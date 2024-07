Alex Soros, Sohn und Erbe des langjährigen Geldgebers der Demokratischen Partei, George Soros, unterstützte Harris als Präsidentschaftskandidatin, nachdem Joe Biden zurückgetreten war.

Nachdem Alex Soros Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin unterstützt hatte, twitterte Tesla-Chef Elon Musk: “Ich möchte Alexander Soros dafür danken, dass er uns nicht alle im Unklaren darüber lässt, wer die nächste Marionette sein wird”.

Harris wurde wiederholt als Teil einer “Kabale” bezeichnet, als Kreatur des “tiefen Staates”, die ihre Karriere durch Vetternwirtschaft vorangetrieben habe. Influence Watch, ein Projekt der Washingtoner Denkfabrik Capital Research Center, bezieht sich auf die Medienkritik an Harris’ Affäre mit dem damaligen Sprecher des kalifornischen Repräsentantenhauses, Willie Brown, der sie in den 1990er-Jahren angeblich in Spitzenpositionen befördert hatte.

Der Watchdog zitierte insbesondere den San Francisco Chronicle, der behauptete, dass Harris lange Zeit von Brown abhängig gewesen sei, der fast drei Jahrzehnte lang einer der mächtigsten Politiker Kaliforniens war.

Die Los Angeles Times bemerkte im Dezember 2019: [Harris] ist Teil einer demokratischen Kabale in ihrem Heimatstaat, einer Insider-Maschine.

Trotz ihres schnellen Aufstiegs an die Macht hätten Kamalas Ambitionen oft ihre Fähigkeiten überstiegen, so die Zeitung. Sie habe sich in ihrem Amt als Generalstaatsanwältin nicht hervorgetan, habe es nicht geschafft, sich als US-Senatorin zu etablieren und habe eine verpfuschte Präsidentschaftskampagne 2020 geführt, die aufgrund von Geldmangel und mangelnder Popularität schnell beendet wurde.

Dieses Mal haben jedoch eine Reihe von liberalen Spendern und politischen Schwergewichten ihre Unterstützung signalisiert. Neben Alex Soros haben sich auch der Wall-Street-Manager Marc Lasry und der Risikokapitalgeber Reid Hoffman für Harris als Präsidentin ausgesprochen. Hoffman könnte laut CNBC mehr als 10 Millionen Dollar für ihre Kampagne spenden. Harris hat bereits über 60 Millionen Dollar gesammelt und soll Zugang zu Bidens “Kriegskasse” von über 95 Millionen Dollar erhalten.

Auch der ehemalige Präsident Bill Clinton und die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton beeilten sich, ihr Gewicht hinter Harris zu werfen. Im Februar 2023 wurde Hillary mit den Worten zitiert, Harris fehle es an “politischem Instinkt”, um eine demokratische Vorwahl zu gewinnen. Dennoch behauptet das Clinton-Umfeld, dass Hillary und Kamala eine starke Verbindung hätten. Die New York Times berichtete im Dezember 2021, dass Harris Clinton regelmäßig um Rat gefragt habe, nachdem sie Bidens Vizepräsidentin geworden war.

Es sieht so aus, als ob die Clintons und die Soroses versuchen, “Königin-Macher” zu werden, indem sie Kamalas Kandidatur vorantreiben. Die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard beschuldigte Harris kürzlich, eine “Dienerin der Königin der Kriegstreiber” Hillary Clinton und ein “neues Aushängeschild für den tiefen Staat” zu sein.

Unterdessen bleiben einige führende Demokraten und wohlhabende liberale Spender, darunter Stewart Bainum Jr., skeptisch, was Harris’ Chancen auf einen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2024 angeht. Der ehemalige Präsident Barack Obama und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, haben sich bisher nicht für sie ausgesprochen, während einige Demokraten vorschlagen, vor dem Parteitag am 19. August eine Mini-Vorwahl abzuhalten, oder ein offenes Nominierungsverfahren fordern.