziert haben. Die USA sind zu ihren historischen Wurzeln der „Kanonenbootdiplomatie“ zurückgekehrt, einer brutalen Bastardmethode, die in der Vergangenheit funktionierte, um andere Länder zum Einlenken zu bewegen, die aber heute nicht mehr gegen Nationen funktionieren kann, die jetzt über Hyperschallraketen verfügen. Ein solches Verhalten der USA ist ein „Hail Mary“-Pass, die letzte Verzweiflungstat eines scheiternden, unipolaren Hegemons.

Die obige Darstellung beschreibt die langfristige „Grand View“ der USA, die besser als „Grand Delusion“ bezeichnet werden sollte. Angesichts des fortgeschrittenen Verfalls der USA und des unaufhaltsamen Aufstiegs Chinas und Russlands in militärischer, industrieller, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht gibt es für die USA keinerlei Aussicht auf Erfolg. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder die USA geben nach oder es kommt zum globalen nuklearen Armageddon. Dazwischen gibt es nichts.

Moralisch und ethisch gesehen ist es das einzig Richtige und Angemessene, wenn „Exzeptionalistan“ sich zurückzieht. Sie sollten sich glücklich schätzen, dass der Rest der Welt keine Lust hat, sich an den USA zu rächen, nachdem diese jahrhundertelang Völkermord, Sklaverei, Rassismus, ausländische Betrügereien und die Ausbeutung des Rests der Welt begangen haben. Der globale Süden ist jedoch mehr mit seinem eigenen Wohlergehen beschäftigt, er wird den verwesenden Kadaver der USA einfach ignorieren, er ist nur an „Win-Win“-Interaktionen mit Partnern interessiert, die tatsächlich fair spielen, die sich an das tatsächliche UN-Völkerrecht halten und nicht an die von den USA manipulierte, „auf Regeln basierende Ordnung“. (Anm.d.Ü.: selbst die Mafia hat Regeln)

Wie sieht es mit kurz- und mittelfristigen, eher begrenzten Perspektiven aus? Was erhoffen sich bestimmte Parteien von einem Krieg in der Ukraine? Die üblichen Verdächtigen: der militärisch-industrielle Komplex (MIC), die US-Industrie für fossile Brennstoffe und möglicherweise der US-Banken-/Finanzsektor.

Der MIC: Wie profitiert der US MIC von einem ständigen Krieg? Die Invasion und Besetzung Afghanistans durch die USA war nach allem, was man weiß, ein kläglicher Fehlschlag. Dennoch hielten die USA 20 Jahre lang daran fest – der längste Krieg in der Geschichte der USA. Und warum? Weil er für den MIC ein riesiger finanzieller Gewinn war, ein Geschenk, das immer weiter gegeben wurde. Er finanzierte zahlreiche McMansions und Luxusjachten für die MIC-Führungskräfte und MIC-Lobbyisten in Washington. In Anhang zwei am Ende dieses Dokuments wird genau erklärt, wie das Afghanistan-Debakel und alle endlosen Invasionen und Interventionen der USA zu Gunsten des MIC abliefen:

https://www.dropbox.com/s/nio185d72vkqkpc/ChannellingTrout_full_compressed.pdf?dl=0

Heute stellt die Lieferung von US-Waffen im Wert von „Milliarden von Dollar“ an die Ukraine (von denen ein Großteil veraltet und überflüssig ist) einen massiven finanziellen Gewinn für den US-MIC dar. Es ist die einzige Möglichkeit, Dinge gewinnbringend zu veräußern, die sie niemals legal verkaufen könnten. Dabei spielt es keine Rolle, ob 30% davon verloren gehen (z. B. Javelin-Raketen, die von Terroristen aus Kofferräumen verkauft werden) oder ob der Rest von den Russen in die Luft gejagt wird. Natürlich müssen solche veralteten Waffen durch überteuerte neue Versionen ersetzt werden, um die US-Bestände aufzufüllen, was mit immer größeren Summen an Steuergeldern finanziert wird, zum Nachteil der öffentlich finanzierten US-Straßen, Eisenbahnen, Schulen, Gesundheitsversorgung, Bibliotheken usw. usw.

Die US-Industrie für fossile Brennstoffe: In meinem letzten „Whodunnit“-Artikel habe ich erwähnt, dass die Sprengung der Nordstream-Pipelines die einzige Möglichkeit ist, das superteure US-LNG nach Europa zu exportieren. US-Fracking-LNG ist weitaus teurer** als konventionelles russisches Gas, das über Pipelines transportiert wird, und weitaus umweltschädlicher, da es weitaus höhere Kohlenstoffemissionen verursacht. Um zu verstehen, warum die verschiedenen Energieträger bei ihrer Produktion und Verteilung sehr unterschiedliche Kosten verursachen, muss man das Konzept des EROI (energy return on investment) sowie den gesamten Lebenszyklus der verschiedenen Energieträger verstehen: von der Förderung über die Verarbeitung und den Transport bis hin zum Endverbraucher. Eine solche Erklärung würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Es genügt zu sagen, dass Energiequellen mit hohem EROI billig zu gewinnen und zu liefern sind, während Energiequellen mit niedrigem EROI teuer zu gewinnen und zu liefern sind und tatsächlich einen finanziellen Nettoverlust darstellen können. Das gilt auch für das Fracking von US-Schieferöl, ein weiterer Ponzi-Betrug, der sich bei KEINEM Ölpreis (selbst bei einem Preis von über 100 Dollar pro Barrel) rentiert hat. Es handelte sich um ein schlecht konzipiertes Projekt, das mit Hilfe von Markthybris, offenkundigem Betrug, niedrig verzinsten Bankkrediten und unangemessenen staatlichen Subventionen durchgeboxt wurde. Diese wirtschaftliche Dummheit und dieser Betrug gelten auch für den Export von US-Schiefergas nach Übersee, selbst wenn man den teuren Energiebedarf für die Verflüssigung des Gases (Abkühlung auf etwa minus 163 Grad Celsius), den weiteren Energiebedarf für die Kühlung des Gases während des Transports in hochisolierten Spezialtankern (die heute weltweit Mangelware sind) und die milliardenschweren Investitionen für die spezielle Handhabung in eigens dafür vorgesehenen Export- und Importterminals (die noch nicht gebaut wurden) berücksichtigt.

In den USA sind alle wirtschaftlich nutzbaren Öl- und Gasquellen erschöpft, und alle verbleibenden Quellen haben einen beklagenswert niedrigen EROI, so dass ihre Gewinnung, Verarbeitung und Beförderung sehr kostspielig sind (in Bezug auf die Energie und damit auch auf den Preis). Gefracktes Schieferöl ist nicht mit Rohöl zu vergleichen, es hat den API-Index und die Flüchtigkeit von Farbverdünner, weshalb die Züge, mit denen es transportiert wird, „Bombenzüge“ genannt werden. Aus gefracktem Schieferöl kann man keinen Dieselkraftstoff, das unverzichtbare Arbeitstier, herstellen.

Russland und der kaspische Raum haben insgesamt den Höhepunkt der Ölförderung überschritten, wobei der EROI sinkt (nur einige wenige Felder liegen vor dem Höhepunkt, z. B. Kashagan). Im Vergleich zu den USA weisen die eurasischen Öl- und Gasquellen jedoch einen weitaus höheren EROI auf, mit dem die USA wirtschaftlich nicht konkurrieren können. Die Tatsache, dass die USA jetzt kein einfaches, billiges Öl mehr haben, ist der Grund, warum sie jetzt Öl aus Syrien stehlen und auch, warum sie mehrere iranische Öltanker entführt haben. Der Pipeline-Terrorismus war die einzige Möglichkeit für die USA, unwirtschaftliches Flüssiggas an Europa zu verkaufen, so wie die Provokation eines Krieges die einzige Möglichkeit für die USA war, ihre veralteten Waffen an Europa zu „verkaufen“. Schmutzige Tricks und hinterhältige Betrügereien sind die Art und Weise, wie der „freie Markt“ und die „regelbasierte Ordnung“ der USA funktionieren, ja, wie sie schon immer funktioniert haben.

Der US-Finanzsektor: Es war der drogenverrückte Traum der USA, dass die Sanktionen gegen Russland zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch Russlands führen würden, der dann einen Staatsstreich gegen Putin auslösen würde. Dieses Ziel ging spektakulär nach hinten los, als Russland Energiezahlungen in Rubel verlangte, was den Rubel über alle Erwartungen hinaus aufwerten ließ. Die Sanktionierung von Russlands Exporten fossiler Brennstoffe führte lediglich dazu, dass die europäischen und weltweiten Erdöl- und insbesondere Erdgaspreise in die Höhe schnellten, was Russland einen enormen finanziellen Gewinn bescherte, der den Diebstahl von 300 Milliarden Dollar russischer Devisenreserven durch die USA inzwischen weitgehend kompensiert hat. In Zeiten globaler Ungewissheit verlagern viele Länder ihr Finanzvermögen in US-Staatsanleihen und -Wertpapiere als „sicheren Hafen“, was den Wert des US-Dollars bisher über Wasser gehalten hat. Diese Länder sind sich nun aber auch bewusst, dass ihre Ersparnisse jederzeit willkürlich von der „regelbasierten Ordnung“ der USA gestohlen werden könnten, weshalb sie nach Wegen suchen, ihre Reserven umzuschichten. Gegenwärtig sind die europäischen Währungen gegenüber dem USD gefallen, was in erster Linie auf ihre eigenen Energiesanktionen gegen Russland zurückzuführen ist, die zu einer Rezession ihrer eigenen Volkswirtschaften geführt haben. Die europäischen Industriesektoren stehen kurz vor dem Zusammenbruch wegen Energiemangels. Sobald die Währungsvereinbarungen und Finanzsysteme von BRICS+, die den USD umgehen, in Gang kommen, wird es zu einer massiven Flucht aus US-Anleihen und Wertpapieren und zu einer massiven internationalen Rückführung von US-Dollars in die USA kommen, was zu einer Hyperinflation und einer Abwertung des US-Dollars führen wird, so dass sie sich keine Importe mehr leisten können. Zusammen mit der Deindustrialisierung der USA, die dazu führt, dass es keine nennenswerte inländische Produktion mehr gibt, bedeutet dies alles extreme Armut für „das Land der Außergewöhnlichen“.

Zusammengefasst: Die anfänglichen Hoffnungen des US-Banken-/Finanzsektors, vom Ukraine-Krieg zu profitieren, haben bestenfalls dazu geführt, dass der USD bisher neutral geblieben ist, es wird aber unweigerlich zu einem beschleunigten Zusammenbruch des USD führen.

FAZIT: Die USA sind am Ende. Finde dich damit ab.

Fußnoten:

*im Gegensatz zu den betrügerischen neoliberalen, neoklassischen „trickle down“-Ideologen des FIRE-Sektors, den Leuten von Leo Strauss, Milton Friedman und Friedrich Hayek.

**der ursprünglich vertraglich vereinbarte Preis für russisches Pipeline-Gas nach Deutschland lag bei 280 $ pro 1000 Kubikmeter gegenüber dem derzeitigen Marktpreis von etwa 2000 $ (und die EU soll jetzt US-LNG zu „nur“ 6- bis 7-mal so hohen Kosten wie einheimisches Erdgas in den USA kaufen):

https://www.tribuneindia.com/news/comment/a-war-russia-set-to-win-441926