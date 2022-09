Die Lage ist viel schlimmer, als man Ihnen weismachen will. In den letzten Monaten habe ich sorgfältig die Fakten dokumentiert, die zeigen, dass die weltweite Nahrungsmittelproduktion im Jahr 2022 stark zurückgehen wird. Leider scheinen die meisten Menschen da draußen nicht zu verstehen, dass die Lebensmittel, die 2022 nicht mehr angebaut werden, 2023 nicht mehr in unseren Regalen zu finden sein werden. Wir stehen im nächsten Jahr möglicherweise vor einer noch nie dagewesenen weltweiten Nahrungsmittelkrise, aber die große Mehrheit der Bevölkerung scheint darüber nicht sehr beunruhigt zu sein. Ich möchte Sie daher bitten, mir zu helfen, diese Warnung zu verbreiten, indem Sie diese Liste mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Wie Sie weiter unten sehen werden, haben wir jetzt so viele Daten, dass es unmöglich ist, zu leugnen, was kommt.

Im Folgenden finden Sie eine Liste von 33 Dingen, die wir über die kommende Nahrungsmittelknappheit wissen…

1 Die diesjährige Ernte von rotem Winterweizen in den Vereinigten Staaten war die kleinste seit 1963″. Aber 1963 lebten in diesem Land nur 182 Millionen Menschen. Heute ist unsere Bevölkerung auf 329 Millionen angewachsen.

2 Man geht davon aus, dass die Reisernte in Kalifornien „nur halb so groß sein wird wie in einem normalen Jahr“.

3 Die Tomatenernte in den USA wird im Jahr 2022 nur 10,5 Millionen Tonnen betragen. Das ist mehr als eine Million Tonnen weniger als in einem normalen Jahr.

4 Dies wird die schlechteste Maisernte in den USA seit mindestens einem Jahrzehnt sein.

5 Seit Jahresbeginn sind die Karottenlieferungen in den Vereinigten Staaten um 45 Prozent zurückgegangen.

6 Die Lieferungen von Zuckermais in den USA sind seit Jahresbeginn um 20 % zurückgegangen.

7 Die Lieferungen von Süßkartoffeln in den USA sind seit Jahresbeginn um 13 Prozent zurückgegangen.

8 Der Versand von Sellerie in den Vereinigten Staaten ist seit Jahresbeginn um 11 Prozent zurückgegangen.

9 Die gesamte Pfirsicherzeugung in den USA ist gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent zurückgegangen.

10 Fast drei Viertel aller Landwirte in den USA geben an, dass die diesjährige Dürre ihre Ernte beeinträchtigt.

11 Dank der endlosen Dürre ist die Gesamtzahl der Rinder in Oregon um 41 % gesunken.

12 Dank der endlosen Dürre ist die Gesamtzahl der Rinder in New Mexico um 43 % gesunken.

13 Dank der endlosen Dürre ist die Gesamtzahl der Rinder in Texas um 50 Prozent gesunken.

14 Ein Rindfleischproduzent in Oklahoma sagt jetzt voraus, dass Hackfleisch “ über 50 Dollar pro Pfund“ kosten könnte.

15 mindestens 40 Prozent der Vereinigten Staaten leiden seit 101 aufeinander folgenden Wochen unter Dürrebedingungen.

16 Insgesamt handelt es sich um die schlimmste mehrjährige Megadürre in den Vereinigten Staaten seit 1 200 Jahren.

17 Europa erlebt derzeit die schlimmste Dürre seit 500 Jahren. In einigen Teilen Mitteleuropas sind die Pegelstände der Flüsse so tief gesunken, dass zum ersten Mal seit Jahrhunderten „Hungersteine“ zum Vorschein kommen.

18 Die Maisproduktion in der gesamten EU könnte bis 2022 um ein Fünftel zurückgehen.

19 Man warnt vor Ernteeinbußen in Frankreich von bis zu 35 Prozent.

20 In einigen Gebieten des Vereinigten Königreichs werden Ernteeinbußen von bis zu 50 % prognostiziert.

21 Es wird berichtet, dass es in einigen Teilen Deutschlands zu Ernteeinbußen von bis zu 50 Prozent kommen wird.

22 Einige Landwirte in Italien haben bereits „bis zu 80 % ihrer Ernte“ verloren.

23 In Somalia wird die landwirtschaftliche Produktion in diesem Jahr um 80 Prozent zurückgehen.

24 In Ostafrika hat die endlose Dürre bereits zum Tod von mindestens sieben Millionen Tieren geführt.

25 China sieht sich mit der schlimmsten Dürre konfrontiert, die es je in der Geschichte gegeben hat.

26 Indien, auf das normalerweise 40 Prozent des weltweiten Reishandels entfallen, wird gewarnt, dass die Produktion in diesem Land im Jahr 2022 aufgrund „erheblicher Niederschlagsdefizite in wichtigen Reisanbaugebieten“ stark zurückgehen wird.

27 Ein Drittel des gesamten pakistanischen Staatsgebiets stand unter Wasser, nachdem die jüngsten Überschwemmungen das Land völlig verwüstet hatten, und die landwirtschaftlichen Gebiete waren besonders stark betroffen. Infolgedessen wurde die überwiegende Mehrheit der Ernten im Land „weggeschwemmt“…

Schätzungen zufolge wurden etwa 65 % der Nahrungsmittel des Landes – insbesondere Reis, Baumwolle, Weizen und Zwiebeln – weggespült. Der pakistanische Außenminister Bilawal Bhutto-Zardari gab Anfang der Woche in einem Interview mit CGTN einen noch drastischeren Ausblick, indem er sagte, dass „etwa 80 bis 90 Prozent“ der Ernten des Landes durch die Überschwemmungen beschädigt wurden.

28 Die Preise für einige Düngemittel haben sich seit 2021 verdreifacht, während sich die Preise für einige andere Düngemittel sogar vervierfacht haben.

29 Ein Zahlungsunternehmen meldet, dass die Zahl der Amerikaner, die ihre App nutzen, um kurzfristige Kredite für Lebensmittel aufzunehmen, um 95 Prozent gestiegen ist.

30 Die Nachfrage bei den US-amerikanischen Lebensmittelbanken ist jetzt noch größer als auf dem Höhepunkt der COVID-Pandemie.

31 Die Weltgesundheitsorganisation teilt uns mit, dass Millionen von Menschen in Afrika nun potenziell die sehr reale Möglichkeit haben, zu verhungern.

32 Nach Angaben des Welternährungsprogramms gehen jede Nacht 828 Millionen Menschen auf der Welt hungrig zu Bett. Natürlich wird diese Zahl bald noch viel höher sein.

33 UN-Generalsekretär António Guterres hat öffentlich erklärt, dass er es für wahrscheinlich hält, dass es im Jahr 2023 „mehrere Hungersnöte“ geben wird.

Da die weltweite Nahrungsmittelversorgung immer knapper wird, steigt auch das Risiko von Unruhen.

In der Tat ist dies bereits geschehen…

Das Risiko ziviler Unruhen ist in diesem Jahr in mehr als der Hälfte der Länder der Welt gestiegen und deutet auf eine kommende Periode erhöhter globaler Instabilität hin, die durch Inflation, Krieg und Mangel an lebenswichtigen Gütern angeheizt wird, so eine neue Analyse. Nach Angaben von Verisk Maplecroft, einem in Großbritannien ansässigen Risikoberatungs- und Nachrichtendienstunternehmen, hat sich in 101 der 198 Länder, die im Civil Unrest Index erfasst sind, das Risiko ziviler Unruhen zwischen dem zweiten und dritten Quartal dieses Jahres erhöht.

In den letzten Wochen kam es in Städten auf der ganzen Welt zu massiven Protesten.

Dabei ist die Lage noch nicht einmal so schlimm.

Wie wird es also im Jahr 2023 aussehen, wenn endgültig klar wird, dass es einfach nicht genug Nahrung für alle geben wird?

Die wohlhabenden Länder werden die Mittel haben, einen Großteil der auf dem Markt verfügbaren Waren aufzukaufen, und das bedeutet, dass viele arme Länder sehr darunter leiden werden.

Wenn Ihnen alles, was Sie in diesem Artikel gelesen haben, bekannt vorkommt, dann deshalb, weil wir schon seit Jahren vor solchen Zuständen gewarnt wurden.

Im Jahr 2023 wird es überall auf der Welt zu Hungersnöten und Unruhen kommen.

Dies ist keine Übung. Eine äußerst ernste globale Nahrungsmittelkrise hat bereits begonnen, und ich möchte Sie ermutigen, sich auf das vorzubereiten, was vor Ihnen liegt, solange Sie noch können.