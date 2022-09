Wer profitiert wirklich von der Pandemie-Industrie?

In der Debatte um die wachsende Pandemie-Industrie wird viel Aufmerksamkeit auf die zentrale Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelenkt, aber die Art und Weise, wie die WHO mit der Reaktion auf COVID-19 umgeht, lässt ernsthafte Zweifel an der Kompetenz ihrer Führung aufkommen und wirft die Frage auf, wessen Bedürfnissen die Organisation wirklich dient.

Von David Bell

Skeptiker der zunehmenden „Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion“ (PPR) feierten kürzlich eine vermeintliche „Niederlage“ der umstrittenen Änderungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an den Internationalen Gesundheitsvorschriften.

Obwohl die vorgeschlagenen Änderungen die Befugnisse der WHO zweifellos erweitert hätten, spiegelt diese Fokussierung auf die WHO eine verengte Sichtweise auf die globale Gesundheit und die Pandemie-Industrie wider.

Die WHO ist fast nur ein kleiner Akteur in einem viel größeren Spiel aus öffentlich-privaten Partnerschaften und finanziellen Anreizen, die den Pandemie-Zug antreiben.

Während die WHO im Rampenlicht arbeitet, wächst die Pandemie-Industrie seit über einem Jahrzehnt und ihre Expansion beschleunigt sich unaufhaltsam.

Andere wichtige Akteure wie die Weltbank, die Koalitionen der wohlhabenden Nationen bei den G7 und G20 und ihre Unternehmenspartner arbeiten in einer Welt, die weniger transparent ist, in der die Regeln lockerer sind und ein Interessenkonflikt weniger genau geprüft wird.

Wenn die globale Gesundheitsgemeinschaft die öffentliche Gesundheit bewahren will, muss sie dringend den allgemeinen Prozess, der im Gange ist, verstehen und Maßnahmen ergreifen, um ihn zu stoppen. Der Pandemie-Express muss durch das Gewicht der Beweise und die Grundprinzipien der öffentlichen Gesundheit gestoppt werden.

Finanzierung einer globalen Pandemie-Bürokratie

Nach Angaben der WHO:

„Der FIF (Fonds für Finanzintermediäre) könnte ein Eckpfeiler beim Aufbau eines wirklich globalen PPR-Systems im Rahmen des von der Weltgesundheitsversammlung geförderten Internationalen Vertrags über Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion sein“.

Der Welt wird gesagt, sie solle sich vor Pandemien fürchten. Die ausufernden sozioökonomischen Kosten der COVID-19-Krise werden als Rechtfertigung für eine stärkere Konzentration auf die Finanzierung der PPR angeführt. Rufe nach „dringenden“ kollektiven Maßnahmen zur Abwendung der „nächsten“ Pandemie werden mit systemischen „Schwächen“ begründet, die angeblich durch COVID-19 aufgedeckt wurden.

Während die WHO ihren Vorstoß für einen neuen Pandemie-„Vertrag“ im Jahr 2021 vorantrieb, einigten sich die G20-Mitglieder darauf, eine gemeinsame Task Force für Finanzen und Gesundheit einzurichten, um „die Zusammenarbeit und die globale Kooperation in Fragen der Pandemieprävention, -vorbereitung und -reaktion zu verbessern“.

Ein Bericht der Weltbank und der WHO,

der für die gemeinsame Task Force der G20 erstellt wurde, schätzt, dass jährlich 31,1 Mrd. USD für die künftige PPR benötigt werden, einschließlich 10,5 Mrd. USD pro Jahr an neuen internationalen Finanzmitteln, um erkannte Finanzierungslücken in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu schließen.

Überwachungsbezogene Aktivitäten machen fast die Hälfte davon aus, wobei 4,1 Milliarden Dollar an neuen Mitteln erforderlich sind, um erkannte Lücken im System

Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit sind die für den Ausbau der globalen PPR-Infrastruktur vorgeschlagenen Mittel enorm. Im Vergleich dazu beläuft sich das von der WHO genehmigte Budget für das Zweijahresprogramm 2022-2023 auf durchschnittlich 3,4 Milliarden Dollar pro Jahr.

Der Globale Fonds, der wichtigste internationale Geldgeber für die Bekämpfung von Malaria, Tuberkulose und AIDS die zusammen eine jährliche Sterblichkeitsrate von über 2,5 Millionen aufweisen – stellt derzeit nur 4 Milliarden Dollar jährlich für diese drei Krankheiten zusammen bereit.

Im Gegensatz zu COVID-19 verursachen diese Krankheiten in Ländern mit niedrigem Einkommen und in jüngeren Altersgruppen Jahr für Jahr eine hohe Sterblichkeit.

Im April beschloss die G20, ein neues, bei der Weltbank angesiedeltes FIF einzurichten, um die PPR-Finanzierungslücke von 10,5 Milliarden Dollar zu schließen. Das FIF soll auf der bestehenden Pandemieförderung aufbauen, um „die Gesundheitssysteme und PPR-Kapazitäten in Ländern und Regionen mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu stärken“.

Es wird erwartet, dass die WHO die fachliche Führung übernimmt, was ihr unabhängig vom Ausgang der derzeitigen „Vertrags“-Diskussionen eine gesicherte Rolle verschafft.

Die Einrichtung des Fonds ist mit atemberaubender Geschwindigkeit vorangeschritten und wurde am 30. Juni vom Exekutivdirektorium der Weltbank genehmigt. Nach einer kurzen Phase der Konsultation wird der Fonds voraussichtlich im September anlaufen.

Bis heute haben Regierungen, die Europäische Kommission und verschiedene private und nicht staatliche Interessengruppen, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation, die Rockefeller Foundation und der Wellcome Trust, Spenden in Höhe von insgesamt 1,3 Milliarden Dollar zugesagt.

Die anfänglichen Bereiche für den Fonds sind ziemlich allumfassend, einschließlich Krankheitsüberwachung auf Länderebene, Laborsysteme, Notfallkommunikation, -koordination und -management, kritische Gesundheitspersonalkapazitäten und Engagement für die Gemeinschaft“.

Der Fonds hat den Anschein einer neuen „Weltgesundheitsorganisation“ für Pandemien, die das bestehende (und ständig wachsende) Netz globaler Gesundheitsorganisationen wie der WHO, Gavi, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und des Global Fund ergänzt.

Aber sind diese erhöhten Ausgaben für die PPR gerechtfertigt? Sind die eskalierenden sozioökonomischen Kosten von COVID-19 auf eine Untätigkeit durch die globale Gesundheitsgemeinschaft, wie weithin behauptet wird, oder sind sie auf fahrlässiges Versagen der WHO und der Regierungen weltweit zurückzuführen, wenn sie frühere evidenzbasierte Pandemie-Leitlinien verworfen hat.

COVID-19: Untätigkeit oder Versagen?

In der Debatte um die wachsende Pandemieindustrie wird der zentralen Rolle der WHO viel Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Aufmerksamkeit ist verständlich, wenn man bedenkt, dass die WHO die für die globale öffentliche Gesundheit zuständige Behörde ist und sich für ein neues internationales Pandemieabkommen einsetzt.

Der Umgang der WHO mit der Reaktion auf COVID-19 lässt jedoch ernste Zweifel an der Kompetenz ihrer Führung aufkommen und wirft die Frage auf, wessen Bedürfnissen die Organisation dient.

Das Versäumnis der WHO, ihre eigenen, bereits bestehenden Pandemie-Richtlinien zu befolgen, indem sie Abriegelungen, Massentests, Grenzschließungen und das milliardenschwere COVAX-Massenimpfprogramm unterstützt, hat den Impfstoffherstellern und der Biotech-Industrie, deren Unternehmen und Investoren die WHO maßgeblich unterstützen, enorme Einnahmen beschert.

Dieser Ansatz hat verkrüppelte Volkswirtschaften, bestehende Gesundheitsprogramme beschädigt und weitere die Armut in Ländern mit niedrigem Einkommen verfestigt.

Die jahrzehntelangen Fortschritte im Bereich der Kindergesundheit werden wahrscheinlich zunichte gemacht und die langfristigen Aussichten von Dutzenden Millionen Kindern werden durch den Verlust von Bildung, Zwangsheirat und Unterernährung zerstört.

Indem sie ihre Grundsätze der Gleichheit und der gemeinschaftsorientierten Gesundheitsfürsorge aufgegeben hat, scheint die WHO zu einem bloßen Spielball im PPR-Spiel geworden zu sein, der denjenigen unterworfen ist, die die wirkliche Macht haben, nämlich denjenigen, die ihr Einkommen zur Verfügung stellen und die die Ressourcen kontrollieren, die jetzt in diesen Bereich fließen.

Korporatisierung der globalen öffentlichen Gesundheit

Kürzlich gegründete Gesundheitsagenturen, die sich mit Impfungen und Pandemien befassen, wie Gavi und CEPI, scheinen von Anfang an sehr einflussreich gewesen zu sein. CEPI wurde von Bill Gates, Jeremy Farrar (Direktor des Wellcome Trust) und anderen Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums ins Leben gerufen, die sich für die Schließung von Impfstellen einsetzen.

Das 2017 in Davos ins Leben gerufene CEPI soll helfen, den Markt für Impfstoffe gegen Epidemien voranzutreiben. Es ist kein Geheimnis, dass Bill Gates neben seiner Stiftung auch erhebliche private finanzielle Verbindungen zur Pharmaindustrie unterhält. Dies stellt die philanthropische Natur seiner Investitionen eindeutig infrage.

CEPI scheint ein Vorläufer dessen zu sein, was die WHO zunehmend wird – ein Instrument, mit dem Einzelpersonen und Unternehmen Einfluss nehmen und ihre Rendite verbessern können, indem sie sich Schlüsselbereiche der öffentlichen Gesundheit aneignen.

Das Geschäftsmodell des CEPI, das vorsieht, dass die Steuerzahler den Großteil des finanziellen Risikos für Forschung und Entwicklung von Impfstoffen tragen, während Big Pharm alle Gewinne einstreicht, findet sich in dem Bericht der Weltband und der WHO wieder.

Gavi, selbst ein bedeutender Geber der WHO, der nur existiert, um um den Zugang zu Impfungen zu verbessern, steht über die Bill & Melinda Gates Foundation auch unter dem direkten Einfluss von Bill Gates.

Die Beteiligung von Gavi (zusammen mit CEPI) am COVAX-Programm der WHO, das enorme Ressourcen in die COVID-19-Massenimpfung in Ländern umleitete, in denen COVID-19 eine relativ geringe Krankheitslast darstellt, deutet darauf hin, dass die Organisation stärker an Impfstoffverkäufen als an echten Ergebnissen für die öffentliche Gesundheit interessiert ist.

Pandemiefinanzierung – das große Ganze außer Acht gelassen?

Auf den ersten Blick mag die Aufstockung der Mittel für die Pandemievorsorge in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ein öffentliches Gut sein. Der Weltbank-WHO-Bericht behauptet, dass „die Häufigkeit und die Auswirkungen von pandemiegefährdeten Erregern zunehmen“.

Dies wird jedoch von der Realität widerlegt, da die WHO in den letzten 120 Jahren nur fünf „Pandemien“ auflistet, wobei die höchste Sterblichkeitsrate bei der H1N1 („Spanische Grippe“) von 1918-19 auftrat, also vor der Einführung von Antibiotika und moderner Medizin. Abgesehen von COVID-19 ist der Ausbruch der „Schweinegrippe“ in den Jahren 2009-10, bei dem weniger Menschen starben als in einem normalen Grippejahr, die einzige „Pandemie“ der letzten 50 Jahre.

Eine derart kurzsichtige Konzentration auf das Pandemierisiko wird wenig dazu beitragen, die schwerwiegendsten Krankheits- und Todesursachen zu bekämpfen, und es ist zu erwarten, dass sich die Situation für Menschen mit den extremen Formen sozioökonomischer Benachteiligung verschlimmern wird.

Die Regierungen einkommensschwacher Länder werden „angereizt“, Mittel für Programme im Kontext der Pandemie umzuleiten, was die wachsende Schuldenkrise weiter verschärft.

Ein stärker zentralisiertes, von oben nach unten gesteuertes öffentliches Gesundheitssystem wird nicht flexibel genug sein, um auf lokale und regionale Bedürfnisse einzugehen. Die Verlagerung der Unterstützung von Krankheiten, die eine höhere Belastung darstellen, und von Triebkräften des Wirtschaftswachstums hat direkte Auswirkungen auf die Sterblichkeit in diesen Ländern, insbesondere bei Kindern.

In dem Bericht der WHO und der Weltbank heißt es, dass die Säulen der globalen PPR-Architektur auf den „Grundprinzipien der Gleichheit, Einbeziehung und Solidarität“ beruhen müssen.

Da schwere Pandemien seltener als einmal pro Generation auftreten, verstößt eine Erhöhung der Ausgaben für PPR in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen eindeutig gegen diese Grundprinzipien, da sie knappe Ressourcen von Gebieten mit regionalem Bedarf abzieht, um die vermeintlichen Gesundheitsprioritäten wohlhabenderer Bevölkerungen zu bedienen.

Wie der Schaden, der durch die COVID-19-Reaktion verursacht wurde, zeigt, ist der Gesamtschaden durch die Umleitung von Ressourcen von Bereichen mit größerem Bedarf sowohl in Ländern mit hohem als auch mit niedrigem Einkommen wahrscheinlich universell.

Da solche „Opportunitätskosten“ nicht berücksichtigt werden, können die Empfehlungen der WHO, der Weltbank und anderer PPR-Partner nicht mit der öffentlichen Gesundheit begründet werden; sie sind auch keine Grundlage für den gesamtgesellschaftlichen Nutzen.

Eine Sache ist sicher. Diejenigen die von dieser sich ausweitenden Pandemie profitieren werden, werden diejenigen sein, die von der Reaktion auf COVID-19 profitiert haben.

Der Pandemie-Zug – dem Geld folgen

Der neue Weltbankfonds

birgt die Gefahr, die bestehenden Probleme im globalen Gesundheitssystem zu verschärfen und die Autonomie der WHO weiter zu beeinträchtigen; obwohl es heißt, dass die WHO eine zentrale „strategische Rolle“ spielen wird, werden die Mittel über die Weltbank geleitet.

Im Wesentlichen umgeht er finanziell die Rechenschaftspflicht der WHO, wo Fragen nach dem relativen Wert leichter gestellt werden können.

Die vorgeschlagene Struktur der FIF wird Organisationen mit engen Verbindungen zur Pharma- und anderen Biotech-Industrien, wie CEPI und Gavi, den Weg zu noch größerem Einfluss auf die globale PPR ebnen, insbesondere wenn sie zu „Durchführungsstellen“ ernannt werden – die operativen Arme, die das Arbeitsprogramm der FIF auf Länder-, regionaler und globaler Ebene durchführen werden.

Obwohl die ersten Durchführungsstellen für das FIF die Organisationen der vereinten Nationen, die multilateralen Entwicklungsbanken und der Internationale Währungsfonds sein werden, sind bereits Pläne für die Akkreditierung dieser anderen internationalen Gesundheitseinrichtungen im Gange.

Die Investitionen werden wahrscheinlich stark auf biotechnologische Lösungen wie die Überwachung von Krankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen ausgerichtet sein, was auf Kosten anderer, dringenderer Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit geht.

Schutz der öffentlichen Gesundheit und nicht des privaten Reichtums

Wenn die Welt die durch COVID-19 aufgedeckte systemische Schwäche wirklich angehen will, muss sie zunächst verstehen, dass diese Pandemie-Soße nicht neu ist; die Grundlagen für die Zerstörung der globalen öffentlichen Gesundheit auf Gemeinde- und Länderebene begannen lange vor COVID-19.

Es ist unbestreitbar, dass COVID-19 sich für die Impfstoffhersteller und die Biotech-Industrie als lukrativer Goldesel erwiesen hat. Das Modell der öffentlich-privaten Partnerschaften, das heute die globale Gesundheitspolitik beherrscht, hat es ermöglicht, dass enorme Ressourcen in die Taschen von Unternehmensriesen fließen, und zwar durch Programme, die sie direkt beeinflussen oder sogar leiten.

Die „100-Tage-Mission“ der CEPI, innerhalb von 100 Tagen „sichere und wirksame“ Impfstoffe gegen „virale Bedrohungen“ herzustellen – um „der Welt eine Chance zu geben, einen künftigen Ausbruch einzudämmen, bevor er sich zu einer globalen Pandemie ausweitet“ – ist ein Freibrief für Pharmaunternehmen, sich auf der Grundlage ihrer eigenen Risikobewertungen öffentliche Gelder in einem noch nie dagewesenen Umfang anzueignen.

Die Erfüllung der Prophezeiung von der „zunehmenden Häufigkeit von Pandemien“ wird durch das Drängen auf eine verstärkte Krankheitsüberwachung sichergestellt – ein vorrangiger Bereich für die FIF. Um den Weltbank-WHO-Bericht zu zitieren:

„COVID-19 hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Überwachungs- und Alarmsysteme in ein regionales und globales Netzwerk einzubinden, um zoonotische Übertragungsereignisse zu erkennen, frühzeitig Alarm zu schlagen, um eine rasche Reaktion der öffentlichen Gesundheit zu ermöglichen und die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen zu beschleunigen“.

Wie viele Behauptungen über COVID-19 entbehrt auch diese Behauptung jeder Grundlage – die Ursprünge von COVID-19 sind nach wie vor höchst umstritten, und die Daten der WHO zeigen, dass Pandemien unabhängig von ihrem Ursprung selten sind.

Es hat sich gezeigt, dass keine der „Gegenmaßnahmen“ die Ausbreitung von COVID-19, das jetzt weltweit endemisch ist, signifikant reduzieren kann.

Eine verstärkte Überwachung wird natürlich weitere „potenziell gefährliche Erreger“ aufspüren, da in der Natur ständig neue Varianten von Viren entstehen. Infolgedessen steht die Welt vor einem nicht enden wollenden Spiel des Suchens und Findens, mit nicht enden wollenden Gewinnen für die Industrie.

Die Industrie, die früher nur einmal pro Generation auftrat, wird „Pandemien“ zur Routine machen, indem sie für jede neue Krankheit oder Variante einen Schnellimpfstoff vorschreibt.

Letztlich wird dieser neue Pandemiefonds dazu beitragen, Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen in die wachsende globale Pandemie-Bürokratie einzubinden. Eine stärkere Zentralisierung des öffentlichen Gesundheitswesens wird wenig dazu beitragen, die tatsächlichen Gesundheitsbedürfnisse der Menschen in diesen Ländern zu erfüllen.

Wenn man zulässt, dass die Pandemie-Schmiergelder weiter wachsen, werden die Armen noch ärmer, und immer mehr Menschen werden an immer häufiger auftretenden, vermeidbaren Krankheiten sterben. Die Reichen werden weiterhin profitieren, während sie die Hauptursache für schlechte Gesundheit in Ländern mit niedrigem Einkommen – die Armut – weiter anheizen.

David Bell, leitender Wissenschaftler am Brownstone Institute, ist Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und Biotech-Berater für globale Gesundheit. Er war früher Programmleiter für Malaria und fiebrige Krankheiten bei der Stiftung für innovative neue Diagnostika in Genf, Schweiz.

Emma McArthur hat zu diesem Artikel beigetragen.