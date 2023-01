Das ist die Meinung von Neuseelands neuer Premierminister über ungeimpfte Menschen

Chris Hipkins wurde zum Nachfolger der scheidenden Premierministerin Jacinda Ardern ernannt, die letzte Woche ihren Rücktritt angekündigt hatte. Der 44-jährige Hipkins war der einzige Kandidat und wird die neuseeländische Regierung führen.

Er sagte, er werde sich auf die Wiederherstellung der Wirtschaft nach der Coronakrise konzentrieren und will auch die steigende Kriminalität bekämpfen. Hipkins, der derzeitige Bildungsminister, wird für die Art und Weise, wie er das Coronavirus bekämpft hat, „gelobt“.

Der neue Premierminister von Neuseeland Chris Hipkins Erinnern Sie sich, was er vorher gesagt hat? Wenn ihr nicht gestochen werdet, werden wir nach euch suchen!! Also, wenn Sie dachten, dass Jacinda Ardern verrückt genug war… schauen Sie, was Neuseeland jetzt hat…

The new prime minister of #NewZealand #ChrisHipkins Remember what he said before? If you are not jabbed we will come looking for you!! So if you thought #jacindaardern was crazy enough… look what #NewZealand has now… pic.twitter.com/FWPAKYhguQ