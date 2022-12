Wer tötet all die Krypto-Millionäre?

Sind einige der wichtigsten Pioniere der Kryptowährungsbranche im Visier von jemandem? Wir haben gerade erfahren, dass ein 53-jähriger Kryptowährungsmilliardär namens Vyacheslav Taran gestorben ist, und er ist der dritte große Name, der in den vergangenen Wochen plötzlich seinen Schöpfer gefunden hat. Ist dies also nur ein riesiger Zufall, oder gibt es einen gemeinsamen Nenner, der alle drei verbindet? Es gibt so viel, was wir im Moment nicht wissen, aber es ist interessant festzustellen, dass alle drei dieser Todesfälle zu einer Zeit geschehen sind, in der die Kryptowährungsgemeinschaft ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Turbulenzen erlebt. Der Zusammenbruch von FTX bedroht die Legitimität der gesamten Branche, und viele, die auf dem Papier einst Krypto-Millionäre waren, haben ihr Vermögen komplett verloren.

Wjatscheslaw Taran kam ums Leben, als der Hubschrauber, in dem er saß, plötzlich gegen einen Berghang prallte. Er war der Mitbegründer einer Handelsplattform namens Libertex, und sein Engagement in der Kryptowährungsbranche hatte ihn zu einem sehr vermögenden Mann gemacht.

Leider wird Taran nicht mehr in der Lage sein, mehr von diesem Reichtum auszugeben, denn sein Leben ist nun vorbei…

Ein russischer Milliardär ist der dritte Top-Kryptowährungshändler, der in den letzten Wochen plötzlich verstorben ist. Wjatscheslaw Taran, 53, Mitbegründer der Handels- und Investitionsplattform Libertex, starb nach dem mysteriösen Absturz seines Hubschraubers in einem Ferienort in der Nähe von Monaco.

Das Gefährt stürzte am 25. November nachmittags ab und tötete Herrn Taran, der seit einem Jahrzehnt in Monaco lebte, sowie einen erfahrenen Piloten.

Wie wir im Laufe der Jahre schon so oft gesehen haben, kann das Mitfliegen in Hubschraubern extrem gefährlich sein.

Interessant ist auch, dass „ein anderer Passagier angeblich in letzter Minute abgesagt hat“…

Der Finanz-Titan flog mit einem erfahrenen Piloten, 35, von der Stadt am Genfer See aus, nachdem ein anderer Passagier angeblich in letzter Minute abgesagt hatte. Der einmotorige Leichthubschrauber Eurocopter EC130, der von Monacair betrieben wird, kollidierte gegen 14 Uhr mit einem Abhang in der Nähe des Dorfes Eze, berichtet Monaco Life.

Hoffentlich finden wir die Identität des „anderen Passagiers“ heraus, der in letzter Minute beschlossen hat, nicht mitzufliegen.

Das könnte uns einen Hinweis darauf geben, was wirklich passiert ist.

Letztendlich könnte es sich um einen tragischen Unfall gehandelt haben, oder Taran wurde aus einem Grund angegriffen, der nichts mit Kryptowährungen zu tun hat.

Viele prominente Russen sind in letzter Zeit gestorben, und so könnte dies nur ein weiterer Fall sein, in dem wohlhabende Russen ins Visier genommen werden.

Wir wissen es einfach nicht.

Was wir jedoch wissen, ist, dass ein anderer Mitbegründer eines bekannten Kryptowährungsunternehmens letzte Woche plötzlich tot aufgefunden wurde.

Es wird berichtet, dass der 30-jährige Tiantian Kullander unerwartet starb, während er schlief…

Tiantian Kullander, Mitbegründer des in Hongkong ansässigen Unternehmens für digitale Vermögenswerte Amber Group, ist letzte Woche unerwartet im Schlaf gestorben. Er war 30 Jahre alt. Das Unternehmen bestätigte die Nachricht in einer Erklärung, in der es heißt, dass Tiantian, auch bekannt als „TT“, „am 23. November 2022 unerwartet im Schlaf verstorben“ sei.

Noch einmal: Es ist möglich, dass dieser Tod absolut nichts mit der Kryptowährungsindustrie zu tun haben könnte.

Im Laufe des Jahres 2022 sind viele scheinbar gesunde junge Menschen gestorben, und Kullander könnte nur ein weiterer auf dieser Liste sein.

Aber genau wie Taran war Kullander einer der wichtigsten Pioniere der Kryptowährungsbranche…

„Neben der Mitbegründung von Amber und dem Aufbau zu einem milliardenschweren Fintech-Einhorn saß TT im Vorstand von Fnatic (einer der weltweit erfolgreichsten E-Sport-Organisationen) und gründete KeeperDAO (den ersten On-Chain-Liquiditätszeichner), bevor er es seiner Community zurückgab“, heißt es in der Erklärung des Unternehmens weiter. „TT war ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebender Vater und ein leidenschaftlicher Freund. Sein Tod ist eine Tragödie und unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie. Er hinterlässt seine Frau und seinen geliebten Sohn. Wir bitten Sie, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Es wird oft gesagt, dass zwei ein Zufall sind, aber drei sind ein Trend.

Nun, es gibt einen weiteren mysteriösen Todesfall in der Kryptowährungsbranche, den ich in diesem Artikel besprechen möchte.

Am 28. Oktober wurde der 29-jährige Nikolai Mushegian tot an einem Strand in Puerto Rico gefunden.

In diesem speziellen Fall sagte Mushegian tatsächlich vor der Zeit voraus, dass er bald getötet werden würde…

Ein brillanter junger Kryptowährungspionier namens Nikolai Mushegian twitterte am 28. Oktober, dass Geheimdienste ihn ermorden würden – und wurde Stunden später tot an einem Strand von Puerto Rico aufgefunden. „Die CIA, der Mossad und die Pädo-Elite betreiben von Puerto Rico und den karibischen Inseln aus eine Art Erpressungsring für Sexhandel und Verführung“, twitterte Mushegian, ein Entwickler von Blockchain-basierten dezentralen Finanzplattformen, der der globalen Bankenkorruption ein Ende setzen wollte, um 4:57 Uhr morgens: „Sie werden mir einen Laptop anhängen, den meine Ex-Freundin, die eine Spionin war, dort platziert hat. Sie werden mich zu Tode foltern.“

Natürlich können wir nicht beweisen, dass schattenhafte Kräfte ihn getötet haben.

Wir wissen nur, dass nur wenige Stunden nach seinem ominösen Tweet seine Leiche in den Wellen am Strand von Ashford gefunden wurde. Interessanterweise hatte er „seine Brieftasche noch bei sich“…

Der 29-Jährige verließ daraufhin sein 6-Millionen-Dollar-Strandhaus in der Luxusgegend Condado in San Juan, Puerto Rico, um einen Spaziergang zu machen. Kurz nach 9 Uhr entdeckte ein Surfer am Ashford Beach, einem Ort, der als so stark strömungsgefährdet gilt, dass die örtlichen Hotels vor dem Baden im Meer warnen, Mushegians Leiche in den Wellen. Er trug seine Kleidung und hatte seine Brieftasche bei sich, so die Quellen gegenüber The Post.

Hätten sich Kriminelle auf ihn gestürzt, hätten sie sicherlich seine Brieftasche mitgenommen.

Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass er ermordet wurde.

Er könnte einfach ertrunken sein, nachdem er schwimmen gegangen war, und es besteht auch die Möglichkeit, dass er sich selbst umgebracht hat.

Nach Aussage derjenigen, die ihn kannten, hatte er sehr ernste psychische Probleme, mit denen er zu kämpfen hatte, und es scheint, dass er auch ein starker Drogenkonsument war…

Eine Person, die Mushegian jahrelang hervorragend kannte, bis sie sich vor zwei Jahren zerstritten, sagte, der Entwickler sei „sehr, sehr klug“ gewesen, habe aber auch unter extremen Anfällen von Paranoia gelitten.

„Er hatte psychische Probleme“, sagte die Quelle, die anonym bleiben wollte. „Er war zeitweise bei einem Psychiater. Er rauchte eine Menge Gras. Eine enorme Menge.“

Letztendlich werden wir vielleicht nie erfahren, ob alle drei Todesfälle irgendwie zusammenhängen.

Aber ich finde es sehr interessant, dass alle drei Männer wichtige Pioniere in der Branche waren.

Und nun sind sie alle von uns gegangen.

Das Leben ist so kurz, und für manche endet es viel früher, als sie es erwartet haben.