Wer vernichtet die Arbeitsplätze?

Dass die Deindustrialisierung in Deutschland in vollem Gange ist, dass sich wichtige Wirtschaftsverbände bereits mit Bittschreiben an die Regierung gewandt haben, um die Überlebenswahrscheinlichkeit ihrer Mitgliedsunternehmen zu verbessern, ist ja kein Hirngespinst, das sich irgendwelche Extremisten aus den Fingern gesogen haben, es lässt sich nachweisen.

Aber was erzählt Lars Klingbeil, SPD, den Medien:

„Der Europawahlkampf wird ein Wahlkampf für wirtschaftliche Stärke, eine starke Industrie und viele Arbeitsplätze, die wir hier schaffen können“,

und

„Die AfD will raus aus der Europäischen Union und damit Hunderttausende Arbeitsplätze in diesem Land vernichten.“

Dass der EU-Wahlkampf wirtschaftliche Stärke, eine starke Industrie und viele Arbeitsplätze hervorbringen könnte, darauf muss man erst mal kommen.

Aber, egal. Woher hat Klingbeil seine düstere Prognose, wenn er das