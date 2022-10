Plötzlich und unerwartet: Football-Spieler stirbt schlagartig mit 18 Jahren, nur zwei Tage vor seinem Geburtstag

Der Mississippi State Offensive Lineman Sam Westmoreland erlebte vor dem College einige glorreiche Tage als Star an der Tupelo High School.

Aber der Neuling wird seinen 19. Geburtstag nicht erleben. Stattdessen wurde Westmoreland am Mittwoch, zwei Tage vor seinem Geburtstag, für tot erklärt, wie Mississippi State Athletics mitteilte.

Hauptmann Brett Watson vom Oktibbeha County Sheriff’s Office sagte, dass die Polizei am Mittwoch gegen 11 Uhr auf einen Anruf reagierte, wie der Clarion Ledger berichtet.

Westmoreland wurde außerhalb der Blackjack Missionary Baptist Church tot aufgefunden, sagte Watson.

Es wird kein falsches Spiel vermutet.

„Eine meiner Erinnerungen an Sam ist, dass er immer gelächelt hat. Es spielte keine Rolle, was beim Training los war oder so. Wenn er im Feldhaus auftauchte, hatte er immer ein Lächeln im Gesicht. Er begrüßte dich jeden Tag mit einem Lächeln“, sagte der ehemalige Trainer der Tupelo High School, Trent Hammond.

Die Universität hat keine Einzelheiten zu seinem Tod bekannt gegeben.

RIP Sam. It’s okay to not be okay and we can always do more no matter what is going on. Hail State forever brother. Til we meet again 78. ❤️ #HailState — Will Rogers (@Wrogers__2) October 19, 2022

In einer Mitteilung auf der Website der Mississippi State Athletics teilte die Universität mit, dass sie mit dem Oktibbeha County Sheriff’s Büro und dem Oktibbeha County Coroner’s Büro bei der Untersuchung des Todes des Teenagers zusammenarbeitet.

„Die Mississippi State Athletics Familie ist untröstlich über den plötzlichen Tod von Sam Westmoreland. Sam war ein geliebter Sohn, Bruder und Mannschaftskamerad und ein großartiger junger Mann mit einer grenzenlosen Zukunft“, sagte Head Football Coach Mike Leach.

„Alle, die ihn kannten und liebten, werden sich immer an ihn erinnern und ihn sehr vermissen“, sagte Leach und fügte hinzu, dass „unsere Gedanken und Gebete bei der Familie Westmoreland sind“.

I send my condolences to the Westmoreland family. Taught Sam my first 2 years in Tupelo as well as well as coaching him in football. Great teammate and friend who was always their to pick guys up. Sam always had great energy and a great attitude. It was great to see him grow up pic.twitter.com/sDf0vunear — Coach Tereif Osborne (@Tereif) October 19, 2022

Der MSU-Direktor für Leichtathletik John Cohen sagte, die Universität sei „untröstlich über den plötzlichen Verlust von Sam Westmoreland“.

„Mississippi State ist eine Familie, und wir alle trauern in dieser schwierigen Zeit. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie Westmoreland und allen, die Sam kannten und liebten“, sagte er.

Westmoreland war 1,80 m groß und wog 90 Kilo. Sein Hauptfach war Industrietechnik.

Westmoreland ist einer von vielen Sportlern, die in letzter Zeit betroffen waren.

„Obwohl SDA [plötzlicher Tod von Sportlern] ein seltenes Ereignis ist, deuten neuere Daten darauf hin, dass es wahrscheinlich häufiger vorkommt als bisher angenommen“, heißt es in einem aktuellen Bericht in Science Direct.

In dem Bericht heißt es, dass es schwierig ist, Gemeinsamkeiten zu finden, da die Daten für eine genaue Untersuchung der verschiedenen Fälle im ganzen Land schwer zu finden sind.

Ein 2009 in der Fachzeitschrift Circulation veröffentlichter Bericht über 1.866 Todesfälle bei jugendlichen Sportlern zwischen 1986 und 2003 ergab, dass „plötzliche Todesfälle überwiegend auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen waren“, wobei 56 Prozent der Todesfälle damit in Verbindung standen.

Die Studie kam damals zu dem Schluss, dass „die absolute Zahl der plötzlichen kardiovaskulären Todesfälle bei jungen US-Sportlern zwar etwas höher war als frühere Schätzungen, aber dennoch relativ niedrig, mit einer Rate von <100 pro Jahr.“

„Diese Daten sind für die aktuelle Debatte über Screening-Programme mit EKGs [Elektrokardiogrammen] vor der Teilnahme an Wettkämpfen relevant und legen auch die Notwendigkeit einer systematischen und obligatorischen Meldung plötzlicher Todesfälle bei Sportlern an ein nationales Register nahe“, heißt es in der Studie.