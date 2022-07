Wer regiert uns wirklich? – Raik Garve

Diese Frage ließ sich auch anders formulieren: Wer oder was beherrscht und kontrolliert dein Leben bzw. steuert dein tägliches Verhalten ? Eine typische Standardantwort lautet hier meist: Folge der Spur des Geldes und finde heraus, wer das Geld- und Wirtschaftssystem kontrolliert. Dies mag zwar zu einem großen Teil auch so stimmen, allerdings werden heutige Gesellschaftsprozesse noch durch völlig andere Mechanismen gelenkt und kontrolliert, welche den meisten Menschen unbekannt sind. Es geht hierbei nämlich um nicht weniger als die Grundregeln des Schöpfungsspiels, denn das größte Mysterium auf dieser Welt ist der Mensch selbst und seine in ihm schlummernde Kräfte. Solange der Mensch aber seine wahre Natur nicht kennt und versteht, bleibt er ein unbewusster Spielball von fremden Kräften und Mächten, welche ihn für ihre eigenen egoistischen Interessen benutzen, ganz nach dem Motto: Jeder dient im Ausmaß seines Verstehens sich selbst und im Ausmaß seines Nichtverstehens anderen Mächten, die mehr verstehen.

Wie dieses Machtspiel genau funktioniert, was das sog. BÖSE in unserer Welt tatsächlich ist und wer unsere Welt wirklich beherrscht, all diesen Fragen gehen wir im Interview genau auf den Grund. Die Antworten werden dich mitunter überraschen, Dir gleichzeitig aber auch mehr Macht und Selbstkontrolle für Dein eigenes Leben zurückgeben.