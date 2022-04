Wer sind die Amerikaner, die die Biowaffenforschung in den ukrainischen Labors koordinieren?

infowars.com: Im Rahmen der laufenden Sonderoperation in der Ukraine haben die russischen Streitkräfte von den USA betriebene Biolabors entdeckt, in denen gefährliche Krankheitserreger erforscht werden. Während Washington zunächst versuchte, ihre Existenz zu leugnen, bestätigte es sie später, behauptete aber, die Aktivitäten der Labors seien unauffällig.

Das russische Verteidigungsministerium enthüllte am Donnerstag neue Dokumente, die von den russischen Streitkräften in der Ostukraine beschlagnahmt worden waren, darunter Korrespondenz zwischen dem amerikanischen Finanzier Hunter Biden – dem Sohn von US-Präsident Joe Biden – und Personen, die an der biologischen Forschung in der Ukraine beteiligt waren, die von einer seiner Investmentfirmen mitfinanziert wurde.

Die Dokumente enthüllten die Absicht, ein „Zentraldepot für besonders gefährliche Mikroorganismen in Kiew“ einzurichten, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, erklärte, sowie Möglichkeiten, biologische Kampfstoffe per Drohne zu verbreiten.

Die E-Mails enthüllten die Namen mehrerer amerikanischer Personen, die an den biologischen Forschungsprojekten der Firmen Metabiota und Black & Veatch beteiligt waren, sowie von Beamten der US Defense Threat Reduction Agency (DTRA). Zu den genannten Personen gehören:

Robert Pope

Pope war von 2017 bis 2020 stellvertretender Direktor für Operationen, Bereitschaft und Übungen bei der DTRA. Zuvor hatte er verschiedene Positionen beim US Air Force European Command (USAFE), dem US Central Command (USCC) und dem Pentagon inne. Pope war an der Entwicklung von radiochemischen Verfahren zur Überwachung internationaler Verträge im Bereich der Kernwaffen beteiligt (Air Force Technical Application Center).

Die veröffentlichten E-Mails enthüllten eine Korrespondenz zwischen Pope und der zwischen 2016 und 2019 amtierenden ukrainischen Gesundheitsministerin, der gebürtigen Amerikanerin Ulana Suprun, die in die Ukraine gereist war, um an dem von den USA unterstützten Putsch im Jahr 2014 teilzunehmen.

Rhys M. Williams

Williams löste Pope im Jahr 2020 als amtierender DTRA-Direktor ab, nachdem er zuvor Direktor für Entwicklung, Test und Evaluierung der Behörde war. Er leitete das Programm des Verteidigungsministeriums zur Entwicklung von Fähigkeiten zum Aufspüren, Lokalisieren und Neutralisieren ausländischer Massenvernichtungswaffen und improvisierter Sprengsätze. Williams war außerdem stellvertretender stellvertretender Verwalter für die Nichtverbreitung von Kernwaffen bei der National Nuclear Security Administration (NNSA) des US-Energieministeriums, der für das Atomwaffenarsenal des Landes zuständigen Organisation.

Joanna Wintrol

Wintrol leitete bis 2021 DTRA-Projekte in der Ukraine im Defense Threat Reduction Office der US-Botschaft in Kiew.

Vom Verteidigungsministerium veröffentlichte E-Mails enthüllten, dass sie Experimente mit tödlichen Krankheitserregern direkt überwachte, darunter das UP-2-Projekt zur „Kartierung hochinfektiöser Krankheiten in der Ukraine“, einschließlich Milzbrand; das UP-4-Projekt, das als „Risikobewertung besonders gefährlicher Krankheitserreger, die von Vögeln in der Ukraine während des Vogelzugs übertragen werden“ beschrieben wird; das UP-8-Projekt, das die „Ausbreitung des hämorrhagischen Krim-Kongo-Fieber-Virus und von Hantaviren in der Ukraine und die potenzielle Notwendigkeit einer Differenzialdiagnose bei Patienten mit Verdacht auf Leptospirose“ untersucht. Aus früher veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass sie auch das Projekt P-782 leitete, das die Übertragung von Krankheiten durch Fledermäuse erforschte.

Wintrol wechselte Anfang 2021 in die Abteilung Chemische Sicherheit und Eliminierung (CSE). Laut einer DTRA-Veröffentlichung war CSE früher als Programm zur Beseitigung von Chemiewaffen (CWE) und als Programm zur Vernichtung von Chemiewaffen (CWD) bekannt. Das Programm wurde 1992 ins Leben gerufen, um die Staaten der ehemaligen Sowjetunion (FSU) in die Lage zu versetzen, die Bedrohung durch chemische Waffen (CW) zu verringern, indem sie CW-Bestände, chemische Forschungskapazitäten und Produktionsanlagen sichern und beseitigen und gleichzeitig Wissenschaftler auf friedliche Zwecke umleiten, so die Behörde.

Steven L. Edwards

Seit 2013 ist Edwards CEO des amerikanischen Ingenieurbüros Black & Veatch, eines langjährigen Auftragnehmers des Pentagons für eine Vielzahl von Bauaufgaben. Black & Veatch ist seit langem dafür bekannt, an Pentagon-Projekten in der Ukraine zu arbeiten, aber die Anfang des Monats von den russischen Streitkräften beschlagnahmten Dokumente enthüllten, dass das Unternehmen dort biologische Programme beaufsichtigt, darunter das bereits erwähnte UP-8-Projekt zur Erforschung von hämorrhagischem Krim-Kongo-Fieber, Leptospirose und Hantaviren.

Lance Lippencott

Lance Lippencott ist seit 2011 Projektleiter für Black & Veatch in der Ukraine und Koordinator des biologischen Projekts. Im August 2021 erzählte er dem Kansas City Business Journal, dass seine Arbeit über luftübertragene biologische Agenzien in der Ukraine Black & Veatch geholfen hat, ein Gerät zur Reinigung der Luft von SARS-CoV-2-Viruspartikeln zu entwickeln, dem Virus, das COVID-19 verursacht. Lippencott ist Absolvent der Militärakademie der US-Armee in West Point.

In einem der vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Dokumente wird in einem Bericht des Sicherheitsdienstes der ukrainischen Region Cherson auf „eine potenzielle Bedrohung der epidemiologischen und epizootischen Situation in unserem Land hingewiesen, die vor kurzem durch die Absicht der DTRA, über Black & Veatch die Kontrolle über die Funktionsweise ukrainischer mikrobiologischer Labors zu erlangen, die besonders gefährliche Krankheitserreger erforschen, die zur Herstellung oder Verbesserung neuer Arten biologischer Waffen verwendet werden können“, zutage getreten ist. Ein weiteres Dokument von Lippencott an das ukrainische Verteidigungsministerium betrifft die Ausweitung des oben genannten UP-8-Projekts.

David Mustra

„Fragen des Biomonitorings und der Informationsweitergabe wurden von David Mustra überwacht, der eng mit einem anderen Pentagon-Auftragnehmer, Metabiota, verbunden ist“, so Konaschenkow. „Zuvor leitete er im Rahmen des Cooperative Threat Reduction Program militärische Bioprojekte in der Ukraine und in Osteuropa“, so Konashenkov. Mustra war der Rekrutierungsmanager für Biosicherheit in der Ukraine, der Manager für Bioüberwachung und -kontrolle sowie der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Metabiota.

Maria Guttieri

Mary Guttieri, die an der UMass Amherst in Mikrobiologie promoviert hat, war von 2014 bis 2019 Executive Vice President bei Metabiota und zuvor Vice President der Wissenschafts- und Technologieverwaltung. In der Ukraine war Guttieri als Integratorin von Forschungsprojekten für das US-Biologieprogramm tätig und überwachte die Durchführung von biologischen Projekten im Zusammenhang mit der Erforschung von Tieren als Krankheitsüberträger.

Nita Madhav

Madhav ist seit 2019 Geschäftsführerin von Metabiota. Sie ist auf Epidemiologie und Pandemien spezialisiert und hat einen Doktortitel in Public Health. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums enthielten die Dokumente jedoch keine Informationen darüber, dass sie bestimmte biologische Programme in der Ukraine beaufsichtigte.

Scott Thornton

Thorton war zwischen 2006 und 2016 leitender Mikrobiologe und Koordinator für die Gründung von Labors bei Metabiota. Zuvor war er 20 Jahre lang bei der US-Marine tätig, wo er als Forschungsmikrobiologe und Leiter der Abteilung für Bedrohungsanalyse der Marine arbeitete. Seinem Lebenslauf zufolge arbeitete Thornton in geheimen Einrichtungen, unter anderem in Kairo, Ägypten, und „erforschte militärisch relevante Krankheitserreger, insbesondere enterische Erreger“.

In der Ukraine beriet Thornton das örtliche Personal zu hochgefährlichen Krankheitserregern sowie zu anderen Fragen im Zusammenhang mit epidemischen Krankheiten im Rahmen von DTRA-Projekten und koordinierte die Aufrüstung von Referenzlaboratorien in der Ukraine auf Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3), die zur Untersuchung von Infektionserregern oder Toxinen verwendet werden, die über die Luft übertragen werden und potenziell tödliche Infektionen verursachen können.