Trudeau droht Kanadiern wieder mit Maßnahmen, wenn sich 80-90 % der Bevölkerung nicht impfen lassen

Justin Trudeau hat letzte Woche eine versteckte Drohung ausgesprochen und angedeutet, dass es im Herbst zu Einschränkungen bei der Covid-Impfung kommen könnte, wenn 80-90 % der Kanadier nicht ihre Auffrischungsimpfung erhalten.

PM Trudeau warns "Covid is not done with us yet."



He says if 80-90% of eligible Canadians get up to date with their Covid vaccination, "we'll have a much better winter with much less need" for public health restrictions. #cdnpoli pic.twitter.com/nHje0cMEr9