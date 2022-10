Senat erklärt Russland und China den Krieg

Die US-Regierung und ihre neoliberale Mandarine sind entschlossen, jede Bedrohung ihrer Vorherrschaft zu beseitigen.

Heutzutage macht sich die US-Regierung nicht mehr die Mühe, förmliche Kriegserklärungen abzugeben, wie es die Verfassung vorschreibt, die heute kaum mehr als ein altes Stück Papier ist. Stattdessen bereitet sie den Krieg methodisch stückweise vor und erregt damit weit weniger Aufmerksamkeit.

US Congress Proposes $300M for Ukraine’s Military in the Defense Authorization Bill for FY 2022https://t.co/zKmewAMdim pic.twitter.com/2wnNlED6ZY — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) December 10, 2021

Von Defense News:

Eine parteiübergreifende Gesetzgebung, die im Senat eingebracht wurde, würde dem Pentagon Befugnisse zur Kriegsbeschaffung einräumen, die es ihm erlauben würden, massive Mengen an Munition mit hoher Priorität im Rahmen von Mehrjahresverträgen zu kaufen, um der Ukraine im Kampf gegen Russland zu helfen und die US-Lagerbestände aufzufüllen.

Ich habe die Betonung auf „Krieg“ gelegt, denn genau das planen der Kongress und das Pentagon – einen großen Krieg, um die Vorherrschaft des neoliberalen Systems, das sich nun im Niedergang befindet, wiederherzustellen.

Das ist natürlich höchst wahnhaft und wird, wenn es weitergeführt wird, zum Ende des Lebens auf dem Planeten führen.

Der Vorsitzende des Senatsausschusses für Streitkräfte, Senator Jack Reed (D-R.I.), und das ranghöchste Mitglied, Senator Jim Inhofe (R-Okla.), schlugen die Gesetzgebung als Änderung des jährlichen Verteidigungsgenehmigungsgesetzes vor, über das der Senat voraussichtlich im November abstimmen wird… Der Änderungsantrag, dessen Text letzte Woche veröffentlicht wurde, bietet mehrjährige Auftragsvergabebefugnisse, die normalerweise für Marineschiffe und große Flugzeuge reserviert sind. Der Entwurf sieht vor, dass das Pentagon den Kauf bestimmter Munition von Lockheed Martin, Raytheon Technologies, BAE Systems und Kongsberg Defence & Aerospace für die Jahre 2023 und 2024 festschreiben kann, um die Hersteller zu ermutigen, ihre Produktionslinien für begehrte Munition zu erweitern.

Mit anderen Worten: ein oligopolistisches Arrangement für den militärisch-industriellen Komplex (MIC), um riesige Mengen an Mordprodukten zu produzieren, die anschließend fantastische Gewinne abwerfen. Die Rechnung für all dies wird fällig werden, und Ihre Kinder und Enkelkinder werden die enorme Rechnung bezahlen müssen, das heißt, wenn es noch Menschen auf dem Planeten gibt, die man ausnehmen kann.

The current risk of nuclear war is at least as severe as the 1962 Cuban Missile Crisis, warns @NormanSolomon of @Roots_Action. pic.twitter.com/rsx9y6WqLG — Democracy Now! (@democracynow) October 18, 2022

Abgesehen von den katastrophalen finanziellen Auswirkungen, die die Staatsverschuldung weiter in die Stratosphäre treiben, handelt es sich bei dem „Zusatz“, der an das „jährliche Verteidigungsgenehmigungsgesetz“ angeheftet wurde (tauschen Sie „Verteidigung“ aus und ersetzen Sie es durch „Angriff“), um Vorbereitungen für den Dritten Weltkrieg.

Dieses Verhalten im Kongress erinnert an Roosevelt und das Lend-Lease-Programm während des Zweiten Weltkriegs. „Obwohl Präsident Roosevelt den Briten helfen wollte, verhinderten sowohl das amerikanische Recht als auch die Befürchtung der Öffentlichkeit, dass die Vereinigten Staaten in den Konflikt hineingezogen würden, seine Pläne“, stellt das USG Office of the Historian fest.

Viele Amerikaner waren dagegen, die Vereinigten Staaten in einen weiteren Krieg zu verwickeln. Obwohl die amerikanische Öffentlichkeit im Allgemeinen eher die Briten als die Deutschen unterstützte, musste Präsident Roosevelt eine Initiative entwickeln, die mit dem gesetzlichen Verbot der Kreditvergabe vereinbar, für die militärische Führung zufriedenstellend und für die amerikanische Öffentlichkeit akzeptabel war, die sich im Allgemeinen gegen eine Verwicklung der Vereinigten Staaten in den europäischen Konflikt aussprach.

Roosevelt erlaubte den Japanern, Pearl Harbor anzugreifen, und änderte damit über Nacht die normale, vernünftige Reaktion des Durchschnittsbürgers – eine Abneigung gegen den Krieg, weil er weiß, dass er oder sie den höchsten Preis dafür zahlen wird.

Trotz der Tatsache, dass Hawaii zu diesem Zeitpunkt kein US-Besitz oder Staat war, sondern ein Militärstützpunkt mitten im Pazifik (der ein Öl- und Stahlembargo gegen Japan verhängte), waren die meisten Amerikaner über den Angriff empört und stimmten einem unnötigen Krieg zu, der fast 100 Millionen Menschenleben kosten und die Weltbevölkerung um 3 % reduzieren sollte. Die meisten Todesopfer gab es in China und Russland.

Vor Pearl Harbor ergab eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 1939, dass 84 % der Amerikaner dagegen waren, „unsere Armee und Marine ins Ausland zu schicken, um gegen Deutschland zu kämpfen“, während die Ablehnung, „Flugzeuge und anderes Kriegsmaterial nach England und Frankreich“ zu schicken, weitaus geringer war (fast 60 % stimmten zu).

Auch wenn die Zahlen etwas anders lauten mögen, spiegeln die Ergebnisse dieser Umfrage die heutige Stimmung der amerikanischen Bevölkerung wider – sie will keine amerikanischen „Stiefel auf dem Boden“ in der Ukraine, unterstützt aber die Entsendung von Kriegsmaterial aller Art in die Ukraine. Wenn die lügnerischen und unaufrichtigen Konzernmedien die Wahrheit über die politische Situation in der Ukraine sagen würden (mörderische Nazis in der Regierung und im Militär), wäre es möglich, dass die Unterstützung für die Ukraine durch naive, auf Schlagzeilen ausgerichtete Amerikaner deutlich zurückgehen würde.

Und deshalb gibt es wenig bis gar kein Aufsehen um die Aufnahme des Änderungsantrags in das Ermächtigungsgesetz für die „Offensive“. In den Konzernmedien wird nur wenig darüber berichtet. Die komplizierten Beschaffungsvorgänge des Änderungsantrags haben zweifellos viele Amerikaner verunsichert, wenn sie sich die Mühe gemacht haben, darauf zu achten. Wenn sie es täten, würden viele zu dem Schluss kommen, dass es sich um einen offensichtlichen Schritt zur Vorbereitung eines Krieges handelt (und um massive Gewinne für das MIC und seine skrupellosen Aktionäre, die im Grunde genommen Mitverschwörer bei der endgültigen Auslöschung des Lebens auf dem Planeten sind).

Die Absicht der Gesetzgebung ist es, das Pentagon und die Industrie anzuspornen, aggressiver zu agieren, indem bürokratische Hindernisse beseitigt werden, und zwar nicht nur mit Blick auf Russland, sondern auch auf eine mögliche Konfrontation mit China wegen Taiwan, so ein hochrangiger Mitarbeiter des Kongresses, der mit Defense News unter der Bedingung der Anonymität sprach, weil er nicht befugt war, mit der Presse zu sprechen.

Wie kann dies als etwas anderes als die Vorbereitung auf einen Zweifrontenkrieg (oder mehr) interpretiert werden? Der Durchschnittsbürger könnte, wenn er die Fakten erfährt, sehr wohl zu dem Schluss kommen, dass sich die US-Regierung tatsächlich auf einen Krieg vorbereitet, und dies für den Gipfel der irrationalen Dummheit halten.

„57% der wahrscheinlichen Wähler befürworten stark oder eher, dass die USA so schnell wie möglich diplomatische Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine führen, selbst wenn die Ukraine dafür Kompromisse mit Russland eingehen muss.“

Twitter isn't most people.



"57% of likely voters strongly or somewhat support the US pursuing diplomatic negotiations as soon as possible to end the war in Ukraine, even if it requires Ukraine making compromises with Russia."https://t.co/vHTu02bF9m — John Allan (@johnnallan) October 16, 2022

Die meisten übersehen jedoch das Wesentliche: Die US-Regierung und ihre neoliberale Mandarine sind entschlossen, jede Bedrohung ihrer Vorherrschaft und des Ersatzes eines kaputten (kein Goldstandard, also Schulden für immer) Post-Bretton-Woods-Betrugssystems der Kontrolle und des Parasitentums zu beseitigen.

Wie ein Schizophrener, der Stimmen hört und das Unmögliche halluziniert, wird die US-Regierung ihre Bemühungen, ihr verrottetes System über Wasser zu halten, bis zu ihrem schrecklichen Höhepunkt treiben: einem thermonuklearen Krieg.