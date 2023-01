DRINGEND: Nach vier Injektionen haben Covid-Impfungen die Immunfunktion von Mäusen stark VERRINGERT

Alex Berenson

Chinesische Forscher berichteten über die Ergebnisse in einer von Experten begutachteten Arbeit, die letzten Monat veröffentlicht wurde. Das Ergebnis hat keine Beachtung gefunden. Sie muss aber beachtet werden.

Chinesische Forscher haben herausgefunden, dass bei Mäusen, die mehr als viermal mit dem Covid-Impfstoff geimpft wurden, ihre Fähigkeit, das Coronavirus zu bekämpfen, zusammengebrochen ist.

Die Schädigung erstreckte sich nicht nur auf die Antikörper, die erste Verteidigungslinie des Immunsystems gegen Viren und Bakterien, sondern auch auf die T-Zellen, die die entscheidende Reserve darstellen.

Die Forscher berichteten über ihre Erkenntnisse in einem von Experten begutachteten Artikel, der am 22. Dezember in der Zeitschrift iScience veröffentlicht wurde. In überraschend deutlicher Sprache warnten sie:

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die kontinuierliche Verwendung von SARS-CoV-2-Impfstoffen potenzielle Risiken birgt, was unmittelbare Auswirkungen [Hervorhebung hinzugefügt] auf die weltweiten Strategien zur Verbesserung der COVID-19-Impfung hat.

Im weiteren Verlauf der Studie werden die Forscher noch deutlicher:

Wir haben festgestellt, dass die Schutzwirkung der humoralen Immunität und der zellulären Immunität, die durch die konventionelle Immunisierung aufgebaut wurde, während der verlängerten Impfung stark beeinträchtigt war.

Dieser Befund wurde beim Menschen noch nicht bestätigt.

Die von den Forschern verwendeten Mäuse sind jedoch genetisch so verändert, dass sie die Reaktion des Menschen auf das Coronavirus genau modellieren, und es hat sich gezeigt, dass sie bei der Reaktion auf SARS-CoV-2-Infektionen große Ähnlichkeiten [Hervorhebung hinzugefügt] mit dem Menschen aufweisen“, heißt es in der Veröffentlichung.

Die Wissenschaftler verwendeten einen Impfstoff, der einen anderen grundlegenden Wirkmechanismus hat als die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna, die unsere eigenen Zellen in Spike-Proteinfabriken verwandeln. Aber wie diese veranlasst der in China getestete Impfstoff das Immunsystem, sich auf einen bestimmten Teil des Spike-Proteins des Coronavirus zu konzentrieren und andere Reaktionen nahezu auszuschließen.

Diese Erkenntnis könnte erklären, warum in großen epidemiologischen Studien immer wieder festgestellt wird, dass Personen, die mehrere Auffrischungsimpfungen erhalten haben, ein höheres Risiko für eine Omikron-Infektion haben als ungeimpfte Personen.

Der chinesische Bericht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der Covid-Todesfälle in mehreren Ländern mit hoher mRNA-Impfquote wieder ansteigt, darunter Australien, Dänemark und Japan, wo sie inzwischen einen historischen Höchststand erreicht hat, der bevölkerungsbereinigt etwa 9.000 wöchentlichen Todesfällen in den Vereinigten Staaten entspricht.

In der Zwischenzeit zeigen große epidemiologische Studien – die die realen Impfergebnisse messen – immer wieder, dass mRNA-Impfungen eine „negative Wirksamkeit“ gegen das Coronavirus haben. Mit anderen Worten: Menschen, die geimpft wurden, haben ein höheres Risiko, sich zu infizieren, als Menschen, die nicht geimpft wurden.

Vergangenen Monat berichteten Forscher der Cleveland Clinic, dass sie herausgefunden haben, dass das Risiko, sich mit COVID-19 zu infizieren, umso höher ist, je mehr Impfungen zuvor erhalten wurden.

Und vergangene Woche berichtete eine sehr große französische Studie, dass eine zweite mRNA-Auffrischungsimpfung in jedem vergleichbaren Zeitintervall weniger wirksam war als die erste – und dass sie nach vier Monaten das Infektionsrisiko im Vergleich zu Personen, die sie nicht erhalten hatten, sogar erhöhte. Noch schlimmer,

In der nachstehenden Grafik bedeuten kleinere Punkte ein höheres Infektionsrisiko. Die horizontale Achse ist die Zeit, etwa ein Punkt pro Monat. Die blauen Punkte sind Personen, die eine zweite mRNA-Auffrischung oder eine vierte Spritze erhalten haben. Nach sechs Monaten haben sie ein 30 % höheres Infektionsrisiko als vor der Impfung. Schlimmer noch, die negative Wirkung scheint sich mit der Zeit zu beschleunigen.

(Mit Entschuldigung an Howard Cosell: Die Wirksamkeit geht zurück! Nieder mit der Wirksamkeit! Abwärts geht die Wirksamkeit! Der gelbe Bereich steht für das höhere Risiko bei Personen, die die vierte Spritze erhalten haben).

Im Gegensatz dazu untersuchten die chinesischen Forscher die Auswirkungen des Covid-Impfstoffs auf der Zellebene. Sie injizierten Mäusen mehrere Dosen der gereinigten Rezeptorbindungsdomäne (RBD) des Spike-Proteins.

Die rezeptorbindende Domäne ist der wichtigste Teil des Coronavirus-Spike-Proteins. Sie heftet sich an die Rezeptoren auf unseren Zellen, die es dem Virus ermöglichen, seine Nutzlast in ihnen abzuladen.

BioNTech und Pfizer zogen zunächst in Erwägung, diese Domäne allein für ihren mRNA-Impfstoff zu verwenden, bevor sie sich für eine umfassendere Version entschieden, die unsere Zellen veranlassen würde, den gesamten Spike zu produzieren. (Die reine RBD-Version wurde BNT162b1 genannt, im Gegensatz zu BNT162b2, der Version, die BioNTech und Pfizer schließlich verkauften).

Der von den chinesischen Wissenschaftlern verwendete Impfstoff unterscheidet sich von den Impfungen von Pfizer oder Moderna, da er die Zellen des Empfängers nicht dazu veranlasst, das Spike-Protein des Coronavirus zu produzieren. Er ähnelt eher dem Novavax-Impfstoff, der selbst Spike-Protein ist.

Aber sowohl der mRNA-Impfstoff als auch der Novavax-Impfstoff bewirken letztlich eine Immunreaktion, die sich nicht nur auf das Spike-Protein, sondern auch auf dessen RBD-Teil konzentriert. Auf diese Weise sind sie dem Impfstoff, den die chinesischen Forscher verwendeten, fast identisch.

Die Forscher stellten fest, dass die Mäuse nach der Verabreichung von drei oder vier Dosen des Impfstoffs eine starke Immunreaktion zeigten, ähnlich wie die frühe Reaktion bei Menschen, die das Standardprogramm mit zwei Dosen mRNA erhalten hatten:

Wir fanden heraus, dass die herkömmliche Immunisierung anhaltende Mengen neutralisierender Antikörper stimulieren und die antigenspezifische CD4+ und CD8+T-Zellreaktivität fördern konnte.

Als die Forscher den Mäusen jedoch die fünfte und sechste Dosis verabreichten, stellten sie eine paradoxe Schwächung sowohl der Antikörper als auch der zugrunde liegenden Teile des Immunsystems, einschließlich der B-Zellen und T-Zellen, fest.

Im Wesentlichen schienen die Mäuse an Immuntoleranz oder völliger Erschöpfung zu leiden und anfälliger für eine Infektion mit dem Coronavirus zu werden. Die Forscher schrieben:

Als wir zusätzliche Dosen desselben Impfstoffs verabreichten, um eine ähnlich verstärkte oder zumindest anhaltende Immunreaktion hervorzurufen, beobachteten wir eine deutliche Verringerung der allgemeinen Immunreaktionen.

–

(Viele Diagramme, die alle dasselbe sagen: mehr als vier Dosen sind nicht gut für die T-Zellen der Maus).

Die Forscher schlugen vor, dass eine mögliche Lösung des Problems darin bestünde, die Impfstofftypen für die Auffrischungsimpfungen zu wechseln, eine Strategie, die als „heterologes“ Boosting bekannt ist. Leider haben weder sie noch irgendjemand anders Beweise dafür vorgelegt, dass diese Strategie funktionieren wird.

Das Papier ist bisher kaum beachtet worden.

Ich habe es nur gefunden, weil der französische Vorabdruck über den zweiten Booster einen flüchtigen Hinweis darauf enthielt: „Darüber hinaus wurde in Tiermodellen gezeigt, dass wiederholte Auffrischungsimpfungen eine humorale und zelluläre Immuntoleranz hervorrufen“.

Aber da Regierungen auf der ganzen Welt weiterhin Auffrischungsimpfungen für weitgehend unwillige Bevölkerungen vorschreiben, zeigt dieses Papier deutlicher als je zuvor, welche Risiken sie eingehen – und warum weitere Covid-Impfungen ausgesetzt werden müssen, solange die Forscher nicht beweisen können, dass der bei Mäusen festgestellte Zusammenbruch des Immunsystems nicht auch beim Menschen eintritt.