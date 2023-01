Wer regiert die Welt? Acht Erkenntnisse vom WEF-Treffen der letzten Woche.

childrenshealthdefense.org: Das Weltwirtschaftsforum hat sein einwöchiges Jahrestreffen mit fast 3.000 Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft beendet. The Defender hat auf der Grundlage von Nachrichtenberichten und Kommentaren von Teilnehmern und Zuhörern acht wichtige Erkenntnisse ermittelt.

Als das Weltwirtschaftsforum (WEF) sein einwöchiges jährliches Treffen von fast 3.000 Eliten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft beendete, lobten die Mainstream-Medien das Treffen in den höchsten Tönen, während unabhängige Medien die Agenda des WEF und seine Organisatoren aufs Korn nahmen.

Die Associated Press (AP) beschrieb das Treffen in Davos, Schweiz, als eine Veranstaltung, die sich mit „dringenden globalen Themen“ befasst, während sie gleichzeitig „Zielscheibe bizarrer Behauptungen eines wachsenden Chors ist, der glaubt, dass es sich um eine Gruppe von Eliten handelt, die Veranstaltungen zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren“.

Zu diesen Kritikern gehörte auch Twitter-Eigentümer und CEO Elon Musk, der auf einen Tweet antwortete: „Das WEF wird immer mehr zu einer ungewählten Weltregierung, die das Volk nie gefordert hat und nicht will.“

Musk veröffentlichte eine Online-Umfrage – die 2,42 Millionen Stimmen einbrachte – in der er fragte, ob „das Weltwirtschaftsforum die Welt kontrollieren sollte“. Sechsundachtzig Prozent der Befragten sagten „Nein“.

The Defender berichtete am Mittwoch über die ersten Tage der Treffen. Dieser Artikel listet acht wichtige Erkenntnisse aus Davos auf – und warum sie wichtig sind.

Globale Eliten wollen wirklich Impfpässe

Einer der Vorschläge, der auf dem diesjährigen WEF-Treffen die meiste Aufmerksamkeit erregte, kam vom umstrittenen ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair, der jetzt geschäftsführender Vorsitzender des Tony Blair Institute for Global Change ist.

Blair schlug die Entwicklung einer „nationalen digitalen Infrastruktur“ vor und erklärte: „Wir sollten den Ländern helfen, eine nationale digitale Infrastruktur zu entwickeln, die sie mit diesen neuen Impfstoffen benötigen werden“ – eine Aussage, die stark darauf hindeutet, dass „neue Impfstoffe“ kommen und wir sie „brauchen“ werden.

Blair sagte auch:

„Man muss wissen, wer geimpft ist und wer nicht. Einige der Impfstoffe, die kommen werden, werden mehrfach verimpft werden“.

„Aus Gründen, die mit der Gesundheitsfürsorge im Allgemeinen zu tun haben, aber ganz sicher mit Pandemien, benötigt man eine ordentliche digitale Infrastruktur, und die meisten Länder haben das nicht“.

Wie bereits von The Defender berichtet, befürwortete Blair den „Good Health Pass“, einen digitalen Impfpass, der von ID2020, einer Zusammenarbeit zwischen Mastercard, der Internationalen Handelskammer und dem WEF, ins Leben gerufen wurde.

Zu den Mitgliedern der Good Health Pass Collaborative gehören Accenture, Deloitte und IBM, während zu den allgemeinen Partnern von ID2020 Facebook und Mastercard gehören.

Zu den Gründungspartnern von ID2020 gehören Microsoft, die Rockefeller Foundation, Accenture, GAVI, The Vaccine Alliance (ein Hauptpartner der Weltgesundheitsorganisation, WHO), UNICEF, die Bill & Melinda Gates Foundation und die Weltbank.

Globale ‚Führer‘ scheinen hellseherisch zu sein

An der Krankheitsfront warnte der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass „ein Wiederaufleben der Tuberkulose eines Tages kommen könnte“.

Äußerungen wie die von Tedros Ghebreyesus scheinen ein Wissen über zukünftige Entwicklungen zu verbergen. Dies war bei früheren WEF-Treffen die Regel – und auch dieses Jahr war es wieder der Fall.

Der Enthüllungsjournalist Jordan Schachtel wies darauf hin, dass „Event 201, die Simulation des Coronavirus vor der Pandemie, an einer WEF-Konferenz in Davos 2019 angekündigt wurde.“

In diesem Jahr sagte Lawrence „Larry“ Summers, der von 1999 bis 2001 als US-Finanzminister und von 2009 bis 2010 als Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats tätig war, dass „die Chancen meines Erachtens besser als 50:50 sind“, dass „es in den nächsten 15 Jahren ein Problem von COVID-Ausmaß geben wird.“

Summers machte diese Bemerkungen im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Global Economic Outlook“: Is this the End of an Era?“, an der auch die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgieva und die ehemalige geschäftsführende Direktorin des IWF und derzeitige Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde teilnahmen.

Während einer Pressekonferenz präsentierten Beamte den WEF-Bericht „Global Cybersecurity Outlook 2023“, in dem ein „katastrophales Cyber-Ereignis“ vorausgesagt wird, das „wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren“ eintreten wird.

Das sind Leute, die sehr viel von sich halten

Äußerungen des Gründers und Vorsitzenden des WEF, Klaus Schwab, und von Teilnehmern des WEF-Treffens enthüllten auch, dass die „elitären“ Teilnehmer des Treffens zu glauben scheinen, sie seien die selbst ernannten Retter – oder Herrscher – der Welt.

In einem Interview mit India Today, das zwei Teilnehmer zum diesjährigen WEF-Treffen schickte, sagte Schwab, die Welt werde bald nicht mehr von Supermächten wie den USA, sondern von WEF-„Stakeholdern“ wie BlackRock und Bill Gates regiert werden.

Klaus Schwab says the world will no longer be run by superpowers like America… it will be run by the World Economic Forum stakeholders, such as Blackrock and Bill Gates.



pic.twitter.com/CsAfwBUEdR — Pelham (@Resist_05) January 17, 2023

In einer anderen Sitzung sprach Bilawal Bhutto Zardari, Außenminister Pakistans, dessen Mutter, Benazir Bhutto, früher Premierministerin des Landes war, über eine „neue Weltordnung“, die durch „übermäßige Parteilichkeit“ behindert wird.

Die slowenische Außenministerin Tanja Falon sagte auf demselben Podium: „Es gibt Länder, die ihre nationalen Interessen über die Regeln hinaus respektieren“, wobei sie sich auf die „globalen Regeln“ bezog und hinzufügte, dass „wir die Weltordnung in Betracht ziehen müssen“.

Und der Sonderbeauftragte des Präsidenten für das Klima, John Kerry, sagte den Versammlungsplattformen: „Wir sind eine ausgewählte Gruppe von Menschen“, die „in einem Raum sitzen und zusammenkommen und tatsächlich über die Rettung des Planeten sprechen“.

WEF-Teilnehmer treffen Entscheidungen im „Gleichschritt“ – keine Debatte, bitte

Schachtel stellte fest, dass bei den WEF-Treffen „Konformität gefordert wird und eine Debatte eine streichenswerte Sünde ist“.

Er führte diesen Punkt in einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag weiter aus und beschrieb die WEF-Treffen als „eine verstärkte Echokammer, in der es ein Problem, ein Ziel und nur eine Lösung gibt“, anstatt „ein Ort für eine gesunde, robuste Debatte“ zu sein.

Schachtel schrieb:

Unabhängig davon, wer diese Podiumsdiskussionen und Reden bevölkert, ob es sich um eingeladene Medienvertreter, Regierungsbeamte und/oder Führungskräfte aus der Wirtschaft handelt, es wird nie ein offensichtlicher Dissens oder eine abweichende Meinung geäußert.

Die Wahrheit ist, dass das WEF und seine Führungskräfte Konformität der Debatte vorziehen. Tatsächlich wird eine Debatte aktiv unterbunden, und wenn man aus der Reihe tanzt – durch einen Verstoß gegen das Narrativ – ist das ein Grund für den permanenten Ausschluss aus dem Club Davos.

Der Journalist und Autor Walter Kirn äußerte sich in einem Tweet ähnlich:

Was mir am WEF am meisten auffällt, ist, wie wenig Uneinigkeit es gibt. Es geht (angeblich) um die weltweit größten Angelegenheiten, doch die Konferenzthemen streiten sich nicht. Sie debattieren nicht. Alle Punkte scheinen selbstgefällig geklärt. Es ist eine Ego-Orgie, ein großes selbstzufriedenes gegenseitiges Abtasten.

What strikes me most about the WEF is how little disagreement there is. The largest matters on earth are at stake (supposedly) yet the conferees don't argue. They don't debate. All points seem smugly settled. It's an ego orgy, a great self-satisfied mutual grope. — Walter Kirn (@walterkirn) January 19, 2023

Der Journalist Jack Pobosiec sagte: „Die Denkweise des WEF/WHO und von Davos ist wichtig zu verstehen, [weil] dies die Denkweise ist, die unsere Welt hier im Westen beherrscht. Ein großer Teil unserer Führungskräfte, selbst auf den unteren Ebenen, ist Anhänger, der global homogenisierten und technokratischen Vision der Welt. Das darf man nicht übersehen.“

Sie wollen Sie glauben machen, dass es für (fast) jedes Problem eine digitale Lösung gibt

Die jährlichen WEF-Treffen sind für ihre Förderung der Technokratie bekannt, und auch das diesjährige Treffen setzte diesen Trend fort.

Ein Beispiel dafür war eine Sitzung mit dem Titel „Improving Livelihoods with Digital ID“ (Verbesserung des Lebensunterhalts durch digitale Identifikation), in der für „eine internationale ID-Politik zur Verwirklichung finanzieller, sozialer und gesundheitlicher Gerechtigkeit durch digitale Identifikation“ geworben wurde.

Laut dem Journalisten Andrew Lawton wurde dieses Panel „nicht gestreamt und war für die Presse nicht zugänglich“. An dem Panel nahmen Teilnehmer des Global Digital Policy Incubator, von Hedera, der Dubai Future Foundation und DataKind teil.

In einer anderen Sitzung sagten die Diskussionsteilnehmer voraus, dass „die Menschen bald implantierte Gehirntechnologie annehmen werden, damit sie ‚komplexe Gedanken entschlüsseln können'“, und fügten hinzu, dass „Neurosignale für biometrische Zwecke verwendet werden können“ und dass, je weiter die Neurotechnologie verbreitet wird, desto mehr Daten über Menschen gesammelt werden können.

Der saudi-arabische Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, Abdulla Al-Swaha, erklärte den Teilnehmern in Davos, dass sein Land „die metaverse Technologie [die] bereits ihre Vorteile für die Umwelt bei der Planung und Entwicklung einiger der größten Projekte des Königreichs gezeigt hat“.

Das WEF ist ein Befürworter des Metaversums, wie The Defender bereits berichtete.

Sie wollen ändern, was Sie denken und wie Sie leben

Viele der in dieser Woche vorgestellten Vorschläge werden zwangsläufig weitreichende Veränderungen in den Lebensumständen und Gewohnheiten der Menschen mit sich bringen.

In einem Beispiel für das verhaltenspsychologische Konzept des „Nudging“ sprach sich Cepsa-Chef Maarten Wetselaar für „viel höhere Kohlenstoffpreise“ aus, um „das, was man zu vermeiden versucht, teuer zu machen und das zu subventionieren, was man zu bauen versucht“. Er nannte dies eine „sehr kapitalistische Intervention“.

Lawton merkte an, dass es für einen Öl- und Gasmanager zwar seltsam erscheinen mag, „so enthusiastisch über den Übergang weg von Öl und Gas zu sein“, dass Cepsa aber „auch an grünem Wasserstoff beteiligt ist und ganz klar die Zeichen der Zeit erkennt und einige dieser Subventionen, die Wetselaar fordert, haben will“.

Der australische Bergbauexperte Andrew Forrest sprach sich für „Null-Emissionen, nicht nur Netto-Null-Emissionen“ aus und sagte, dass dies mit bestehender Technologie erreicht werden könne: „Sonne, Wind, Batterien, grüner Wasserstoff“.

Das Konzept der „15-Minuten-Stadt“, in der die Menschen ohne Auto leben, wurde ebenfalls angepriesen, während ein Mitglied der Grünen Partei der Schweiz forderte, „Unternehmen zu bestrafen, die sich nicht an die Klimavereinbarungen halten“. In der Tat wurde auch ein Vorschlag für eine „5-Minuten-Stadt“ gemacht, die „zu 100 % mit Sonnen- und Windenergie betrieben werden soll“.

Auch das Thema Fleisch – oder der Verzicht auf dessen Konsum – stand auf der Tagesordnung. Jim Hagemann Snabe, Vorstandsvorsitzender von Siemens, sagte: „Wenn eine Milliarde Menschen aufhört, Fleisch zu essen, dann hat das große Auswirkungen. Es hat nicht nur einen großen Einfluss auf das derzeitige Lebensmittelsystem, sondern wird auch die Innovation von Lebensmittelsystemen anregen.“ Snabe plädierte auch für synthetisches Fleisch.

Die globale Elite mag keine Redefreiheit oder öffentliche Meinung

Die Teilnehmer des diesjährigen Treffens brachten auch ihre Verachtung für die Meinungsfreiheit zum Ausdruck.

U.N.-Generalsekretär António Guterres zum Beispiel sagte:

Die Politiker müssen verstehen, dass wir manchmal mit solchen Herausforderungen konfrontiert werden. Es ist besser, heute Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise nicht populär [sic] sind, die aber wichtig sind, um die öffentliche Meinung selbst zu beeinflussen.

Auf einem anderen Podium sagte Stéphane Bancel, CEO von Moderna, dass die „Pandemie noch immer andauert“ und äußerte sich kritisch zur wissenschaftlichen, politischen und öffentlichen Debatte über COVID-19-Impfstoffe.

Auf eine Frage von Sasha Vakulina, einer ukrainischen Journalistin, die für den europäischen Nachrichtensender Euronews arbeitet und das Ausmaß der Fehlinformation in Bezug auf Impfungen als überwältigend“ bezeichnete, sagte Bancel: In einigen Ländern gab es eine wissenschaftliche Debatte über Impfungen:

In einigen Ländern sah man wissenschaftliche Debatten im Fernsehen, zur besten Sendezeit, und man kann sich vorstellen, dass einige Leute Angst hatten.

Man hat die Unterschiede in den Ländern gesehen, in denen alle Parteien sagen, dass diese Impfungen von den Behörden genehmigt wurden, dass klinische Studien durchgeführt wurden und dass man sich impfen lassen sollte.

Die sozialen Medien waren einfach schrecklich, einfach schrecklich. In einigen Ländern gab es eine wissenschaftliche Debatte, eine politische Debatte und soziale Medien … diese drei Dinge, und die Impfrate war sehr, sehr niedrig.

Darauf antwortete Vakulina nur: „Absolut“.

Auf demselben Podium sagte Michelle Williams, Dekanin der Fakultät der Harvard T.H. Chan School of Public Health: „In einer vielfältigen Gesellschaft benötigt man mehrere Ebenen von Kommunikatoren und unterschiedliche Kommunikationsstile und -methoden.“

Williams sagte, die Regierungen sollten „kooperativ und respektvoll zusammenarbeiten, wenn es darum geht, die richtige Botschaft und den richtigen Boten zu finden, um den Wandel wirklich zu fördern.“

Seth Berkley, CEO der Gates-verbundenen GAVI, der Vaccine Alliance, sagte:

Es war erstaunlich, wie viele Fehlinformationen es gab, und diese Informationen gingen dann direkt in den Rest der Welt … Normalerweise gehen wir mit Fehlinformationen so um, dass wir den örtlichen Chef, den örtlichen religiösen Führer, das örtliche Gesundheitspersonal, dem man vertraut, einschalten, aber plötzlich sagen sie: ‚Aber sieh dir an, was in Deutschland oder in den USA oder an anderen Orten passiert, und das bekomme ich auch in meinen sozialen Medien‘, und das war ein echtes Problem.

Das Vertrauen geht also noch weiter. Wir trauen den Institutionen nicht. Wir haben Fehlinformationen, und es wird immer schlimmer, nicht besser.

In einer anderen Sitzung sagte Albert Bourla, CEO von Pfizer, dass die COVID-19-Impfstoffe „politisiert“ wurden, weil die Leute infrage stellten, ob sie funktionierten, und dass diese Infragestellung „uns ständig im Weg stand“.

In ähnlicher Weise äußerte sich Erik Brynjolfsson, Professor und Senior Fellow am Stanford Institute for Human-Centered AI [Künstliche Intelligenz], besorgt über den Fluss sogenannter „polarisierender Informationen“. Er sprach auch darüber, wie wichtig es ist, die „Wahrheit den richtigen Leuten“ zu vermitteln.

Die Leiterin der britischen Telekommunikations- und Rundfunkregulierungsbehörde Ofcom, Dame Melanie Dawes, verteidigte „freie, freimütige und offene Gespräche über jedes Thema“, schränkte diese Aussage jedoch ein, indem sie sagte: „Nun, es gibt manchmal Fälle, in denen wir eine Untersuchung einleiten, aber … mal sehen, wie das läuft.“

Das sind Leute, die nicht praktizieren, was sie predigen

Die Krise der Lebenshaltungskosten war ein großes Thema auf der diesjährigen Tagung. Doch an Podiumsdiskussionen wie „Stemming the Cost of Living Crisis“ nahmen Teilnehmer wie Gita Gopinath, die erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des IWF, teil – einer Institution, die dafür bekannt ist, weltweit Sparmaßnahmen zu verhängen.

Der Journalist James Melville äußerte sich zu diesem Thema wie folgt:

Millionen von Menschen leiden unter den Folgen der Lebenskostenkrise. Aber wenn sie sehen, wie unsere globalen Eliten auf dem WEF/Davos ihre Macht und Kontrolle demonstrieren, ist es keine Überraschung, dass die Menschen sich entrechtet und vergessen fühlen.

Und der Journalist Michael Shellenberger stellte fest, dass das WEF, obwohl es vorgibt, für mehr Transparenz und Offenlegung seitens der Unternehmen einzutreten, mit seinen eigenen finanziellen Offenlegungen sehr geheimnisvoll ist.

Laut WEF „verlangt das Schweizer Gesetz keine Finanzberichterstattung für Stiftungen“, obwohl der WEF-Jahresbericht 2022 besagt, dass ein Teil seines Portfolios von Al Gores Generation Investment Management verwaltet wird.

Lawton wies darauf hin, dass die WEF-Treffen nach dem „Cash-for-access“-Modell funktionieren, bei dem Wirtschaftsführer Berichten zufolge 250.000 Dollar für die Teilnahme zahlen, obwohl Politiker kostenlos teilnehmen. Dies ist zusätzlich zu den jährlichen WEF-Mitgliedschafts- und Partnerschaftsgebühren, die bis zu 650.000 Dollar betragen.

Lawton zufolge funktioniert das WEF-Treffen auch nach einer Art Kastensystem, bei dem „Ihr Wert in Davos nicht durch Ihr Vermögen, sondern durch die Farbe Ihres Ausweises bestimmt wird“, da der Zugang zu bestimmten Räumen für Personen mit der „falschen“ Farbe verboten ist.

Und während die Teilnehmer vorgeben, die Welt retten zu wollen, stellte Greenpeace fest, dass die Teilnehmer „in Scharen mit Privatjets“ anreisten. Der Guardian berichtete, dass sich die Emissionen von Privatjets während des WEF-Treffens 2022 vervierfachten.

Eine Teilnehmerin, die von der unabhängigen Journalistin Savanah Hernandez interviewt wurde, rechtfertigte die umfangreiche Nutzung von Privatjets folgendermaßen: „Ich denke, es ist wichtiger, welche Entscheidungen hier getroffen werden, als wie die Leute hierherkommen, mit dem Flugzeug oder mit dem Zug“, während ein Fahrer für VIPs in Davos verriet, dass „ich bei solchen Zahlen kein Elektroauto fahren kann“.

Trotz der WEF-Agenda zur Verringerung des Fleischkonsums stellte Hernandez fest: „Alle Teilnehmer in den Speisesälen essen Fleisch. Auch die Hors d’oeuvres, die den WEF-Teilnehmern auf den Partys serviert werden, enthalten MEAT [Hervorhebung im Original]“.

Und Lawton zufolge genossen die Teilnehmer „Wein und Hors d’oeuvres“, während sie „die Ernährungsunsicherheit in Afrika“ diskutierten.